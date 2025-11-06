Компания SUSE опубликовала релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 16. Ветка SUSE Linux Enterprise 16 сформирована спустя 7 лет с момента выпуска SUSE 15. Пакеты SUSE 16 уже использованы в качестве основы в поддерживаемом сообществом дистрибутиве openSUSE Leap 16. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64. Для ветки SUSE Linux 16 будет обеспечен более предсказуемый и гибкий цикл формирования релизов. Вместо SP-обновлений (Service Pack) начнёт применяться схема с промежуточными выпусками (16.1, 16.2 и т.п.) и длительной поддержкой (LTS - Long Term Support). Общее время сопровождение ветки SUSE Linux 16 составит 16 лет. Всего планируется сформировать 7 промежуточных выпусков - от 16.0 до 16.6, каждый из которых будет публиковаться ежегодно в ноябре. Обновления для каждого отдельного промежуточного выпуска будут сопровождаться 5 лет - 2 года общей поддержки и 3 года расширенной (LTS). Ключевые изменения (1, 2, 3, 4): Задействован новый инсталлятор Agama, примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и поставкой фронтенда для управления установкой через web-интерфейс.

Модернизирован стек управления системой. Вместо традиционного стека YaST для управления системой задействован пакет Cockpit, а вместо YaST Software GUI предложен новый пакет Myrlyn. Прекращена поддержка скриптов инициализации SysV. Возможно использование только unit-ов systemd.

По умолчанию предложены только среды рабочего стола, использующие Wayland. X.org Server удалён из поставки. Поддержка запуска приложений на базе X11 сохранена при помощи XWayland. Базовая среда рабочего стола основана на GNOME 48. Прекращена поставка VNC-сервера, GTK2, Qt5 и wxWidgets.

Расширены возможности для автоматического создания снапшотов со срезами состояния файловой системы, базирующиеся на Btrfs и утилите Snapper. Снапшоты теперь могут использоваться в системных образах для облачных платформ. По умолчанию возможность отката изменений интегрирована во все компоненты и администратор может откатить практически любое изменение - от обновления системы до применения отдельных патчей и модификации конфигурации.

В основной состав интегрирована поддержка Live-патчей, позволяющих исправлять уязвимости и критические ошибки в ядре и библиотеках glibc и openssl без необходимости перезапуска системы.

Прекращена поддержка архитектуры x86-64-v1. Работа возможна только на системах x86 с архитектурой x86_64-v2, которая поддерживается процессорами примерно с 2009 года (начиная с Intel Nehalem) и отличается наличием таких расширений, как SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B.

По умолчанию в ядре отключена поддержка 32-разрядных систем x86 и запуска 32-разрядных исполняемых файлов. Для возвращения поддержки 32-разрядных системных вызовов следует выставить параметр "ia32_emulation=1" при загрузке ядра Linux.

По умолчанию включена система мандатного контроля доступа SELinux. Поддержка AppArmor объявлена устаревшей.

В состав включён инструментарий Ansible для управления конфигурацией, оркестровки, централизованной установки приложений и параллельного выполнения типовых задач на группе систем. Добавлены системные роли для настройки различных компонентов системы, включая межсетевой экран, ha_cluster, selinux и podman. Поддержка системы Salt сохранена в качестве опции.

В состав включены библиотеки со встроенной поддержкой криптоалгоритмов, стойких к подбору на квантовом компьютере, таких как ML-KEM и ML-DSA. Поддержка подобных алгоритмов обеспечена в OpenSSL 3.5, Libgcrypt 1.11.1, Mozilla NSS 3.112 и Go 1.24.

Реализована поддержка воспроизводимых сборок, позволяющих сформировать собственные сборки, побитово совпадающие с предлагаемыми для загрузки готовым сборкам, чтобы убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений.

Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 6.12, glibc 2.40, Systemd 257, Python 3.13, Perl 5.42, grub2 2.12, OpenSSH 9.9, QEMU 10.0.2, MariaDB 11.8, PostgreSQL 17, PHP 8.4, Node.js 22, Rust 1.88, ruby 3.4, clang 19, gcc 15.

Полностью решена проблема 2038 года. Все пакеты переведены на использование 64-разрядного типа time_t в портах дистрибутива для 32-разрядных архитектур, в которых продолжал использоваться 32-разрядный тип time_t (не может применяться для обработки времени позднее 19 января 2038 года из-за переполнения счётчика секунд, прошедших после 1 января 1970 года).

Сетевой конфигуратор wicked заменён на NetworkManager.

В качестве пакетного фильтра вместо iptables по умолчанию задействован NFTables.

Осуществлён переход с DHCP-сервера ISC DHCP на KEA DHCP.

Прекращена поставка гипепрвизора Xen - в качестве основного гипервизора для виртуализации задействован KVM.

Пакеты с СУБД Redis заменены на форк Valkey.

Добавлена поддержка легковесных сторожевых страниц для защиты стека (stack guard page), обращение к которым вызывает исключение и аварийное завершение процесса (SIGSEGV). Реализация основана на системном вызове madvise.

Добавлена поддержка NFS поверх TLS.

В состав включён фоновый процесс tuned, выполняющий автоматическую оптимизацию настроек оборудования и ядра в зависимости от текущей нагрузки.

Задействована модель хранения файлов конфигурации "UsrEtc", при которой предоставляемые дистрибутивом настройки по умолчанию размещены в каталоге /usr/etc, а изменения, вносимые локальным администратором, помещаются в форме /etc/example.conf.d/*.conf или /etc/example.conf, т.е. поставляемые в пакетах и выставляемые администратором настройки всегда разделены. Применяемые по умолчанию настройки systemd перемещены в каталог /usr.

На системах x86_64 объявлена устаревшей, но пока сохранена загрузка на системах с BIOS. По умолчанию для новых установок используется UEFI. Для совместимости со старыми системами поддержка BIOS доступна для миграции виртуальных машин и обновления старых установок с SUSE 15.

По умолчанию отключён доступ по SSH с пользователем root при аутентификации по паролю.

Прекращена поддержка файловых систем reiserfs, hfsplus, UFS, ocfs2. По умолчанию используется btrfs. В качестве поддерживаемых опций доступны ext4, xfs и gfs2.

Для хранения раздела /tmp задействована ФС tmpfs, хранящая данные в памяти и не сохраняющая содержимое между перезапусками.

Добавлена экспериментальная поддержка lklfuse для монтирования блочных устройств или образов файловых систем. Lklfuse запускается как неривилегированный процесс в пространстве пользователя, но при этом используются драйверы файловых систем из ядра Linux.

Добавлена экспериментальная (Tech Preview) поддержка сервиса на базе протокола MCP (Model Context Protocol), позволяющего обращаться к компонентам операционной системы из AI-ассистентов. Например, AI-ассистент можно использовать для формирования задач на естественном языке для управления инфраструктурой, утилитами и данными. AI-ассистент доступен из web-консоли Cockpit. Возможно подключение к различным провайдерам больших языковых моделей.



