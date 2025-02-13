The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Дистрибутив openSUSE Tumbleweed перешёл на использование SELinux по умолчанию

13.02.2025 14:19

Разработчики проекта openSUSE объявили о переводе дистрибутива openSUSE Tumbleweed, в котором применяется непрерывный цикл обновления версий программ (rolling-обновления), на использование системы принудительного контроля доступа SELinux. Начиная с обновления 20250211 для новых установок openSUSE Tumbleweed по умолчанию предлагается SELinux в режиме "enforcing". Готовые сборки виртуальных машин openSUSE Tumbleweed minimalVM будут поставляться по умолчанию с SELinux.

Поддержка AppArmor сохранится в полном объёме - в уже существующих конфигурациях продолжит использоваться AppArmor, а в инсталляторе можно выбрать опцию для активации AppArmor в новых установках. Для пользователей, в системах которых применяется AppArmor, но которые желают переключиться на SELinux, предложена инструкция по миграции. Дистрибутив openSUSE Leap 15.x продолжит использование AppArmor.

Продвижение SELinux обусловлено ранее принятым решением по расширению использования данной системы управления доступом в SUSE и openSUSE, так как SELinux превосходит AppArmor по функциональности и востребован в корпоративных системах. SELinux применяется в Red Hat Enterprise Linux, а AppArmor в Ubuntu.

AppArmor прост в настройке и при определении профилей доступа привязывается к файловым путям. SELinux применяет более сложный, но и более гибкий язык описания политик безопасности, охватывает различные типы ресурсов и базируется на концепции меток и контекстов безопасности. SELinux позволяет обрабатывать сложные сценарии контроля доступа и детально контролировать взаимодействие между процессами, в то время как AppArmor в основном ограничивается определением действий, разрешённых для отдельных приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2025...)
  2. OpenNews: AppArmor и Yama будут включены в Linux-ядро 2.6.36
  3. OpenNews: В openSUSE Tumbleweed добавлена возможность использования systemd-boot вместо GRUB
  4. OpenNews: Январский выпуск дистрибутива openSUSE Slowroll
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти режим sandbox-изоляции SELinux
  6. OpenNews: Обход ограничений SELinux, связанных с загрузкой модулей ядра
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62715-opensuse
Ключевые слова: opensuse, apparmor, selinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:36, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря они так. Этот SELinux чёрт ногу сломит настраивать. Если всё из коробки (дистрибутива) - то Ok, пробоем нет, но как только нужно сделать шаг влево или вправо или доустановить что-то нестандартное, начинается ад, который часто заканчивается просто отключением SELinux.

    AppArmor интуитивно понятен и удобен, сразу ясно, что и где.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:53, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато SELinux качественный, от АНБ.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:06, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Анб это министерства обороны. А они разбираются в безопасности.
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 15:15, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а агенство нац безопасности - минздрав?
     
  • 2.4, penetrator (?), 14:55, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не то, чтобы сложно, но нарягает

    кстати у меня после последних апдейтов apparmor, наверное будет при установки selinux по умолчанию

     

  • 1.2, Аноним (3), 14:45, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отключаю AppArmor + SELinux сразу после установки линпуса.
     
     
  • 2.5, Аноним (6), 15:05, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вынимаю АБС из машины сразу после покупки.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 15:16, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и вырываю подушки безопасности
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 15:39, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пфф, нубасы. Выбрасываю всю электронику из машины!
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 15:08, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прогнулись под АНБ, получается
     
  • 1.10, Фрол (?), 15:35, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Lol напомните, оракл уже убрал из мануала по инсталляции "отключить селинукс к такой то маме"?
     
  • 1.11, Ося Бендер (?), 15:39, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем когда Леннарт запилит ЭсИЛинукс в системДи. Загрузку по сети он уже сделал, сделает и это.
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:40, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В SELinux уже добавили адрес системного образа по умолчанию для загрузки по http?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру