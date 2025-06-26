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Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP7

26.06.2025 07:44

После года разработки компания SUSE представила релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP7. На основе платформы SUSE Linux Enterprise сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Linux Enterprise High Performance Computing и SUSE Linux Enterprise High Availability Extension. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64. Выпуск будет поддерживаться до июня 2031 года, не считая расширенных программ поддержки LTSS и LTSS Core, которые будут действовать до 2034 и 2037 годов.

В отличие от прошлых выпусков формировать релиз openSUSE Leap 15.7 на базе SUSE Linux Enterprise 15 SP7 не планируется. На смену openSUSE Leap 15.6 придёт выпуск openSUSE Leap 16.0, релиз которого ожидается осенью. openSUSE Leap 16 основан на технологиях находящейся в разработке ветки SUSE Linux Enterprise 16, но сохраняет черты классического дистрибутива, использующего традиционные пакеты. При этом в openSUSE Leap 16 задействован новый инсталлятор, осуществлён переход на систему мандатного контроля доступа SELinux и оставлена только поддержка Wayland.

Основные изменения в SUSE Linux Enterprise 15 SP7:

  • В дистрибутиве продолжено использование ядра Linux 6.4, в которое из более свежих веток бэкпортированы дополнительные возможности. Например, из ветки 6.11 перенесены изменения, связанные с UEFI, хранилищем криптоключей и ACPI. В криптоподсистему добавлена поддержка MSA 10 XTS, MSA 11 HMAC и MSA 12 SHA3. Реализована возможность балансировки нагрузки на CPU, используя cgroupv2. Обновлён код для поддержки USB4.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых GCC 14, Python 3.13, OpenJDK 21, Node.js 22, PHP 8.3, OpenSSL 3.2, binutils 2.43.10, gdb 14.2, go 1.24.2, Rust 1.86, Ruby 3.4, Valkey 8.0.2 (вместо Redis), PostgreSQL 17. Окружение рабочего стола продолжает поставляться с GNOME 45, но пакет Mesa обновлён до выпуска 24.2.
  • По умолчанию включена поддержка постквантовых алгоритмов шифрования, доступных в OpenSSL, таких как алгоритм обмена ключами ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), стойкий к подбору на квантовом компьютере.
  • Расширена поддержка оборудования и обновлены драйверы устройств. Реализована поддержка серверных платформ Intel Birch Stream, клиентских CPU Intel Arrow и Lunar Lake, процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen 5, GPU AMD Navi 4x и платформ IBM z17 и LinuxONE 5. Добавлены новые драйверы: Ice, ixgbe, IPU, SR-IOV hybrid DMA.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/suse-li...)
  2. OpenNews: SUSE обеспечит поддержку CentOS 7 до 2028 года, а SUSE Linux 15 до 2037 года
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP6
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.6
  5. OpenNews: Доступен атомарно обновляемый дистрибутив openSUSE Leap Micro 6.1
  6. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63470-suse
Ключевые слова: suse
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:14, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    объясните, зачем пользоваться франкенштейном вида "ядро 6.4, в которое из 6.11 что-то там перенесено кем-то там из сторонней компании". Ты либо на легаси, и новые фичи тебе ни к чему. Либо тебе нужны новые фичи, а значит перед деплоем ты тестировал на ядре 6.11. В тех-требованиях девопсу ты напишешь: "девопс, привет! моя софтина требует фичи из 6.11. Поставь там на прод ядро 6.11. Смотри не перепутай: мне нужно четко ядро 6.11, а не франкенштейн 2.6.32 с фичами из 6.11."
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:23, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если смысл в этом и есть, то он не очевиден на первый взгляд. Видимо есть какой-то неочевидный смысл. Для меня SUSE что  open что нет, вообще остаются загадкой. Я никогда не пробовал даже скачать и не понимаю зачем. Я не понимаю чем он отличается от Убунту или редхат и лень вникать.
    SUSE-вцы понакрутили, не разберёшь, один дистрибутив уникальный, другой клон редхата или я опять что-то напутал.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:22, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы при обнаружении багов всегда можно было сослаться на вину кого-то другого
     

  • 1.2, Аноним (4), 08:18, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    РЕД ОС выпустила отдельный дистрибутив RED OS MediaWriter для записи загрузочной флешки RED OS. Я считаю это достойно новости на опеннете.
    https://redos.red-soft.ru/about/news/novosti/red-os-mediawriter-utilita-zapisi
     
     
  • 2.3, IMBird (ok), 08:20, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дело Попова живёт.
     
  • 2.5, Минона (ok), 08:39, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читать в школе не научили?

    > "Утилита представлена в трех разных форматах: rpm-пакет для РЕД ОС, AppImage для иных Linux-дистрибутивов, файл .exe для Windows."

    Где ты увидел "отдельный дистрибутив"?

     
     
  • 3.12, Аноним (4), 09:02, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Читать в школе не научили?

    Анонимный эксперт не читатель, анонимный эксперт писатель.

     

  • 1.6, Ося Бендер (?), 08:42, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О! Они наконец-то написали инсталлятор. Можно скачивать и инсталлировать.
     
  • 1.8, Аноним (-), 08:50, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:02, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    осуществлён переход на систему мандатного контроля доступа SELinux

    и с чего перешли?

     
     
  • 2.15, Аноним (14), 09:04, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С AppArmor.
     

  • 1.18, Игорь (??), 09:21, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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