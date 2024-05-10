The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Предложение по включению режима TCP_NODELAY по умолчанию

10.05.2024 09:01

Марк Брукер (Marc Brooker), инженер из компании Amazon Web Services (AWS), разобрал заблуждения, связанные с повышением эффективности передачи мелких сообщений при использовании алгоритма Нейгла, применяемого по умолчанию в TCP/IP стеке. Рекомендации сводятся к отключению по умолчанию алгоритма Нейгла, что в контексте отдельных приложений можно сделать через выставление опции TCP_NODELAY для сетевых сокетов при помощи вызова setsockopt, что уже давно делается в таких проектах, как Node.js и curl.

Алгоритм Нейгла позволяет агрегировать мелкие сообщения для снижения трафика - приостанавливает отправку новых сегментов TCP до получения подтверждения о приёме ранее отправленных данных. Например, без применения агрегирования при отправке 1 байта, дополнительно отправляется 40 байтов с TCP и IP заголовками пакета. В современных условиях использование алгоритма Нейгла приводит к заметному возрастанию задержек, неприемлемых для интерактивных и распределённых приложений.

Приводится три основных довода в пользу использования по умолчанию опции TCP_NODELAY, отключающей алгоритм Нейгла:

  • Несовместимость алгоритма Нейгла с оптимизацией "delayed ACK", при которой ACK-ответ направляется не сразу, а после получения ответных данных. Проблема в том, что в алгоритме Нейгла поступление ACK-пакета является сигналом для отправки агрегированных данных, а если ACK-пакет не поступил, отправка выполняется при наступлении таймаута. Таким образом, возникает замкнутый круг и ACK-пакет как сигнал не работает, так как другая сторона не получает данные из-за их накопления на стороне отправителя, а отправитель не отправляет их до таймаута, так как не получает ACK-пакет.
  • RFC для алгоритма Нейгла принят в 1984 году и он не рассчитан на параметры современных высокоскоростных сетей и серверов в датацентрах, что приводит к возникновению проблем с отзывчивостью. Задержка между отправкой запроса и получением ответа (RTT) в современных сетях составляет 0.5 мс + несколько миллисекунд при обмене данными между датацентрами в одном регионе + до сотни миллисекунд при отправке по всему миру. За эти миллисекунды современный сервер способен выполнить огромный объём работы.
  • Современные распределённые приложения давно не отправляют единичные байты данных, а агрегирование мелких данных обычно реализуется на уровне приложения. Даже если размер полезных данных составляет считанные байты, то, как правило, фактически размер отправляемой информации существенно возрастает после применения сериализации, использования API-обвязок в JSON и отправки с использованием TLS-шифрования. Экономия 40 байтов становится не столь актуальной.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Оптимизация Linux для обработки 1.2 млн JSON-запросов в секунду
  3. OpenNews: Руководство по тюнингу файловых систем Linux для Flash-накопителей
  4. Оценка способности сетевого стека Linux обрабатывать миллион пакетов в секунду
  5. OpenNews: Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду
  6. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61145-tcp
Ключевые слова: tcp, tcp_nodelay, optimization, latency
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Наконец-то хоть кто-то не поленился поднять эту тему
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:24, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает вставить в ядро одну строчку кода?
     
     
  • 3.3, An (??), 09:32, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Торвальдс
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:27, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол благодаря ему эта строчка вообще существует. А отключать опцию или нет это дело пользователя.
     
  • 3.4, хрю (?), 09:49, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Если кому это действительно надо отключают сей алгоритм и давно - "что уже давно делается в таких проектах, как Node.js и curl." Гражданин вещает с позиций AWS, а позиция обычных смертных может быть немного отличаться.
     
     
  • 4.5, Аноним (6), 10:25, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто aws хочет ценник за трафик больше получить.  
     
  • 4.8, Аноним (2), 10:32, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вдруг обычному пользователю захочется форсировать данный флаг глобально. Чтобы в игрушках были минимальные задержки, например...
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:31, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    любой дистрибутив может сделать это по своему желанию.
    если нет то сами себе сделайте.
     
     
  • 4.10, Аноним (2), 11:28, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно...
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:41, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Даже если размер полезных данных составляет считанные байты, то, как правило, фактически размер отправляемой информации существенно возрастает после применения сериализации, использования API-обвязок в JSON и отправки с использованием TLS-шифрования. Экономия 40 байтов становится не столь актуальной.

    всё, что нужно знать о современном программизде. адын байт не могут отослать без JSON и TLS.

     
  • 1.12, Шарп (ok), 11:44, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Современные распределённые приложения давно не отправляют единичные байты данных, а агрегирование мелких данных обычно реализуется на уровне приложения.

    Если такие пакеты не отправляются, то и алгоритм Нейгла не гадит. Тогда почему он ноет?

     
     
  • 2.17, кр3рр (?), 11:52, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ самого автора, Джона Негла: https://news.ycombinator.com/item?id=10608356


     
     
  • 3.19, кр3рр (?), 11:54, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И второй: https://news.ycombinator.com/item?id=34180239
     
  • 2.20, Аноним (2), 11:54, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы плохой усвоили материал.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:48, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочешь сам рулить отправкой, используй udp, что собственно и сделал гугл с quic.
     
  • 1.15, 12yoexpert (ok), 11:49, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > что уже давно делается в таких проектах, как Node.js

    так вот, почему на node.js всё так летает

     
  • 1.18, 12yoexpert (ok), 11:53, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Последний довод это какой-то вынос мозга, нет слов. Как будто кроме перекладывателей json-ов на свете больше никого нет
     
     
  • 2.22, Аноним (6), 11:58, 10/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:05, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не идёт речь о "на свете". Речь об AWS.
     

  • 1.24, кр3рр (?), 12:05, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И к слову, отключение TCP_NODELAY не отменяет агрегирования. Десять вызовов send() подряд не приведут к отправке 10 TCP-пакетов. Их, разумеется, будет в среднем больше, чем без NODELAY, но не 10.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру