Обновление VirtualBox 7.2.2

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.2, в котором предложено 21 изменение: В дополнениях для хост-окружений с Linux на системах с ядром Linux 6.16 и новее для получения доступа к процессорным расширениям VT-x задействован API KVM.

В состав открытого варианта базового пакета добавлен драйвер для виртуальной web-камеры с интерфейсом USB.

Добавлен новый экспериментальный виртуальный сетевой адаптер e1000 (82583V).

На системах с Linux при наличии DBus-сервиса org.freedesktop.portal.Desktop в GUI реализовано принудительное включение темы оформления, предоставляемой xdgdesktopportal.

В дополнениях для гостевых систем с Linux решены проблемы с невозможностью загрузки разделяемых библиотек при запуске VBoxClient.

В менеджере виртуальных машин решена проблема, приводившая к невозможности запуска виртуальных машин на хост-системах с Windows.

Устранено аварийное завершение VBox Manager при использовании виртуальных машин с большим числом снапшотов или удалении всех виртуальных машин из списка виртуальных машин.

Устранено зависание VBox Manager на хостах с Linux во время запуска или добавления виртуальной машины.

В графическом интерфейсе после добавления гостевой системы в панели состояния обеспечено обновление подсказки индикатора сети, показывающей IP-адрес.

Решена проблема с пробросом USB-устройств поверх USB/IP.

В дополнениях для гостевых систем на базе Windows решена проблема с установкой 64-разрядной сборки Windows XP SP2.

В EFI решена проблема с неработой устройств TPM с некоторыми гостевыми системами.



