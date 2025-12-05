Выпуск дистрибутива Oracle Linux 10.1

Компания Oracle опубликовала дистрибутив Oracle Linux 10.1, созданный на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 10.1 и полностью бинарно совместимый с ней. Для загрузки без ограничений предложены установочные iso-образы, размером 10 ГБ и 1.3 ГБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux 10 открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 6.12) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 8.1 (UEK 8U1), также основанное на ядре Linux 6.12 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. В обновлении ядра UEK 8U1 по умолчанию включена опция SECURITY_DMESG_RESTRICT, разрешающая доступа к dmesg только при наличии прав root. Драйверы megaraid_sas, mpi3mr и mpt3sas бэкпортированы из ядра 6.15.

Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме дополнительного ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 10.1 и RHEL 10.1 полностью идентичны (список изменений можно посмотреть в анонсе RHEL 10.1).



