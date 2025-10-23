AlmaLinux возобновил поддержку Btrfs, прекращённую в RHEL

2.6 , User ( ?? ), 11:50, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То, что мертво...

2.11 , ахахахаха ( ? ), 12:37, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Какой смысл в zfs? Жрет памяти как распределенные хранилища, тормозит по iops как распределенные хранилища, не обеспечивает профитов распределенных хранилищь.

3.12 , Аноним ( 12 ), 13:00, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ZFS не жрет память. Точнее, он жрет не ту память, которую надо. Линукс выдает файлухам кэш -- память, которая освобождается, если она нужна приложениям. Так вот: ZFS не использует эту память, а сразу прикидывается конечным приложением, из-за чего утилиты типа free рапортуют тебе неверные данные. Это проблема исключительно ZFS-on-Linux, на других ядрах у ZFS порядок.

4.18 , ахахахаха ( ? ), 13:39, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Когда она не жрет память, она выдает 20к iops максимум на дисках с 2кк iops. Я про большие сетапы говорю, не про локалхост.

5.22 , Аноним ( - ), 14:03, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда она не жрет память, она выдает 20к iops максимум на дисках

> с 2кк iops. Я про большие сетапы говорю, не про локалхост. В btrfs всякие large folios refactor и io_uring - не для лулзов же пилят. А кто ZFS так перепихивать будет с его слоями абстракций - хз! Поэтому вооооон бенч фороникса. В нем ZFS эпически рвет всех на SQLite. Зато остальные показательно танцуют на могилке ZFS в всех остальных номинациях. Так что на локалхосте с быстрым SSDшником - все аналогично. Структуры у него - это даже не экстентный дизайн. Блочный антик на стероидах, всего лишь. Быстрым ЭТОМУ быть нет никаких причин. Разве что в RAM-диск его превратить, но тогда мы возвращаемся к жору памяти...

4.21 , Аноним ( 21 ), 14:02, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > из-за чего утилиты типа free рапортуют тебе неверные данные давай честно — освобождать память zfs научили в версии 2.3. И даже если оно решит, что память неплохо бы освободить, то не факт, что оно сможет

3.23 , Аноним ( - ), 14:11, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какой смысл в zfs? Жрет памяти как распределенные хранилища, тормозит по iops

> как распределенные хранилища, не обеспечивает профитов распределенных хранилищь. Приносит свет и радость полутора извращенцам покусанным дисковыми полками и энтерпрайз хранилками. В общем такая еда для мамонтов и динозавров которые еще почему-то вдруг не вымерли с своими дисковыми полками. Поскольку остальные на них подзабили - они и носятся за последним кустиком - соревнуясь кто вымрет последним.

2.19 , Аноним ( - ), 13:50, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Хехе. ZFS живее всех живых а btrfs сдохнуть пытается.. В целом предсказуемо. ZFS - унылая тормозная энтерпрайзная байда для файлопомоек, с максимально дурацким управлением памятью. В случае Linux к тому же внемайнлайновый выкидыш, означающий что про репорты багов кому либо кроме спортлото можно забыть, норовящий отвалиться при случае. Так что про рутфс с снапшотами на этом - лучше не думать. А когда те господа удумали рефлинки делать - не только вывалили фичу в релиз нетестированную, еще от большого ума и активировав по дефолту сразу - но и как оказалось, обделались с брызгами, поддержав статус файлухи заботящейся о целостности данных на все 120%. А с btrfs'никами хорошо - то что у них управление релизами и фичами более адекватное. И качество фич они обрисовывают куда честнее. И явно экспериментальное и недоделанное - честно маркироано как таковое хотя-бы. Чтоб по граблям прыгал только тот кто на это явно подписался, а не вообще все.

3.31 , Аноним ( 21 ), 14:48, 23/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ZFS - унылая тормозная энтерпрайзная байда для файлопомоек таки ниша для применения есть

> с максимально дурацким управлением памятью. до или после того как они его переделали? Или это претензия, что они не используют реализацию кэша из ядра?

> В случае Linux к тому же внемайнлайновый выкидыш, означающий что про репорты багов кому либо кроме спортлото можно забыть на личном компе у меня внемайнлайновый выкидыш нужен для работы вайфая, а если смотреть серверы на работе, то там кроваво-энтерпрайзные модули с тем же эффектом

> норовящий отвалиться при случае у меня (и не только) мэнлайновый видеодрайвер крашился из-за мэнлайновой месы, кого ты пугаешь?

> Так что про рутфс с снапшотами на этом - лучше не думать. мэнлайновые иксфс на лвм на мдадм — наш выбор! Главное O_DIRECT не использовать

> А когда те господа удумали рефлинки делать - не только вывалили фичу в релиз нетестированную когда ж ты запомнишь, что бага была в другой фиче

> еще от большого ума и активировав по дефолту сразу - но и как оказалось, обделались с брызгам а это общий современный тренд

