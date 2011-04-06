The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В AlmaLinux решено по умолчанию включить репозиторий CRB с дополнительными пакетами

09.09.2025 12:43

Разработчики дистрибутива AlmaLinux объявили о решении активировать по умолчанию репозиторий пакетов CRB (CodeReady Builder) через публикацию завтра обновления пакета almalinux-repos для выпуска AlmaLinux OS 10.0. В AlmaLinux OS Kitten 10, редакции на базе CentOS Stream 10, данный репозиторий уже включён с конца августа. Для тех, кто не хочет включать CRB, можно использовать команду "dnf config-manager --disable crb".

В репозитории CRB поставляется подборка пакетов, по умолчанию не предлагаемых в Red Hat Enterprise Linux, таких как приложения для разработчиков, дополнительные библиотеки и обвязки, а также пакеты с отладочными данными, документацией, заголовочными файлами, статическими сборками и примерами кода (пакеты "-devel", "-example", "-doc" и "-static"). Среди прочего в CRB присутствуют библиотеки, использующиеся в качестве зависимостей в пакетах из репозитория EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux).

Так как CRB не был включён по умолчанию установка некоторых пакетов из EPEL приводила к выводу ошибки. Подобное поведение вводило в замешательство пользователей, которым требовалось искать информацию, что проблема решается включением CRB, и приводило к отправке большого числа отчётов об ошибках сопровождающим EPEL. Например, подобные ошибки возникали при установке пакета plasma-discover для рабочего стола KDE Plasma, так как он был завязан на пакет appstream-qt, присутствующий в CRB. Кроме того, в AlmaLinux 10.1 в CRB будет добавлен пакет selinux-policy-extra, необходимый для корректной работы с SELinux программ из EPEL.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Официально представлены дистрибутив CentOS Stream 10 и репозиторий EPEL 10
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Rocky Linux 10.0
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 10.0
  5. OpenNews: AlmaLinux обновил ELevate, инструментарий для миграции между ветками клонов RHEL
  6. OpenNews: AlmaLinux начал предоставлять пакеты с драйверами NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63848-almalinux
Ключевые слова: almalinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kravich (ok), 12:49, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если там будет htop, то это уже успех
     
     
  • 2.2, pu (?), 12:53, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он в epel же
     
     
  • 3.3, kravich (ok), 12:55, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А EPEL не включен по умолчанию. Тогда это по прежнему фиаско
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:12, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > через публикацию завтра обновления к выпуску

    это что такое?

     
     
  • 2.17, 12yoexpert (ok), 16:39, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    llm
     

  • 1.6, user90 (?), 13:29, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да у шапок только пакетный менеджер неплох. И фсе.
     
     
  • 2.8, Аноннн (?), 14:53, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ещё btrfs неплохой, хоть и есть проблемы с надёжностью. А так, да, качество у них уровня мелкомягких.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:01, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >качество у них уровня мелкомягких

    Современных или тех, которые 90% рынка захватывали?

     

  • 1.9, Аноним (9), 15:16, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как можно этим пользоваться? Репозитории скудные что основные, что дополнительные.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:30, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не грузится с Ventoy.
    Даже потыкать не дали, вдруг лучше чем Debian based.
    Репозитории подключаются snap или flatpack ами.
     
     
  • 3.15, Анонимный эксперт (?), 16:15, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если любишь Гнома, то можно, всякая проприетарщина типа Citrix Workspaces, браузера Edge и т.д. на нем хорошо работает.
     

  • 1.12, DeerFriend (?), 16:02, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала отказались от совместимости с RHEL в пользу центос стрима, а теперь решили, что достаточно выросли, чтобы и от стрима отколоться?
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 16:09, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в пользу центос стрима

    Не было такого.

     

  • 1.14, Онаним443 (?), 16:14, 09/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем оно нужно когда есть Debian / Ubuntu?
     
     
  • 2.16, Анонимный эксперт (?), 16:20, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что кто-то софт свой проприетарный выкладывает в deb и rpm, кто-то только rpm, а кто-то только в deb. Вот и весь смысл этого зоопарка, остальное теорема эскобара
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 17:37, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно, если делают делают проприетарный софт под Линукс, то в deb точно выкладывают.
     
  • 2.20, Анонисссм (?), 17:29, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем оно нужно когда есть Debian

    только недавно на дебиане (проксмокс) рассыпалась btrfs в raid1, просто на ровном месте.
    mdadm+dm_integrity+xfs на этом же железе работает как часы.

    при том что на oracle linux ни разу никогда не было проблем с btrfs.
    я вообще не понимаю разрабов проксмокса, нашли на чём базировать

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру