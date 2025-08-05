Кандидат в релизы дистрибутива openSUSE Leap 16

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|1.3, Аноним (3), 19:47, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Для продолжения возможности использования приложения Steam, которое существует только в 32-разрядной версии и требует для запуска наличия в системе установленных 32-битных зависимостей, в openSUSE реализован пакет grub2-compat-ia32, выставляющий параметр "ia32_emulation=1" при загрузке ядра Linux.
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С openSUSE Leap покончено!!!
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|2.4, Аноним (4), 20:08, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может это разрабам стима стоит почесаться, чтобы их поделка соответствовала времени и не приходилось тащить горы мусора в систему?
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|4.12, Аноним (12), 22:13, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По статистике стима, открытая зюзя находится в гордой графе «другие». Среди 3%.
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|3.10, Аноним (10), 20:48, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не в интересах Великой Valve, они планируют выпустить игровую приставку. Чем дешевле она будет и меньше потреблять - тем лучше!
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|4.14, nebularia (ok), 22:47, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит планируют? Steam Deck уже несколько лет, и он самый популярный в своей нише (если не считать закрытый в своей экосистеме Switch той же нишей).
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|3.13, Аноним (13), 22:20, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Совместимость с 32-битным софтом это не горы мусора. Помимо 32-битного клиента, в Steam еще есть 32-битные игры, которые никто и никогда не будет переделывать. Равно как и есть множество 32-битных программ в отрыве от steam. Все это не будет работать в сабже. Кому нужен такой дистрибутив я не знаю. Завтра они x86_64_v4 потребуют.
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|4.17, Аноним (17), 06:04, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для 32 битных игр должен быть Wine и Wow64 в нем.
Что касается 32 битных программ, им либо пора замену искать, либо, если это что-то корпоративное то ставить им какой-то debian 10 и вперед.
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|1.7, Аноним (10), 20:38, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>"В SUSE Linux Enterprise будет прекращена поддержка запуска 32-разрядных исполняемых файлов."
openSUSE не платёжные системы - Valve никогда не прогнётся под них! EQT Private Equity через Marcel, который владеет SUSE ведёт свой дистрибутив к забвению.
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