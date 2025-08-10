The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

ФС Btrfs позволила компании Meta снизить затраты на инфраструктуру

10.08.2025 22:19

Джозеф Бацик (Josef Bacik), мэйнтейнер и активный разработчик файловой системы Btrfs, не согласился с критикой надёжности Btrfs, высказанной Кентом Оверстритом (Kent Overstreet), автором Bcachefs. Джозеф отметил что ФС Btrfs работает достаточно хорошо, чтобы сэкономить компании Meta миллиарды долларов затрат на инфраструктуру. По словам Джозефа, инфраструктура Meta построена полностью на Btrfs, и компания существенно экономит, благодаря надёжности и функциональности данной ФС (например, применение встроенных возможностей сжатия и дедупликации позволяет использовать меньше накопителей).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Facebook приступает к тестовому внедрению файловой системы Btrfs
  3. OpenNews: Facebook подключился к развитию Btrfs и нанял на работу двух лидеров проекта
  4. OpenNews: Заметки Теодора Тс'о о ядре Linux, кодексе поведения, ext4, btrfs и ZFS
  5. OpenNews: Релиз утилит Btrfs-Progs 6.13
  6. OpenNews: Повышение производительности Btrfs в ядре Linux 6.17
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63704-btrfs
Ключевые слова: btrfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Олег (??), 22:23, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем zfs не угодил, так и не раскрыли
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 22:34, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чем zfs не угодил, так и не раскрыли

    Оригинальны лицухой не вышел.
    А то что переделали... жалкое поделие по сравнению с оригиналом.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 23:59, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А то что переделали... жалкое поделие по сравнению с оригиналом.

    Часто это заявление вижу, но никогда не вижу конкретики — что именно не работает и как.

     
     
  • 4.32, scriptkiddis (?), 01:05, 11/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, нах. (?), 22:55, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем zfs не угодил, так и не раскрыли

    там разработчики так дешево не продаются (подозреваю что мете они не продаются вообще ни за какие деньги)

     
  • 2.30, Аноним (30), 00:32, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот вопрос просто не ставили.
     

  • 1.2, АнонимЯ (?), 22:24, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Присоединяюсь. 6 лет в проде на этой ФС.
     
  • 1.3, kravich (ok), 22:24, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Окак
     
  • 1.4, Alladin (?), 22:28, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Присоединяюсь, крайне ненадежная фс, сколько раз пробовал с ней работать но перебои с электричеством она не терпит

    жаль только данные

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:38, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С отключенным журналированием никакую fs не восстановишь, журнал это как раз защита от такого, но если не переживаешь и стараешься сразу сохранять то журналом можно и не пользоваться.
     
     
  • 3.27, Alladin (?), 00:02, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я не говорил что его отключал
     

  • 1.5, Аноним (-), 22:33, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > ФС Btrfs работает достаточно хорошо

    ... когда у вас есть инфраструктура как у Meta: с многоуровневой системой бекапов, надежным резервным электроснабжением, запасными стойками и сотнями одминчигов, которые прям сидят и ждут, чтобы бросится подымать упавшее.

    А остальным в очередной раз развалившаяся файлуха совсем не упала.

     
     
  • 2.12, нах. (?), 22:44, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > ... когда у вас есть инфраструктура как у Meta: с многоуровневой системой бекапов,
    > надежным резервным электроснабжением, запасными стойками и сотнями одминчигов

    то возникает резонный вопрос, нахрена козе баян и что у них там не может храниться в банальном fat (полагаю там и фата-то на деле нет а есть примитивный object storage и все остальное где-то отдельно в какой-то монстроидальной базе. И вот про нее-то было б интересно послушать, но мордокнижники не расскажут.)

    > А остальным в очередной раз развалившаяся файлуха совсем не упала.

    не, ну остальным как раз может со сжатия и дедапа был бы какой прок (если памяти напастись), они-то не фотки котиков хранят, но бырбырфесе далеко не единственное решение и вряд ли хотя бы - хорошее.

     

  • 1.7, A.Stahl (ok), 22:35, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ой, драма! 2 разработчика ФС (Йозеф Васик и Чувак с другой стороны улицы) хвалят свои болота. Ми-ми-ми.

    Скучно.

     
  • 1.9, нах. (?), 22:39, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И снова телевизоры самсунг признаны лучшими в мире (по мнению инженеров самсунг).

    А то ведь могут "майнтейнера и главного разработчика" (в рабочее время) и сократить нахрен, когда окажется что никакая дедупликация нахрен не нужна в системах мордокниги и работать там в принципе не могла бы, да и сжимать гифчики и видосики совершенно бесполезно.

    Ну ничего, пока вранье про экономию миллиардов долларов (майнтейнер и разработчик же непременно участник бюджетной комиссии и точно знает про мильярды) прокатывает.

    P.S. и при этом, заметьте - ноль упоминаний о redundancy и автоисправлениях ошибок. Потому что их у мордокниги и нет.

     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 22:45, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну ничего, пока вранье про экономию миллиардов долларов (майнтейнер и разработчик же непременно участник бюджетной комиссии и точно знает про мильярды) прокатывает.

    В крупных конторах нередки всякие "квартальные презентации" от начальства. Нижний и средний менеджмент перед верхним вполне хвастается штуками в духе "вот мы (в смысле инжинегры, но мы про это не скажем) сэкономили вот столько бабла". Рядового разраба на такие презенташки кнутом гонят, поэтому они и грустные такие всё время - сэкономили ярды, а даже пару процентов раз в год повышение зарплаты фиг выпросишь.

     
     
  • 3.17, нах. (?), 22:50, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А, это верю. В смысле - показатели достигли потолка, с которого и были первоначально взяты.

    И да, хрен им а не повышение зарплаты, это ж мордокнига. Которая считает что рабы должны прыгать от щастья что их вообще туда наняли.

     

  • 1.10, СисадминА (?), 22:41, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все файловые системы хорошие, пока бэкапы данных с этих ФС хранятся на ext4
    (c) В. И. Ульянов фон Манштейн
     
  • 1.11, Ценитель GPL рогаликов (?), 22:43, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ФС Btrfs работает достаточно хорошо, чтобы сэкономить компании Meta миллиарды долларов затрат на инфраструктуру

    Даже и не знаю, тут радоваться надо что btrfs вышел на корпоративный уровень или плакать от того, что враг свободы Мета сэкономила миллиарды долларов???

     
     
  • 2.14, нах. (?), 22:46, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    радоваться что враг шв@60дки мета прогадила ну может не мильярды но миллионы долларов на двух пустопорожних болтунов, в лице которых "купила" совершенно ненужную ей мегаусложненную фс непонятно вообще зачем.
    Причем починить ее они так и не смогли.


     

  • 1.15, waylandbeliver (ok), 22:47, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Большим компаниям и стирать надо много данных — полезный инструмент в своей нише.
     
     
  • 2.18, нах. (?), 22:52, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Большим компаниям и стирать надо много данных

    только не мордокниге. Она славна тем что даже проиграв несколько судов подряд отказалась удалять попавшее в бездонные закрома.

    Только вот что там бырбырфесе  - позволю себе изрядно усомниться. (в том числе и да, потому что плохо сочетается с враньем что "наши базы устроены так что удаление не предусмотрено технически")

     
  • 2.21, Аноним (21), 23:09, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, как в фейсбуке, а в ВК данные не стираются. Вообще. Можете проверить — залить картинку, сохранить прямую ссылку на неё, а затем удалить картинку. И проверить ссылку.
     
  • 2.31, Аноним (30), 00:44, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, отстирывать много цифровых баксов? ;)
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:48, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для обычных пользователей и правда не нужна.
    Как-то был целый ряд тестов на обращение к диску, шуму наделал. Так BTRFS дёргает его больше всех, и прямо рекордсмен в этом. Учитывая неуместность SAS на ноуте, наши SSD лишь будут страдать лишний раз. А толку от неё не больше чем от LVM+EXT4.

    И ZFS как-то обсуждали с не_кухонными бздшниками. Так разумыне подтверждают, она для серверов с некислой рамой и обвязкой упсов, а не для домашних пк.

    Собственно, для этого их и разрабатывали, без какой либо оглядки на васю с моШным пк. Но нет, нашего васю такая фигня не остановит )

     
  • 1.19, Аноним (19), 22:54, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.22, Аноне.аноне (?), 23:16, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жесть автор рифмоплёт

    ФС БТРФС

     

  • 1.23, Gannet (ok), 23:27, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.24, мяв (?), 23:37, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а линус скольким компниям позволил сьэкономить на виндолицензии ????
     
  • 1.25, Аноним (25), 23:41, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сжатие, дедупликация... наскребут всякого хлама, а потом экономят на спичках. удалять ненужное не пробовали?
     
  • 1.29, Perlovka (ok), 00:22, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем сжатие и дедупликация ФС, если все данные в ноомальных компаниях хранятся на storage arrays, в которых это и так есть?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру