Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.7

|1.1, Аноним (1), 09:40, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Делали бы просто rhel клон с Trinity, стал бы самым популярным дистрибутивом.
|2.2, Байкал электроникс (-), 10:01, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Среди апологетов коры 2 дуо? Так ведь они дропнули даже её (хотя некоторые пишут что rhel уже на хасвелах не запускается).
|4.25, Аноним (25), 11:07, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Привычный это значит ты не хочешь платить за новую версию? Корпарации это ненужно
|5.30, Аноним (1), 11:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Платят за обновления поддержку прикладного ПО, а не графического интерфейса. Ну по крайней мере мне так кажется.
|2.29, Аноним (29), 11:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Опять забыли проконсультироваться с ведущим специалистом области Анонимом.
|1.3, Аноним (3), 10:01, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> по функциональности выпуски Oracle Linux 9.7 и RHEL 9.7 полностью идентичны
В несправедливости данного тезиса легко убедиться, попробовав установить Oracle DB.
|1.4, Аноним (-), 10:10, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Если Оракл владеет Сусэ, зачем ей отдельный дистр под названием Оракл Линукс? Разве "Сусэ Линукс Энтерпрайз" не принадлежит Ораклу?
|2.7, Аноним (7), 10:24, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
2500 сотрудников на прошлый год всё ещё пилят установщики и фонды.
|1.6, Аноним (7), 10:18, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
ядра 5.14 и 6.12. Вот как надо было,остальные просто тестировщики ненужного.
|3.15, Аноним (8), 10:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что они литералли переклеивают шильдик и без RHEL оба этих "продукта" перестанут существовать.
> Паразитизм запрещен лицензией GPL?
Я не юрист, полагаю, что нет. Просто называю вещи своими именами не давая моральной оценки.
|4.18, 1 (??), 10:48, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну тут ты не прав. Есть переклеивание шильдика (что не запрещено GPL и на чём поднялась красная шапка), и есть UEK, творчество оракля.
|2.27, аролп5 (?), 11:30, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Конечно до альта и астры не дотягивает, но когда нужно было быстро спрыгнуть со шляпы или федоры, то оракл был лучшим вариантом, чтобы присесть
