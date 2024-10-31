Дистрибутив openSUSE представил альтернативный инсталлятор Agama 10

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|1.1, пох. (?), 15:03, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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безусловно, гениальнейший ход. Именно установки со смартфона мне так не хватало!
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|2.2, Денис Попов (?), 15:08, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это только цветочки. Ягодки будут когда оставят возможность установки ТОЛЬКО со смартфона. Желательно через приложуху.
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|3.15, пох. (?), 16:17, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, точно - по Qr коду мы можете скачать приложение для управления своим сервером!
Никаких дидовских ssh!
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|1.3, pic (ok), 15:10, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> уход от привязки к одному языку программирования
Qt и C++ уже не катят, как и GTK.
Была холивар, теперь повсюду веб.
Доигрались в выкручивание рук.
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|2.10, Аноним (10), 15:31, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Сабж не нужен - он ЦБ киданул с поддержкой.
Он киданул ЦБ, который киданул меня.
Так как кидать кидалу это не грех - то Сузя большие молодцы.
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|2.11, Афроним (?), 15:37, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это теперь не их ЦБ. Набиулина сказала. что директивы райских кущ не исполняем много лет. Странно, что там вообще Суся столько продержалась и обидно, что вообще там была.
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|1.12, Аноним (13), 15:40, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне нравится как на картинке слово "stable" software взято в кавычки. Прям отлично.
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|2.14, Аноним (14), 15:47, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что хотя бы чесно.
Линукс был всегда "stable nonsense" с советами "УМВР, а у вас просто неправильная либа".
Так что юзверя нужно сразу предупредить ʼпридется попъердолитьсяʼ
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|1.17, Аноним (18), 16:25, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Целая коллекция странных языков. Проще было написать что написано на чём попало.
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|1.22, Ember (?), 16:41, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это те, которые назвали всех людей, несогласных с левацкой повесткой, "гниющими кусками мяса"?
Спасибо, кушайте такое сами.
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