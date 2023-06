Обход ограничений SELinux, связанных с загрузкой модулей ядра

2.13 , Аноним ( 15 ), 11:18, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так это ты не него зашел вот он и пробил. Не заходи сюда больше.

2.23 , n00by ( ok ), 11:48, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Although the policy wasn't nearly as strict as the standard policy that you might find on a typical Android device, it was strict enough to prevent me from doing a lot of useful things (e.g., mounting filesystems and accessing files in /etc/).

3.24 , Аноним ( 15 ), 11:50, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не этому бесполезно что-то доказывать. Все всегда будет жить в мире розовых пони.

4.34 , Аноним ( 35 ), 12:20, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Поправочка, коричневых пони. Он из failed state.

3.29 , пох. ( ? ), 12:03, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну очевидно что речь о стандартной targeted. Которая действительно костыль, и прикрывает только от большинства тривиальных (но от этого не менее реальных) проблем, а не всего что можно придумать.

Т.е. правильный заголовок новости - "недостаточный фильтр системных вызов selinux-targeted" и более ничего существенного. 4.30 , n00by ( ok ), 12:09, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как бы самый очевидный вектор атаки, и оставлен открытым. Похоже, Андроид хотел рутануть, вот и нашёл случайно. А куда смотрел Тысячеглаз?

5.49 , пох. ( ? ), 13:36, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это как бы самый очевидный вектор атаки, и оставлен открытым. как бы не самый очевидный. Во-первых нужен рут. Во вторых, собственно, и приехали.

Можно уже никакие модули никуда не грузить. > А куда смотрел Тысячеглаз? targeted policy - это _набор_затычек_. Бесконечный. Вот он посмотрел и еще одну добавил - в комплект к предыдущим статыщам. Еще одну странную ситуацию (которая вообще-то вряд ли возникнет в реальности) закрыли. 4.39 , Аноним ( 41 ), 12:44, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего существенного, ничего существенного, Карл! пох ты неисправим.