Уязвимости в Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктах Oracle

22.04.2026 11:00 (MSK)

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В апрельском обновлении устранена 481 уязвимость.

Некоторые проблемы:

  • 11 проблем с безопасностью в Java SE. 7 уязвимостей в Java SE могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода. Три наиболее опасные проблемы в Java SE имеют уровень опасности 7.5 и затрагивают JavaFX (WebKitGTK), JAXP и сетевые функции. Уязвимости устранены в выпусках Java SE 26.0.1, 25.0.3, 21.0.11, 17.0.19, 11.0.31, 8u491. .
  • 27 уязвимостей в сервере MySQL, из которых одна может быть эксплуатированы удалённо без прохождения аутенификации. Данной проблеме (CVE-2025-15467), которая вызвана переполнением буфера в библиотеке OpenSSL, присвоен критический уровень опасности (9.8). Менее опасные уязвимости затрагивают оптимизатор, JSON-парсер, систему репликации, InnoDB, DML, GIS-индексы, механизм партицирования и обработчик схемы БД. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 9.7.0, 8.4.9 и 8.0.46.
  • 9 уязвимостей в VirtualBox, пять из которых помечены как опасные (7.5 из 10). Одна из уязвимостей может быть эксплуатирована удалённо по сети. Детали о характере уязвимостей не раскрываются. Проблемы устранены в выпуске VirtualBox 7.2.8.
  • Одна уязвимость в Solaris, которая затрагивает ядро и позволяет локально повысить свои привилегии (уровень опасности 6.5 из 10). Уязвимость устранена в обновлении Solaris 11.4 SRU92. В новой версии Solaris также обновлены версии пакетов с исправлением уязвимостей: Django 5.2.12, 4.2.29, Firefox 140.8.0, Golang 1.25.8, Pillow 12.1.1, Thunderbird 140.8.0, pypdf 6.9.0, pyasn1 0.6.2 и vim 9.1.2148.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:27, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Спаибо нейронке за нахождение уязвимостей! Люди бы столько не нашли.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:35, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пройдись по тегу. Там новости об уязвимостях в Java тянутся с конца 00-х. Когда никаких нейронок ещё не было.

     
  • 2.7, hd (??), 12:56, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А гдето хоть слову про это сказано? Или просто фанатик?

    Вот из прошлых новостей:
    > 21.01.2026 337 уязвимостей.
    > 16.07.2025 309 уязвимостей.
    > 18.04.2025 378 уязвимостей.

     

  • 1.3, Гусь Хрустальный (?), 11:48, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Oracle настоящая глыба. Именно из-за таких обновлений качество феноменальное
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:13, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    К дизайну GUI VirtualBox таки есть вопросы и давно.
     

  • 1.5, aname (ok), 12:30, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ладно, ради такого, повышение цен на оперативку оправдано.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:45, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Мда, я совершенно не удивлен.
    В этом месяце еще и CVE-2026-28386 нашли на 9.1.

    ̶Р̶а̶з̶р̶а̶б̶о̶т̶ч̶и̶к̶и̶ бракоделы должны ИИшке в ножки кланятся, за то что им сопли подтирает.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:42, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты нашёл в отчёте упоминание о работе над проблемами с помощью ИИ?

    Или генерируешь ИИ нейрослоп?

     
  • 2.12, Аноним (12), 14:41, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это только закрытый Mythos умеет. Обычные модели генерят беcполезный нейрослoп. И если обычный юзер шлёт ИИ багрепорт - 99% он бесполезhый. См. показательный пример yt-dlp и его ИИ политики.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:51, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Может, пора сделать с явой так же, как с флэшем, чтобы никаких проблем не было?
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:12, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    sudo lsmod | grep -i box

    Пусто! Вот что KVM животворящий делает.

     

