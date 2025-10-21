Обновление VirtualBox 7.2.4 с устранением уязвимостей

2.2 , Аноним ( 2 ), 20:14, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А в чём проблема? Это проблема тех, кто решил не участвовать в разработке ядра и пилить свои поделия out-of-tree. В in-tree разработке инициатор изменения API меняет все его использования, все отлично работает.

3.7 , Аноним ( 7 ), 20:43, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А в чём проблема? Это проблема тех, кто решил не участвовать в разработке ядра и пилить свои поделия out-of-tree Правильно, надо сорцы VirtualBox и другого прикладного софта прямо в ядро Linux залить!

4.13 , Аноним ( 13 ), 21:01, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Верно. KVM вот в ядре и никаких проблем нет. VMware собирает свой vmmon и vmnet отдельно, но проблем тоже нету.

4.14 , Аноним ( 2 ), 21:03, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Код гипервизора должен находиться в гипервизоре, вот это откровения от эксперта!

4.23 , Аноним ( 23 ), 22:07, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > прямо в ядро Linux залить Туда итак уже залили столько всего, что ядро начало раздуваться в геометрической прогрессии в последние лет пять.

3.10 , Аноним ( 10 ), 20:48, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В in-tree разработке инициатор изменения API меняет все его использования, все отлично работает Ну, если в твоем волшебном мире софт заканчивается пределами самого ядра ОС - то да, все отлично работает!

