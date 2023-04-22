Продемонстрирована возможность загрузки Windows из раздела с Btrfs

Энтузиасты продемонстрировали возможность загрузки Windows 10 из раздела с файловой системой Btrfs. Поддержка Btrfs была обеспечена через открытый драйвер WinBtrfs, возможностей которого оказалось достаточно чтобы полностью заменить NTFS. Для загрузки Windows напрямую с Btrfs-раздела был использован открытый загрузчик Quibble.

На практике, использование Btrfs для Windows актуально для экономии дискового пространства в системах с двойной загрузкой, так как содержимое Linux и Windows окружений не пересекается на уровня имён базовых каталогов, и оба окружения можно разместить в одной общей ФС без использования отдельных разделов. Системное окружение Windows было перенесено на Btrfs из исходного NTFS-раздела при помощи утилиты Ntfs2btrfs, после чего на данный Btrfs-раздел при помощи утилиты pacstrap дополнительно был установлен Arch Linux.