Предложение по включению режима TCP_NODELAY по умолчанию

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|4.6, Аноним (6), 10:27, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол благодаря ему эта строчка вообще существует. А отключать опцию или нет это дело пользователя.
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|3.4, хрю (?), 09:49, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Если кому это действительно надо отключают сей алгоритм и давно - "что уже давно делается в таких проектах, как Node.js и curl." Гражданин вещает с позиций AWS, а позиция обычных смертных может быть немного отличаться.
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|4.8, Аноним (2), 10:32, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вдруг обычному пользователю захочется форсировать данный флаг глобально. Чтобы в игрушках были минимальные задержки, например...
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|3.7, Аноним (7), 10:31, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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любой дистрибутив может сделать это по своему желанию.
если нет то сами себе сделайте.
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|1.11, Аноним (11), 11:41, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Даже если размер полезных данных составляет считанные байты, то, как правило, фактически размер отправляемой информации существенно возрастает после применения сериализации, использования API-обвязок в JSON и отправки с использованием TLS-шифрования. Экономия 40 байтов становится не столь актуальной.
всё, что нужно знать о современном программизде. адын байт не могут отослать без JSON и TLS.
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|1.12, Шарп (ok), 11:44, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Современные распределённые приложения давно не отправляют единичные байты данных, а агрегирование мелких данных обычно реализуется на уровне приложения.
Если такие пакеты не отправляются, то и алгоритм Нейгла не гадит. Тогда почему он ноет?
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|1.14, Аноним (14), 11:48, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочешь сам рулить отправкой, используй udp, что собственно и сделал гугл с quic.
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|1.15, 12yoexpert (ok), 11:49, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> что уже давно делается в таких проектах, как Node.js
так вот, почему на node.js всё так летает
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|1.18, 12yoexpert (ok), 11:53, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последний довод это какой-то вынос мозга, нет слов. Как будто кроме перекладывателей json-ов на свете больше никого нет
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|1.24, кр3рр (?), 12:05, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И к слову, отключение TCP_NODELAY не отменяет агрегирования. Десять вызовов send() подряд не приведут к отправке 10 TCP-пакетов. Их, разумеется, будет в среднем больше, чем без NODELAY, но не 10.
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