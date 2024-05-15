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Для OpenBSD реализована настройка, включающая режим TCP_NODELAY для всей системы

15.05.2024 08:45

Джоб Снейдерс (Job Snijders), маститый разработчик OpenBSD, руководитель одного из комитетов в IETF (Internet Engineering Task Force), автор 11 RFC, связанных с маршрутизацией и RPKI, и создатель IRRd (Internet Routing Registry Daemon), опубликовал набор патчей для OpenBSD, добавляющих новый sysctl-параметр "net.inet.tcp.nodelay" для отключения алгоритма Нейгла на уровне всей системы. Параметр избавляет разработчиков приложений от выставления флага TCP_NODELAY для отдельных сокетов.

Алгоритм Нейгла используется для агрегирования мелких сообщений с целью снижения трафика. Алгоритм приостанавливает отправку новых сегментов TCP до получения подтверждения о приёме ранее отправленных данных или до наступления таймаута. Например, без применения агрегирования при отправке 1 байта, дополнительно отправляется 40 байтов с TCP и IP заголовками пакета, а с применением алгоритма Нейгла - сообщения, отправленные до прихода подтверждения от удалённой стороны, накапливаются и отправляются одним пакетом. Из-за наличия оптимизации "delayed ACK", задерживающей отправку ACK-пакетов, сигнал через пакеты с подтверждением на деле не работает, и отправка накопленных сообщений выполняется при наступлении таймаута.

Снейдерс придерживается мнения, что в современных реалиях алгоритм Нейгла, разработанный во времена, когда несколько пользователей конкурировали за полосу пропускания 1200 бод, устарел и в высокоскоростных сетях от него больше вреда чем пользы. Недавно подобную позицию также высказал Марк Брукер (Marc Brooker) из компании Amazon Web Services (AWS). С доводами в пользу отключения алгоритма Нейгла по умолчанию можно ознакомиться в опубликованной несколько дней назад заметке.

Для отключения алгоритма Нейгла предусмотрена опция TCP_NODELAY, которая может быть выставлена для отдельных сетевых сокетов. Режим TCP_NODELAY давно выставляется во многих приложениях OpenBSD, среди которых openssh, httpd, iscsid, relayd, bgpd и unwind, и, по мнению Снейдерса, настало время для предоставления возможности его включения для всех TCP-сокетов на уровне всей системы. Снейдерс также предлагает обсудить вопрос включения TCP_NODELAY по умолчанию и перевода алгоритма Нейгла в разряд отдельной включаемой опции.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Предложение по включению режима TCP_NODELAY по умолчанию
  3. OpenNews: Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland
  4. OpenNews: Проект OpenBSD перешёл на использование формата PAX для tar-архивов
  5. OpenNews: Дебаты вокруг TLS 1.3 и совершенной прямой секретности
  6. OpenNews: В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61176-openbsd
Ключевые слова: openbsd, tcp, tcp_nodelay
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:15, 15/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Остальные девелоперы скептичны. Не пройдет в дерево.
     
  • 2, Аноним (2), 09:16, 15/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Опции отключающие законы Ньютона или там, правила Кирхгофа не завезли? Мне только на чуть-чуть надо.
     
  • 3, Аноним (3), 09:20, 15/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    А толку? Всё равно OpenBSD работает на 1,5 железке.
     
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