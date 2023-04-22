Продемонстрирована возможность загрузки Windows из раздела с Btrfs

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|1.2, Stanislavvv (?), 07:54, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне это почему-то напомнило установку линукса на fat с виндой. Не помню, какая слакварь так умела, но ядро было ещё до 2.0
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|1.3, soarin (ok), 07:54, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот это инновации 😮
А как там ReFS (или как оно)? В серверных виндах?
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|2.4, Аноним (4), 08:01, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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legacy же. Выкатили раньше времени сырую ФС без основных фич ntfs и прочих нормальных фс, широко используемых в софте, доделывать планов нет, но так как сервера - это платящие пользователи, то приходится поддерживать - вдруг кто-то перевёл диск на неё? С десктопов же драйвер убрали, чтобы у ламеров не было стимула отстрелить себе ногу.
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|3.16, maximnik0 (?), 08:52, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У вас неверная информация.Развиваеться ,3 месяца назад вышла новая версия .Для дескопа заморозили из за проблемм с совместимостью с играми и софтом.Но уже отформатированные диски не кто не запрещает использовать.Вдобавок энтузиасты выпустили консольную версию mkfs, так что появилось возможность и под домашней версией отфармотировать раздел.
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|2.6, iCat (ok), 08:17, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А как там ReFS (или как оно)?
"Вы не понимаете, это другое!" :)
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|1.5, Аноним (5), 08:02, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>был использован открытый загрузчик Quibble.
А почему не freeldr и не на XP?
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|2.12, n00by (ok), 08:33, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, сколько Анонимов и с какой попытки установят на ZFS свою любимую версию Linux.
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|3.18, maximnik0 (?), 08:58, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема? Нет на моей Кубинточки некаких проблем кроме прямых рук,драйвер потдерживаеться.
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|1.9, n00by (ok), 08:27, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень круто. Интересно, каков будет ответный ход Microsoft. Если кто не в курсе -- они и их друзья из Open Systems Resources очень оберегают доступ в файловым системам от энтузиастов. Потому что сегодня на BtrFS работает Windows, а завтра другая ОС.
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|1.11, Аноним (11), 08:31, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круто, облегчит задачам многим админам восстановление из снапшотов, после очередных обновлений.
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