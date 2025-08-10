ФС Btrfs позволила компании Meta снизить затраты на инфраструктуру

> ... когда у вас есть инфраструктура как у Meta: с многоуровневой системой бекапов,

> надежным резервным электроснабжением, запасными стойками и сотнями одминчигов то возникает резонный вопрос, нахрена козе баян и что у них там не может храниться в банальном fat (полагаю там и фата-то на деле нет а есть примитивный object storage и все остальное где-то отдельно в какой-то монстроидальной базе. И вот про нее-то было б интересно послушать, но мордокнижники не расскажут.) > А остальным в очередной раз развалившаяся файлуха совсем не упала. не, ну остальным как раз может со сжатия и дедапа был бы какой прок (если памяти напастись), они-то не фотки котиков хранят, но бырбырфесе далеко не единственное решение и вряд ли хотя бы - хорошее.