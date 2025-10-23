AlmaLinux возобновил поддержку Btrfs, прекращённую в RHEL

|
1.1, bOOster (ok), 11:19, 23/10/2025

Хехе. ZFS живее всех живых а btrfs сдохнуть пытается.. В целом предсказуемо.
2.11, ахахахаха (?), 12:37, 23/10/2025

Какой смысл в zfs? Жрет памяти как распределенные хранилища, тормозит по iops как распределенные хранилища, не обеспечивает профитов распределенных хранилищь.
3.12, Аноним (12), 13:00, 23/10/2025

|
ZFS не жрет память. Точнее, он жрет не ту память, которую надо. Линукс выдает файлухам кэш -- память, которая освобождается, если она нужна приложениям. Так вот: ZFS не использует эту память, а сразу прикидывается конечным приложением, из-за чего утилиты типа free рапортуют тебе неверные данные. Это проблема исключительно ZFS-on-Linux, на других ядрах у ZFS порядок.
4.18, ахахахаха (?), 13:39, 23/10/2025

Когда она не жрет память, она выдает 20к iops максимум на дисках с 2кк iops. Я про большие сетапы говорю, не про локалхост.
5.22, Аноним (-), 14:03, 23/10/2025

> Когда она не жрет память, она выдает 20к iops максимум на дисках
> с 2кк iops. Я про большие сетапы говорю, не про локалхост.
В btrfs всякие large folios refactor и io_uring - не для лулзов же пилят. А кто ZFS так перепихивать будет с его слоями абстракций - хз! Поэтому вооооон бенч фороникса. В нем ZFS эпически рвет всех на SQLite. Зато остальные показательно танцуют на могилке ZFS в всех остальных номинациях. Так что на локалхосте с быстрым SSDшником - все аналогично.
Структуры у него - это даже не экстентный дизайн. Блочный антик на стероидах, всего лишь. Быстрым ЭТОМУ быть нет никаких причин. Разве что в RAM-диск его превратить, но тогда мы возвращаемся к жору памяти...
4.21, Аноним (21), 14:02, 23/10/2025

> из-за чего утилиты типа free рапортуют тебе неверные данные
давай честно — освобождать память zfs научили в версии 2.3. И даже если оно решит, что память неплохо бы освободить, то не факт, что оно сможет
3.23, Аноним (-), 14:11, 23/10/2025

> Какой смысл в zfs? Жрет памяти как распределенные хранилища, тормозит по iops
> как распределенные хранилища, не обеспечивает профитов распределенных хранилищь.
Приносит свет и радость полутора извращенцам покусанным дисковыми полками и энтерпрайз хранилками. В общем такая еда для мамонтов и динозавров которые еще почему-то вдруг не вымерли с своими дисковыми полками. Поскольку остальные на них подзабили - они и носятся за последним кустиком - соревнуясь кто вымрет последним.
2.19, Аноним (-), 13:50, 23/10/2025

> Хехе. ZFS живее всех живых а btrfs сдохнуть пытается.. В целом предсказуемо.
ZFS - унылая тормозная энтерпрайзная байда для файлопомоек, с максимально дурацким управлением памятью. В случае Linux к тому же внемайнлайновый выкидыш, означающий что про репорты багов кому либо кроме спортлото можно забыть, норовящий отвалиться при случае. Так что про рутфс с снапшотами на этом - лучше не думать.
А когда те господа удумали рефлинки делать - не только вывалили фичу в релиз нетестированную, еще от большого ума и активировав по дефолту сразу - но и как оказалось, обделались с брызгами, поддержав статус файлухи заботящейся о целостности данных на все 120%. А с btrfs'никами хорошо - то что у них управление релизами и фичами более адекватное. И качество фич они обрисовывают куда честнее. И явно экспериментальное и недоделанное - честно маркироано как таковое хотя-бы. Чтоб по граблям прыгал только тот кто на это явно подписался, а не вообще все.
3.31, Аноним (21), 14:48, 23/10/2025

> ZFS - унылая тормозная энтерпрайзная байда для файлопомоек
таки ниша для применения есть
> с максимально дурацким управлением памятью.
до или после того как они его переделали? Или это претензия, что они не используют реализацию кэша из ядра?
> В случае Linux к тому же внемайнлайновый выкидыш, означающий что про репорты багов кому либо кроме спортлото можно забыть
на личном компе у меня внемайнлайновый выкидыш нужен для работы вайфая, а если смотреть серверы на работе, то там кроваво-энтерпрайзные модули с тем же эффектом
> норовящий отвалиться при случае
у меня (и не только) мэнлайновый видеодрайвер крашился из-за мэнлайновой месы, кого ты пугаешь?
> Так что про рутфс с снапшотами на этом - лучше не думать.
мэнлайновые иксфс на лвм на мдадм — наш выбор! Главное O_DIRECT не использовать
> А когда те господа удумали рефлинки делать - не только вывалили фичу в релиз нетестированную
когда ж ты запомнишь, что бага была в другой фиче
> еще от большого ума и активировав по дефолту сразу - но и как оказалось, обделались с брызгам
а это общий современный тренд
4.36, Аноним (36), 15:22, 23/10/2025

Небольшая и специфичная А btrfs как таковой - больше про general purpose и мень... большой текст свёрнут, показать
1.3, Аноним (3), 11:26, 23/10/2025

RHEL - мы удаляем btrfs, fedora - а мы постав ее по умолчанию. Обожаю межделмаш...
2.5, andreyche (?), 11:41, 23/10/2025

А что тут не понятно? RHEL - это ынтерпрайз и стабильность, а btrfs - это пока что сыромятина, вот ей на бета-полигоне в федоре и место.
3.13, Аноним (12), 13:03, 23/10/2025

Настолько сыромятина, что фейсбук использует btrfs всюду, и вполне успешно. Я б сказал, что в рхеле есть какой-то ровно один чувак, отвечающий за включение btrfs в рхел, и вот этот чувак вероятно редкостный копротивленец.
5.29, Аноним (-), 14:47, 23/10/2025

> Так этот человек известен и фамилия его начинается на Шишкин
Сегодня чатгоп конкретно глючит. Шишкин в Huawei вообще - а это слегка на RHBM, в общем, горбатая версия получилась - тренируйте модельку заново!
4.24, Аноним (-), 14:20, 23/10/2025

> Настолько сыромятина, что фейсбук использует btrfs всюду, и вполне успешно. Я б
> сказал, что в рхеле есть какой-то ровно один чувак, отвечающий за
> включение btrfs в рхел, и вот этот чувак вероятно редкостный копротивленец.
Да просто пока RH протуплял - более дельные файлухи расхватали себе другие, вместе с разработчиками. Ну и что вот осталось RH? JFS еще тормознее и печальнее. FAT как-то не заходит кастомерам. А остальное уже и без них при делах было или совсем нишевая экзотика. Ну они и взяли XFS - последнее что валялось ненужным.
Путем ацких ухищрений сова была все же как-то с треском натянута на глобус так что оно даже как-то заумело рефлинки. С управлением томами конечно как был швах так и остался - и никаких снапшотов не дождетесь при вашей жизни, так что пойнт такого псевдо-недо-cow - RHBM бы его там знает...
2.7, User (??), 11:52, 23/10/2025

RHEL - сервера, fedora - desktop. На linux desktop примерно всем примерно покласть, там денег нет, не было и не будет, хучь fat16 туды ставь, хучь bcachefs...
1.9, Аноним (9), 12:00, 23/10/2025

> проверена корректность функционирования пакетов
Забыли совместимость с Samba проверить. При наличии в шаре подтомов без точек монтирования Samba сыпет ошибкам про квоты в системный журнал. Смог решить только полным отключением логов...
2.10, User (??), 12:26, 23/10/2025

Там какой-то костыль на уровне самбы под это дело был VFS'ный модул(и) для работы со снапшотами и сабволюмами - vfs.shadow_copy, vfs.btrfs или что-то в этом духе.
1.20, Аноним (20), 13:56, 23/10/2025

С недавних пор мой любимый дистр. Просто работаю на нём, без всякой суеты с обновлениями, бубном и настройками. Даже Гном после KDE вполне норм и переключение языка по Caps из коробки. Всё что нужно свежее из софта беру из плоского хаба.
2.27, НеАноним (?), 14:38, 23/10/2025

Да кстати тоже хотел попробовать Rhel, качал а там поддержки btrfs нет.
Тоесть как есть, через репы Centos, но поставить же на btrfs нельзя(тоесть как можно, можно обновится через лив, перезагрузить ядро), вообщем лень стало заморачиваться.
1.26, Vladjmir (ok), 14:32, 23/10/2025

Вроде как Btrfs недавно создана? И уже устарела? А что у Редхата стоит по умолчанию?
2.28, Аноним (28), 14:40, 23/10/2025

Скорее всего бтрфс это их корпоративные терки.
Ну тоесть Васян создал, а рхел хотят нахаляву,. А васян сказал что это его бтрфс.
Как то так.
Они же корпораты.
3.32, Аноним (-), 14:53, 23/10/2025

> Ну тоесть Васян создал, а рхел хотят нахаляву,. А васян сказал что это его бтрфс.
Васяна звали Крис Мэйсон, впрочем, он не один эту штуку придумал. И его тушку за это потом хотели довольно много какие фирмы. Сейчас он в мордокниге, если не ошибаюсь. Куда и куча других блочнофайлушников перебрались.
А на почве этой индусятины на пыхтонрасте в сратисе и адового качества кода XFS и несоответствия начинки и желаний - из RH свалили вообще все минимально известные блочнофайлушники. Даже нубоватый майнтайнер XFS через пару лет прочухал во что вписался и дал деры. И теперь там вообще какие-то нонейм раджи-кумары.
Если вы кастомер RH и занесли товарный состав денег - ну они как-нибудь с вашими проблемами может и разберутся. Но это не точно. А вот что вы будете делать если вы товарняк с деньгами не подгоняли с той кучей пыхтонраста и наслояниями от дидов XFS - а вот это уже ваши проблемы, хе-хе!
2.30, Аноним (-), 14:48, 23/10/2025

Ну как "недавно"... Почти 20 лет назад. 10 лет назад была объявлена стабильной. Десять лет проваленных попыток взлететь, это уже статистика.
3.33, Аноним (-), 14:55, 23/10/2025

> Десять лет проваленных попыток взлететь, это уже статистика.
Статистика гласит нам что этим пользуется 2 миллиарда юзеров модокниги. Если это провал - да чтоб мои продукты сто раз так провалились. Можно даже двести!!
4.35, User (??), 15:09, 23/10/2025

Ну, тут НЮАНС в том, "как именно" оне ей пользуются.
Емнип, у них там свой docker\kubernetes (tupperware\twin) со своим форматом образов поверх btrfs иэээ... чего-то из ci\cd'шного, если не путаю. В общем, именно каких-нибудь _данных_ на ём как не было - так и нет.
И да, по тем статьям, которые они публиковали - btrfs у них вот чуть-чуть, капельку, малость - не тот же, что у тебя - "внемейнлайновый"(ТМ) набор кастомных патчей поверх ядра 3.10. Сейчас-то может и на что поновее переехали, но молчат-с.
1.34, Аноним (34), 15:02, 23/10/2025

для HDD юзал и даже толково работала. потом несколько лет на SATA SSD. а вот с M.2 чёт не сдружилась. 2 разных диска и компа суперблок и всё пук срёньк.
