Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP7

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|1.1, Аноним (1), 08:14, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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объясните, зачем пользоваться франкенштейном вида "ядро 6.4, в которое из 6.11 что-то там перенесено кем-то там из сторонней компании". Ты либо на легаси, и новые фичи тебе ни к чему. Либо тебе нужны новые фичи, а значит перед деплоем ты тестировал на ядре 6.11. В тех-требованиях девопсу ты напишешь: "девопс, привет! моя софтина требует фичи из 6.11. Поставь там на прод ядро 6.11. Смотри не перепутай: мне нужно четко ядро 6.11, а не франкенштейн 2.6.32 с фичами из 6.11."
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|2.4, Аноним (4), 08:23, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если смысл в этом и есть, то он не очевиден на первый взгляд. Видимо есть какой-то неочевидный смысл. Для меня SUSE что open что нет, вообще остаются загадкой. Я никогда не пробовал даже скачать и не понимаю зачем. Я не понимаю чем он отличается от Убунту или редхат и лень вникать.
SUSE-вцы понакрутили, не разберёшь, один дистрибутив уникальный, другой клон редхата или я опять что-то напутал.
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|2.19, Аноним (19), 09:22, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтобы при обнаружении багов всегда можно было сослаться на вину кого-то другого
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|2.5, Минона (ok), 08:39, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читать в школе не научили?
> "Утилита представлена в трех разных форматах: rpm-пакет для РЕД ОС, AppImage для иных Linux-дистрибутивов, файл .exe для Windows."
Где ты увидел "отдельный дистрибутив"?
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|3.12, Аноним (4), 09:02, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Читать в школе не научили?
Анонимный эксперт не читатель, анонимный эксперт писатель.
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|1.13, Аноним (13), 09:02, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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осуществлён переход на систему мандатного контроля доступа SELinux
и с чего перешли?
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