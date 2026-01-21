Уязвимости в Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктах Oracle

|
|1.1, ryoken (ok), 10:29, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вопрос с целью повышения уровня образованности (НЕ троллинг). А много ли жабы в мире?
|
|
|
|2.2, Жироватт (ok), 10:43, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Достаточно.
От прошивки в твоей банковской карточке до реального множества чисто корпоративного софта.
Даже в смартфоне так или иначе крутится JVM (если это не "особенные" из эппол)
|
|
|
|
|
|4.12, Хейтер (?), 11:22, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>не было JVM, там полностью своя реализация
- какая связь между реализацией JVM и программой на языке Java?
|
|
|
|5.14, Аноним (14), 11:25, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>не было JVM, там полностью своя реализация
> - какая связь между реализацией JVM и программой на языке Java?
Линейная связь.
|
|4.47, Аноним (47), 15:20, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Компилил AOT принудительно только андройд 5 и 6, а начиная с андройд 7 там по дефолту JIT, а потом со временем он компилирует частоиспользуемые приложения.
|
|2.3, Stanislavvv (ok), 10:43, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Дохрена в энтерпрайзах... Чуть ли не каждый второй сервис. Правда, нормальные люди редко в инет выставляют.
|
|
|
|3.43, Анонисссм (?), 14:56, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Правда, нормальные люди редко в инет выставляют
экспертиза опеннета как она есть... что ж такого плохого в "высунуть spring в инет"?
|
|2.6, Аноним (6), 10:53, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
много. и в основном бизнес. как оказалось, на ней дёшево и безопасно менять логику. в бизнесах такое часто бывает когда логика меняется.
есть и другие платформы на которых тоже дёшево и безопасно. но они чуть позже появились
|
|2.8, Caffeine (ok), 11:13, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Много. Уязвимости о которых идёт речь не относятся к серверной части. т.е. можете не беспокоится о своих банковских картах, сервере minecraft и т.п.
|
|
|
|3.11, Аноним (14), 11:22, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уязвимости в банковском софте никто за бесплатно не раскрывает.
|
|2.10, Аноним (10), 11:16, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"Вся" банковская сфера на Яве. Много другого энтерпрайза на Яве. Много государственных IT-систем в разных странах тоже на Яве (налоговые, пенсионные фонды, аналоги Госуслуг и т.д.)
|
|2.44, Анониматор (?), 15:06, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Популярные среды разработки на жабе, называть не буду все и так знают.
Из монструзных это наверно kafka
Также на жабе совершенно новые продукты выходят, хотя это и не очевидно, например платформа 1С Элемент - в ней хоть и свой язык, но компилируется и выполняется на JVM.
|
|1.5, Фонтимос (?), 10:51, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> ... опубликовала плановый выпуск ... устранение критических проблем и уязвимостей ...
Т.е. я правильно понимаю, у оракула есть некий список проблем и уязвимостей, которые они "не торопясь-так устраняют"? Вот-бы этот списочек посмотреть, что они ищё "там не устранили".
|
|
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 14:03, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это при условии, что компилятор, которым собирается код, не вставляет в финальный билд необходимые бэкдоры.
|
|2.15, Аноним (14), 11:28, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да в багтрекере уже зарегистрирован, но пока не закрыт, потому что программист который будет баг устранять ещё нанят, потому что по плану его наймут в следующем квартале.
|
|
|
|3.19, Фонтимос (?), 11:41, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну тогда хакирам нужно поторопиться, чтобы взломать МоюСиквель и украсть крипту.
|
|1.17, Аноним (17), 11:36, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> "в официальном Docker-образе c MySQL"
будущее которое мы заслужили..
|
|
|
|2.24, eugener (ok), 12:38, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что бесплатная поддержка давно закончилась, но если ты обычный юзер которому нужно запустить прогу - можешь взять JRE с java.com.
|
|
|
|
|
|4.40, Guest (??), 14:39, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если вы на Linux, то лучший способ - брать "родную" сборку из релиза вашего дистриьутива. Обычно LTS версии Linux предоставляют обновления для старых JDK.
|
|1.23, Аноним (-), 12:21, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Вторая удалённо эксплуатируемая уязвимость имеет уровень
> опасности 7.5 и вызвана переполнением буфера (CVE-2025-9230) в
> библиотеке OpenSSL.
RCE вызвана переполнением буфера.
Хаха, classic (c)
|
|
|
|
|
|3.29, Аноним (-), 13:32, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ещё не переписали на расте?
А причем тут раст? Разве OpenSSL написана на нем?))
Вроде нет, OpenSSL написана на дыряxe.
|
|3.49, Аноним (49), 16:06, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ещё не переписали на расте?
на расте пишут обёртки вокруг си.
|
|1.34, Аноним (33), 14:05, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Для таких корпораций главное наперёд подготовить "уязвимости", чтобы потом их фиксить для имитации бурной деятельности, чтобы потом клиентам с коммерческой лицензией выставлять счёт.
|
|1.48, Аноним (49), 15:58, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода
Тогда такой вопрос: кто сделал так, что в системе запускается чужой код?
|