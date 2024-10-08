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Началась разработка дистрибутива openSUSE Leap 16.0

08.10.2024 08:01

Объявлено о начале работы над дистрибутивом openSUSE Leap 16.0, построенным на технологиях следующей значительной ветки коммерческого дистрибутива SLES 16, переходящего на новую платформу SLFO (SUSE Linux Framework One), ранее известную под именем ALP (Adaptable Linux Platform). Отмечается, что в ветке openSUSE Leap 16.0 предпринята попытка совместить традиционные возможности дистрибутива с новыми технологиями SLFO. Новая ветка позиционируется как традиционный дистрибутив, поставляемый в принципиальной новой форме и использующий пакеты из SLES 16 и поддерживаемого сообществом репозитория Factory.

Релиз openSUSE Leap 16.0 планируют выпустить в октябре 2025 года. Опубликованный в июне релиз openSUSE Leap 15.6 станет последним выпуском ветки 15.x, а доступ к обновлениям пакетов из SLES 15 SP7 планируют предоставить через Package HUB. Для тестирования сформированы сборки предварительной альфа-версии openSUSE Leap 16.0. Предлагается три режима установки: базовый, GNOME и KDE. Для установки задействован новый инсталлятор Agama.

Платформа SLFO позиционируется как продолжение развития дистрибутива SUSE Linux Enterprise и отличается разделением базовой основы дистрибутива на части. Основной дистрибутива SUSE 16 станет урезанное окружение "host OS", включающее только компоненты, минимально необходимые для работы поверх оборудования и управления. Все приложения и компоненты пространства пользователя будут запускаться не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга.

Из особенностей системного окружения SLFO можно отметить использование по умолчанию дискового шифрования (FDE, Full Disk Encryption) с возможностью хранения ключей в TPM. Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения и не меняется в процессе работы. В окружении применяется механизм атомарной установки обновлений, основанный на использовании штатного пакетного менеджера и механизма снапшотов в ФС Btrfs. Предусмотрен настраиваемый режим автоматической установки обновлений. Для поддержания живучести системы (self-healing) осуществляется фиксация последнего стабильного состояния при помощи снапшотов Btrfs (в случае выявление аномалий после применения обновлений или изменения настроек система автоматически переводится в предыдущее состояние).

В платформе применяется многоверсионный программный стек - благодаря применению контейнеров можно одновременно использовать разные версии инструментов и приложений. Например, можно запускать приложения, использующие разные версии Python, Java и Node.js, разделяя несовместимые между собой зависимости. Базовые зависимости поставляются в форме наборов BCI (Base Container Images). Пользователь может создавать, обновлять и удалять программные стеки не затрагивая другие окружения.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2024...)
  2. OpenNews: Компания SUSE попросила прекратить использование бренда SUSE в проекте openSUSE
  3. OpenNews: Проект openSUSE представил инсталлятор Agama 9 с новым web-интерфейсом
  4. OpenNews: Опубликован атомарно обновляемый дистрибутив openSUSE Leap Micro 6.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.6
  6. OpenNews: В openSUSE Tumbleweed добавлена возможность использования systemd-boot вместо GRUB
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62012-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:25, 08/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    С нуля?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:44, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С нуля?

    Да, gnome тоже с нуля на скриншоте переписали на собственно созданном новом ( очередном ) языке программирования.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 08:45, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодцы. Занимаются же люди полезным делом.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 09:17, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Молодцы. Занимаются же люди полезным делом.

    Вот единственный наш адепт подтверждает, прямо сейчас смотрим из оффиса open suse.

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:06, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по голым скринам действительно с нуля.
     

  • 1.4, ryoken (ok), 08:58, 08/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    >>Все приложения и компоненты пространства пользователя будут запускаться не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга.

    Что-то это напоминает... (Qubes OS?)

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 09:38, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Все приложения и компоненты пространства пользователя будут запускаться не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга.
    > Что-то это напоминает... (Qubes OS?)

    Когда пишешь статью про новые дистро нужно просто год менять в заголовке)

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:14, 08/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, электронщег (?), 09:39, 08/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Куда теперь бежать с любимой сусни? :(
     
     
  • 2.10, Ilya Indigo (ok), 09:49, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы используете Tumbleweed, то просто продолжайте его использовать!
    Если вы используете Leap, то Rocky или Alma.
     

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