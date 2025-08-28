Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 17

Разработчики проекта openSUSE представили инсталлятор Agama 17, разрабатываемый для замены классического интерфейса установки SUSE и openSUSE, и примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST. Agama поддерживает использование различных фронтэндов, например, фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Код компонентов инсталлятора распространяется под лицензией GPLv2 и написан на языках Ruby, Rust и JavaScript/TypeScript. Для тестирования нового инсталлятора сформированы live-сборки для архитектур x86_64, ppc64le, s390x и ARM64. В сборках доступны для установки бета-версия openSUSE Leap 16, непрерывно обновляемые сборки openSUSE Tumbleweed и openSUSE Slowroll, а также редакция MicroOS на базе контейнеров и openSUSE Leap Micro 6.2. Инсталлятор будет поставляться в составе openSUSE Leap 16 (доступен кандидат в релизы) и SUSE Linux Enterprise Server 16 (на стадии бета-тестирования). Цели разработки Agama: устранение имеющихся ограничений графического интерфейса; расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях; уход от привязки к одному языку программирования; стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества. Инсталлятор предоставляет такие функции, как выбор начального набора приложений, настройка сетевого подключения, языка, клавиатуры, часового пояса и параметров локализации, подготовка устройства хранения и разбивка разделов, добавления пользователей в систему. Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций в Agama продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализованы сервисы-прослойки, абстрагирующие доступ к библиотекам через унифицированный коммуникационный протокол на базе HTTP. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ. Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для обмена сообщениями, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby. Интерфейс показывается в браузере, который запускается в графическом окружении на базе Wayland (создаётся урезанное окружение на базе композитного менеджера Mutter и Firefox). В новой версии: Переделана страница настройки проводных сетевых интерфейсов. Улучшена обработка ситуаций, в которых несколько устройств совместно используют сетевое соединение.

Улучшен интерфейс настройки устройств хранения. Переделана секция со списком устройств, на которые может быть произведена установка. Добавлена возможность прямого использования диска или RAID-устройства без создания дисковых разделов. Добавлена опция для повторного сканирования подключаемых или логических устройств, таких как группы разделов LVM. Также обеспечено определение внешнего изменения конфигурации инсталлятора во время работы с web-интерфейсом.

На странице регистрации появилась возможность регистрации системы на пользовательских серверах RMT (Repository Mirroring Tool), а не только в SUSE Customer Center.

Добавлена возможность отмены установки SELinux или установки альтернативных систем контроля доступа, таких как AppArmor ( в SUSE Linux Enterprise Server 16.0 и openSUSE Leap 16.0 по умолчанию будет использоваться SELinux).

Расширены средства для определения конфигурации в формате JSON: добавлены параметры для настройки VLAN, активации устройств zFCP, автоматизации заполнения полей и изменения шаблонов устанавливаемых программ. { "software": { "patterns": { "remove": ["selinux"], "add": ["apparmor", "gnome"] } } }

Улучшен режим автоматизированной установки. Расширены возможности обработки ошибок при загрузке сценариев установки (в случае проблем с загрузкой или обработкой конфигурации теперь выводится запрос на повтор операции). Добавлены новые загрузочные параметры inst.auto_insecure и inst.script_insecure для отключения проверки TLS-сертификатов при загрузке конфигурации.

Реализована возможность внесения изменений в процесс установки, используя дополняющие RPM-пакеты или образы DUD (Driver Update Disk), в которых размещены дополнительные файлы и пакеты, копируемые на установочный носитель, а также скрипты, запускаемые в процессе установки. URL для загрузки дополнений передаётся через загрузочные параметры "inst.dud" и "inst.dud_insecure". Для создания DUD-образа предложена утилита mkdud.

Добавлена поддержка использования Agama для установки дистрибутива openSUSE Leap Micro 6.2.



