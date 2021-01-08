Релиз GNU tar 1.33

После почти года разработки представлен новый стабильный релиз архиватора GNU Tar 1.33. В новом выпуске: Из описанных в спецификации POSIX расширенных заголовков по умолчанию исключён PID процесса, что упрощает создание архивов, полностью эквивалентных PAX. Для строгого соответствия стандарту POSIX и включению PID в заголовок можно установить переменную окружения POSIXLY_CORRECT.

Опция "--delay-directory-restore" адаптирована для работы с архивами c обратным порядком сортировки элементов.

Решена проблема с извлечением символических ссылок, жестко привязанных к другим символическим ссылкам.

Решены проблемы с сохранением прав на пустые каталоги при использовании опции "--no-overwrite-dir".

В файлах со списками файлов теперь разрешены только опции, связанные с выбором файлов (использование таких опций как "-f" и "-z" позволяет обойти проверки в decode_options).



