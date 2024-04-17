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Проект OpenBSD перешёл на использование формата PAX для tar-архивов

17.04.2024 11:29

В кодовую базу OpenBSD принято изменение, переводящее утилиту tar на использование по умолчанию формата PAX при создании архивов. Изменение войдёт в состав выпуска OpenBSD 7.6. Использование формата PAX даст возможность сохранять более длинные имена файлов, обрабатывать ссылки, использовать более точные сведения о времени и помещать в архив файлы очень большого размера.

Из минусов перехода на PAX упоминается увеличение размера несжатых архивов и ограниченная поддержка формата в экосистеме. Для возвращения старого поведения и сохранения архивов в формате TAR предлагается при вызове утилиты tar указывать опцию "-F ustar".

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Релиз GNU tar 1.33
  3. OpenNews: Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland
  4. OpenNews: Для OpenBSD реализована возможность использования рабочего стола KDE Plasma
  5. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61011-openbsd
Ключевые слова: openbsd, tar, pax
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, helloworld (?), 11:45, 17/04/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда уже на dar перейдут
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:55, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GPL-2.0-or-later

    В OpenBSD в базу GPL не помещают настолько, насколько это возможно. Так что, скорее всего никогда.

     
  • 2.3, Аноним (3), 11:56, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе зачем это?
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:25, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >dar

    Bloatware же, такое в опенбзду не примут, разве что свою реализацию напишут.

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:39, 17/04/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    >-F ustar

    Почему не usetar?
    Почему в мире никсов так не любят простой и ясный английский язык, зато очень любят некрасивые и туманные сокращения? Времена PDP-11 и дедов давно прошли.

     
     
  • 2.7, Аноним (3), 12:42, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Почему не usetar?

    Потому что ustar - Unix Standard TAR

     
     
  • 3.9, Аноним (6), 13:31, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть не united states tar.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:28, 17/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    я как ты пытался запустить openbsd на qemu 0.6.2. Процесс qemu просто завис...
     
     
  • 2.10, Минона (ok), 13:37, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всем дано запускать опёнка.
     

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