Состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 16.0, построенного на технологиях следующей значительной ветки коммерческого дистрибутива SLES 16, переходящего на новую платформу SLFO (SUSE Linux Framework One), ранее известную под именем ALP (Adaptable Linux Platform). openSUSE Leap 16 сохранил черты классического дистрибутива, использующего традиционные пакеты, а для тех кому необходима атомарно обновляемая система с базовой начинкой в режиме только для чтения следует использовать редакцию openSUSE Leap Micro. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.2 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64le, 390x) и урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (600 МБ). Время формирования обновлений для выпусков openSUSE Leap 16.x продлено с полутора до двух лет (два полных цикла подготовки релизов). Промежуточные выпуски в ветке openSUSE Leap 16, сопровождаемой параллельно с коммерческим дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 16, будут формироваться до осени 2031 года - финальным станет выпуск openSUSE Leap 16.6, обновления для которого будут выпускаться до осени 2033 года. Как и раньше новые значительные выпуски дистрибутива будут публиковаться раз в год. Основные особенности openSUSE Leap 16: Задействован новый инсталлятор Agama, примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и поставкой фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс.

В инсталляторе для установки предложены только среды рабочего стола, использующие Wayland.

Вместо традиционного стека YaST для управления системой задействован пакет Cockpit, а вместо YaST Software GUI предложен новый пакет Myrlyn.

По умолчанию включена система мандатного контроля доступа SELinux. Поддержка AppArmor сохранена в качестве опции.

Прекращена поддержка скриптов инициализации SysV. Возможно использование только unit-ов systemd.

Прекращена поддержка архитектуры x86-64-v1. Работа возможна только на системах x86 с архитектурой x86_64-v2, которая поддерживается процессорами примерно с 2009 года (начиная с Intel Nehalem) и отличается наличием таких расширений, как SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B.

По умолчанию в ядре отключена поддержка 32-разрядных систем x86 и запуска 32-разрядных исполняемых файлов. Для продолжения использования приложения Steam, которое существует только в 32-разрядной версии и требует для запуска наличия в системе установленных 32-битных зависимостей, в openSUSE реализован пакет grub2-compat-ia32, выставляющий параметр "ia32_emulation=1" при загрузке ядра Linux. Для работы Steam также потребуется установка пакета selinux-policy-targeted-gaming, не входящего в базовую поставку.

Пакет Wine доступен только в 64-разрядных сборках, использующих режим Wow64 (64-bit Windows-on-Windows) для выполнение 32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах.

Для управления репозиториями задействован сервис на базе протокола RIS (Repository Index Service). Для сокращения размера метаданных репозитории разделены для каждой поддерживаемой архитектуры. Вместо нескольких репозиториев задействован один общий репозиторий пакетов repo-oss, включающий как пакеты из SUSE Linux Enterprise, так и пакеты, сопровождаемые сообществом.

В пакетном менеджере Zypper реализована возможность распараллеливания загрузки пакетов и метаданных, а также предложен новый бэкенд, более оптимально повторно использующий уже установленные соединения и повышающий эффективность обработки метаданных. При обновлении 250 пакетов суммарным размером 100 МБ время загрузки после включения нового бэкенда и параллельного режима сократилось с 68.7 секунд до 13.1 секунды, а при обновлении 407 пакетов размером 1 ГБ - с 281.1 секунды до 119.6 секунд.

Добавлены варианты популярных библиотек, таких как boost, openjpeg2, sqlite3, libgcrypt, openssl и zlib, собранные с оптимизациями для новых CPU. Загрузка оптимизированных вариантов на системах с новыми CPU осуществляется компоновщиком из подкаталогов glibc-hwcaps, созданных в областях ФС, просматриваемых при поиске библиотек.

Для систем с видеокартами NVIDIA по умолчанию задействованы открытые модули ядра и обеспечена автоматическая установка компонентов пространства пользователя, необходимых для ускорения графических операций.

По умолчанию вместо PulseAudio задействован мультимедийный сервер PipeWire.

Для настройки сетевых подключений оставлен только NetworkManager.

Для применения исправлений к библиотекам в пространстве пользователя без остановки их работы задействован инструментарий libpulp. Live-патчи применяются для устранения критических ошибок и уязвимостей в glibc и openssl на системах x86-64 и ppc64le.

Для сетевых интерфейсов задействована схема с предсказуемым выбором имён, при которой сетевому адаптеру назначается фиксированное имя, которое не изменится при добавлении/удалении других адаптеров.

Применяемые по умолчанию настройки systemd перенесены из каталога /etc в /usr.

По умолчанию отключён доступ по SSH с пользователем root при аутентификации по паролю.

В состав включён фоновый процесс tuned, выполняющий автоматическую оптимизацию настроек оборудования и ядра в зависимости от текущей нагрузки.

Добавлена поддержка NFS поверх TLS.

Для хранения раздела /tmp задействована ФС tmpfs, хранящая данные в памяти и не сохраняющая содержимое между перезапусками.

Обновлены версии пакетов, среди которых ядро 6.12, glibc 2.40, systemd 257, wine 10.10, dovecot 2.4, QEMU 10.0.2, MariaDB 11.8, PostgreSQL 17, PHP 8.4, Node.js 22, Python 3.13, Rust 1.88, ruby 3.4, clang 19, gcc 15.

Обновлены пользовательские окружения: GNOME 48 (в прошлом выпуске был GNOME 45), KDE 6.4 (был 5.27), Cinnamon 6.4 (был 6.0), LxQt 2.2 (был 1.2), Xfce 4.20 (был 4.18), MATE 1.28 (был 1.26), Sway 1.10 (был 1.6). Компоненты графического стека обновлены до Mesa 24.3 и Qt 6.9. Предоставлена возможность использования варианта Xfce 4.20 поверх композитного менеджера labwc, использующего Wayland. Для организации работы экрана входа в систему вместо LightDM реализована возможность использования greetd и gtkgreet. Добавлен Wayland-сеанс на базе LXQt.



