Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 16

2.4, 1 (??), 23:23, 06/11/2025
|–2 +/–
Уровень чего? SUSE почти всего была маргинальна, по крайней мере последние лет 15 как. Всю дорогу переписывают yast, инсталятор, и т.п.
| Сетевой конфигуратор wicked заменён на NetworkManager.
Ну, в общем, как обычно.
| По умолчанию отключён доступ по SSH с пользователем root при аутентификации по паролю.
Снимаю шляпу. Сильный ход.
3.15, Аноним (15), 00:13, 07/11/2025
|+/–
> SUSE почти всего была маргинальна, по крайней мере последние лет 15 как.
Маргинальна по сравнению с кем?
С минтами, антиксами и прочими диванами от васянов?))
Не, ну на опенке она конечно не в почете, но это и понятно.
А вот у всяких фирм вполне в ходу.
1.2, Фукс (?), 23:05, 06/11/2025
|–2 +/–
> Например, AI-ассистент можно использовать для
Интересно, когда этот ассистент заменит им переводы с Инглиш на Дойч, переводчики тоже заявления на увольнение будут писать?
А так, мощно. Яст - выкинули, Иксы - выкинули, ВиЭнСи - выкинули, 64Ви1 - выкинули, АйСиЭс ДиЭйчСиПи - выкинули, айпитэйблс - выкинули. Ничего вроде не забыл.
Вот интересно, на сколько хватит в таком виде? Неужто "проживет" 5 лет? Сомневаюсь.
2.11, Аноним (11), 23:44, 06/11/2025
|+/–
>А так, мощно. Яст - выкинули, Иксы - выкинули, ВиЭнСи - выкинули, 64Ви1 - выкинули, АйСиЭс ДиЭйчСиПи - выкинули, айпитэйблс - выкинули. Ничего вроде не забыл.
Тут не хватает слова ВНЕЗАПНО. Ничего не предвещало беды и тут вдруг ВНЕЗАПНО их взяли и выкинули. Вы не знаете, как так произошло?
3.13, Фукс (?), 23:59, 06/11/2025
|+/–
Дистро - коммерческий. Коммерсы если что-то делать, то ради этого - тугриков, фунтиков, гринов и т.д. В случае с Зузей - марочки, как я понимаю. Вот так и произошло.
Дас ист айнфах фонтастишь майн Херр!
1.5, Аноним (5), 23:23, 06/11/2025
|+1 +/–
|
Мне вот страшно уже с такими дистрами работать,
столько сервисов и непонятно что делать
если один сломается и все встанет.
2.10, Фукс (?), 23:38, 06/11/2025
|+/–
Так специально задумано, чтобы техподдержку покупали. Другие причины трудно придумать.
1.6, Аноним (6), 23:25, 06/11/2025
|+1 +/–
|
>> Для хранения раздела /tmp задействована ФС tmpfs
о_О А что, раньше оно как-то иначе было?
2.18, Аноним (-), 01:03, 07/11/2025
|+/–
> Сомневаюсь, что у всех есть цпу x84_64v3
А зачем v3?
"Работа возможна только на системах x86 с архитектурой x86_64-v2, которая поддерживается процессорами примерно с 2009 года (начиная с Intel Nehalem)"
Все более древнее нужно еще поискать.
> Поэтому Ваш путь лежит на иксы.
Какая вообще связь между иксами и поколениями процов?
> Slackware64-current
А... слаковод в треде... все понятно
2.19, Аноним (19), 01:04, 07/11/2025
|+/–
У тебя деньги то есть на покупку сабжа? Нет? Ну я так и думал...
1.20, важная птица пенгвин (?), 01:05, 07/11/2025
|+/–
Да поймити же! Операцыонная Система Ланикс! Единсвеная в свойом роде. Лудшайшая!
А Максимку с Михой я просто обржаю! Почти как Столмона!
