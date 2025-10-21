The OpenNET Project / Index page

Обновление VirtualBox 7.2.4 с устранением уязвимостей

21.10.2025 20:05

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.4, в котором устранено 8 уязвимостей, подробности о которых пока не раскрываются. Указано только, что наиболее серьёзная проблема имеет уровень опасности 8.2 из 10. Кроме уязвимостей в новой версии представлено 6 изменений:

  • В дополнениях для гостевых систем и хост-окружений с Linux реализована начальная поддержка ядра Linux 6.18.
  • В дополнения для гостевых систем с Linux внесены исправления для поддержки пакетов с ядром из состава RHEL 9.6 и 9.7.
  • В дополнениях для гостевых систем с Windows исправлены проблемы, возникающие при установке в гостевом окружении Windows XP SP2.
  • Устранено аварийное завершение менеджера виртуальных машин при возвращении хост-окружения из спящего режима.
  • В трансляторе адресов устранены проблемы, проявляющиеся при использовании нескольких правил перенаправления портов.


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:12, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой же силы nonsense должен быть stable API, чтобы добавлять "поддержку ядра 6.x" в каждый релиз гипервизора. В ядре реально так много меняется от версии к версии, что вбох надо чинить каждый раз?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:14, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А в чём проблема? Это проблема тех, кто решил не участвовать в разработке ядра и пилить свои поделия out-of-tree. В in-tree разработке инициатор изменения API меняет все его использования, все отлично работает.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:43, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чём проблема? Это проблема тех, кто решил не участвовать в разработке ядра и пилить свои поделия out-of-tree

    Правильно, надо сорцы VirtualBox и другого прикладного софта прямо в ядро Linux залить!

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 21:01, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. KVM вот в ядре и никаких проблем нет. VMware собирает свой vmmon и vmnet отдельно, но проблем тоже нету.
     
  • 4.14, Аноним (2), 21:03, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код гипервизора должен находиться в гипервизоре, вот это откровения от эксперта!
     
  • 4.23, Аноним (23), 22:07, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прямо в ядро Linux залить

    Туда итак уже залили столько всего, что ядро начало раздуваться в геометрической прогрессии в последние лет пять.

     
  • 3.10, Аноним (10), 20:48, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В in-tree разработке инициатор изменения API меняет все его использования, все отлично работает

    Ну, если в твоем волшебном мире софт заканчивается пределами самого ядра ОС - то да, все отлично работает!

     

  • 1.3, Кора дуба (-), 20:23, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > В дополнениях для гостевых систем с Windows исправлены проблемы, возникающие при установке в гостевом окружении Windows XP SP2.

    Неужто починили аппаратное ускорение? Хочу поиграть в игры времён XP, но негде. Полноценно же на галимой одиннадцадке не все игры запускаются, да и ради игр не хочется держать гигабайты мусора.

     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 20:31, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > поиграть в игры времён XP

    ... отлично можно через WINE, даже лучше чем в 11 будет

     
     
  • 3.6, Кора дуба (-), 20:42, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня гта сан андреас не при каких условиях не хотела в вайне запускаться. Крашилась и всё тут.
     
  • 3.35, Аноним (35), 23:16, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет хуже. Проверено.
     
  • 3.39, Аноним (39), 23:25, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отлично можно через WINE

    Вы видимо забыли, как оно шло на оригинальном железе, раз пишете такую ерунду.

     
  • 2.15, AleksK (ok), 21:05, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    GTA SA отлично работает через proton
     
     
  • 3.20, Аноним (23), 22:04, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > через proton

    Это что такое? У меня гугл выдаёт почтовик.

     
     
  • 4.40, AleksK (ok), 23:27, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это что такое? У меня гугл выдаёт почтовик.

    Ну что, смог найти что такое протон?

     
  • 2.18, Аноним (23), 22:02, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Неужто починили аппаратное ускорение?

    Так было же, убрали намеренно.

     
  • 2.36, Аноним (35), 23:17, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочу поиграть в игры времён XP, но негде.

    авито купить старый компьютер agp недорого

     
     
  • 3.38, Аноним (39), 23:23, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их живых почти не осталось. Кондёры как минимум все менять. Паяльник покупать, припой, флюс и т.д. ради одного раза?
     

  • 1.5, Федор (?), 20:32, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при установке в гостевом окружении Windows XP SP2

    А что где-то это еще можно купить? Ведь уже даже десяточку сняли с продаж, нет?

     
     
  • 2.8, Кора дуба (-), 20:44, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что где-то это еще можно купить?

    Адрес магазина подсказать? Там продают бесплатно, даже денег не просят.

     
  • 2.9, Контрактор Ляо (?), 20:45, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Банкомат можно поискать, они сейчас на Windows 7, считают им безопасно на 25-летнем ядре сидеть. Бери любой да играй, ими ночью редко пользуются.
     
     
  • 3.11, Кора дуба (-), 20:49, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Года два назад видел зависший банкомат, в котором была Windows XP. И это был ЕС, а не Нижнеудинск-на-Амуре.
     
     
  • 4.26, AleksK (ok), 22:34, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Года два назад видел зависший банкомат, в котором была Windows XP. И
    > это был ЕС, а не Нижнеудинск-на-Амуре.

    Ну так это только там это окаменелое г-но мамонта и можно встретить, там ещё большинство учет ведут в экселе. Что с них взять? Дикие люди.

     
  • 2.16, Федор (?), 21:36, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы стебетесь, что-ли? Написано-же при установке и указано XP.
    Какой банкомат, какая Windows 7? Вы о чем, вообще?
    Что прочитал, что удивило, о том и спрашиваю.
     
     
  • 3.22, Аноним (23), 22:05, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стебётся тот, кто пишет про "покупку" Windows XP в 2025 году.
     

  • 1.17, Грека (?), 21:40, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Было бы классно, если завезли бы быструю стабильную работу. Не припомню, чтобы оно хоть когда-то работало стабильно.
     
  • 1.19, Аноним (23), 22:03, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Насчёт XP, там уже всё было рабочее, но удалили под предлогом "дыр в безопасности". Ищите старые версии.
     
  • 1.21, Аноним (21), 22:04, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Год назад переехал на vmware Fusion.
    Имхо, по-лучше работает и удобнее. Субъективно )
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 22:08, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вообще непонятен смысл существования виртуалбокса, когда вмваря стала бесплатна. Никто ж не запускает ынтерпрайзные всякие штуки на виртуалбоксе.
     
     
  • 3.37, Аноним (35), 23:18, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АТКРЫТА же
     

  • 1.41, Аноним (39), 23:28, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без полноценной поддержки XP существование сабжа требует серьезного научного обоснования. ИМХО
     

