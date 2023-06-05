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Обход ограничений SELinux, связанных с загрузкой модулей ядра

05.06.2023 10:25

Продемонстрирована возможность обхода запрета загрузки модулей ядра, реализуемого через SELinux на одном из изученных устройств (не уточняется, о каком именно устройстве речь и насколько проблема затрагивает правила SELinux в прошивках и дистрибутивах). Блокировка модулей в задействованных правилах SELinux основывалась на ограничении доступа к системному вызову finit_module, позволяющему загрузить модуль из файла и применяемому в таких утилитах, как insmod. При этом правила SELinux не рассматривали системный вызов init_module, который также может применяться для загрузки модулей ядра напрямую из буфера в памяти.

Для демонстрации метода подготовлен прототип эксплоита, позволяющий выполнить код на уровне ядра через загрузку своего модуля и полностью отключить защиту SELinux, при наличии ограниченного при помощи SELinux root-доступа к системе.

  1. Главная ссылка к новости (https://seanpesce.blogspot.com...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения режима Lockdown
  3. OpenNews: В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти режим sandbox-изоляции SELinux
  5. OpenNews: Методы отключения защиты Lockdown в Ubuntu для удалённого обхода UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: В SELinux sandbox появилась поддержка изолированного запуска GUI-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59248-selinux
Ключевые слова: selinux, lockdown
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понял, а нахрена это через селинукс запрещать? у ядра давно уже есть blacklist и install $module /bin/false. А также в том же самом ядре есть возможность сделать так, чтобы новые модули нельзя было загружать без перезагрузки.
     
     
  • 2.4, n00by (ok), 10:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предлагаете все возможные имена занести в blacklist?
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 10:57, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зачем все возможные имена, если можно держать белый список разрешенных, а при изменении белого списка требовать рестарт?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:21, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем тогда нужны модули если всё можно вкомпилировать в ядро?
     
     
  • 5.17, Аноним (1), 11:35, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что не у всех есть время/бюджет заниматься конфигурированием до компиляции и сопровождением всего этого при обновлении ядра.
     
     
  • 6.22, Аноним (15), 11:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На белые листы время есть, а на сборку нет. Как-то небезопасненько.
     
     
  • 7.26, Аноним (1), 11:54, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну давай, расскажи мне, как получить ядро, в котором есть только то, что нужно на этом конкретном железе и для таких-то конкретных задач, и как при этом потратить хотя бы (хотя бы!) в сто раз больше (больше!) времени, чем прописывание белого списка. Подсказываю: стартовым конфигом будет tinyconfig.
     
     
  • 8.40, Аноним (40), 12:46, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рассказываю по опыту генто бства полдня-день на систему на первую итерацию, при... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.45, Аноним (1), 13:08, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если стартуешь с дефолтного конфига - может быть так и есть, при этом не решаетс... большой текст свёрнут, показать
     
  • 8.41, Аноним (41), 12:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если у тебя нет времени на безопасность зачем ей заниматься ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.50, Аноним (50), 13:42, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, принели вам сетевушку. Было бы модулем, udev сам бы необхомый(е) модуль(ли) нашёл и загрузил. Но вам придётся самому копать, какой модуль для данного девайса нужон, и ядро из-за одного модуля пересобирать.
     
  • 4.28, n00by (ok), 12:02, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А буфер памяти куда вписать?
     
     
  • 5.51, Аноним (50), 13:45, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В пространство процесса, взявшего на себя обязанность загружать модули. Потом натравить системый вызов на этот буфер. Процес этот, конечно, должен соответствующими правами обладать.
     
  • 3.20, onanim (?), 11:44, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    скорее включить lsm=lockdown и установить https://github.com/lkrg-org/lkrg
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.52, Аноним (50), 13:47, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно, когда с кем-то по сети играешь, далеко-далеко так ;)
     

  • 1.2, n00by (ok), 10:45, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > При этом правила SELinux не рассматривали системный вызов init_module,
    > который также может применяться для загрузки модулей ядра
    > напрямую из буфера в памяти.

    Ну правильно, драйвер руткита как раз из памяти удобнее стартовать. При сохранении на ФС его чего доброго обнаружит антивирус (который в Линукс вообще не нужен, но не все слушают экспертов).

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:48, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Настоящий антивирус, а не тот которого нет. Оперативную память тоже сканирует. Но опять же в чьих интересах и что он сканирует это прям очень большой вопрос.
     
     
  • 3.16, n00by (ok), 11:32, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файл с драйвером перед запуском придётся расшифровать. Плюс сам факт его появления уже звоночек для эвристика. А просканировать память... в какой момент антивирус это сделает?
     
     
  • 4.21, Аноним (15), 11:46, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если он не отловит момент загрузки модуля то по расписанию. И будет вирус пойманный в конечно счете.
     
     
  • 5.25, n00by (ok), 11:52, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Руткитом называют такую шутку, задача которой скрыть своё присутствие в системе. Для чего драйвер например перехватывает системные вызовы и фильтрует возвращаемые данные. Антивирус при активном рутките видит вместо вируса фигу. Если пропустил запуск модуля, уже поздно сканировать память.
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 12:22, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При условии, что руткит покроет 100% потенциальных путей обнаружения. Что не факт.
    Собственно, тут та же проблема, что и с защитой системы - все возможные пути обнаружить малореально.
     
     
  • 7.37, n00by (ok), 12:39, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чукча и геолог собирают камушки на берегу океана. Вдруг видят
    направляющегося к ним голодного белого медведя. Ружья нет.
    Чукча хватает лыжи и начинает их надевать. Геолог:
    - Бесполезно. Все равно ты не сможешь бежать быстрее медведя.
    - А мне и не надо бежать быстрее медведя. Мне надо бежать
    быстрее тебя!

    Мораль сей басни такова - автор протестирует своё творение совместно с антивирусами, а у другой стороны такой возможности нет, пока не поймают образец.

     
  • 7.42, n00by (ok), 12:55, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт решила вопрос с руткитами следующим образом:
    Придумали PatchGuard.
    Через некоторое время PatchGuard разобрали и обошли.
    Вышла следующая версия PatchGuard.
    Опять разобрали.
    И так далее.

    В такой схеме Микрософт заведомо оказывается на шаг впереди, следующую версию они могут подготовить заранее и обновиться оперативно. У атакующих этой возможности нет, пока будут разбирать новую версию, боты помрут. Держится всё это на закрытости кода и обфускации PG. Для остальных мы включаем балладу «Я свободен!»

     
     
  • 8.43, n00by (ok), 12:58, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https youtu be 7iez8N_6i4I ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (5), 10:46, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    1) Заходим в википедию и смотрим кто изначальный разработчик SELinux
    2) Не удивляемся.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:01, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи как нужно было сделать. Создай свой аналог и поделись им с нами. Посмотрим как с этим справишься)
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:07, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apparmor же
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:17, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты задумывайся , когда копипастишь в ответы.
     
  • 3.14, Аноним (15), 11:20, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ну всё конечно пусть всех прослушивают раз они такие молодцы. Любители зондов типа тебя подтянутся ещё.
     
     
  • 4.36, Аноним (35), 12:25, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для некоторых людей зонд, при условии достаточно глубокого введения, выполняет функцию внутреннего стержня.
     
     
  • 5.53, Аноним (50), 13:58, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +стопиццот
     
  • 3.32, Аноним (35), 12:15, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Покажи как нужно было сделать.

    Разрабы Астры показали (PARSEC). Неплохо, по-моему.

     
     
  • 4.38, n00by (ok), 12:42, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспоминается гениальный разработчик Росы Андрюша Григорьев, доказывающий техдиру Астры, что PARSEC фуфло, ему хватит и SELinux.
     
  • 4.55, Аноним (50), 14:02, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем одна контора с названием из трёх букв лучше другой, с другим названием из трёх букв?
     
     
  • 5.57, anonymous (??), 14:52, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да пили бы баварское, йа йа натюрлих. Крепитесь, заграница вам поможет. Надеюсь вас автоматом этот СОРМ в соответствующий список заносит после таких вбросов.
     
  • 2.47, Аноним (47), 13:13, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ид иотии и конспирологии у анонимов не занимать.

    * SeLinux успешно помог предотвратить взлом системы для тысяч уязвимостей различных программ.
    * Разрабы SeLinux - то же люди.
    * Это не похоже на back door ни одним местом.

    Тучу upvotes для этого - показатель уровня интеллекта посетителей opennet. Печальная картина.

     
     
  • 3.48, Аноним (47), 13:14, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах, да, на Android ядро собирают без модулей - все built-in.

    Ужасная уязвимость что сказать.

     
  • 3.56, Аноним (50), 14:05, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько помог взломать? Об этом вам не расскажут. Потому что, то взломы, кого надо взломы.
     
     
  • 4.62, Аноним (41), 15:15, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это глухо они не понимают простых вещей. У них есть только белое и черное. И все, действия белого по дефолту хорошие, а черного по дефолту плохие. Никакой анализ проводится не может это мыслепреступление.
     
  • 3.61, Аноним (41), 15:14, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому они имеют право сами взламывать кого захотят, когда захотят? Из тех кто использует SELinux, а это примерно все.
     

  • 1.11, пох. (?), 11:17, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уровень опеннета, как всегда пробил очередное днище.

    То есть проблема не в конкретном правиле конкретного набора, а якобы в selinux?

    Уровень самого "исследователя" судя по его копипастам примерно тот же.

     
     
  • 2.13, Аноним (15), 11:18, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это ты не него зашел вот он и пробил. Не заходи сюда больше.
     
  • 2.23, n00by (ok), 11:48, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Although the policy wasn't nearly as strict as the standard policy that you might find on a typical Android device, it was strict enough to prevent me from doing a lot of useful things (e.g., mounting filesystems and accessing files in /etc/).
     
     
  • 3.24, Аноним (15), 11:50, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не этому бесполезно что-то доказывать. Все всегда будет жить в мире розовых пони.
     
     
  • 4.34, Аноним (35), 12:20, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поправочка, коричневых пони. Он из failed state.
     
  • 3.29, пох. (?), 12:03, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну очевидно что речь о стандартной targeted. Которая действительно костыль, и прикрывает только от большинства тривиальных (но от этого не менее реальных) проблем, а не  всего что можно придумать.


    Т.е. правильный заголовок новости - "недостаточный фильтр системных вызов selinux-targeted" и более ничего существенного.

     
     
  • 4.30, n00by (ok), 12:09, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как бы самый очевидный вектор атаки, и оставлен открытым. Похоже, Андроид хотел рутануть, вот и нашёл случайно. А куда смотрел Тысячеглаз?
     
     
  • 5.49, пох. (?), 13:36, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как бы самый очевидный вектор атаки, и оставлен открытым.

    как бы не самый очевидный. Во-первых нужен рут. Во вторых, собственно, и приехали.
    Можно уже никакие модули никуда не грузить.

    > А куда смотрел Тысячеглаз?

    targeted policy - это _набор_затычек_. Бесконечный. Вот он посмотрел и еще одну добавил - в комплект к предыдущим статыщам. Еще одну странную ситуацию (которая вообще-то вряд ли возникнет в реальности) закрыли.

     
  • 4.39, Аноним (41), 12:44, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего существенного, ничего существенного, Карл!

    пох ты неисправим.

     

  • 1.46, Аноним (47), 13:10, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже исправлено.

    Касается всех 1 человек, которые нашли это.

     
     
  • 2.60, Аноним (41), 15:10, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всех сотрудников, которые использовали по назначению.
     

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