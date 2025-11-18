The OpenNET Project / Index page

Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.7

18.11.2025 08:58

Доступен выпуск дистрибутива AlmaLinux 9.7, синхронизированный c новым выпуском Red Hat Enterprise Linux 9.7 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (1 ГБ), минимального (2 ГБ) и полного образа (10 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров, WSL (Windows Subsystem for Linux) и облачных платформ.

Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.7 и CentOS 9 Stream. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client, subscription-manager-migration*, kpatch*, kmod-redhat-*, rhc, spice* и virtio-win, и расширению поддержки оборудования. В частности, по сравнению с RHEL в AlmaLinux добавлена поддержка дополнительных идентификаторов устройств Compaq, LSI SAS 10xx/2xxx, LSI MegaRAID SAS1078, HP NetRAID-4M, Adaptec 5400S, Dell PERC 2*/3*, Dell PERC5, QLogic ISP, Emulex BladeEngine 2/3, Emulex OneConnect, Themisto/Callisto Jupiter Platform, IBM 8i, Adaptec Catch All, CERC SATA RAID, Legend и т.д.

Кроме того, для использования доступен репозиторий Synergy, в котором размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В настоящее время в репозитории Synergy уже опубликованы пакеты c пользовательским окружением Pantheon, развиваемым проектом Elementary OS, и утилитой Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кажысь именно сабж у меня и не хотел ставиться на intel core 2 duo.
     
     
  • 2.2, Васян2 (?), 10:09, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://repo.almalinux.org/almalinux
    У них жеж уже 10.01, с поддержкой btrfs кстати.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 10:39, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как это связанно?
    Это связанно с тем что rhel дропает поддержки ранних AMD v1, v2, (не уверен точно) которыми является C2D, так что истерика не только по поводу отказа от х64, но и от ранних версий AMD64.
     
     
  • 4.6, Васян2 (?), 11:01, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно это не мое дело, но чел, процессоры 2010 года,
    На Aliexpress процессор дешевый стоит 500 рублей,
    Купи уже,
    В 2010 друг перешел на 64 бит, понятно что в роутерах там всяких, может 32 бит, но чел, процессор 500 рублей, у Gpt спроси характеристики поменяй, а).
    https://www.cpu-world.com Или тут найди спеки.
    Чел 500 рублей процессор).
     
     
  • 5.8, Аноним (1), 11:23, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На Aliexpress процессор дешевый стоит 500 рублей,

    Ты так говоришь, как будто кроме ЦПУ, не надо мать менять, ОЗУ.
    >Купи уже

    Купил уже сборку на Зионе с 32 ГБ ОЗУ.


    Я себе в Futsiju Lifebook t3010 хочу поменять ЦПУ на самый мощьный из поддерживаемых, ты будешь удивлён сколько стоит Intel® Pentium® M processor 780. Во-первых его не найти в продаже, нашел только на ebay или на alibaba и  ни разу ни 500 рублей. Ещё и морочиться с доставкой из-за границы. Может кто из анонимных экспертов знает в какие ноутбуки ставили  Intel® Pentium® M processor 780, может проще будет БУ нотубук с таким ЦПУ на Авито найти.

     
     
  • 6.14, Анонист (?), 12:45, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно того не стоит. Выигрыш в производительности будет 2-3 процента. А стоимость заоблачная.
     
  • 6.16, Васян2 (?), 13:07, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ты так говоришь, как будто кроме ЦПУ, не надо мать менять, ОЗУ.

    Я так говорю, как будто на авито продаются древние пк, 2010 года+, за 1000 рублей.
    Только вот 1 поточность, с большой частотой это не то же самое что многопоточность с меньшей частотой. По крайней мере для браузеров, интернета.

    Только вот браузер не запустишь правда на таких, с авито, но и на core 2 duo тоже.

     
  • 6.17, Васян2 (?), 13:12, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    з.Ы: я че самый умный IIIтоле)
    >Ты так говоришь, как будто кроме ЦПУ, не надо мать менять, ОЗУ.

    Озу ddr3 500 рублей стоит.

    https://www.cpu-world.com
    Сам смотрел спеки, хотел проц поменять, в итоге обновил ноут, выкинул pavilion g6, в мусорку, ибо это даст выигрыш в производительности будет 2-3 процента.

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:58, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Последнее, что можно на него поставить – 8 ветка.
     
  • 2.13, Анонист (?), 12:43, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем проблема? Что-то более конкретное, а не "не хотел ставиться".
     

  • 1.3, Костян (?), 10:25, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Warpinator от Linux Mint они брать хотят, а Cinnamon для live-media не хотят, при том, что целых 2 варианта GNOME и спорно нужное MATE...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:11, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "они" это кто? AlmaLinux это копия RHEL, кто из них должен тебе?
     
     
  • 3.10, DeerFriend (?), 12:31, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не RHEL, а центос стрим. И не копия, а уже почти форк с сомнительной совместимостью.
     
     
  • 4.12, Аноним (1), 12:42, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все эти "клоны" rhel заявляют бинарную совместимость.
     
     
  • 5.15, DeerFriend (?), 13:06, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заявляли. Раньше. Когда RHEL не нарушал GPL.
    Сейчас все стали клонами центос стрима и на полную совместимость уже не претендуют.
     

