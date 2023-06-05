Обход ограничений SELinux, связанных с загрузкой модулей ядра

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|1.1, Аноним (1), 10:32, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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не понял, а нахрена это через селинукс запрещать? у ядра давно уже есть blacklist и install $module /bin/false. А также в том же самом ядре есть возможность сделать так, чтобы новые модули нельзя было загружать без перезагрузки.
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|2.4, n00by (ok), 10:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Предлагаете все возможные имена занести в blacklist?
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|3.6, Аноним (1), 10:57, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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зачем все возможные имена, если можно держать белый список разрешенных, а при изменении белого списка требовать рестарт?
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|4.15, Аноним (15), 11:21, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем тогда нужны модули если всё можно вкомпилировать в ядро?
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|5.17, Аноним (1), 11:35, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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потому что не у всех есть время/бюджет заниматься конфигурированием до компиляции и сопровождением всего этого при обновлении ядра.
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|6.22, Аноним (15), 11:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На белые листы время есть, а на сборку нет. Как-то небезопасненько.
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|7.26, Аноним (1), 11:54, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну давай, расскажи мне, как получить ядро, в котором есть только то, что нужно на этом конкретном железе и для таких-то конкретных задач, и как при этом потратить хотя бы (хотя бы!) в сто раз больше (больше!) времени, чем прописывание белого списка. Подсказываю: стартовым конфигом будет tinyconfig.
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|8.40, Аноним (40), 12:46, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Рассказываю по опыту генто бства полдня-день на систему на первую итерацию, при... текст свёрнут, показать
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|9.45, Аноним (1), 13:08, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
если стартуешь с дефолтного конфига - может быть так и есть, при этом не решаетс... большой текст свёрнут, показать
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|5.50, Аноним (50), 13:42, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внезапно, принели вам сетевушку. Было бы модулем, udev сам бы необхомый(е) модуль(ли) нашёл и загрузил. Но вам придётся самому копать, какой модуль для данного девайса нужон, и ядро из-за одного модуля пересобирать.
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|5.51, Аноним (50), 13:45, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В пространство процесса, взявшего на себя обязанность загружать модули. Потом натравить системый вызов на этот буфер. Процес этот, конечно, должен соответствующими правами обладать.
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|Часть нити удалена модератором
|1.2, n00by (ok), 10:45, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> При этом правила SELinux не рассматривали системный вызов init_module,
> который также может применяться для загрузки модулей ядра
> напрямую из буфера в памяти.
Ну правильно, драйвер руткита как раз из памяти удобнее стартовать. При сохранении на ФС его чего доброго обнаружит антивирус (который в Линукс вообще не нужен, но не все слушают экспертов).
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|2.5, Аноним (5), 10:48, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Настоящий антивирус, а не тот которого нет. Оперативную память тоже сканирует. Но опять же в чьих интересах и что он сканирует это прям очень большой вопрос.
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|3.16, n00by (ok), 11:32, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Файл с драйвером перед запуском придётся расшифровать. Плюс сам факт его появления уже звоночек для эвристика. А просканировать память... в какой момент антивирус это сделает?
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|4.21, Аноним (15), 11:46, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если он не отловит момент загрузки модуля то по расписанию. И будет вирус пойманный в конечно счете.
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|5.25, n00by (ok), 11:52, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Руткитом называют такую шутку, задача которой скрыть своё присутствие в системе. Для чего драйвер например перехватывает системные вызовы и фильтрует возвращаемые данные. Антивирус при активном рутките видит вместо вируса фигу. Если пропустил запуск модуля, уже поздно сканировать память.
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|6.35, Аноним (35), 12:22, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При условии, что руткит покроет 100% потенциальных путей обнаружения. Что не факт.
Собственно, тут та же проблема, что и с защитой системы - все возможные пути обнаружить малореально.
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|7.37, n00by (ok), 12:39, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чукча и геолог собирают камушки на берегу океана. Вдруг видят
направляющегося к ним голодного белого медведя. Ружья нет.
Чукча хватает лыжи и начинает их надевать. Геолог:
- Бесполезно. Все равно ты не сможешь бежать быстрее медведя.
- А мне и не надо бежать быстрее медведя. Мне надо бежать
быстрее тебя!
Мораль сей басни такова - автор протестирует своё творение совместно с антивирусами, а у другой стороны такой возможности нет, пока не поймают образец.
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|7.42, n00by (ok), 12:55, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Микрософт решила вопрос с руткитами следующим образом:
Придумали PatchGuard.
Через некоторое время PatchGuard разобрали и обошли.
Вышла следующая версия PatchGuard.
Опять разобрали.
И так далее.
В такой схеме Микрософт заведомо оказывается на шаг впереди, следующую версию они могут подготовить заранее и обновиться оперативно. У атакующих этой возможности нет, пока будут разбирать новую версию, боты помрут. Держится всё это на закрытости кода и обфускации PG. Для остальных мы включаем балладу «Я свободен!»
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|1.3, Аноним (5), 10:46, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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1) Заходим в википедию и смотрим кто изначальный разработчик SELinux
2) Не удивляемся.
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|2.7, Аноним (7), 11:01, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покажи как нужно было сделать. Создай свой аналог и поделись им с нами. Посмотрим как с этим справишься)
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|3.14, Аноним (15), 11:20, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ну всё конечно пусть всех прослушивают раз они такие молодцы. Любители зондов типа тебя подтянутся ещё.
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|4.36, Аноним (35), 12:25, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для некоторых людей зонд, при условии достаточно глубокого введения, выполняет функцию внутреннего стержня.
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|3.32, Аноним (35), 12:15, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Покажи как нужно было сделать.
Разрабы Астры показали (PARSEC). Неплохо, по-моему.
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|4.38, n00by (ok), 12:42, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вспоминается гениальный разработчик Росы Андрюша Григорьев, доказывающий техдиру Астры, что PARSEC фуфло, ему хватит и SELinux.
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|4.55, Аноним (50), 14:02, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем одна контора с названием из трёх букв лучше другой, с другим названием из трёх букв?
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|5.57, anonymous (??), 14:52, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну да пили бы баварское, йа йа натюрлих. Крепитесь, заграница вам поможет. Надеюсь вас автоматом этот СОРМ в соответствующий список заносит после таких вбросов.
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|2.47, Аноним (47), 13:13, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ид иотии и конспирологии у анонимов не занимать.
* SeLinux успешно помог предотвратить взлом системы для тысяч уязвимостей различных программ.
* Разрабы SeLinux - то же люди.
* Это не похоже на back door ни одним местом.
Тучу upvotes для этого - показатель уровня интеллекта посетителей opennet. Печальная картина.
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|3.48, Аноним (47), 13:14, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах, да, на Android ядро собирают без модулей - все built-in.
Ужасная уязвимость что сказать.
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|3.56, Аноним (50), 14:05, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сколько помог взломать? Об этом вам не расскажут. Потому что, то взломы, кого надо взломы.
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|4.62, Аноним (41), 15:15, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это глухо они не понимают простых вещей. У них есть только белое и черное. И все, действия белого по дефолту хорошие, а черного по дефолту плохие. Никакой анализ проводится не может это мыслепреступление.
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|3.61, Аноним (41), 15:14, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому они имеют право сами взламывать кого захотят, когда захотят? Из тех кто использует SELinux, а это примерно все.
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|1.11, пох. (?), 11:17, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уровень опеннета, как всегда пробил очередное днище.
То есть проблема не в конкретном правиле конкретного набора, а якобы в selinux?
Уровень самого "исследователя" судя по его копипастам примерно тот же.
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|2.13, Аноним (15), 11:18, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это ты не него зашел вот он и пробил. Не заходи сюда больше.
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|2.23, n00by (ok), 11:48, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Although the policy wasn't nearly as strict as the standard policy that you might find on a typical Android device, it was strict enough to prevent me from doing a lot of useful things (e.g., mounting filesystems and accessing files in /etc/).
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|3.24, Аноним (15), 11:50, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не этому бесполезно что-то доказывать. Все всегда будет жить в мире розовых пони.
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|3.29, пох. (?), 12:03, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну очевидно что речь о стандартной targeted. Которая действительно костыль, и прикрывает только от большинства тривиальных (но от этого не менее реальных) проблем, а не всего что можно придумать.
Т.е. правильный заголовок новости - "недостаточный фильтр системных вызов selinux-targeted" и более ничего существенного.
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|4.30, n00by (ok), 12:09, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как бы самый очевидный вектор атаки, и оставлен открытым. Похоже, Андроид хотел рутануть, вот и нашёл случайно. А куда смотрел Тысячеглаз?
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|5.49, пох. (?), 13:36, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это как бы самый очевидный вектор атаки, и оставлен открытым.
как бы не самый очевидный. Во-первых нужен рут. Во вторых, собственно, и приехали.
Можно уже никакие модули никуда не грузить.
> А куда смотрел Тысячеглаз?
targeted policy - это _набор_затычек_. Бесконечный. Вот он посмотрел и еще одну добавил - в комплект к предыдущим статыщам. Еще одну странную ситуацию (которая вообще-то вряд ли возникнет в реальности) закрыли.
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|4.39, Аноним (41), 12:44, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего существенного, ничего существенного, Карл!
пох ты неисправим.
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