AlmaLinux возобновил поддержку Btrfs, прекращённую в RHEL

23.10.2025 10:47

Разработчики проекта AlmaLinux, развивающего редакцию дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL), объявили о добавлении поддержки файловой системы Btrfs и реализации в инсталляторе возможности разметки накопителей с использованием Btrfs. В качестве причины упоминается прогресс в разработке Btrfs и продвинутые возможности, такие как контрольные суммы для обнаружения повреждения данных и метаданных, снапшоты, удобное управление томами, прозрачное сжатие и поддержка операции reflink для создания копии файлов через клонирование метаданных.

Протестировать поддержку Btrfs можно в выпущенной несколько дней назад бета-версии AlmaLinux OS 10.1 или в сборках дистрибутива AlmaLinux OS Kitten, основанного на CentOS Stream 10. Работа по возвращению поддержки Btrfs выполнена совместно с разработчиками из проектов Fedora и CentOS, входящих в рабочие группы Fedora Btrfs SIG и CentOS Hyperscale SIG.

Компания Red Hat объявила ФС Btrfs устаревшей в выпуске RHEL 7.4 (2017 год) и полностью прекратила её поддержку в ветке RHEL 8 (2019 год), удалив из базовой поставки модуль ядра btrfs.ko, утилиты btrfs-progs и пакет snapper. При этом поддержка файловой системы Btrfs была продолжена в Oracle Linux.

Помимо добавления Btrfs в инсталлятор, установки модуля ядра и возвращения набора утилит btrfs-progs, в AlmaLinux также проведена работа по адаптации работы с Btrfs стека управления хранением данных и проверена корректность функционирования пакетов bcc, buildah, cockpit, ignition, libblockdev, libguestfs, osbuild, osbuild-composer, podman, pykickstart, python-blivet, skopeo, udisks2 и virt-v2v в окружениях с Btrfs.

Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64103-almalinux
Ключевые слова: almalinux, btrfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, bOOster (ok), 11:19, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хехе. ZFS живее всех живых а btrfs сдохнуть пытается.. В целом предсказуемо.
     
     
  • 2.6, User (??), 11:50, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что мертво...
     
  • 2.11, ахахахаха (?), 12:37, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой смысл в zfs? Жрет памяти как распределенные хранилища, тормозит по iops как распределенные хранилища, не обеспечивает профитов распределенных хранилищь.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:00, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZFS не жрет память. Точнее, он жрет не ту память, которую надо. Линукс выдает файлухам кэш -- память, которая освобождается, если она нужна приложениям. Так вот: ZFS не использует эту память, а сразу прикидывается конечным приложением, из-за чего утилиты типа free рапортуют тебе неверные данные. Это проблема исключительно ZFS-on-Linux, на других ядрах у ZFS порядок.
     
     
  • 4.18, ахахахаха (?), 13:39, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда она не жрет память, она выдает 20к iops максимум на дисках с 2кк iops. Я про большие сетапы говорю, не про локалхост.
     
     
  • 5.22, Аноним (-), 14:03, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда она не жрет память, она выдает 20к iops максимум на дисках
    > с 2кк iops. Я про большие сетапы говорю, не про локалхост.

    В btrfs всякие large folios refactor и io_uring - не для лулзов же пилят. А кто ZFS так перепихивать будет с его слоями абстракций - хз! Поэтому вооооон бенч фороникса. В нем ZFS эпически рвет всех на SQLite. Зато остальные показательно танцуют на могилке ZFS в всех остальных номинациях. Так что на локалхосте с быстрым SSDшником - все аналогично.

    Структуры у него - это даже не экстентный дизайн. Блочный антик на стероидах, всего лишь. Быстрым ЭТОМУ быть нет никаких причин. Разве что в RAM-диск его превратить, но тогда мы возвращаемся к жору памяти...

     
  • 4.21, Аноним (21), 14:02, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > из-за чего утилиты типа free рапортуют тебе неверные данные

    давай честно — освобождать память zfs научили в версии 2.3. И даже если оно решит, что память неплохо бы освободить, то не факт, что оно сможет

     
  • 3.23, Аноним (-), 14:11, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл в zfs? Жрет памяти как распределенные хранилища, тормозит по iops
    > как распределенные хранилища, не обеспечивает профитов распределенных хранилищь.

    Приносит свет и радость полутора извращенцам покусанным дисковыми полками и энтерпрайз хранилками. В общем такая еда для мамонтов и динозавров которые еще почему-то вдруг не вымерли с своими дисковыми полками. Поскольку остальные на них подзабили - они и носятся за последним кустиком - соревнуясь кто вымрет последним.

     
  • 2.19, Аноним (-), 13:50, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Хехе. ZFS живее всех живых а btrfs сдохнуть пытается.. В целом предсказуемо.

    ZFS - унылая тормозная энтерпрайзная байда для файлопомоек, с максимально дурацким управлением памятью. В случае Linux к тому же внемайнлайновый выкидыш, означающий что про репорты багов кому либо кроме спортлото можно забыть, норовящий отвалиться при случае. Так что про рутфс с снапшотами на этом - лучше не думать.

    А когда те господа удумали рефлинки делать - не только вывалили фичу в релиз нетестированную, еще от большого ума и активировав по дефолту сразу - но и как оказалось, обделались с брызгами, поддержав статус файлухи заботящейся о целостности данных на все 120%. А с btrfs'никами хорошо - то что у них управление релизами и фичами более адекватное. И качество фич они обрисовывают куда честнее. И явно экспериментальное и недоделанное - честно маркироано как таковое хотя-бы. Чтоб по граблям прыгал только тот кто на это явно подписался, а не вообще все.

     
     
  • 3.31, Аноним (21), 14:48, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ZFS - унылая тормозная энтерпрайзная байда для файлопомоек

    таки ниша для применения есть
    > с максимально дурацким управлением памятью.

    до или после того как они его переделали? Или это претензия, что они не используют реализацию кэша из ядра?
    > В случае Linux к тому же внемайнлайновый выкидыш, означающий что про репорты багов кому либо кроме спортлото можно забыть

    на личном компе у меня внемайнлайновый выкидыш нужен для работы вайфая, а если смотреть серверы на работе, то там кроваво-энтерпрайзные модули с тем же эффектом
    > норовящий отвалиться при случае

    у меня (и не только) мэнлайновый видеодрайвер крашился из-за мэнлайновой месы, кого ты пугаешь?
    > Так что про рутфс с снапшотами на этом - лучше не думать.

    мэнлайновые иксфс на лвм на мдадм — наш выбор! Главное O_DIRECT не использовать
    > А когда те господа удумали рефлинки делать - не только вывалили фичу в релиз нетестированную

    когда ж ты запомнишь, что бага была в другой фиче
    > еще от большого ума и активировав по дефолту сразу - но и как оказалось, обделались с брызгам

    а это общий современный тренд

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 15:22, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Небольшая и специфичная А btrfs как таковой - больше про general purpose и мень... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:24, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы поставляли с системой ZFS, больше пользы было бы
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:28, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам убунты мало?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:26, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    RHEL - мы удаляем btrfs, fedora - а мы постав ее по умолчанию. Обожаю межделмаш...
     
     
  • 2.5, andreyche (?), 11:41, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что тут не понятно? RHEL - это ынтерпрайз и стабильность, а btrfs - это пока что сыромятина, вот ей на бета-полигоне в федоре и место.
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 13:03, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настолько сыромятина, что фейсбук использует btrfs всюду, и вполне успешно. Я б сказал, что в рхеле есть какой-то ровно один чувак, отвечающий за включение btrfs в рхел, и вот этот чувак вероятно редкостный копротивленец.
     
     
  • 4.14, чатжпт (?), 13:06, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так этот человек известен и фамилия его начинается на Шишкин
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 14:47, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так этот человек известен и фамилия его начинается на Шишкин

    Сегодня чатгоп конкретно глючит. Шишкин в Huawei вообще - а это слегка на RHBM, в общем, горбатая версия получилась - тренируйте модельку заново!

     
  • 4.24, Аноним (-), 14:20, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настолько сыромятина, что фейсбук использует btrfs всюду, и вполне успешно. Я б
    > сказал, что в рхеле есть какой-то ровно один чувак, отвечающий за
    > включение btrfs в рхел, и вот этот чувак вероятно редкостный копротивленец.

    Да просто пока RH протуплял - более дельные файлухи расхватали себе другие, вместе с разработчиками. Ну и что вот осталось RH? JFS еще тормознее и печальнее. FAT как-то не заходит кастомерам. А остальное уже и без них при делах было или совсем нишевая экзотика. Ну они и взяли XFS - последнее что валялось ненужным.

    Путем ацких ухищрений сова была все же как-то с треском натянута на глобус так что оно даже как-то заумело рефлинки. С управлением томами конечно как был швах так и остался - и никаких снапшотов не дождетесь при вашей жизни, так что пойнт такого псевдо-недо-cow - RHBM бы его там знает...

     
  • 2.7, User (??), 11:52, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RHEL - сервера, fedora - desktop. На linux desktop примерно всем примерно покласть, там денег нет, не было и не будет, хучь fat16 туды ставь, хучь bcachefs...
     

  • 1.4, ad (??), 11:31, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что у RHEL по умолчанию в качестве фс?
     
     
  • 2.8, User (??), 11:52, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так xfs жи
     
  • 2.17, Минона (ok), 13:36, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lvm+xfs
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:00, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > проверена корректность функционирования пакетов

    Забыли совместимость с Samba проверить. При наличии в шаре подтомов без точек монтирования Samba сыпет ошибкам про квоты в системный журнал. Смог решить только полным отключением логов...

     
     
  • 2.10, User (??), 12:26, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там какой-то костыль на уровне самбы под это дело был VFS'ный модул(и) для работы со снапшотами и сабволюмами - vfs.shadow_copy, vfs.btrfs или что-то в этом духе.
     

  • 1.15, DeerFriend (?), 13:14, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как там дела с raid56?
     
     
  • 2.16, Минона (ok), 13:35, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обычно никак.
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:56, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С недавних пор мой любимый дистр. Просто работаю на нём, без всякой суеты с обновлениями, бубном и настройками. Даже Гном после KDE вполне норм и переключение языка по Caps из коробки. Всё что нужно свежее из софта беру из плоского хаба.
     
     
  • 2.27, НеАноним (?), 14:38, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кстати тоже хотел попробовать Rhel, качал а там поддержки btrfs нет.
    Тоесть как есть, через репы Centos, но поставить же на btrfs нельзя(тоесть как можно, можно обновится через лив, перезагрузить ядро), вообщем лень стало заморачиваться.
     

  • 1.26, Vladjmir (ok), 14:32, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде как Btrfs недавно создана? И уже устарела? А что у Редхата стоит по умолчанию?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:40, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего бтрфс это их корпоративные терки.
    Ну тоесть Васян создал, а рхел хотят нахаляву,. А васян сказал что это его бтрфс.
    Как то так.
    Они же корпораты.
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 14:53, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну тоесть Васян создал, а рхел хотят нахаляву,. А васян сказал что это его бтрфс.

    Васяна звали Крис Мэйсон, впрочем, он не один эту штуку придумал. И его тушку за это потом хотели довольно много какие фирмы. Сейчас он в мордокниге, если не ошибаюсь. Куда и куча других блочнофайлушников перебрались.

    А на почве этой индусятины на пыхтонрасте в сратисе и адового качества кода XFS и несоответствия начинки и желаний - из RH свалили вообще все минимально известные блочнофайлушники. Даже нубоватый майнтайнер XFS через пару лет прочухал во что вписался и дал деры. И теперь там вообще какие-то нонейм раджи-кумары.

    Если вы кастомер RH и занесли товарный состав денег - ну они как-нибудь с вашими проблемами может и разберутся. Но это не точно. А вот что вы будете делать если вы товарняк с деньгами не подгоняли с той кучей пыхтонраста и наслояниями от дидов XFS - а вот это уже ваши проблемы, хе-хе!

     
  • 2.30, Аноним (-), 14:48, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как "недавно"... Почти 20 лет назад. 10 лет назад была объявлена стабильной. Десять лет проваленных попыток взлететь, это уже статистика.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 14:55, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Десять лет проваленных попыток взлететь, это уже статистика.

    Статистика гласит нам что этим пользуется 2 миллиарда юзеров модокниги. Если это провал - да чтоб мои продукты сто раз так провалились. Можно даже двести!!

     
     
  • 4.35, User (??), 15:09, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тут НЮАНС в том, "как именно" оне ей пользуются.
    Емнип, у них там свой docker\kubernetes (tupperware\twin) со своим форматом образов поверх btrfs иэээ... чего-то из ci\cd'шного, если не путаю. В общем, именно каких-нибудь _данных_ на ём как не было - так и нет.
    И да, по тем статьям, которые они публиковали - btrfs у них вот чуть-чуть, капельку, малость - не тот же, что у тебя - "внемейнлайновый"(ТМ) набор кастомных патчей поверх ядра 3.10. Сейчас-то может и на что поновее переехали, но молчат-с.
     

  • 1.34, Аноним (34), 15:02, 23/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для HDD юзал и даже толково работала. потом несколько лет на SATA SSD. а вот с M.2 чёт не сдружилась. 2 разных диска и компа суперблок и всё пук срёньк.
     
