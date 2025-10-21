Обновление VirtualBox 7.2.4 с устранением уязвимостей

|
Какой же силы nonsense должен быть stable API, чтобы добавлять "поддержку ядра 6.x" в каждый релиз гипервизора. В ядре реально так много меняется от версии к версии, что вбох надо чинить каждый раз?
А в чём проблема? Это проблема тех, кто решил не участвовать в разработке ядра и пилить свои поделия out-of-tree. В in-tree разработке инициатор изменения API меняет все его использования, все отлично работает.
> А в чём проблема? Это проблема тех, кто решил не участвовать в разработке ядра и пилить свои поделия out-of-tree
Правильно, надо сорцы VirtualBox и другого прикладного софта прямо в ядро Linux залить!
Верно. KVM вот в ядре и никаких проблем нет. VMware собирает свой vmmon и vmnet отдельно, но проблем тоже нету.
Код гипервизора должен находиться в гипервизоре, вот это откровения от эксперта!
> прямо в ядро Linux залить
Туда итак уже залили столько всего, что ядро начало раздуваться в геометрической прогрессии в последние лет пять.
> В in-tree разработке инициатор изменения API меняет все его использования, все отлично работает
Ну, если в твоем волшебном мире софт заканчивается пределами самого ядра ОС - то да, все отлично работает!
> В дополнениях для гостевых систем с Windows исправлены проблемы, возникающие при установке в гостевом окружении Windows XP SP2.
Неужто починили аппаратное ускорение? Хочу поиграть в игры времён XP, но негде. Полноценно же на галимой одиннадцадке не все игры запускаются, да и ради игр не хочется держать гигабайты мусора.
> поиграть в игры времён XP
... отлично можно через WINE, даже лучше чем в 11 будет
У меня гта сан андреас не при каких условиях не хотела в вайне запускаться. Крашилась и всё тут.
> отлично можно через WINE
Вы видимо забыли, как оно шло на оригинальном железе, раз пишете такую ерунду.
> Это что такое? У меня гугл выдаёт почтовик.
Ну что, смог найти что такое протон?
> Неужто починили аппаратное ускорение?
Так было же, убрали намеренно.
> Хочу поиграть в игры времён XP, но негде.
авито купить старый компьютер agp недорого
Их живых почти не осталось. Кондёры как минимум все менять. Паяльник покупать, припой, флюс и т.д. ради одного раза?
> при установке в гостевом окружении Windows XP SP2
А что где-то это еще можно купить? Ведь уже даже десяточку сняли с продаж, нет?
> А что где-то это еще можно купить?
Адрес магазина подсказать? Там продают бесплатно, даже денег не просят.
Банкомат можно поискать, они сейчас на Windows 7, считают им безопасно на 25-летнем ядре сидеть. Бери любой да играй, ими ночью редко пользуются.
Года два назад видел зависший банкомат, в котором была Windows XP. И это был ЕС, а не Нижнеудинск-на-Амуре.
> Года два назад видел зависший банкомат, в котором была Windows XP. И
> это был ЕС, а не Нижнеудинск-на-Амуре.
Ну так это только там это окаменелое г-но мамонта и можно встретить, там ещё большинство учет ведут в экселе. Что с них взять? Дикие люди.
Вы стебетесь, что-ли? Написано-же при установке и указано XP.
Какой банкомат, какая Windows 7? Вы о чем, вообще?
Что прочитал, что удивило, о том и спрашиваю.
Стебётся тот, кто пишет про "покупку" Windows XP в 2025 году.
Было бы классно, если завезли бы быструю стабильную работу. Не припомню, чтобы оно хоть когда-то работало стабильно.
Насчёт XP, там уже всё было рабочее, но удалили под предлогом "дыр в безопасности". Ищите старые версии.
Год назад переехал на vmware Fusion.
Имхо, по-лучше работает и удобнее. Субъективно )
Да вообще непонятен смысл существования виртуалбокса, когда вмваря стала бесплатна. Никто ж не запускает ынтерпрайзные всякие штуки на виртуалбоксе.
Без полноценной поддержки XP существование сабжа требует серьезного научного обоснования. ИМХО
