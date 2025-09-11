The OpenNET Project / Index page

Обновление VirtualBox 7.2.2

11.09.2025 21:33

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.2, в котором предложено 21 изменение:

  • В дополнениях для хост-окружений с Linux на системах с ядром Linux 6.16 и новее для получения доступа к процессорным расширениям VT-x задействован API KVM.
  • В состав открытого варианта базового пакета добавлен драйвер для виртуальной web-камеры с интерфейсом USB.
  • Добавлен новый экспериментальный виртуальный сетевой адаптер e1000 (82583V).
  • На системах с Linux при наличии DBus-сервиса org.freedesktop.portal.Desktop в GUI реализовано принудительное включение темы оформления, предоставляемой xdgdesktopportal.
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux решены проблемы с невозможностью загрузки разделяемых библиотек при запуске VBoxClient.
  • В менеджере виртуальных машин решена проблема, приводившая к невозможности запуска виртуальных машин на хост-системах с Windows.
  • Устранено аварийное завершение VBox Manager при использовании виртуальных машин с большим числом снапшотов или удалении всех виртуальных машин из списка виртуальных машин.
  • Устранено зависание VBox Manager на хостах с Linux во время запуска или добавления виртуальной машины.
  • В графическом интерфейсе после добавления гостевой системы в панели состояния обеспечено обновление подсказки индикатора сети, показывающей IP-адрес.
  • Решена проблема с пробросом USB-устройств поверх USB/IP.
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Windows решена проблема с установкой 64-разрядной сборки Windows XP SP2.
  • В EFI решена проблема с неработой устройств TPM с некоторыми гостевыми системами.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63866-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nw (?), 21:54, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хм... Странно... Даже интерфейс не поменяли.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:26, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В дополнениях для хост-окружений с Linux на системах с ядром Linux 6.16 и новее для получения доступа к процессорным расширениям VT-x задействован API KVM.

    Неужели скоро dkms будет не нужен для VirualBox?

     
  • 1.3, Аноним (3), 22:34, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Debian Sid - сломана полностью, виртуалки не грузятся, в dmesg - oopsы. Если включить lkrg - то драйвер становится невыгружаем. Если выгрузить насильно - можно словить kernel panic.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 22:41, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, какой прок - понятно. В отлимчие от QEMU эти хоть потрудились для Windows XP драйвера написать, да и GUI осилили. А QEMU не осилил реализовать виртуальные устройства, совместимые с этими драйверами.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 01:16, 12/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто разные приоритеты, VirtualBox предназначен для новичков.
     
  • 2.7, Аноним (2), 22:43, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То Debian sid сломан полностью.

    А в стейбл тупо нет, апстрим послал мейнтейнеров к чертям.

     
     
  • 3.12, Arlezoner (?), 23:50, 11/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (3), 22:39, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тут уже некоторое время пытаюсь собрать это "чудо". Полнейший кошмар - мало того, что зависимости заинлайнены (причём такие, просто при компиляци каких система в своп уходит, а компилятся полчаса, да, я о dxvk), а часть из них пропатчена, мало того, что вместо нормальной сборочной системы используется калечное говно, мало того, что при сборке шлангом- так ещё и не собирается вовсе, потому что код некорректный, но GCC такое терпит ... так ещё и перестало собираться на коде, зависящем от slirp.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:09, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это ты еще хромиум не собирал.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:50, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ещё забыл ... это чудо-сборочная система одни  те же файлы по несколько раз компилрует, своя копия - для нескольких модулей. Кто-нибудь научите ... этих ... использовать CMake по назначению. Потому что я уже больше месяца сижу без работающих виртуалок.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 02:31, 12/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это прикол cmake как раз — для скольких целей исходник прописан, столько раз он и скомпилится. Обходится только костылями, через создание статической библиотеки.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:44, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему виртуалки созданные в ветке 7.1*.* не загружаются в ветке 7.2.*?

    Там что, запланированно завезли новый формат с дропом легаси или это какой-то глюк?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:25, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если виртуалки на ARM, то в прошлой новости написано, что нужно их завершить и удалить снапшоты, т.к. старые сохранения и снапшоты больше не поддерживаются.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63727

     

  • 1.11, ptr (ok), 23:46, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Решена проблема с пробросом USB-устройств поверх USB/IP.

    А вот это нужно будет проверить. Если мой ISDS220B с этим заработает, то проблем с гальванической развязкой сразу станет намного меньше.

     

