Уязвимости в Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктах Oracle

21.01.2026 10:15 (MSK)

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В январском обновлении устранено 337 уязвимостей.

Некоторые проблемы:

  • 11 проблем с безопасностью в Java SE. Все уязвимости в Java SE могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода. Наиболее опасные проблемы в Java SE имеют уровень опасности 7.5 и затрагивают JavaFX (WebKitGTK, libxslt), AWT и систему защиты. Уязвимости устранены в выпусках Java SE 25.0.2, 21.0.10, 17.0.18, 11.0.30, 8u481.
  • 14 уязвимостей в сервере MySQL, из которых две могут быть эксплуатированы удалённо. Наиболее серьёзная проблема имеет критический уровень опасности (9.8), присутствует в официальном Docker-образе c MySQL и связана с уязвимостью в библиотеке SQLite (CVE-2025-6965), которая используется во вспомогательных инструментах для настройки и работы с MySQL. Вторая удалённо эксплуатируемая уязвимость имеет уровень опасности 7.5 и вызвана переполнением буфера (CVE-2025-9230) в библиотеке OpenSSL. Менее опасные уязвимости затрагивают OpenSSL, InnoDB, оптимизатор, DDL, парсер, Pluggable Auth и Thread Pooling. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 9.6.0 и 8.0.45.
  • 14 уязвимостей в VirtualBox, пять из которых помечены как опасные (8.2 из 10). Одна из уязвимостей может быть эксплуатирована удалённо. Детали о характере уязвимостей не раскрываются. Проблемы будут устранены в выпуске VirtualBox 7.2.6, который ожидается в течение дня.
  • 4 уязвимости в Solaris, которые затрагивают драйверы, ядро и файловую систему (максимальный уровень опасности 5.8 из 10). Уязвимости устранены в обновлении Solaris 11.4 SRU89. В новой версии Solaris также обновлены версии пакетов Wireshark 4.6.2, Firefox 140.6.0esr, Thunderbird 140.6.0esr, Unbound 1.24.2, Apache httpd 2.4.66, OpenSSH 10.2, Django 5.2.9 и squid 7.3.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64651-oracle
Ключевые слова: oracle, java, mysql, virtualbox, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, ryoken (ok), 10:29, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вопрос с целью повышения уровня образованности (НЕ троллинг). А много ли жабы в мире?
     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 10:43, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Достаточно.
    От прошивки в твоей банковской карточке до реального множества чисто корпоративного софта.
    Даже в смартфоне так или иначе крутится JVM (если это не "особенные" из эппол)
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:47, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Андроиде практически никогда не было JVM, там полностью своя реализация, тем более современный ART практически всё компилит AOT при установке, плюс там перекомпиляция после профилирования автоматически.

    https://source.android.com/docs/core/runtime

     
     
  • 4.12, Хейтер (?), 11:22, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >не было JVM, там полностью своя реализация

    - какая связь между реализацией JVM и программой на языке Java?

     
     
  • 5.14, Аноним (14), 11:25, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>не было JVM, там полностью своя реализация
    > - какая связь между реализацией JVM и программой на языке Java?

    Линейная связь.

     
  • 4.35, Аноним (35), 14:28, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SIM-карта так не думает. Да, там крутятся java-апплеты.
     
     
  • 5.36, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:32, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на симке очень уж специфическая "джава"
     
  • 4.47, Аноним (47), 15:20, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилил AOT принудительно только андройд 5 и 6, а начиная с андройд 7 там по дефолту JIT, а потом со временем он компилирует частоиспользуемые приложения.
     
  • 2.3, Stanislavvv (ok), 10:43, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дохрена в энтерпрайзах... Чуть ли не каждый второй сервис. Правда, нормальные люди редко в инет выставляют.
     
     
  • 3.43, Анонисссм (?), 14:56, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Правда, нормальные люди редко в инет выставляют

    экспертиза опеннета как она есть... что ж такого плохого в "высунуть spring в инет"?

     
  • 2.6, Аноним (6), 10:53, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    много. и в основном бизнес. как оказалось, на ней дёшево и безопасно менять логику. в бизнесах такое часто бывает когда логика меняется.

    есть и другие платформы на которых тоже дёшево и безопасно. но они чуть позже появились

     
  • 2.8, Caffeine (ok), 11:13, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Много. Уязвимости о которых идёт речь не относятся к серверной части. т.е. можете не беспокоится о своих банковских картах, сервере minecraft и т.п.
     
     
  • 3.11, Аноним (14), 11:22, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимости в банковском софте никто за бесплатно не раскрывает.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:16, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Вся" банковская сфера на Яве. Много другого энтерпрайза на Яве. Много государственных IT-систем в разных странах тоже на Яве (налоговые, пенсионные фонды, аналоги Госуслуг и т.д.)
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:47, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статистика GitHub за 2025 год:
    https://opennet.ru/64135-github
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:52, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое глупое к чему можно аппелировать в этом вопросе
     
  • 2.37, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:34, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жабе на смену котлин приходит
    вроде бы и другое а вроде бы как плюсЫ относительно обычной сишки
     
  • 2.44, Анониматор (?), 15:06, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Популярные среды разработки на жабе, называть не буду все и так знают.
    Из монструзных это наверно kafka
    Также на жабе совершенно новые продукты выходят, хотя это и не очевидно, например платформа 1С Элемент - в ней хоть и свой язык, но компилируется и выполняется на JVM.
     

  • 1.5, Фонтимос (?), 10:51, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ... опубликовала плановый выпуск ... устранение критических проблем и уязвимостей ...

    Т.е. я правильно понимаю, у оракула есть некий список проблем и уязвимостей, которые они "не торопясь-так устраняют"? Вот-бы этот списочек посмотреть, что они ищё "там не устранили".

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:15, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проекты опенсорсные, всё в коммитах должно быть.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:03, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это при условии, что компилятор, которым собирается код, не вставляет в финальный билд необходимые бэкдоры.
     
  • 2.15, Аноним (14), 11:28, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в багтрекере уже зарегистрирован, но пока не закрыт, потому что программист который будет баг устранять ещё нанят, потому что по плану его наймут в следующем квартале.
     
     
  • 3.19, Фонтимос (?), 11:41, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда хакирам нужно поторопиться, чтобы взломать МоюСиквель и украсть крипту.
     
  • 2.46, bes (??), 15:15, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устранение критических проблем в уязвимостях
     

  • 1.7, Двачер (?), 11:00, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:36, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 8u481.

    На раздаче уже 8u482

     
  • 1.17, Аноним (17), 11:36, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "в официальном Docker-образе c MySQL"

    будущее которое мы заслужили..

     
  • 1.21, Аноним (21), 12:13, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    При Sun такого не было.
     
  • 1.22, зомбированный (?), 12:14, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почемус Java 25 качается, а Java 8u481 нет?
     
     
  • 2.24, eugener (ok), 12:38, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что бесплатная поддержка давно закончилась, но если ты обычный юзер которому нужно запустить прогу - можешь взять JRE с java.com.
     
     
  • 3.30, зомбированный (?), 13:46, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как взять 8u481 jdk?
     
     
  • 4.31, eugener (ok), 13:53, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а как взять 8u481 jdk?

    Сборочку от оракла только по подписке, либо в Ubuntu — бесплатно, но придёт через пару недель, наверное.

    Ещё есть сборочка от adoptium — https://adoptium.net/temurin/releases/?version=8 — но тоже с задержкой.

     
  • 4.38, Guest (??), 14:37, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть множество сборок, но все они появляются с задержками:
    https://whichjdk.com/
     
  • 4.40, Guest (??), 14:39, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы на Linux, то лучший способ - брать "родную" сборку из релиза вашего дистриьутива. Обычно LTS версии Linux предоставляют обновления для старых JDK.
     
     
  • 5.41, зомбированный (?), 14:43, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я на винде
     

  • 1.23, Аноним (-), 12:21, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Вторая удалённо эксплуатируемая уязвимость имеет уровень
    > опасности 7.5 и вызвана переполнением буфера (CVE-2025-9230) в
    > библиотеке OpenSSL.

    RCE вызвана переполнением буфера.
    Хаха, classic (c)

     
     
  • 2.25, Random (??), 12:41, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И почему OpenSSL, да и MySQL, ещё не переписали на расте?
     
     
  • 3.27, 1 (??), 12:50, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патамучта проблема в SQLite.
     
  • 3.28, 12yoexpert (ok), 12:52, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как можно что-то переписать на расте?
     
  • 3.29, Аноним (-), 13:32, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ещё не переписали на расте?

    А причем тут раст? Разве OpenSSL написана на нем?))
    Вроде нет, OpenSSL написана на дыряxe.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:39, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.49, Аноним (49), 16:06, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ещё не переписали на расте?

    на расте пишут обёртки вокруг си.

     
  • 2.32, Аноним (32), 13:54, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смиех без причины - признак дурачины.
     
  • 2.45, Rev (ok), 15:10, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Сишники опять облажались. Классика.
     

  • 1.34, Аноним (33), 14:05, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для таких корпораций главное наперёд подготовить "уязвимости", чтобы потом их фиксить для имитации бурной деятельности, чтобы потом клиентам с коммерческой лицензией выставлять счёт.
     
  • 1.48, Аноним (49), 15:58, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода

    Тогда такой вопрос: кто сделал так, что в системе запускается чужой код?

     

