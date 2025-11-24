Доступен дистрибутив AlmaLinux 10.1

Представлен релиз дистрибутива AlmaLinux 10.1, синхронизированный c Red Hat Enterprise Linux 10.1 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64_v3, x86_64_v2, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (927 МБ), минимального (1.4 ГБ) и полного образа (8.3 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров, WSL (Windows Subsystem for Linux) и облачных платформ. Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 10.1 и CentOS 10 Stream. Помимо ребрендинга и удаления специфичных для RHEL пакетов в AlmaLinux 10.1 отмечены следующие отличия от RHEL 10.1: Возобновлена поддержка файловой системы Btrfs. Добавлена возможность разметки накопителей с использованием Btrfs в инсталляторе, обеспечена установка модуля ядра btrfs.ko, возвращён набор утилит btrfs-progs, а также проведена работа по адаптации работы с Btrfs стека управления хранением данных и проверена корректность функционирования пакетов bcc, buildah, cockpit, ignition, libblockdev, libguestfs, osbuild, osbuild-composer, podman, pykickstart, python-blivet, skopeo, udisks2 и virt-v2v в окружениях с Btrfs. Компания Red Hat объявила ФС Btrfs устаревшей в выпуске RHEL 7.4 (2017 год) и полностью прекратила её поддержку в ветке RHEL 8.

По умолчанию активирован репозиторий пакетов CRB (CodeReady Builder), в котором поставляется подборка пакетов, по умолчанию не предлагаемых в Red Hat Enterprise Linux, таких как приложения для разработчиков, дополнительные библиотеки и обвязки, а также пакеты с отладочными данными, документацией, заголовочными файлами, статическими сборками и примерами кода (пакеты "-devel", "-example", "-doc" и "-static"). Среди прочего в CRB присутствуют библиотеки, использующиеся в качестве зависимостей в пакетах из репозитория EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux).

Cформированы пакеты для установки драйверов NVIDIA и стека CUDA. Драйверы могут использоваться в конфигурациях с UEFI Secure Boot. Модули ядра из официального набора проприетарных драйверов от компании NVIDIA не могут быть загружены в режиме UEFI Secure Boot, так как они не заверены цифровой подписью дистрибутива. Данное ограничение удалось обойти благодаря использованию открытых компанией NVIDIA модулей ядра, на базе которых сформирован собственный пакет nvidia-open-kmod с модулями, заверенными цифровой подписью AlmaLinux. Отдельно оформлен пакет almalinux-release-nvidia-driver с конфигурацией поддерживаемого компанией NVIDIA внешнего репозитория, из которого выполняется загрузка CUDA-драйверов и проприетарных компонентов драйвера NVIDIA, работающих в пространстве пользователя.

Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2), которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64, формируемыми с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, которая используется в RHEL 10. Дополнительная поддержка x86-64-v2 позволяет обеспечить совместимость с CPU старее Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года. Помимо штатных репозиториев сборки x86-64-v2 также подготовлены и для пакетов из репозитория EPEL.

Возвращены серверные и клиентские реализации протокола SPICE, позволяющего организовать удаленную работу с рабочим столом, функционирующим в виртуальном окружении под управлением QEMU/KVM. В отличие от протоколов VNC и RDP в SPICE отрисовка содержимого экрана и обработка аудиопотоков производится на стороне клиента, а не на сервере. В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.

Возвращено использование процессорного регистра %rbp в качестве базового указателя на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции (frame pointer). Использование указателя на кадры стека позволяет использовать в дистрибутиве дополнительные возможности для трассировки и профилирования системы.

Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.

Поддерживается репозиторий Synergy, в котором размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В настоящее время в репозитории Synergy уже опубликованы пакеты c пользовательским окружением Pantheon, развиваемым проектом Elementary OS, и утилитой Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами.

Реализована возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot для систем с процессорами Intel/AMD и ARM.

Возобновлена поддержка более 150 аппаратных устройств, не поддерживаемых в RHEL 10.1. Например, возвращены идентификаторы старых PCI-устройств в драйверах: aacraid - Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI be2iscsi - Emulex OneConnectOpen-iSCSI для BladeEngine 2 и 3 be2net - Emulex BladeEngine 2 and 3 adapters * hpsa - HP Smart Array Controller lpfc - Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI megaraid_sas - Broadcom MegaRAID SAS mlx4_core - Mellanox Gen2 и ConnectX-2 mpt3sas - LSI MPT Fusion SAS 3.0 mptsas - Fusion MPT SAS Host qla2xxx - QLogic Fibre Channel HBA qla4xxx - QLogic iSCSI HBA.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями. Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



