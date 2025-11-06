The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 16

06.11.2025 22:41

Компания SUSE опубликовала релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 16. Ветка SUSE Linux Enterprise 16 сформирована спустя 7 лет с момента выпуска SUSE 15. Пакеты SUSE 16 уже использованы в качестве основы в поддерживаемом сообществом дистрибутиве openSUSE Leap 16. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64.

Для ветки SUSE Linux 16 будет обеспечен более предсказуемый и гибкий цикл формирования релизов. Вместо SP-обновлений (Service Pack) начнёт применяться схема с промежуточными выпусками (16.1, 16.2 и т.п.) и длительной поддержкой (LTS - Long Term Support). Общее время сопровождение ветки SUSE Linux 16 составит 16 лет. Всего планируется сформировать 7 промежуточных выпусков - от 16.0 до 16.6, каждый из которых будет публиковаться ежегодно в ноябре. Обновления для каждого отдельного промежуточного выпуска будут сопровождаться 5 лет - 2 года общей поддержки и 3 года расширенной (LTS).

Ключевые изменения (1, 2, 3, 4):

  • Задействован новый инсталлятор Agama, примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и поставкой фронтенда для управления установкой через web-интерфейс.
  • Модернизирован стек управления системой. Вместо традиционного стека YaST для управления системой задействован пакет Cockpit, а вместо YaST Software GUI предложен новый пакет Myrlyn. Прекращена поддержка скриптов инициализации SysV. Возможно использование только unit-ов systemd.
  • По умолчанию предложены только среды рабочего стола, использующие Wayland. X.org Server удалён из поставки. Поддержка запуска приложений на базе X11 сохранена при помощи XWayland. Базовая среда рабочего стола основана на GNOME 48. Прекращена поставка VNC-сервера, GTK2, Qt5 и wxWidgets.
  • Расширены возможности для автоматического создания снапшотов со срезами состояния файловой системы, базирующиеся на Btrfs и утилите Snapper. Снапшоты теперь могут использоваться в системных образах для облачных платформ. По умолчанию возможность отката изменений интегрирована во все компоненты и администратор может откатить практически любое изменение - от обновления системы до применения отдельных патчей и модификации конфигурации.
  • В основной состав интегрирована поддержка Live-патчей, позволяющих исправлять уязвимости и критические ошибки в ядре и библиотеках glibc и openssl без необходимости перезапуска системы.
  • Прекращена поддержка архитектуры x86-64-v1. Работа возможна только на системах x86 с архитектурой x86_64-v2, которая поддерживается процессорами примерно с 2009 года (начиная с Intel Nehalem) и отличается наличием таких расширений, как SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B.
  • По умолчанию в ядре отключена поддержка 32-разрядных систем x86 и запуска 32-разрядных исполняемых файлов. Для возвращения поддержки 32-разрядных системных вызовов следует выставить параметр "ia32_emulation=1" при загрузке ядра Linux.
  • По умолчанию включена система мандатного контроля доступа SELinux. Поддержка AppArmor объявлена устаревшей.
  • В состав включён инструментарий Ansible для управления конфигурацией, оркестровки, централизованной установки приложений и параллельного выполнения типовых задач на группе систем. Добавлены системные роли для настройки различных компонентов системы, включая межсетевой экран, ha_cluster, selinux и podman. Поддержка системы Salt сохранена в качестве опции.
  • В состав включены библиотеки со встроенной поддержкой криптоалгоритмов, стойких к подбору на квантовом компьютере, таких как ML-KEM и ML-DSA. Поддержка подобных алгоритмов обеспечена в OpenSSL 3.5, Libgcrypt 1.11.1, Mozilla NSS 3.112 и Go 1.24.
  • Реализована поддержка воспроизводимых сборок, позволяющих сформировать собственные сборки, побитово совпадающие с предлагаемыми для загрузки готовым сборкам, чтобы убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений.
  • Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 6.12, glibc 2.40, Systemd 257, Python 3.13, Perl 5.42, grub2 2.12, OpenSSH 9.9, QEMU 10.0.2, MariaDB 11.8, PostgreSQL 17, PHP 8.4, Node.js 22, Rust 1.88, ruby 3.4, clang 19, gcc 15.
  • Полностью решена проблема 2038 года. Все пакеты переведены на использование 64-разрядного типа time_t в портах дистрибутива для 32-разрядных архитектур, в которых продолжал использоваться 32-разрядный тип time_t (не может применяться для обработки времени позднее 19 января 2038 года из-за переполнения счётчика секунд, прошедших после 1 января 1970 года).
  • Сетевой конфигуратор wicked заменён на NetworkManager.
  • В качестве пакетного фильтра вместо iptables по умолчанию задействован NFTables.
  • Осуществлён переход с DHCP-сервера ISC DHCP на KEA DHCP.
  • Прекращена поставка гипепрвизора Xen - в качестве основного гипервизора для виртуализации задействован KVM.
  • Пакеты с СУБД Redis заменены на форк Valkey.
  • Добавлена поддержка легковесных сторожевых страниц для защиты стека (stack guard page), обращение к которым вызывает исключение и аварийное завершение процесса (SIGSEGV). Реализация основана на системном вызове madvise.
  • Добавлена поддержка NFS поверх TLS.
  • В состав включён фоновый процесс tuned, выполняющий автоматическую оптимизацию настроек оборудования и ядра в зависимости от текущей нагрузки.
  • Задействована модель хранения файлов конфигурации "UsrEtc", при которой предоставляемые дистрибутивом настройки по умолчанию размещены в каталоге /usr/etc, а изменения, вносимые локальным администратором, помещаются в форме /etc/example.conf.d/*.conf или /etc/example.conf, т.е. поставляемые в пакетах и выставляемые администратором настройки всегда разделены. Применяемые по умолчанию настройки systemd перемещены в каталог /usr.
  • На системах x86_64 объявлена устаревшей, но пока сохранена загрузка на системах с BIOS. По умолчанию для новых установок используется UEFI. Для совместимости со старыми системами поддержка BIOS доступна для миграции виртуальных машин и обновления старых установок с SUSE 15.
  • По умолчанию отключён доступ по SSH с пользователем root при аутентификации по паролю.
  • Прекращена поддержка файловых систем reiserfs, hfsplus, UFS, ocfs2. По умолчанию используется btrfs. В качестве поддерживаемых опций доступны ext4, xfs и gfs2.
  • Для хранения раздела /tmp задействована ФС tmpfs, хранящая данные в памяти и не сохраняющая содержимое между перезапусками.
  • Добавлена экспериментальная поддержка lklfuse для монтирования блочных устройств или образов файловых систем. Lklfuse запускается как неривилегированный процесс в пространстве пользователя, но при этом используются драйверы файловых систем из ядра Linux.
  • Добавлена экспериментальная (Tech Preview) поддержка сервиса на базе протокола MCP (Model Context Protocol), позволяющего обращаться к компонентам операционной системы из AI-ассистентов. Например, AI-ассистент можно использовать для формирования задач на естественном языке для управления инфраструктурой, утилитами и данными. AI-ассистент доступен из web-консоли Cockpit. Возможно подключение к различным провайдерам больших языковых моделей.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/blog/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 16.0
  3. OpenNews: Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 17
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP7
  6. OpenNews: Третий прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64136-suse
Ключевые слова: suse, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:53, 06/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Участник top500, а это уже уровень!
    https://opennet.ru/63390-cluster
     
     
  • 2.4, 1 (??), 23:23, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уровень чего? SUSE почти всего была маргинальна, по крайней мере последние лет 15 как. Всю дорогу переписывают yast, инсталятор, и т.п.

    | Сетевой конфигуратор wicked заменён на NetworkManager.
    Ну, в общем, как обычно.  

    | По умолчанию отключён доступ по SSH с пользователем root при аутентификации по паролю.
    Снимаю шляпу. Сильный ход.

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 23:36, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Уровень чего? SUSE почти всего была маргинальна

    https://www.suse.com/success/

     
  • 3.15, Аноним (15), 00:13, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SUSE почти всего была маргинальна, по крайней мере последние лет 15 как.

    Маргинальна по сравнению с кем?
    С минтами, антиксами и прочими диванами от васянов?))
    Не, ну на опенке она конечно не в почете, но это и понятно.
    А вот у всяких фирм вполне в ходу.

     

  • 1.2, Фукс (?), 23:05, 06/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Например, AI-ассистент можно использовать для

    Интересно, когда этот ассистент заменит им переводы с Инглиш на Дойч, переводчики тоже заявления на увольнение будут писать?

    А так, мощно. Яст - выкинули, Иксы - выкинули, ВиЭнСи - выкинули, 64Ви1 - выкинули, АйСиЭс ДиЭйчСиПи - выкинули, айпитэйблс - выкинули. Ничего вроде не забыл.
    Вот интересно, на сколько хватит в таком виде? Неужто "проживет" 5 лет? Сомневаюсь.

     
     
  • 2.3, Ан333ним (?), 23:16, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо бы, чтобы всяким противникам ИИ был урок.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:44, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А так, мощно. Яст - выкинули, Иксы - выкинули, ВиЭнСи - выкинули, 64Ви1 - выкинули, АйСиЭс ДиЭйчСиПи - выкинули, айпитэйблс - выкинули. Ничего вроде не забыл.

    Тут не хватает слова ВНЕЗАПНО. Ничего не предвещало беды и тут вдруг ВНЕЗАПНО их взяли и выкинули. Вы не знаете, как так произошло?

     
     
  • 3.13, Фукс (?), 23:59, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистро - коммерческий. Коммерсы если что-то делать, то ради этого - тугриков, фунтиков, гринов и т.д. В случае с Зузей - марочки, как я понимаю. Вот так и произошло.
    Дас ист айнфах фонтастишь майн Херр!
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:23, 06/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне вот страшно уже с такими дистрами работать,
    столько сервисов и непонятно что делать
    если один сломается и все встанет.
     
     
  • 2.10, Фукс (?), 23:38, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так специально задумано, чтобы техподдержку покупали. Другие причины трудно придумать.
     
     
  • 3.12, Ан6оним (?), 23:52, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По другому под ГПЛ (и не только) не продать, Столман одобряет.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:25, 06/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Для хранения раздела /tmp задействована ФС tmpfs

    о_О А что, раньше оно как-то иначе было?

     
     
  • 2.8, Ан333ним (?), 23:34, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдельного раздела могло и не быть.
     

  • 1.14, Аноним (15), 00:11, 07/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.16, Аноним (-), 00:19, 07/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, SlackwareRT (?), 00:25, 07/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сомневаюсь, что у всех есть цпу x84_64v3
    Поэтому Ваш путь лежит на иксы.
    Slackware64-current
    http://www.slackware.com/changelog/current.php?cpu=x86_64
    https://us.slackware.nl/slackware/slackware64-current-iso/
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 01:03, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сомневаюсь, что у всех есть цпу x84_64v3

    А зачем v3?
    "Работа возможна только на системах x86 с архитектурой x86_64-v2, которая поддерживается процессорами примерно с 2009 года (начиная с Intel Nehalem)"
    Все более древнее нужно еще поискать.

    > Поэтому Ваш путь лежит на иксы.

    Какая вообще связь между иксами и поколениями процов?

    > Slackware64-current

    А... слаковод в треде... все понятно

     
  • 2.19, Аноним (19), 01:04, 07/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя деньги то есть на покупку сабжа?  Нет? Ну я так и думал...
     

  • 1.20, важная птица пенгвин (?), 01:05, 07/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да поймити же! Операцыонная Система Ланикс! Единсвеная в свойом роде. Лудшайшая!
    А Максимку с Михой я просто обржаю! Почти как Столмона!
     
  • 1.21, Анонимный пользователь windows (?), 01:42, 07/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому это нужно, если есть Windows NT 4?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру