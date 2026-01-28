The OpenNET Project / Index page

Выпуск VirtualBox 7.2.6

28.01.2026 22:08 (MSK)

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.6, в котором устранено 14 уязвимостей, подробности о которых пока не раскрываются. Пять из уязвимостей помечены как опасные (8.2 из 10). Одна из уязвимостей может быть эксплуатирована удалённо. Кроме уязвимостей в новой версии представлено 35 изменений, из которых можно отметить:

  • Сервер VRDP, эмулятор смарткарт с интерфейсом USB, компоненты для шифрования диска и виртуальных машин перемещены в базовый пакет, распространяемый с исходным кодом.
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux добавлена начальная поддержка ядра 6.19 и решены проблемы со сборкой для ядра Linux 2.5.52 и более ранних выпусков. Решены проблемы с ядрами, поставляемыми в RHEL 9.8, 10.1 и 10.2. Исправлены ошибки, из-за которых могли не запускаться VBoxService и пользовательские сервисы.
  • В дополнениях для хост-окружений с Linux устранены проблемы с запуском vboxautostart-service при загрузке и запуском виртуальных машин на системах с realtime-ядром.
  • Решены проблемы с загрузкой виртуальных машин при помощи IPXE.
  • Устранены ошибки, приводящие к аварийному завершению VM при загрузке гостевой системы с RHEL5 или обновлением Windows KB5066793, а также в некоторых конфигурациях хост-систем с Windows.
  • Решены проблемы с поддержкой полноэкранного режиме в многомониторных конфигурациях.
  • В GUI решены проблемы с загрузкой обновлений, выводом списка виртуальных машин во вкладке управления ресурсами, переключением между светлым и тёмным оформлением и показом типа контроллера хранилища.
  • Решена проблема с высокой нагрузкой на CPU при использовании транслятора адресов в виртуальной машине.
  • В VBoxManage устранена ошибка, при определённом стечении обстоятельств не позволявшая запускать VM из командной строки.
  • В дополнениях для гостевых систем решены проблемы с аварийным завершением при нехватке памяти в системе и при установке в 64-разрядных гостевых системах с Windows XP

Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 7.1.16 с устранением уязвимостей и 18 исправлениями.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64696-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:24, 28/01/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    2026 год, а вопрос с GPU нормально решили только в Parallels.
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:39, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Parallels Desktop does not support true PCIe GPU passthrough to virtual machines (VMs) on macOS, meaning a guest OS cannot directly control a physical graphics card. Instead, Parallels uses virtualized graphics acceleration, mapping macOS Metal/OpenGL APIs to the guest OS for 3D graphics.

    Ты, наверно, ещё и за вяленд топишь с таким уровнем "нормально".

     
     
  • 3, Аноним (1), 22:46, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > cannot directly control a physical

    Это виртуальная машина, а-у-у! Для чего ей доступ к железу? И куда мне в ноутбук вторую N видеокарт вставить, под каждую виртуалку?

    > и за вяленд топишь

    Ну, у меня ноут и монитор HDR, частоты обновления экрана разные. Как ты понимаешь, хлам из 80х этот сценарий не предполагал.

    Да и буфер обмена, наконец-то стал работать по человечески, а не то, что пришлось привычку выробатывать - сначал скопировал-вставил, потом закрыл исходник.

     
  • 5, Аноним (5), 23:33, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вообще на линукс работает с нормальной поддержкой GPU, если карта nvidia? Это, конечно, печально, что ничего нет. Неудобно пользоваться виртуалками со слайдшоу. Почему в винде все ок? эх
     

  • 4, Аноним (4), 22:54, 28/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Решена проблема с высокой нагрузкой на CPU при использовании транслятора адресов в виртуальной машине.

    Это хорошо!
    https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-7-9850x3d/images/virtualization.png

     
