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Выпуск DHCP-сервера Kea 3.0, развиваемого консорциумом ISC

26.06.2025 17:52

Консорциум ISC опубликовал релиз DHCP-сервера Kea 3.0, идущего на смену классическому ISC DHCP. Kea 3.0 отмечен как первый выпуск, для которого будет обеспечен длительный цикл сопровождения (LTS) - обновления будут выпускаться в течение трёх лет. Новые значительные стабильные выпуски планируют формировать раз в полгода, а не раз в год. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Mozilla Public License (MPL) 2.0, вместо ранее применяемой для ISC DHCP лицензии ISC License.

DHCP-сервер Kea основан на технологиях BIND 10 и построен с использованием модульной архитектуры, подразумевающей разбиение функциональности на разные процессы-обработчики. Продукт включает в себя полнофункциональную реализацию сервера с поддержкой протоколов DHCPv4 и DHCPv6, способную заменить собой ISC DHCP. В Kea встроены средства динамического обновления DNS-зон (Dynamic DNS), поддерживаются механизмы обнаружения серверов, назначения адресов, обновления и переподключения, обслуживания информационных запросов, резервирования адресов для хостов и PXE-загрузки. В реализации DHCPv6 дополнительно предусмотрена возможность делегирования префиксов.

Информация о выделенных адресах и параметрах клиентов может храниться в разных хранилищах, например, предоставляются бэкенды для хранения в файлах CSV, СУБД MySQL, Apache Cassandra и PostgreSQL. Параметры резервирования хостов могут быть заданы в файле конфигурации в формате JSON или в виде таблицы в MySQL и PostgreSQL. В состав входит инструмент perfdhcp для измерения производительности сервера DHCP и компоненты для сбора статистики. Для взаимодействия с внешними приложениями предоставляется специальный API. Возможно обновление конфигурации на лету без перезапуска сервера.

Ключевые улучшения в Kea 3.0:

  • В категорию открытых и бесплатно распространяемых переведено большинство библиотек TWELVE Kea с подключаемыми обработчиками (hook-ами), ранее доступными под коммерческой лицензией (коммерческими остались только обработчики RBAC и Configuration Backend, а остальные 12 обработчиков открыты под лицензией MPL 2.0). Изменён процесс распространения подключаемых обработчиков - для установки больше не требуется токен доступа. Открытые библиотеки включены в основной архив с исходным кодом Kea и доступны для установки из официальных репозиториев ISC.

    Среди возможностей, предоставляемых открытыми обработчиками: манипуляции с классами DHCP-клиентов без перезапуска DHCP-сервера, обновление DDNS (Dynamic DNS) в привязке к клиентам, гибкое назначение идентификаторов клиентам, ведение расширенных логов, использование GSS-TSIG для аутентификации, кэширование ответов от других хостов, вынос хранилища резервирования хостов в отдельную СУБД, ограничение интенсивности запросов, ping-проверка адресов перед выдачей клиентам, интеграция с RADIUS-серверами, управление настройками подсетей без перезапуска, поддержка расширений DHCPv4/DHCPv6 Leasequery. Открытые обработчики могут использоваться для настройки подсетей и резервирования хостов через web-интерфейс Stork.

  • Добавлены дополнительные проверки и меры усиления защиты, реализованные по мотивам недавно выявленных уязвимостей. После перехода на Kea 3.0 администраторам потребуется выставить новые пароли и настроить более надёжную защиту доступа к интерфейсам удалённого управления.
  • Добавлена встроенная поддержка HTTP/TLS. Для организации удалённого доступа больше не требуется Kea Control Agent (CA), что существенно упрощает настройку. В фоновые процессы DHCPv4, DHCPv6 и DHCP-DDNS встроена поддержка обращения к API через HTTP и TLS без использования Control Agent. В будущих выпусках планируют удалить Kea Control Agent.
  • С целью упрощения миграции с ISC DHCP изменена классификация клиентов. Предоставлена возможность добавления опций в привязке к клиенту или подсети. Поведение при наследовании опций приближено к ISC DHCP.
  • В DHCPv6 реализован механизм регистрации адресов (RFC 9686), позволяющий вместо назначения сервером адреса, генерировать адрес на стороне устройства, используя SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration), после чего передавать сведения о сгенерированном адресе на DHCPv6-сервер.
  • Модернизирована сборочная система, которая переведена с Auto Tools на инструментарий Meson.
  • Код для поддержки бэкендов хранения на базе MySQL и PostgreSQL вынесен в отдельные библиотеки. Данные бэкенды теперь не являются обязательными для установки - если не требуется поддержка MySQL и PostgreSQL, при установке Kea больше не требуется установка связанных с СУБД зависимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.isc.org/blogs/kea-...)
  2. OpenNews: Первый стабильный релиз DHCP-сервера Kea, идущего на смену ISC DHCP
  3. OpenNews: Уязвимости в пакетах с Kea DHCP и cyrus-imapd, позволяющие повысить привилегии в системе
  4. OpenNews: Релиз ISC DHCP 4.4.0
  5. OpenNews: Атака TunnelVision, позволяющая перенаправить VPN-трафик через манипуляции с DHCP
  6. OpenNews: Из OpenBSD удалена утилита dhclient в пользу фонового процесса dhcpleased
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63474-kea
Ключевые слова: kea, dhcp
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:53, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Написан кстати целиком на C++. Как же так, они против безопасности что ли?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:56, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше бы на Си писали. Кресты переусложнены и вместо кода лапша получается. Классы придумали извращенцы.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 19:06, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Если им не нравятся классы, пусть используют структуры."
     
  • 3.10, Буратино (?), 20:21, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вы, Шариков, ерунду говорите".
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 19:10, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Памятник им надо ставить, без шуток.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 19:13, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.6, Аноним (-), 19:12, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как же так, они против безопасности что ли?

    Там С++14. Не идеально, но вполне себе норм, если не писать в стиле сишечки.
    В любом слуйчае с++ менее дыряв чем сишка. Не зря GCC переписали на с++.

    Плюс у них есть и unit-tests, и с 2018 года есть fuzzing.
    Большинство сишников даже таких слов не знают))

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:24, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C23 будет конфетка, так что всё норм.
     

  • 1.4, soarin (ok), 19:07, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пробовал как-то в Ubuntu 24.04 ибо прочитал, что isc-dhcp – это луддитство.
    Возился, возился, возился... но так и не заработало.
    Сдался, поставил isc-dhcp и всё работает.

    В следующий раз в Ubuntu 26.04 попробую.

     
  • 1.9, Аноним (9), 20:17, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не на Golang? Ведь golang - язычок, созданный для сетевых приложений, и уделывает сишку в плане секурности.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:24, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что работать в ISC программистом за те деньги, что они предлагают желающих кроме китайских программистов в штатском нет. А те, что есть — знают только кресты, и только десятилетней давности.
     

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