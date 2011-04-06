В AlmaLinux решено по умолчанию включить репозиторий CRB с дополнительными пакетами

Разработчики дистрибутива AlmaLinux объявили о решении активировать по умолчанию репозиторий пакетов CRB (CodeReady Builder) через публикацию завтра обновления пакета almalinux-repos для выпуска AlmaLinux OS 10.0. В AlmaLinux OS Kitten 10, редакции на базе CentOS Stream 10, данный репозиторий уже включён с конца августа. Для тех, кто не хочет включать CRB, можно использовать команду "dnf config-manager --disable crb".

В репозитории CRB поставляется подборка пакетов, по умолчанию не предлагаемых в Red Hat Enterprise Linux, таких как приложения для разработчиков, дополнительные библиотеки и обвязки, а также пакеты с отладочными данными, документацией, заголовочными файлами, статическими сборками и примерами кода (пакеты "-devel", "-example", "-doc" и "-static"). Среди прочего в CRB присутствуют библиотеки, использующиеся в качестве зависимостей в пакетах из репозитория EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux).

Так как CRB не был включён по умолчанию установка некоторых пакетов из EPEL приводила к выводу ошибки. Подобное поведение вводило в замешательство пользователей, которым требовалось искать информацию, что проблема решается включением CRB, и приводило к отправке большого числа отчётов об ошибках сопровождающим EPEL. Например, подобные ошибки возникали при установке пакета plasma-discover для рабочего стола KDE Plasma, так как он был завязан на пакет appstream-qt, присутствующий в CRB. Кроме того, в AlmaLinux 10.1 в CRB будет добавлен пакет selinux-policy-extra, необходимый для корректной работы с SELinux программ из EPEL.



