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Продемонстрирована возможность загрузки Windows из раздела с Btrfs

22.04.2023 07:49

Энтузиасты продемонстрировали возможность загрузки Windows 10 из раздела с файловой системой Btrfs. Поддержка Btrfs была обеспечена через открытый драйвер WinBtrfs, возможностей которого оказалось достаточно чтобы полностью заменить NTFS. Для загрузки Windows напрямую с Btrfs-раздела был использован открытый загрузчик Quibble.

На практике, использование Btrfs для Windows актуально для экономии дискового пространства в системах с двойной загрузкой, так как содержимое Linux и Windows окружений не пересекается на уровня имён базовых каталогов, и оба окружения можно разместить в одной общей ФС без использования отдельных разделов. Системное окружение Windows было перенесено на Btrfs из исходного NTFS-раздела при помощи утилиты Ntfs2btrfs, после чего на данный Btrfs-раздел при помощи утилиты pacstrap дополнительно был установлен Arch Linux.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В ядро Linux 6.2 войдут улучшения RAID5/6 в Btrfs
  3. OpenNews: Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano
  4. OpenNews: Выпуск WinBtrfs 1.1, реализации файловой системы Btrfs для Windows
  5. OpenNews: В ReactOS обеспечена возможность загрузки с Btrfs
Лицензия: CC-BY
Тип: Практикум
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59014-btrfs
Ключевые слова: btrfs, windows
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:54, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нормас
     
  • 1.2, Stanislavvv (?), 07:54, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне это почему-то напомнило установку линукса на fat с виндой. Не помню, какая слакварь так умела, но ядро было ещё до 2.0
     
  • 1.3, soarin (ok), 07:54, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот это инновации 😮
    А как там ReFS (или как оно)? В серверных виндах?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:01, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    legacy же. Выкатили раньше времени сырую ФС без основных фич ntfs и прочих нормальных фс, широко используемых в софте, доделывать планов нет, но так как сервера - это платящие пользователи, то приходится поддерживать - вдруг кто-то перевёл диск на неё? С десктопов же драйвер убрали, чтобы у ламеров не было стимула отстрелить себе ногу.
     
     
  • 3.16, maximnik0 (?), 08:52, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас неверная информация.Развиваеться ,3 месяца назад вышла новая версия .Для дескопа заморозили из за проблемм с совместимостью с играми и софтом.Но уже отформатированные диски не кто не запрещает использовать.Вдобавок энтузиасты выпустили консольную версию mkfs, так что появилось возможность и под домашней версией отфармотировать раздел.
     
  • 2.6, iCat (ok), 08:17, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как там ReFS (или как оно)?

    "Вы не понимаете, это другое!" :)

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 08:26, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    остряк в печке бряк
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:02, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >был использован открытый загрузчик Quibble.

    А почему не freeldr и не на XP?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:47, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему не MS-DOS 7.0 и Win98SE?
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:19, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо для первой попытки, но давайте ка ZFS
     
     
  • 2.12, n00by (ok), 08:33, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, сколько Анонимов и с какой попытки установят на ZFS свою любимую версию Linux.
     
     
  • 3.18, maximnik0 (?), 08:58, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема? Нет на моей Кубинточки некаких проблем кроме прямых рук,драйвер потдерживаеться.
     

  • 1.9, n00by (ok), 08:27, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень круто. Интересно, каков будет ответный ход Microsoft. Если кто не в курсе -- они и их друзья из Open Systems Resources очень оберегают доступ в файловым системам от энтузиастов. Потому что сегодня на BtrFS работает Windows, а завтра другая ОС.
     
  • 1.10, qqqqqq (?), 08:27, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джва года этого ждал!
     
  • 1.11, Аноним (11), 08:31, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, облегчит задачам многим админам восстановление из снапшотов, после очередных обновлений.
     
     
  • 2.13, Tron is Whistling (?), 08:43, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы это рискнёте в продакшн вкатить? :D
     

  • 1.15, Аноним (15), 08:47, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то, новости о нормальной ОС...
     
  • 1.19, spirt92_ (?), 08:58, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так винда весь арч засрет...
     

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