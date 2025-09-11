Обновление VirtualBox 7.2.2

|
|1.2, Аноним (2), 22:26, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В дополнениях для хост-окружений с Linux на системах с ядром Linux 6.16 и новее для получения доступа к процессорным расширениям VT-x задействован API KVM.
Неужели скоро dkms будет не нужен для VirualBox?
|
|1.3, Аноним (3), 22:34, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Debian Sid - сломана полностью, виртуалки не грузятся, в dmesg - oopsы. Если включить lkrg - то драйвер становится невыгружаем. Если выгрузить насильно - можно словить kernel panic.
|
|
|
|2.6, Аноним (3), 22:41, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не, какой прок - понятно. В отлимчие от QEMU эти хоть потрудились для Windows XP драйвера написать, да и GUI осилили. А QEMU не осилил реализовать виртуальные устройства, совместимые с этими драйверами.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 01:16, 12/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто разные приоритеты, VirtualBox предназначен для новичков.
|
|2.7, Аноним (2), 22:43, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То Debian sid сломан полностью.
А в стейбл тупо нет, апстрим послал мейнтейнеров к чертям.
|
|1.5, Аноним (3), 22:39, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я тут уже некоторое время пытаюсь собрать это "чудо". Полнейший кошмар - мало того, что зависимости заинлайнены (причём такие, просто при компиляци каких система в своп уходит, а компилятся полчаса, да, я о dxvk), а часть из них пропатчена, мало того, что вместо нормальной сборочной системы используется калечное говно, мало того, что при сборке шлангом- так ещё и не собирается вовсе, потому что код некорректный, но GCC такое терпит ... так ещё и перестало собираться на коде, зависящем от slirp.
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 23:50, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, ещё забыл ... это чудо-сборочная система одни те же файлы по несколько раз компилрует, своя копия - для нескольких модулей. Кто-нибудь научите ... этих ... использовать CMake по назначению. Потому что я уже больше месяца сижу без работающих виртуалок.
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 02:31, 12/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это прикол cmake как раз — для скольких целей исходник прописан, столько раз он и скомпилится. Обходится только костылями, через создание статической библиотеки.
|
|1.8, Аноним (8), 22:44, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему виртуалки созданные в ветке 7.1*.* не загружаются в ветке 7.2.*?
Там что, запланированно завезли новый формат с дропом легаси или это какой-то глюк?
|
|1.11, ptr (ok), 23:46, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Решена проблема с пробросом USB-устройств поверх USB/IP.
А вот это нужно будет проверить. Если мой ISDS220B с этим заработает, то проблем с гальванической развязкой сразу станет намного меньше.
|