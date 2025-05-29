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Уязвимости в пакетах с Kea DHCP и cyrus-imapd, позволяющие повысить привилегии в системе

29.05.2025 10:21

В применяемых различными дистрибутивами конфигурациях DHCP-сервера Kea, развиваемого консорциумом ISC в качестве замены классического ISC DHCP, выявлены уязвимости, в некоторых ситуациях позволяющие локальному пользователю выполнить код с правами root или перезаписать любой файл в системе:

  • CVE-2025-32801 - позволяет локальному пользователю получить root-привилегии в системах, в которых Kea запускается под пользователем root, или получить полный контроль над сервером Kea в системах, запускающих Kea под пользователем с урезанными привилегиями. Атака осуществляется через обращение к REST API, предоставляемому сервисом kea-ctrl-agent и по умолчанию принимающему запросы через localhost:8000. В большинстве конфигураций REST API доступен для всех локальных пользователей системы без прохождения аутентификации.

    Эксплуатация осуществляется через отправку команды set-config, позволяющей управлять настройками всех сервисов Kea. Среди прочего команда может использоваться для изменения параметра "hooks-libraries", влияющего на загрузку дополнительных библиотек-обработчиков. Атакующий может добиться выполнения своего кода в контексте сервисов Kea через подстановку своей библиотеки, функция с атрибутом "constructor" из которой будет вызвана при открытии библиотеки функцией dlopen(). 

    
   curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{ "command": "config-set", "arguments":
          { "Control-agent": {"hooks-libraries": [{"library": "/home/someuser/libexploit.so"}] }}}' \
    localhost:8000
  • CVE-2025-32802 - уязвимость даёт возможность использовать команду config-write в REST API для перезаписи любого файла в системе, насколько позволяют права пользователя, под которым выполняется Kea. Атакующий может контролировать записываемое содержимое, но данные записываются в формате JSON и должны включать корректные настройки Kea. Тем не менее, не исключается, что этого может быть достаточно для запуска команд с правами root через манипуляцию с файлами в каталоге /etc/profile.d. 
    
   curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{ "command": "config-write", "arguments": { "filename": "/etc/evil.conf" } }' \
    localhost:8000

    Отдельно упоминается несколько сценариев использования команды config-write для изменения настроек Kea. Например, можно перенаправить лог файлы в произвольное место файловой системы, организовать спуфинг управляющих UNIX-сокетов сервисов или блокировать работу Kea.

  • CVE-2025-32803 - логи (/var/log/kea*.log), а также файлы /var/lib/kea/*.cvs, содержащие информацию о привязке IP-адресов (DHCP lease) и сопутствующие данные, доступны всем на чтение.

Запуск Kea с правами root практикуется в дистрибутивах Arch Linux, Gentoo, openSUSE Tumbleweed (до 23 мая), FreeBSD, NetBSD (pkgsrc) и OpenBSD. В Debian, Ubuntu и Fedora сервис запускался под отдельным непривилегированным пользователем. В Gentoo пакет с Kea доступен только в unstable-репозитории для архитектуры amd64. В Ubuntu, в отличие от других систем, сервис kea-ctrl-agent запускался только в случае указания в настройках доступа к REST API по паролю. Проследить за публикацией обновлений пакетов в дистрибутивах можно на страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, openSUSE, Fedora, Gentoo, ALT Linux, Arch, FreeBSD, OpenBSD и NetBSD.

Дополнительно можно отметить уязвимость (CVE-2025-23394), проявляющуюся в пакете с IMAP-сервером Cyrus, поставляемом проектом openSUSE в репозиториях Tumbleweed и Factory. Уязвимость даёт возможность локальному пользователю поднять привилегии с пользователя cyrus до root. Уязвимости присвоен критический уровень опасности (9.8 из 10), но он необоснованно завышен, так как для атаки требуется наличие прав cyrus, которые можно получить через эксплуатацию какой-то иной уязвимости в cyrus-imapd.

Проблема вызвана ошибкой при работе с символическими ссылками в скрипте daily-backup.sh, специфичном для дистрибутивов SUSE/openSUSE. Суть уязвимости в том, что скрипт daily-backup.sh запускается с правами root, но производит запись в каталог /var/lib/imap, в котором может создавать файлы непривилегированный пользователь cyrus. Атака сводится к созданию символической ссылки, указывающей на системный файл (например, можно создать символическую ссылку /var/lib/imap/mailboxes.txt, указывающую на /etc/shadow). Уязвимость устранена в версии пакета cyrus-imapd 3.8.4-2.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.opensuse.org/...)
  2. OpenNews: Опубликован DHCP-сервер Kea 1.6, развиваемый консорциумом ISC
  3. OpenNews: Удаленный запуск кода злоумышленником в Cyrus IMAP
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в конфигурациях Postfix, использующих SASL-библиотеку Cyrus
  5. OpenNews: FastMail продолжит развитие Cyrus IMAP после сворачивания разработки в CMU
  6. OpenNews: Уязвимости в Cyrus IMAPd, Spring Framework, rsyslog, CUPS, OpenTTD, Wireshark, Tomcat, librsvg и QEMU
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63324-kea
Ключевые слова: kea, dhcp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:12, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >с правами root практикуется в дистрибутивах Linux,......, FreeBSD, NetBSD и OpenBSD.

    Справедливости ради, бестпрактикс, в BSD подобные сервисы принято запускать минимум в чруте, максимум в джайле. И это практикуется уже не первое десятилетие.

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:13, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Арч для декстопа норм дистр?
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 12:16, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не хочешь разбираться обновление какого софта в очередной раз поломало тебе всю систему.
    Ну зато скиллов наберешь, как какую нибудь самбу дебажить.
     
     
  • 3.23, 1 (??), 14:06, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если перед обновлением делать снапшот ...
     
  • 3.28, trolleybus (?), 14:46, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на арче сейчас ничего не ломается. Это было актуально, может быть, лет 10 назад.
     
  • 2.14, Афроним (?), 13:04, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поговаривают, что лучший, но они просто не распробовали гениальную простоту Манджары.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:08, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждую из программ ты будешь настраивать в нём. Ну вот посчитай сколько у тебя пакетов, в районе 1000, и ни один ты не сможешь использовать из коробки, половину будешь компилировать. О каком десктопе может быть речь с такими вводными?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:45, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мягко говоря, это большое преувеличение, что придётся настраивать все 1000 пакетов. Вот у меня Gentoo with KDE, всего 1447 пакетов. Неужели вы думаете, что я их все как-то настраивал?
     
     
  • 4.22, Аноним (15), 14:05, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В генту большинство конфигов норм из коробки, а пакеты поставляются с необходимыми патчами.
     
  • 2.24, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 14:14, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slackware получше будет.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:19, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот ведь вроде бы dns-сервер, переписанный на каком-то безопасном языке, чтоб не быть дырявым как bind?
     
     
  • 2.16, Ivan_83 (ok), 13:12, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В целом там так.

    Сидели какие то деды ещё годов чуть ли не с 1980 и пилили ISC DNS (bind) и ISC DHCP.
    Году в 2005 (после решения проблемы 10к соединений и появления kqueue/epoll) уже стало понятно что код тухлый и тормозной, однако этим продолжали пользоватся, потому как святая референсная реализация того что описано в RFC.

    Потом году где то в 2015 деды умерли/ушли на пенсию и набрали более адекватную молодёж которая решила расчистить авгеевы конюшни и они налабали KEA - короче это типа своей libev, который умеет современные штуки. И по тихоньку переписали DNS (bind) и DHCP на это.

    Язык там никто не менял - да и незачем.

     
     
  • 3.21, нах. (?), 14:03, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потом году где то в 2015 деды умерли/ушли на пенсию и набрали более адекватную молодёж

    и вот вам remote root. Которых в дидовых нимодных-нимодных-нибизопастных-нирабочих поделках давненько уже в таком вот рафинированном виде не видали.

    Подозреваю, с модными-молодежными dns серверами все будет совсем плохо, когда кто-то неленивый наконец-то найдет время покопаться в их "secure" частях.

     
  • 3.30, Аноним (30), 14:53, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >набрали более адекватную молодёж .... и они налабали KEA

    Ты называешь "адекватностью" то, что они вхреначили REST API в DHCP сервер? Ну, ну. В итоге получили перезапись произвольных файлов и подъем до рута.
    А по мне эта болезнь называется JSON головного мозга.

     
  • 2.17, Аноним (17), 13:20, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это у Вас си++ безопасный язык? Хотя, для опеннетовского универсума супербезопасный. Только Настоящих Программистов под него не найти. Хотя, в этих вот ошибках, "тех самых ошибок" нет, все "логические" - может вот как-раз и нашлись эти мифические программисты, которые за памятью следят? На остальное, как видно из новости, внимания и концентрации не осталось.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 13:49, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С++ разумно безопасный язык, если польоваться современными стандартами. Разумно потому, что безопасный без фанатизма, в отличие от Раст.
     
  • 3.25, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 14:15, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Си++ ты просто подключаешь Boehm GC, и 90% проблем с памятью исчезают.
     
  • 3.26, Аноним (9), 14:22, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем вы тогда плюсовый LLVM используете в расте, если там все небезопасно? Неужели так сильно хочется чтоб из-за ошибки в плюсовом коде LLVM-IR сгенерировался в код, в котором боров чеккер сработает некорректно?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 15:13, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем вы тогда плюсовый LLVM используете в расте, если там все
    > небезопасно? Неужели так сильно хочется чтоб из-за ошибки в плюсовом коде
    > LLVM-IR сгенерировался в код, в котором боров чеккер сработает некорректно?

    А зачем "спицы" и кексперты опеннета[1] пишут свои случайные наборы вумных слов?

    [1] "боров чеккер" отрабатывает _до_ генерации LLVM-биткода, а хитровымученная возможная "ашипка" типа выше - скорее будет просто генерировать код, пишуший "куда-то" в память ...

     

  • 1.10, Аноним (9), 12:26, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор, ты откуда этот бред берешь про NetBSD/OpenBSD?
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:29, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бред несешь ты.
    Если бы не поленился и сходил по ссылке в статье, то вопросов не задавал
    security.opensuse.org/2025/05/28/kea-dhcp-security-issues.html#68-netbsd-pkgsrc-binary
     
     
  • 3.27, Аноним (9), 14:28, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас про NetBSD на сайте opensuse читать. Я то использую NetBSD и вот в pkgsrc даже сервис после сборки не запустить без ручного копирования скрипта в /etc/rc.d/. С конфигами еще лучше - их нет, есть просто официальные примеры из тарбола, которые надо открыть и под себя адаптировать, а затем скопировать в /etc/. Никого "по-умолчанию" в NetBSD/pkgsrc нет, кроме случаев когда сервис может стартовать вообще без конфига.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 14:46, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > With PKG_RCD_SCRIPTS=YES, rc.d scripts will be copied into /etc/rc.d when a package is installed, but only if the target does not already exist.

    Но таки да, там без понимания как и что работает, без настройки под свои нужды, к работе не допустят. И правильно.

     

  • 1.20, нах. (?), 14:00, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну безусловно ж dhcp-сервер не может жыть без нескучного rest api. Кто бы мог подумать и было ли ему - чем?!

    Зато старый isc'шный ну совсем небезопастный, мамой клянутцо (кстати, умеет сбрасывать привиллегии, и делает это - правильно, в отличие от по(д)делки)

     

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