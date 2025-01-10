Январский выпуск дистрибутива openSUSE Slowroll

Разработчики проекта openSUSE представили январское обновление экспериментального дистрибутива openSUSE Slowroll, развивающего модифицированную редакцию непрерывно обновляемого дистрибутива openSUSE Tumbleweed, дополнительно стабилизированного для пользователей, которые не хотят ждать выхода консервативного релиза openSUSE Leap, но опасаются проблем со стабильностью из-за недостаточного тестирования новых версий программ.

openSUSE Slowroll можно рассматривать как промежуточный вариант между openSUSE Tumbleweed и openSUSE Leap, позволяющий получить доступ к свежим версиям программ после прохождения дополнительной стадии стабилизации. По сравнению с Tumbleweed в репозиторий Slowroll пакеты попадают с 5-10 дневной задержкой на стабилизацию. В отличие от openSUSE Leap системные компоненты формируются не на основе консервативных выпусков SUSE Enterprise Linux, а с использованием свежей пакетной базы.

Из изменений в январском выпуске openSUSE Slowroll отмечается включение расширенных возможностей для обеспечения повторяемых сборок пакетов. Перенесены исправления, связанные с улучшением обработки зависимостей, распараллеливанием сборки и устранением состояний гонки в крупных пакетах, таких как Python и Qt. Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.12.6, Xfce 4.20, KDE Gears 24.12, KDE Frameworks 6.9.0, QEMU 6.2.0, SQLite 3.47.2, Flatpak 1.15.12, systemd 256.10, LLVM 19.1.6, GStreamer 1.24.10, vim 9.1.0908 и AppStream 1.0.4. Пакет GPG обновлён до версии 2.5.2 с возможностью генерации ключей ECC+Kyber и улучшенной поддержкой смарткарт.



