ФС Btrfs позволила компании Meta снизить затраты на инфраструктуру

|2.6, Аноним (-), 22:34, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Чем zfs не угодил, так и не раскрыли
Оригинальны лицухой не вышел.
А то что переделали... жалкое поделие по сравнению с оригиналом.
|3.26, Аноним (26), 23:59, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А то что переделали... жалкое поделие по сравнению с оригиналом.
Часто это заявление вижу, но никогда не вижу конкретики — что именно не работает и как.
|2.20, нах. (?), 22:55, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Чем zfs не угодил, так и не раскрыли
там разработчики так дешево не продаются (подозреваю что мете они не продаются вообще ни за какие деньги)
|1.4, Alladin (?), 22:28, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Присоединяюсь, крайне ненадежная фс, сколько раз пробовал с ней работать но перебои с электричеством она не терпит
жаль только данные
|2.8, Аноним (8), 22:38, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С отключенным журналированием никакую fs не восстановишь, журнал это как раз защита от такого, но если не переживаешь и стараешься сразу сохранять то журналом можно и не пользоваться.
|1.5, Аноним (-), 22:33, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> ФС Btrfs работает достаточно хорошо
... когда у вас есть инфраструктура как у Meta: с многоуровневой системой бекапов, надежным резервным электроснабжением, запасными стойками и сотнями одминчигов, которые прям сидят и ждут, чтобы бросится подымать упавшее.
А остальным в очередной раз развалившаяся файлуха совсем не упала.
|2.12, нах. (?), 22:44, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ... когда у вас есть инфраструктура как у Meta: с многоуровневой системой бекапов,
> надежным резервным электроснабжением, запасными стойками и сотнями одминчигов
то возникает резонный вопрос, нахрена козе баян и что у них там не может храниться в банальном fat (полагаю там и фата-то на деле нет а есть примитивный object storage и все остальное где-то отдельно в какой-то монстроидальной базе. И вот про нее-то было б интересно послушать, но мордокнижники не расскажут.)
> А остальным в очередной раз развалившаяся файлуха совсем не упала.
не, ну остальным как раз может со сжатия и дедапа был бы какой прок (если памяти напастись), они-то не фотки котиков хранят, но бырбырфесе далеко не единственное решение и вряд ли хотя бы - хорошее.
|1.7, A.Stahl (ok), 22:35, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Ой, драма! 2 разработчика ФС (Йозеф Васик и Чувак с другой стороны улицы) хвалят свои болота. Ми-ми-ми.
Скучно.
|1.9, нах. (?), 22:39, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
И снова телевизоры самсунг признаны лучшими в мире (по мнению инженеров самсунг).
А то ведь могут "майнтейнера и главного разработчика" (в рабочее время) и сократить нахрен, когда окажется что никакая дедупликация нахрен не нужна в системах мордокниги и работать там в принципе не могла бы, да и сжимать гифчики и видосики совершенно бесполезно.
Ну ничего, пока вранье про экономию миллиардов долларов (майнтейнер и разработчик же непременно участник бюджетной комиссии и точно знает про мильярды) прокатывает.
P.S. и при этом, заметьте - ноль упоминаний о redundancy и автоисправлениях ошибок. Потому что их у мордокниги и нет.
|2.13, НяшМяш (ok), 22:45, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну ничего, пока вранье про экономию миллиардов долларов (майнтейнер и разработчик же непременно участник бюджетной комиссии и точно знает про мильярды) прокатывает.
В крупных конторах нередки всякие "квартальные презентации" от начальства. Нижний и средний менеджмент перед верхним вполне хвастается штуками в духе "вот мы (в смысле инжинегры, но мы про это не скажем) сэкономили вот столько бабла". Рядового разраба на такие презенташки кнутом гонят, поэтому они и грустные такие всё время - сэкономили ярды, а даже пару процентов раз в год повышение зарплаты фиг выпросишь.
|3.17, нах. (?), 22:50, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А, это верю. В смысле - показатели достигли потолка, с которого и были первоначально взяты.
И да, хрен им а не повышение зарплаты, это ж мордокнига. Которая считает что рабы должны прыгать от щастья что их вообще туда наняли.
|1.10, СисадминА (?), 22:41, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Все файловые системы хорошие, пока бэкапы данных с этих ФС хранятся на ext4
(c) В. И. Ульянов фон Манштейн
|1.11, Ценитель GPL рогаликов (?), 22:43, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> ФС Btrfs работает достаточно хорошо, чтобы сэкономить компании Meta миллиарды долларов затрат на инфраструктуру
Даже и не знаю, тут радоваться надо что btrfs вышел на корпоративный уровень или плакать от того, что враг свободы Мета сэкономила миллиарды долларов???
|2.14, нах. (?), 22:46, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
радоваться что враг шв@60дки мета прогадила ну может не мильярды но миллионы долларов на двух пустопорожних болтунов, в лице которых "купила" совершенно ненужную ей мегаусложненную фс непонятно вообще зачем.
Причем починить ее они так и не смогли.
|2.18, нах. (?), 22:52, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Большим компаниям и стирать надо много данных
только не мордокниге. Она славна тем что даже проиграв несколько судов подряд отказалась удалять попавшее в бездонные закрома.
Только вот что там бырбырфесе - позволю себе изрядно усомниться. (в том числе и да, потому что плохо сочетается с враньем что "наши базы устроены так что удаление не предусмотрено технически")
|2.21, Аноним (21), 23:09, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не знаю, как в фейсбуке, а в ВК данные не стираются. Вообще. Можете проверить — залить картинку, сохранить прямую ссылку на неё, а затем удалить картинку. И проверить ссылку.
|1.16, Аноним (16), 22:48, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Для обычных пользователей и правда не нужна.
Как-то был целый ряд тестов на обращение к диску, шуму наделал. Так BTRFS дёргает его больше всех, и прямо рекордсмен в этом. Учитывая неуместность SAS на ноуте, наши SSD лишь будут страдать лишний раз. А толку от неё не больше чем от LVM+EXT4.
И ZFS как-то обсуждали с не_кухонными бздшниками. Так разумыне подтверждают, она для серверов с некислой рамой и обвязкой упсов, а не для домашних пк.
Собственно, для этого их и разрабатывали, без какой либо оглядки на васю с моШным пк. Но нет, нашего васю такая фигня не остановит )
|1.24, мяв (?), 23:37, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
а линус скольким компниям позволил сьэкономить на виндолицензии ????
|1.25, Аноним (25), 23:41, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
сжатие, дедупликация... наскребут всякого хлама, а потом экономят на спичках. удалять ненужное не пробовали?
|1.29, Perlovka (ok), 00:22, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А зачем сжатие и дедупликация ФС, если все данные в ноомальных компаниях хранятся на storage arrays, в которых это и так есть?
