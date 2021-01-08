Релиз GNU tar 1.33

|
|1.1, Гэндальф (?), 10:32, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> символических ссылок жестко привязанных к другим символическим ссылкам
люди, использующие такие, знают толк ... ну вы поняли
|
|
|
|2.3, Аноним (-), 10:52, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю, что это добавляет гибкости! Куда? Хоть бы один пример посмотреть.
|
|
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 11:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
выражаясь твоими понятиями рар и сжиматель и архиватор, и плюс еще имеет адекватный индекс архива.
тар как винтовка мосина "не чистилась со времен принятия на вооружение русской армией в 1891 году".
|
|
|
|4.11, Аноним (11), 11:21, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут некоторые до сих пор используют tar по прямому назначению. Тому самому, что вынесено в название.
|
|4.13, iCat (ok), 11:22, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
а RAR уже научился монтировать DIVX? А FLAC декодирует?
|
|3.12, Vanych (?), 11:21, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну как это ничем? А что RAR может работать по POSIX? Где RAR и где файловая система UNIX? А давно RAR уже может работать в конвеере? RAR для Няшек.
|
|2.6, Аноним (7), 11:04, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
каменный топор тар заточен по линукс-файлы. он их умеет. фсё.
|
|
|
|
|
|
|
|5.23, Vanych (?), 13:10, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Только кнопки. Только хардкор. Никаких лопат и стеклотыков.
Ага! И никакого виртуального секса, только натуральный и гетеро!
|
|2.19, Аноним (19), 12:08, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
RAR умеет ACL и XATTR? RAR умеет делать воспроизводимых архивы, а пакеты программ?
|