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Январский выпуск дистрибутива openSUSE Slowroll

10.01.2025 08:29

Разработчики проекта openSUSE представили январское обновление экспериментального дистрибутива openSUSE Slowroll, развивающего модифицированную редакцию непрерывно обновляемого дистрибутива openSUSE Tumbleweed, дополнительно стабилизированного для пользователей, которые не хотят ждать выхода консервативного релиза openSUSE Leap, но опасаются проблем со стабильностью из-за недостаточного тестирования новых версий программ.

openSUSE Slowroll можно рассматривать как промежуточный вариант между openSUSE Tumbleweed и openSUSE Leap, позволяющий получить доступ к свежим версиям программ после прохождения дополнительной стадии стабилизации. По сравнению с Tumbleweed в репозиторий Slowroll пакеты попадают с 5-10 дневной задержкой на стабилизацию. В отличие от openSUSE Leap системные компоненты формируются не на основе консервативных выпусков SUSE Enterprise Linux, а с использованием свежей пакетной базы.

Из изменений в январском выпуске openSUSE Slowroll отмечается включение расширенных возможностей для обеспечения повторяемых сборок пакетов. Перенесены исправления, связанные с улучшением обработки зависимостей, распараллеливанием сборки и устранением состояний гонки в крупных пакетах, таких как Python и Qt. Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.12.6, Xfce 4.20, KDE Gears 24.12, KDE Frameworks 6.9.0, QEMU 6.2.0, SQLite 3.47.2, Flatpak 1.15.12, systemd 256.10, LLVM 19.1.6, GStreamer 1.24.10, vim 9.1.0908 и AppStream 1.0.4. Пакет GPG обновлён до версии 2.5.2 с возможностью генерации ключей ECC+Kyber и улучшенной поддержкой смарткарт.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2025...)
  2. OpenNews: Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.6
  4. OpenNews: Началась разработка дистрибутива openSUSE Leap 16.0
  5. OpenNews: Дистрибутив openSUSE представил альтернативный инсталлятор Agama 10
  6. OpenNews: Доступен атомарно обновляемый дистрибутив openSUSE Leap Micro 6.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62536-opensuse
Ключевые слова: opensuse, slowroll
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:56, 10/01/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Debian testing выглядит приличнее и интереснее.
     
  • 1.3, Константавр (ok), 09:07, 10/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    А что происходит в таком дистре, если обнаруживается недоработка в определённой версии программы/библиотеки? Кто её правит?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем её править. Несколько дней задержки делаются, чтобы успеть разработать эксплойты. И когда через эти несколько дней прога попадает к пользователю, вы уже во всеоружии и он не успевает ничего сделать для предотвращения угрозы.
     

  • 1.4, Bonbon (?), 09:30, 10/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Его по-прежнему пилит один человек?
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:46, 10/01/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понимаю смысла существования openSUSE.
    Тем более не хочу разбибраться в этом
    >openSUSE Slowroll можно рассматривать как промежуточный вариант между openSUSE Tumbleweed и openSUSE Leap
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:59, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тест ентерпрайз ветки
     
  • 2.9, Anonymous1 (?), 10:40, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи нас в курсе, нам всем очень интересно.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:45, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю смысла существования Анонима номер 7 в комментариях.
     

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