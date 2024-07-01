Из OpenBSD удалена утилита dhclient в пользу фонового процесса dhcpleased

|
|1.3, Аноним (3), 12:40, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Он Тео де Род, слышал как на конфе объявляли, сочетания звуков раадт нет ни в одном языке.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 12:52, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И еще не штефан шперлинг, а Стефан Спёрлинг.
Опеннет весомый сайт - напишите им обоим письма с просьбой о мп3 их имен, а то напрягает.
|
|2.30, Аноним (30), 15:36, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дык в Википедии буквально в начале статьи и приведена транскрипция - [θio dε rɔt]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Раадт,_Тео_де
Но за годы уже устоялось такое написание. Либо можно пойти по пути портала Дарксайд, где все иностранные имена в русскоязычных текстах даются на латинице.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 12:44, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Все ради детей. Что-то из разряда наш системд лучше чем ваш не системд.
|
|
|
|3.16, Аноним (5), 13:17, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>наш системд лучше чем ваш не системд
Но ведь неиронично лучше.
|
|
|
|2.13, Аноним (12), 13:05, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, бэкдор в итоге внедрили (CVE-2024-6387), но только в portable-версии OpenSSH.
То есть во фрях и линуксах бэкдор работает, а в опенке - нет.
|
|
|
|3.23, нах. (?), 14:03, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну, бэкдор в итоге внедрили (CVE-2024-6387), но только в portable-версии OpenSSH.
> То есть во фрях и линуксах бэкдор работает, а в опенке -
> нет.
как бы он мог работать, есть в конфигурации по умолчанию там нет никакого ssh ?
(его там реально нет, ага)
|
|2.14, нах. (?), 13:06, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
абсолютно ж неуязвима в конфигурации по умолчанию (не включенной в розетки, включая электрическую)
в чем вы тут проблему увидали?!
|
|
|
|3.15, Аноним (21), 13:17, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То что когда на базе опенька сделают продукт там будет все не по умолчанию, например.
|
|
|
|4.18, нах. (?), 13:19, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
вонт, "name-of-product" - уязвим, потому что вы все сделали неправильно!
(например, вообще включили)
|
|
|
|5.20, Аноним (21), 13:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну да, да не виноватые мы он сам пришел. Все жулики так говорят.
|
|1.8, Аноним (8), 12:45, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
>P (включается через запуск "ifconfig $if autoconf" или добавление "inet autoconf" в /etc/hostname.$if).
вообще не понимаю зачем кому-то может понадобиться операционка без графики в 2024 году.
|
|
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 14:30, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А из арча убрали графику? Или может в steamos сеть скриптами настраивается из консольки? К чему ваш пример?
|
|1.22, Аноним (-), 13:45, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ура! Тепер когда будем втыкать 8P8C в гнездо оно будет автоматически подключаться к Интырнету! А ведь раньше мы вручную настраивали динамический клиент. Спасибо вождю Тео!
|
|1.24, Аноним (24), 14:04, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>использующий утилиту ifconfig
Уж сколько раз твердили миру: "не вызывай процессы, это прямой путь к шелл-инъекциям, ненадёжности, жору памяти и вообще открывает can of worms", но Тэо мало того что видимо не внял, так ещё и форсит наколенную кривую поделку.
|
|
|
|2.26, Аноним (25), 14:32, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что надо вызывать? Библиотеки? Да, это же намного безопаснее (нет).
|