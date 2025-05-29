Уязвимости в пакетах с Kea DHCP и cyrus-imapd, позволяющие повысить привилегии в системе

|
|1.3, Аноним (3), 12:12, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>с правами root практикуется в дистрибутивах Linux,......, FreeBSD, NetBSD и OpenBSD.
Справедливости ради, бестпрактикс, в BSD подобные сервисы принято запускать минимум в чруте, максимум в джайле. И это практикуется уже не первое десятилетие.
|
|
|
|2.7, Аноним (3), 12:16, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если не хочешь разбираться обновление какого софта в очередной раз поломало тебе всю систему.
Ну зато скиллов наберешь, как какую нибудь самбу дебажить.
|
|
|
|3.23, 1 (??), 14:06, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну если перед обновлением делать снапшот ...
|
|3.28, trolleybus (?), 14:46, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня на арче сейчас ничего не ломается. Это было актуально, может быть, лет 10 назад.
|
|2.14, Афроним (?), 13:04, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поговаривают, что лучший, но они просто не распробовали гениальную простоту Манджары.
|
|2.15, Аноним (15), 13:08, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Каждую из программ ты будешь настраивать в нём. Ну вот посчитай сколько у тебя пакетов, в районе 1000, и ни один ты не сможешь использовать из коробки, половину будешь компилировать. О каком десктопе может быть речь с такими вводными?
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 13:45, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мягко говоря, это большое преувеличение, что придётся настраивать все 1000 пакетов. Вот у меня Gentoo with KDE, всего 1447 пакетов. Неужели вы думаете, что я их все как-то настраивал?
|
|
|
|4.22, Аноним (15), 14:05, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В генту большинство конфигов норм из коробки, а пакеты поставляются с необходимыми патчами.
|
|1.9, Аноним (9), 12:19, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Этот ведь вроде бы dns-сервер, переписанный на каком-то безопасном языке, чтоб не быть дырявым как bind?
|
|
|
|2.16, Ivan_83 (ok), 13:12, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В целом там так.
Сидели какие то деды ещё годов чуть ли не с 1980 и пилили ISC DNS (bind) и ISC DHCP.
Году в 2005 (после решения проблемы 10к соединений и появления kqueue/epoll) уже стало понятно что код тухлый и тормозной, однако этим продолжали пользоватся, потому как святая референсная реализация того что описано в RFC.
Потом году где то в 2015 деды умерли/ушли на пенсию и набрали более адекватную молодёж которая решила расчистить авгеевы конюшни и они налабали KEA - короче это типа своей libev, который умеет современные штуки. И по тихоньку переписали DNS (bind) и DHCP на это.
Язык там никто не менял - да и незачем.
|
|
|
|3.21, нах. (?), 14:03, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потом году где то в 2015 деды умерли/ушли на пенсию и набрали более адекватную молодёж
и вот вам remote root. Которых в дидовых нимодных-нимодных-нибизопастных-нирабочих поделках давненько уже в таком вот рафинированном виде не видали.
Подозреваю, с модными-молодежными dns серверами все будет совсем плохо, когда кто-то неленивый наконец-то найдет время покопаться в их "secure" частях.
|
|3.30, Аноним (30), 14:53, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>набрали более адекватную молодёж .... и они налабали KEA
Ты называешь "адекватностью" то, что они вхреначили REST API в DHCP сервер? Ну, ну. В итоге получили перезапись произвольных файлов и подъем до рута.
А по мне эта болезнь называется JSON головного мозга.
|
|2.17, Аноним (17), 13:20, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это у Вас си++ безопасный язык? Хотя, для опеннетовского универсума супербезопасный. Только Настоящих Программистов под него не найти. Хотя, в этих вот ошибках, "тех самых ошибок" нет, все "логические" - может вот как-раз и нашлись эти мифические программисты, которые за памятью следят? На остальное, как видно из новости, внимания и концентрации не осталось.
|
|
|
|3.19, Аноним (18), 13:49, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С++ разумно безопасный язык, если польоваться современными стандартами. Разумно потому, что безопасный без фанатизма, в отличие от Раст.
|
|3.26, Аноним (9), 14:22, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А зачем вы тогда плюсовый LLVM используете в расте, если там все небезопасно? Неужели так сильно хочется чтоб из-за ошибки в плюсовом коде LLVM-IR сгенерировался в код, в котором боров чеккер сработает некорректно?
|
|
|
|4.31, Аноним (31), 15:13, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А зачем вы тогда плюсовый LLVM используете в расте, если там все
> небезопасно? Неужели так сильно хочется чтоб из-за ошибки в плюсовом коде
> LLVM-IR сгенерировался в код, в котором боров чеккер сработает некорректно?
А зачем "спицы" и кексперты опеннета[1] пишут свои случайные наборы вумных слов?
[1] "боров чеккер" отрабатывает _до_ генерации LLVM-биткода, а хитровымученная возможная "ашипка" типа выше - скорее будет просто генерировать код, пишуший "куда-то" в память ...
|
|
|
|2.11, Аноним (-), 12:29, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бред несешь ты.
Если бы не поленился и сходил по ссылке в статье, то вопросов не задавал
security.opensuse.org/2025/05/28/kea-dhcp-security-issues.html#68-netbsd-pkgsrc-binary
|
|
|
|3.27, Аноним (9), 14:28, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас про NetBSD на сайте opensuse читать. Я то использую NetBSD и вот в pkgsrc даже сервис после сборки не запустить без ручного копирования скрипта в /etc/rc.d/. С конфигами еще лучше - их нет, есть просто официальные примеры из тарбола, которые надо открыть и под себя адаптировать, а затем скопировать в /etc/. Никого "по-умолчанию" в NetBSD/pkgsrc нет, кроме случаев когда сервис может стартовать вообще без конфига.
|
|
|
|4.29, Аноним (29), 14:46, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> With PKG_RCD_SCRIPTS=YES, rc.d scripts will be copied into /etc/rc.d when a package is installed, but only if the target does not already exist.
Но таки да, там без понимания как и что работает, без настройки под свои нужды, к работе не допустят. И правильно.
|
|1.20, нах. (?), 14:00, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
ну безусловно ж dhcp-сервер не может жыть без нескучного rest api. Кто бы мог подумать и было ли ему - чем?!
Зато старый isc'шный ну совсем небезопастный, мамой клянутцо (кстати, умеет сбрасывать привиллегии, и делает это - правильно, в отличие от по(д)делки)
|