Выпуск VirtualBox 7.2.6

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.6, в котором устранено 14 уязвимостей, подробности о которых пока не раскрываются. Пять из уязвимостей помечены как опасные (8.2 из 10). Одна из уязвимостей может быть эксплуатирована удалённо.
Кроме уязвимостей в новой версии представлено 35 изменений, из которых можно отметить:
- Сервер VRDP, эмулятор смарткарт с интерфейсом USB, компоненты для шифрования диска и виртуальных машин перемещены в базовый пакет, распространяемый с исходным кодом.
- В дополнениях для гостевых систем с Linux добавлена начальная поддержка ядра 6.19 и решены проблемы со сборкой для ядра Linux 2.5.52
и более ранних выпусков. Решены проблемы с ядрами, поставляемыми в RHEL 9.8, 10.1 и 10.2. Исправлены ошибки, из-за которых могли не запускаться VBoxService и пользовательские сервисы.
- В дополнениях для хост-окружений с Linux устранены проблемы с запуском vboxautostart-service при загрузке и запуском виртуальных машин на системах с realtime-ядром.
- Решены проблемы с загрузкой виртуальных машин при помощи IPXE.
- Устранены ошибки, приводящие к аварийному завершению VM при загрузке гостевой системы с RHEL5 или обновлением Windows KB5066793, а также в некоторых конфигурациях хост-систем с Windows.
- Решены проблемы с поддержкой полноэкранного режиме в многомониторных конфигурациях.
- В GUI решены проблемы с загрузкой обновлений, выводом списка виртуальных машин во вкладке управления ресурсами, переключением между светлым и тёмным оформлением и показом типа контроллера хранилища.
- Решена проблема с высокой нагрузкой на CPU при использовании транслятора адресов в виртуальной машине.
- В VBoxManage устранена ошибка, при определённом стечении обстоятельств не позволявшая запускать VM из командной строки.
- В дополнениях для гостевых систем решены проблемы с аварийным завершением при нехватке памяти в системе и при установке в 64-разрядных гостевых системах с Windows XP
Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 7.1.16 с устранением уязвимостей и 18 исправлениями.