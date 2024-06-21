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Анонсирован хостинг Git-репозиториев Game of Trees Hub, использующий OpenBSD и Got

21.06.2024 15:05

Стефан Шперлинг (Stefan Sperling), мейнтейнер стека протоколов 802.11 в OpenBSD и автор системы управления версиями Got (Game of Trees), объявил о работе по созданию нового хостинга Git-репозиториев Game of Trees Hub, построенного с использованием инструментария Got и развёрнутого на операционной системе OpenBSD. В Got предоставляется возможность размещения на своём оборудовании сервера и web-интерфейса для удалённого доступа к репозиториям, но остаётся большая категория пользователей которые не желают самостоятельно заниматься сопровождением личных Git-серверов и готовы воспользоваться для размещения кода внешним сервисом.

Новый проект может оказаться востребован разработчиками, заинтересованными в полностью независимом сервисе, не использующем типовую реализацию Git, полностью прозрачном с точки зрения финансирования, бережно относящимся к конфиденциальным данным пользователей и сосредоточенном на безопасности. Поддержание и развитие сервиса будет осуществляться с использованием модели совместного финансирования, которое также поможет поддержать дальнейшую разработку системы Game of Trees.

В настоящее время ведётся подготовительная работа к развёртыванию инфраструктуры, после готовности которой будет введён в строй представленный хостинг Git-проектов. Поддержкой проекта занимаются непосредственно разработчики Game of Trees и OpenBSD. Весь код, созданный для обеспечения работы проекта, будет публиковаться под открытой лицензией ISC, используемой в OpenBSD.

Система управления версиями got (Game of Trees) использует для размещения версионированных данных хранилище, совместимое с дисковым форматом репозиториев Git, что позволяет работать с репозиторием при помощи инструментариев Got и Git. В Got применяются принятые в OpenBSD правила обеспечения безопасности (например, разделение привилегий и использование вызовов pledge и unveil) и стиль написания кода. Инструментарий рассчитан на процесс разработки с общим централизованным репозиторием и локальными ветками для разработчиков, внешним доступом по SSH и рецензированием изменений по электронной почте. Для управления версиями предлагается утилита got, поддерживающая минимально необходимый набор привычных для пользователей Git команд и опций, достаточный для выполнения основных операций без лишних усложнений. Для расширенных операций предлагается использовать обычный git.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Выпуск git-совместимой системы управления версиями Got 0.100
  3. OpenNews: Платформа совместной разработки SourceHut запрещает размещение проектов, связанных с криптовалютами
  4. OpenNews: Платформа совместной разработки SourceHut была выведена из строя на 7 дней из-за DDoS-атаки
  5. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  6. OpenNews: Проект gittuf развивает систему криптографической защиты репозиториев Git
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61417-got
Ключевые слова: got, git, openbsd
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:15, 21/06/2024 [ответить]  
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    анонсирован - громкое слово, пока только деньги собирают
     

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