Обход ограничений SELinux, связанных с загрузкой модулей ядра

2.4 , n00by ( ok ), 10:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Предлагаете все возможные имена занести в blacklist?

3.6 , Аноним ( 1 ), 10:57, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – зачем все возможные имена, если можно держать белый список разрешенных, а при изменении белого списка требовать рестарт?

4.15 , Аноним ( 15 ), 11:21, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Зачем тогда нужны модули если всё можно вкомпилировать в ядро?

5.17 , Аноним ( 1 ), 11:35, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – потому что не у всех есть время/бюджет заниматься конфигурированием до компиляции и сопровождением всего этого при обновлении ядра.

6.22 , Аноним ( 15 ), 11:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На белые листы время есть, а на сборку нет. Как-то небезопасненько.

7.26 , Аноним ( 1 ), 11:54, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ну давай, расскажи мне, как получить ядро, в котором есть только то, что нужно на этом конкретном железе и для таких-то конкретных задач, и как при этом потратить хотя бы (хотя бы!) в сто раз больше (больше!) времени, чем прописывание белого списка. Подсказываю: стартовым конфигом будет tinyconfig.

8.40 , Аноним ( 40 ), 12:46, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Рассказываю по опыту генто бства полдня-день на систему на первую итерацию, при... 9.45 , Аноним ( 1 ), 13:08, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать если стартуешь с дефолтного конфига - может быть так и есть, при этом не решаетс... 8.41 , Аноним ( 41 ), 12:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Если у тебя нет времени на безопасность зачем ей заниматься ... 5.50 , Аноним ( 50 ), 13:42, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внезапно, принели вам сетевушку. Было бы модулем, udev сам бы необхомый(е) модуль(ли) нашёл и загрузил. Но вам придётся самому копать, какой модуль для данного девайса нужон, и ядро из-за одного модуля пересобирать.

4.28 , n00by ( ok ), 12:02, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А буфер памяти куда вписать?

5.51 , Аноним ( 50 ), 13:45, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В пространство процесса, взявшего на себя обязанность загружать модули. Потом натравить системый вызов на этот буфер. Процес этот, конечно, должен соответствующими правами обладать.

3.20 , onanim ( ? ), 11:44, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – скорее включить lsm=lockdown и установить https://github.com/lkrg-org/lkrg

Часть нити удалена модератором

5.52 , Аноним ( 50 ), 13:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Особенно, когда с кем-то по сети играешь, далеко-далеко так ;)

