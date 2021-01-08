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Релиз GNU tar 1.33

08.01.2021 09:38

После почти года разработки представлен новый стабильный релиз архиватора GNU Tar 1.33. В новом выпуске:

  • Из описанных в спецификации POSIX расширенных заголовков по умолчанию исключён PID процесса, что упрощает создание архивов, полностью эквивалентных PAX. Для строгого соответствия стандарту POSIX и включению PID в заголовок можно установить переменную окружения POSIXLY_CORRECT.
  • Опция "--delay-directory-restore" адаптирована для работы с архивами c обратным порядком сортировки элементов.
  • Решена проблема с извлечением символических ссылок, жестко привязанных к другим символическим ссылкам.
  • Решены проблемы с сохранением прав на пустые каталоги при использовании опции "--no-overwrite-dir".
  • В файлах со списками файлов теперь разрешены только опции, связанные с выбором файлов (использование таких опций как "-f" и "-z" позволяет обойти проверки в decode_options).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз GNU tar 1.31
  3. OpenNews: Уязвимость в GNU tar, позволяющая перезаписать сторонние файлы
  4. OpenNews: Уязвимость в GNU tar
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54376-tar
Ключевые слова: tar
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  • 1.1, Гэндальф (?), 10:32, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > символических ссылок жестко привязанных к другим символическим ссылкам

    люди, использующие такие, знают толк ... ну вы поняли

     
     
  • 2.3, Аноним (-), 10:52, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, что это добавляет гибкости! Куда? Хоть бы один пример посмотреть.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:48, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Чем оно лучше rar?
     
     
  • 2.4, Sadok (ok), 10:59, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ничем. ты путаешь "сжиматель" и "архиватор"
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    выражаясь твоими понятиями рар и сжиматель и архиватор, и плюс еще имеет адекватный индекс архива.

    тар как винтовка мосина "не чистилась со времен принятия на вооружение русской армией в 1891 году".

     
     
  • 4.10, Глеб Кузьмин (?), 11:19, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато позволяет не изобретать велосипед разработчикам.
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:21, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут некоторые до сих пор используют tar по прямому назначению. Тому самому, что вынесено в название.
     
  • 4.13, iCat (ok), 11:22, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а RAR уже научился монтировать DIVX? А FLAC декодирует?
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 11:56, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И кофе варит.
     
  • 3.12, Vanych (?), 11:21, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как это ничем? А что RAR может работать по POSIX? Где RAR и где файловая система UNIX? А давно RAR уже может работать в конвеере? RAR для Няшек.
     
  • 2.6, Аноним (7), 11:04, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каменный топор тар заточен по линукс-файлы. он их умеет. фсё.
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 11:10, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего лучше RAR человеки не придумали!
     
     
  • 3.15, Vanych (?), 11:29, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как это? Няшкам еще смартфончик придумали
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:59, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только кнопки. Только хардкор. Никаких лопат и стеклотыков.
     
     
  • 5.23, Vanych (?), 13:10, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только кнопки. Только хардкор. Никаких лопат и стеклотыков.

    Ага! И никакого виртуального секса, только натуральный и гетеро!

     
  • 2.14, Vanych (?), 11:23, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем оно лучше rar?

    Для Няшек ничем, даже хуже

     
  • 2.16, Аноним (16), 11:45, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:08, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RAR умеет ACL и XATTR? RAR умеет делать воспроизводимых архивы, а пакеты программ?
     
     
  • 3.20, NS5 (?), 12:38, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы?
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 11:03, 08/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.9, VINRARUS (ok), 11:11, 08/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:03, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    unrar ?
     
  • 1.21, Аноним (22), 12:57, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и тар наГНУли...
     

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