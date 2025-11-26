The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.7

26.11.2025 09:25

Компания Oracle опубликовала дистрибутив Oracle Linux 9.7, созданный на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 9.7 и полностью бинарно совместимый с ней. Для загрузки без ограничений предложены установочные iso-образы, размером 13 ГБ и 1.3 ГБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux 9 открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 5.14) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 8.1 (UEK 8.1), основанное на ядре Linux 6.12 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме дополнительного ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 9.7 и RHEL 9.7 полностью идентичны.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 9.7 и 10.1
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 16
  4. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.7
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 10
  6. OpenNews: Oracle уволил 70 сотрудников из команды проекта MySQL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64324-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:40, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Делали бы просто rhel клон с Trinity, стал бы самым популярным дистрибутивом.
     
     
  • 2.2, Байкал электроникс (-), 10:01, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Среди апологетов коры 2 дуо? Так ведь они дропнули даже её (хотя некоторые пишут что rhel уже на хасвелах не запускается).
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 10:35, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Среди всех. Интерфейс TDE привычный и понятный всем.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:07, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привычный это значит ты не хочешь платить за новую версию? Корпарации это ненужно
     
     
  • 5.30, Аноним (1), 11:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платят за обновления поддержку прикладного ПО, а не графического интерфейса. Ну по крайней мере мне так кажется.
     
  • 2.16, Энтомолог_русолог (?), 10:47, 26/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.31, Аноним (1), 11:46, 26/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять забыли проконсультироваться с ведущим специалистом области Анонимом.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:01, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > по функциональности выпуски Oracle Linux 9.7 и RHEL 9.7 полностью идентичны

    В несправедливости данного тезиса легко убедиться, попробовав установить Oracle DB.

     
     
  • 2.12, Аноним (1), 10:37, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что будет?
     

  • 1.4, Аноним (-), 10:10, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если Оракл владеет Сусэ, зачем ей отдельный дистр под названием Оракл Линукс? Разве "Сусэ Линукс Энтерпрайз" не принадлежит Ораклу?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:13, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да лана
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:24, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2500 сотрудников на прошлый год всё ещё пилят установщики и фонды.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:29, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если Оракл владеет Сусэ

    Что ?
    https://opennet.ru/59626-suse

     
  • 2.13, Аноним (1), 10:39, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что у них есть Oracle Solaris, а есть Oracle Linux.
     
  • 2.19, Энтомолог_русолог (?), 10:48, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опять какие-то сказки выдуманные прямо тут
    Чувак, ты бы протрезвел что ли
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:18, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ядра 5.14 и 6.12. Вот как надо было,остальные просто тестировщики ненужного.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:24, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Паразиты на RHEL активизировались, РЕЛИЗЫ ВЫПУСКАЮТ :)
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 10:40, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему паразиты? Паразитизм запрещен лицензией GPL?
     
     
  • 3.15, Аноним (8), 10:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что они литералли переклеивают шильдик и без RHEL оба этих "продукта" перестанут существовать.

    > Паразитизм запрещен лицензией GPL?

    Я не юрист, полагаю, что нет. Просто называю вещи своими именами не давая моральной оценки.

     
     
  • 4.18, 1 (??), 10:48, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут ты не прав. Есть переклеивание шильдика (что не запрещено GPL и на чём поднялась красная шапка), и есть UEK, творчество оракля.
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:49, 26/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.17, Аноним (10), 10:47, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle#Oracle_в_СССР_и_СНГ
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:01, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько же белдженосов клепают всяких на основе линукса, это ужас
     
  • 1.23, Аноним (25), 11:02, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучший дистр с пацанами в датацентре используем только его.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:05, 26/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.27, аролп5 (?), 11:30, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно до альта и астры не дотягивает, но когда нужно было быстро спрыгнуть со шляпы или федоры, то оракл был лучшим вариантом, чтобы присесть
     
     
  • 3.28, аролп5 (?), 11:31, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * извините, про центос забыл
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру