Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.7

Доступен выпуск дистрибутива AlmaLinux 9.7, синхронизированный c новым выпуском Red Hat Enterprise Linux 9.7 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (1 ГБ), минимального (2 ГБ) и полного образа (10 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров, WSL (Windows Subsystem for Linux) и облачных платформ.

Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.7 и CentOS 9 Stream. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client, subscription-manager-migration*, kpatch*, kmod-redhat-*, rhc, spice* и virtio-win, и расширению поддержки оборудования. В частности, по сравнению с RHEL в AlmaLinux добавлена поддержка дополнительных идентификаторов устройств Compaq, LSI SAS 10xx/2xxx, LSI MegaRAID SAS1078, HP NetRAID-4M, Adaptec 5400S, Dell PERC 2*/3*, Dell PERC5, QLogic ISP, Emulex BladeEngine 2/3, Emulex OneConnect, Themisto/Callisto Jupiter Platform, IBM 8i, Adaptec Catch All, CERC SATA RAID, Legend и т.д.

Кроме того, для использования доступен репозиторий Synergy, в котором размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В настоящее время в репозитории Synergy уже опубликованы пакеты c пользовательским окружением Pantheon, развиваемым проектом Elementary OS, и утилитой Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



