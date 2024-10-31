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Дистрибутив openSUSE представил альтернативный инсталлятор Agama 10

31.10.2024 13:50

Разработчики проекта openSUSE опубликовали выпуск инсталлятора Agama 10, разрабатываемого для замены классического интерфейса установки SUSE и openSUSE, и примечательного отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST. Agama предоставляет возможность использования различных фронтэндов, например, фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Для тестирования нового инсталлятора сформированы live-сборки для архитектур x86_64, ppc64le, s390x и ARM64, поддерживающие установку альфа-версии openSUSE Leap 16, непрерывно обновляемой сборки openSUSE Tumbleweed и редакции MicroOS на базе контейнеров. Код компонентов инсталлятора распространяется под лицензией GPLv2 и написан на языках Ruby, Rust и JavaScript/TypeScript.

Основными целями разработки Agama является устранение имеющихся ограничений графического интерфейса, расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях, уход от привязки к одному языку программирования и стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества. Инсталлятор содержит такие функции, как выбор начального набора приложений, настройка сетевого подключения, языка, клавиатуры, часового пояса и параметров локализации, подготовка устройства хранения и разбивка разделов, добавления пользователей в систему.

Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций в Agama продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализованы сервисы-прослойки, абстрагирующие доступ к библиотекам через унифицированный коммуникационный протокол на базе HTTP. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ. Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для обмена сообщениями, а также встроенный http-сервер, написанный на языке Ruby.

В новой версии:

  • Добавлена возможность генерации QR-кода, содержащего ссылку для открытия web-интерфейса инсталлятора в браузере, что упрощает подключение к инсталлятору со смартфона.
  • Добавлены компоненты для подсветки синтаксиса, используемые при редактировании командой "agama config edit" файла конфигурации в формате JSON. Для редактирования по умолчанию вызывается Vim (через переменную окружения EDITOR можно указать любой другой редактор).
  • В режиме автоматической установки реализована возможность создания групп разделов LVM, логических разделов LVM, а также пулов и разделов LVM с динамическим выделением места в хранилище (thin provisioning). Использование уже существующих логических разделов и групп разделов пока не поддерживается. Добавлено два режима автоматического удаления разделов - безусловное удаление и удаление только при необходимости (когда не хватает места для создания указанных разделов).
  • Добавлен загрузочный параметр "agama.install_url", через который можно указать URL репозитория для установки пакетов, отличного от репозитория, указанного в конфигурации.
  • Предоставлена возможность разработки компонентов web-интерфейса инсталлятора на языке Typescript. В дальнейшем разработчики намерены постепенно по мере необходимости переводить код с JavaScript на Typescript.
  • В web-интерфейсе для управления состоянием в асинхронном режиме задействован фреймворк TanStack Query.
  • Размер хранилища, доступного для установки дополнительных пакетов после загрузки в Live-режиме, расширен с 500 МБ до 3.5 ГБ.
  • Для автоматизированного тестирования web-интерфейса вместо системы Playwright задействована JavaScript-библиотека Puppeteer.
  • Компоненты управления инсталлятором, запускаемые из командной строки, переведены с DBus на использования HTTP-клиента, обращающегося к встроенному в инсталлятор HTTP-серверу.


  1. Главная ссылка к новости (https://yast.opensuse.org/blog...)
  2. OpenNews: Проект openSUSE представил инсталлятор Agama 9 с новым web-интерфейсом
  3. OpenNews: Проект openSUSE раскрыл планы по развитию нового инсталлятора Agama
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.6
  5. OpenNews: Компания SUSE попросила прекратить использование бренда SUSE в проекте openSUSE
  6. OpenNews: Началась разработка дистрибутива openSUSE Leap 16.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62147-agama
Ключевые слова: agama, opensuse, installer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 15:03, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    безусловно, гениальнейший ход. Именно установки со смартфона мне так не хватало!


     
     
  • 2.2, Денис Попов (?), 15:08, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это только цветочки. Ягодки будут когда оставят возможность установки ТОЛЬКО со смартфона. Желательно через приложуху.
     
     
  • 3.4, pic (ok), 15:10, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А приложуха тоже внезапно webview. Занавес.
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:41, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пусть делают. Сусю не жалко, чо вы.
     
  • 3.15, пох. (?), 16:17, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, точно - по Qr коду мы можете скачать приложение для управления своим сервером!

    Никаких дидовских ssh!

     
  • 2.5, Фубля (?), 15:11, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно ещё ИИ приделать и идеальный установщик готов!
     

  • 1.3, pic (ok), 15:10, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > уход от привязки к одному языку программирования

    Qt и C++ уже не катят, как и GTK.
    Была холивар, теперь повсюду веб.
    Доигрались в выкручивание рук.

     
     
  • 2.6, pic (ok), 15:13, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, залить им в микрокод интерпретатор.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:29, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он хочет сломать твой код!
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:17, 31/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (7), 15:27, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сабж не нужен - он ЦБ киданул с поддержкой.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:31, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сабж не нужен - он ЦБ киданул с поддержкой.

    Он киданул ЦБ, который киданул меня.
    Так как кидать кидалу это не грех - то Сузя большие молодцы.

     
  • 2.11, Афроним (?), 15:37, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это теперь не их ЦБ. Набиулина сказала. что директивы райских кущ не исполняем много лет. Странно, что там вообще Суся столько продержалась и обидно, что вообще там была.
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:24, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vc.ru/money/1452481
     

  • 1.12, Аноним (13), 15:40, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне нравится как на картинке слово "stable" software взято в кавычки. Прям отлично.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:47, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что хотя бы чесно.
    Линукс был всегда "stable nonsense" с советами "УМВР, а у вас просто неправильная либа".
    Так что юзверя нужно сразу предупредить ʼпридется попъердолитьсяʼ
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:26, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За stable надо платить деньгу тому же редхату или майку.
     
     
  • 4.19, я (?), 16:30, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошая шутка про редхаты и майки
     

  • 1.17, Аноним (18), 16:25, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Целая коллекция странных языков. Проще было написать что написано на чём попало.
     
  • 1.20, Аноним (20), 16:31, 31/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, Сосе (-), 16:36, 31/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.22, Ember (?), 16:41, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это те, которые назвали всех людей, несогласных с левацкой повесткой, "гниющими кусками мяса"?

    Спасибо, кушайте такое сами.

     

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