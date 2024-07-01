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Из OpenBSD удалена утилита dhclient в пользу фонового процесса dhcpleased

01.07.2024 12:16

Тэо де Раадт (Theo de Raadt) внёс в кодовую базу OpenBSD-current, на основе которой формируется следующий значительный релиз, изменение, удаляющее DHCP-клиент dhclient. Вместо dhclient предлагается использовать постоянно запущенный фоновый процесс dhcpleased, поставляющийся начиная с OpenBSD 6.9 и использующий утилиту ifconfig для включения автоконфигурации сетевых интерфейсов через DHCP (включается через запуск "ifconfig $if autoconf" или добавление "inet autoconf" в /etc/hostname.$if). Начиная с OpenBSD 7.0 фоновый процесс dhcpleased был включён по умолчанию, а утилита dhclient переведена в разряд опций. Код dhcpleased, наряду с resolvd, slaacd и unwind, написан Флорианом Обзером (Florian Obser) для упрощения и унификации автоконфигурации сетевых интерфейсов.

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=openbsd-c...)
  2. OpenNews: Атака TunnelVision, позволяющая перенаправить VPN-трафик через манипуляции с DHCP
  3. OpenNews: PixieFAIL - уязвимости в сетевом стеке прошивок UEFI, применяемом для PXE-загрузки
  4. OpenNews: Для OpenBSD реализована настройка, включающая режим TCP_NODELAY для всей системы
  5. OpenNews: В OpenBSD обеспечена поддержка среды рабочего стола KDE 6
  6. OpenNews: Анонсирован хостинг Git-репозиториев Game of Trees Hub, использующий OpenBSD и Got
Автор новости: крокодил мимо..
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61468-dhcp
Ключевые слова: dhcp, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:40, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выкинули на мароз.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:40, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Он Тео де Род, слышал как на конфе объявляли, сочетания звуков раадт нет ни в одном языке.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:52, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще не штефан шперлинг, а Стефан Спёрлинг.

    Опеннет весомый сайт - напишите им обоим письма с просьбой о мп3 их имен, а то напрягает.

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:53, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Good BDSM must be close
     
     
  • 3.32, Олег Бартунов (?), 16:32, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBDSM must be pleased!
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:36, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык в Википедии буквально в начале статьи и приведена транскрипция - [θio dε rɔt]

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Раадт,_Тео_де

    Но за годы уже устоялось такое написание. Либо можно пойти по пути портала Дарксайд, где все иностранные имена в русскоязычных текстах даются на латинице.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:42, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу запощу статью из блога Флориана про dhcpleased ещё 2023 года:
    https://sha256.net/dynamic_host_configuration_please.html
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:44, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все ради детей. Что-то из разряда наш системд лучше чем ваш не системд.
     
     
  • 3.11, Аноним (12), 12:52, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это скорее networkd.
     
  • 3.16, Аноним (5), 13:17, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >наш системд лучше чем ваш не системд

    Но ведь неиронично лучше.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:23, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     

  • 1.6, Аноним (7), 12:43, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Вспоминаем историю опенбсд https://opennet.ru/28998-openbsd делаем выводы. Каждый свой вывод. Заодно смотрим краткую историю уязвимостей  опенбсд за последние 5 лет.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:05, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, бэкдор в итоге внедрили (CVE-2024-6387), но только в portable-версии OpenSSH.
    То есть во фрях и линуксах бэкдор работает, а в опенке - нет.
     
     
  • 3.17, Аноним (21), 13:19, 01/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.23, нах. (?), 14:03, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну, бэкдор в итоге внедрили (CVE-2024-6387), но только в portable-версии OpenSSH.
    > То есть во фрях и линуксах бэкдор работает, а в опенке -
    > нет.

    как бы он мог работать, есть в конфигурации по умолчанию там нет никакого ssh ?

    (его там реально нет, ага)

     
  • 2.14, нах. (?), 13:06, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    абсолютно ж неуязвима в конфигурации по умолчанию (не включенной в розетки, включая электрическую)


    в чем вы тут проблему увидали?!

     
     
  • 3.15, Аноним (21), 13:17, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что когда на базе опенька сделают продукт там будет все не по умолчанию, например.
     
     
  • 4.18, нах. (?), 13:19, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    вонт, "name-of-product" - уязвим, потому что вы все сделали неправильно!
    (например, вообще включили)

     
     
  • 5.20, Аноним (21), 13:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, да не виноватые мы он сам пришел. Все жулики так говорят.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:45, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >P (включается через запуск "ifconfig $if autoconf" или добавление "inet autoconf" в /etc/hostname.$if).

    вообще не понимаю зачем кому-то может понадобиться операционка без графики в 2024 году.

     
     
  • 2.9, Аноним (1), 12:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Valve использует Arch
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:30, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А из арча убрали графику? Или может в steamos сеть скриптами настраивается из консольки? К чему ваш пример?
     

  • 1.22, Аноним (-), 13:45, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Тепер когда будем втыкать 8P8C в гнездо оно будет автоматически подключаться к Интырнету! А ведь раньше мы вручную настраивали динамический клиент. Спасибо вождю Тео!
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:04, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >использующий утилиту ifconfig

    Уж сколько раз твердили миру: "не вызывай процессы, это прямой путь к шелл-инъекциям, ненадёжности, жору памяти и вообще открывает can of worms", но Тэо мало того что видимо не внял, так ещё и форсит наколенную кривую поделку.

     
     
  • 2.26, Аноним (25), 14:32, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что надо вызывать? Библиотеки? Да, это же намного безопаснее (нет).
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настолько же безопасно, но в добавок банка червей убирается.
     

  • 1.31, Пишу с 3 пня (?), 15:58, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-то этим серьезно пользуется?🤔
     

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