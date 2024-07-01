Из OpenBSD удалена утилита dhclient в пользу фонового процесса dhcpleased

> Ну, бэкдор в итоге внедрили (CVE-2024-6387), но только в portable-версии OpenSSH.

> То есть во фрях и линуксах бэкдор работает, а в опенке -

> нет.

как бы он мог работать, есть в конфигурации по умолчанию там нет никакого ssh ?

(его там реально нет, ага)