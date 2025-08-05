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Кандидат в релизы дистрибутива openSUSE Leap 16

05.08.2025 19:20

Представлен кандидат в релизы дистрибутива openSUSE Leap 16, построенного на технологиях следующей значительной ветки коммерческого дистрибутива SLES 16, переходящего на новую платформу SLFO (SUSE Linux Framework One), ранее известную под именем ALP (Adaptable Linux Platform). openSUSE Leap 16 сохранит черты классического дистрибутива, использующего традиционные пакеты, а для тех кому необходима атомарно обновляемая система с базовой начинкой в режиме только для чтения следует использовать редакцию openSUSE Leap Micro. Для тестирования доступны сборки для архитектур x86_64, ARM64, s390x и PowerPC. Релиз намечен на 1 октября 2025 года.

Основные особенности openSUSE Leap 16:

  • Задействован новый инсталлятор Agama, примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и поставкой фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс.
  • В инсталляторе для установки предложены только среды рабочего стола, использующие Wayland. Предоставлена возможность использования варианта Xfce 4.20 поверх композитного менеджера labwc, использующего Wayland. Для организации работы экрана входа в систему вместо LightDM реализована возможность использования greetd и gtkgreet.
  • Вместо традиционного стека YaST для управления системой задействован пакет Cockpit, а вместо YaST Software GUI предложен новый пакет Myrlyn.
  • По умолчанию включена система мандатного контроля доступа SELinux. Поддержка AppArmor сохранена в качестве опции.
  • Прекращена поддержка системы инициализации SysV. Возможно использование только systemd.
  • Прекращена поддержка архитектуры x86-64-v1. Работа возможна только на системах x86 с архитектурой x86_64-v2, которая поддерживается процессорами примерно с 2009 года (начиная с Intel Nehalem) и отличается наличием таких расширений, как SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B.
  • Обновлены версии пакетов.
  • Для управления репозиториями задействован сервис на базе протокола RIS (Repository Index Service). Для сокращения размера метаданных репозитории разделены для каждой поддерживаемой архитектуры. Вместо нескольких репозиториев задействован один общий репозиторий пакетов repo-oss, включающий как пакеты из SUSE Linux Enterprise, так и пакеты, сопровождаемые сообществом.
  • В пакетном менеджере Zypper реализована возможность распараллеливания загрузки пакетов и метаданных, а также предложен новый бэкенд, более оптимально повторно использующий уже установленные соединения и повышающий эффективность обработки метаданных. При обновлении 250 пакетов суммарным размером 100 МБ время загрузки после включения нового бэкенда и параллельного режима сократилось с 68.7 секунд до 13.1 секунды, а при обновлении 407 пакетов размером 1 ГБ - с 281.1 секунды до 119.6 секунд.
  • В SUSE Linux Enterprise будет прекращена поддержка запуска 32-разрядных исполняемых файлов. Для продолжения возможности использования приложения Steam, которое существует только в 32-разрядной версии и требует для запуска наличия в системе установленных 32-битных зависимостей, в openSUSE реализован пакет grub2-compat-ia32, выставляющий параметр "ia32_emulation=1" при загрузке ядра Linux. Для работы Steam также потребуется установка пакета selinux-policy-targeted-gaming, не входящего в базовую поставку.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2025...)
  2. OpenNews: Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 15
  3. OpenNews: openSUSE прекращает поставку Deepin из-за установки небезопасных компонентов в обход RPM
  4. OpenNews: Компания SUSE попросила прекратить использование бренда SUSE в проекте openSUSE
  5. OpenNews: SUSE и openSUSE рассматривают прекращение поддержки загрузки на системах с BIOS
  6. OpenNews: Дистрибутив openSUSE Tumbleweed перешёл на использование SELinux по умолчанию
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63686-opensuse
Ключевые слова: opensuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 19:47, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Для продолжения возможности использования приложения Steam, которое существует только в 32-разрядной версии и требует для запуска наличия в системе установленных 32-битных зависимостей, в openSUSE реализован пакет grub2-compat-ia32, выставляющий параметр "ia32_emulation=1" при загрузке ядра Linux.

    ----------------------------
    С openSUSE Leap покончено!!!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:08, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может это разрабам стима стоит почесаться, чтобы их поделка соответствовала времени и не приходилось тащить горы мусора в систему?
     
     
  • 3.9, лунное информбюро (?), 20:41, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гейбу уже передали, он извинился перед глубокоуважаемым сообществом openSUSE и обещал разобраться.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:13, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По статистике стима, открытая зюзя находится в гордой графе «другие». Среди 3%.
     
  • 3.10, Аноним (10), 20:48, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не в интересах Великой Valve, они планируют выпустить игровую приставку. Чем дешевле она будет и меньше потреблять - тем лучше!
     
     
  • 4.14, nebularia (ok), 22:47, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит планируют? Steam Deck уже несколько лет, и он самый популярный в своей нише (если не считать закрытый в своей экосистеме Switch той же нишей).
     
     
  • 5.15, лунное информбюро (?), 03:54, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свича то считать нишей? Ну-ну. У вас поди и Плейстейшн - ниша?
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:20, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Совместимость с 32-битным софтом это не горы мусора. Помимо 32-битного клиента, в Steam еще есть 32-битные игры, которые никто и никогда не будет переделывать. Равно как и есть множество 32-битных программ в отрыве от steam. Все это не будет работать в сабже. Кому нужен такой дистрибутив я не знаю. Завтра они x86_64_v4 потребуют.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 06:04, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для 32 битных игр должен быть Wine и Wow64 в нем.

    Что касается 32 битных программ, им либо пора замену искать, либо, если это что-то корпоративное то ставить им какой-то debian 10 и вперед.

     
  • 2.5, Аноним (5), 20:09, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что такое Стим?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:35, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com
     
  • 3.16, лунное информбюро (?), 04:28, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек "с улицы" скорее спросил бы, что такое это ваше опенсусе.
     

  • 1.7, Аноним (10), 20:38, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >"В SUSE Linux Enterprise будет прекращена поддержка запуска 32-разрядных исполняемых файлов."

    openSUSE не платёжные системы - Valve никогда не прогнётся под них! EQT Private Equity через Marcel, который владеет SUSE ведёт свой дистрибутив к забвению.

     

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