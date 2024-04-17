Проект OpenBSD перешёл на использование формата PAX для tar-архивов

В кодовую базу OpenBSD принято изменение, переводящее утилиту tar на использование по умолчанию формата PAX при создании архивов. Изменение войдёт в состав выпуска OpenBSD 7.6. Использование формата PAX даст возможность сохранять более длинные имена файлов, обрабатывать ссылки, использовать более точные сведения о времени и помещать в архив файлы очень большого размера.

Из минусов перехода на PAX упоминается увеличение размера несжатых архивов и ограниченная поддержка формата в экосистеме. Для возвращения старого поведения и сохранения архивов в формате TAR предлагается при вызове утилиты tar указывать опцию "-F ustar".



