Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP7

После года разработки компания SUSE представила релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP7. На основе платформы SUSE Linux Enterprise сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Linux Enterprise High Performance Computing и SUSE Linux Enterprise High Availability Extension. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64. Выпуск будет поддерживаться до июня 2031 года, не считая расширенных программ поддержки LTSS и LTSS Core, которые будут действовать до 2034 и 2037 годов. В отличие от прошлых выпусков формировать релиз openSUSE Leap 15.7 на базе SUSE Linux Enterprise 15 SP7 не планируется. На смену openSUSE Leap 15.6 придёт выпуск openSUSE Leap 16.0, релиз которого ожидается осенью. openSUSE Leap 16 основан на технологиях находящейся в разработке ветки SUSE Linux Enterprise 16, но сохраняет черты классического дистрибутива, использующего традиционные пакеты. При этом в openSUSE Leap 16 задействован новый инсталлятор, осуществлён переход на систему мандатного контроля доступа SELinux и оставлена только поддержка Wayland. Основные изменения в SUSE Linux Enterprise 15 SP7: В дистрибутиве продолжено использование ядра Linux 6.4, в которое из более свежих веток бэкпортированы дополнительные возможности. Например, из ветки 6.11 перенесены изменения, связанные с UEFI, хранилищем криптоключей и ACPI. В криптоподсистему добавлена поддержка MSA 10 XTS, MSA 11 HMAC и MSA 12 SHA3. Реализована возможность балансировки нагрузки на CPU, используя cgroupv2. Обновлён код для поддержки USB4.

Обновлены версии пакетов, среди которых GCC 14, Python 3.13, OpenJDK 21, Node.js 22, PHP 8.3, OpenSSL 3.2, binutils 2.43.10, gdb 14.2, go 1.24.2, Rust 1.86, Ruby 3.4, Valkey 8.0.2 (вместо Redis), PostgreSQL 17. Окружение рабочего стола продолжает поставляться с GNOME 45, но пакет Mesa обновлён до выпуска 24.2.

По умолчанию включена поддержка постквантовых алгоритмов шифрования, доступных в OpenSSL, таких как алгоритм обмена ключами ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), стойкий к подбору на квантовом компьютере.

Расширена поддержка оборудования и обновлены драйверы устройств. Реализована поддержка серверных платформ Intel Birch Stream, клиентских CPU Intel Arrow и Lunar Lake, процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen 5, GPU AMD Navi 4x и платформ IBM z17 и LinuxONE 5. Добавлены новые драйверы: Ice, ixgbe, IPU, SR-IOV hybrid DMA.



