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Компания SUSE попросила прекратить использование бренда SUSE в проекте openSUSE

16.07.2024 22:39

Разработчики openSUSE начали обсуждение вопроса изменения имени проекта, а также реструктуризации управления. Необходимость смены имени вызвана тем, что компания SUSE попросила проект openSUSE прекратить использовать бренд SUSE, чтобы исключить путаницу между компанией SUSE и развиваемом сообществом проектом openSUSE.

Переименование openSUSE пока не является жёстким требованием и подано под видом вежливой просьбы рассмотреть такую возможность, тем не менее openSUSE полностью зависит от компании SUSE, которая предоставляет ресурсы проекту и закрывает глаза на работу над openSUSE некоторых своих сотрудников в рабочее время. Ребрендинг находится на начальной стадии обсуждения, на котором пока не выработано предложений по конкретным действиям, срокам и вариантам нового имени.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/arc...)
  2. OpenNews: Проект openSUSE представил инсталлятор Agama 9 с новым web-интерфейсом
  3. OpenNews: openSUSE Leap 16 будет построен на платформе ALP, использующей контейнеры
  4. OpenNews: Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap
  5. OpenNews: SUSE будет преобразована из публичной в частную компанию
  6. OpenNews: Компания SUSE объявила о создании собственного форка RHEL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61561-suse
Ключевые слова: suse, opensuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:50, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А чем вызвана необходимость просить?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:29, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:30, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот этим: https://youtu.be/58mLZyShQjQ?si=dui7po-RqiL4kZ86&t=3694
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:37, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Неиронично чел все по фактам разложил, вот поэтому линукс на десктопе как был странноватой игрушкой 30 лет назад, так ею и остается сегодня. А жаль.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 00:32, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там чисто про энтерпрайз, как будто весь мир сошелся на Red Hat / Canonical / SUSE
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 01:11, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После смерти центоси примерно так оно и есть, хотя в списке забыт оракл.
     
  • 4.44, Аноним (44), 02:29, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уходим в DR-DOS?
     
  • 2.22, Аноним (-), 23:48, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  А чем вызвана необходимость просить?

    Судиться долго и дорого. Т.е. в теории ты, когда выиграешь, можешь потребовать возмещение затрат... но если судишься с бедным, как церковная мышь, "сообществом", то проще будет списать как убытки, чем ждать выплат 10 лет.
    Поэтому ты вначале просишь, ведь другой стороне тоже не хочется судиться.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:51, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начало конца.
     
  • 1.3, shine (?), 22:51, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    аэ, а они в норме вообще ? это какой уровень ?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 22:53, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уровень закрытия и поглощения цента.
     
  • 2.13, Аноним (16), 23:25, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там кандидатов на пост членов совета директоров найти не могли - добровольцев не было. Как-то так.
     

  • 1.5, Аноним (20), 22:59, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > openSUSE

    А этим вообще кто-то пользуется?

     
     
  • 2.6, Антифа (?), 23:01, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, уважающее свое время люди?
     
     
  • 3.10, Аноним (20), 23:16, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Уважающие своё время люди на линуксе не сидят, для них есть MacOS.
     
     
  • 4.17, dannyD (?), 23:33, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    унитаз на макоси? экко техника дошла )))
     
  • 4.34, Аноним (34), 00:57, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них есть Alt Linux!
     
  • 4.36, Аноним (34), 00:59, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так, вообще понятно чего ты там уважаешь!
     
  • 2.7, Рус (?), 23:03, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в отличии от Вас, весь мир. А Вам видимо начинать уже поздно.
     
     
  • 3.14, Аноним (20), 23:25, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в отличии от Вас, весь мир

    В отличии от тебя, я знаю что мир простирается чуть дальше, чем дверь собственной комнаты

    >  А Вам видимо начинать уже поздно

    Начинать пересаживаться с macOS обратно на линукс? Да, тут уже действительно поздно, больше пяти лет наверное у меня с ним сталкиваться на десктопе нет никакого желания.

     
     
  • 4.19, dannyD (?), 23:35, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>В отличии от тебя, я знаю что мир простирается чуть дальше, чем дверь собственной комнаты

    выпускают во двор гулять?

     
  • 2.8, cheburek (?), 23:04, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шикарный дистрибутив, который незаслуженно многими игнорируется
     
     
  • 3.18, rinat85 (ok), 23:33, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    согласен, писал развернутый комментарий по MicroOS тут недавно, никакой особой реакции, кроме очередного ошибочного представления о нем. Сижу на Tumbleweed после многих лет на Debian и Arch, гораздо больше нравится. Есть конечно свои нюансы, например приходится из flatpak ставить mpv, а Mesa и кодеки из Packman репы. Кстати вот интересно, возможно после переименования чуть ослабят требования к лицензиям на декодеры, а то они в этом отношении переплюнули даже Debian :D
     
  • 3.29, noc101 (ok), 00:18, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению очень глючный и не стабильный дистрибутив. Лучше уж тогда Федору поставить
     
  • 3.30, Аноним (30), 00:19, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > шикарный дистрибутив, который незаслуженно многими игнорируется

    Шикарность или нет, это суюъективное восприятие, а вот то что он популярности не получил, на это есть объективные причины.
    Да, но можно продолжать игнорировать реальность и закрываться мантрой про миллионымух

     
     
  • 4.41, penetrator (?), 01:45, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    thumbleweed 5-10 лет назад и сейчас это большая разница по глюкавости

    использование pacman - обязательно

    btrfs тома лучше настроить самому а не дефолтные

    у меня есть Fedora, Thumbleweed, Leap, на Федору больше не тянет, в проде конечно редхат, но там своя специфика, лип умирает, а алп не взлетит, поэтому пока только дома использую

     
  • 2.21, Аноним (21), 23:48, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда-то кто-то пользовался. Сейчас уже никто. Можно и вообще весь проект закрыть, столько бы энергии съэкономили. Ужасный yast, ужасный менеджер пакетов, криво допиленные кеды. А роллинг дистр сырой даже по сравнению с арчем, не смотря на цикл сборки. Людям пилящим openSuse на работе лучше бы делом заняться
     
     
  • 3.43, penetrator (?), 01:53, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я долго не мог отвыкнуть от dnf, но теперь мне zypper нравится даже больше, YAST - неудобное поделие, использую его только для поиска по пакетам включая Flatpak, притом YAST это сборник тулзов, но никто не заставляет их использовать, все замечательно работает и без него

    в dnf хороша история применения, но в SUSE это компенсируется историей snapper, но это не одно и то же конечно

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:13, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    openSUSE уже бренд, теперь главное не потеряться. Думаю приставку open надо сохранить и добавить что-то клёвое, ну к примеру NET, я думаю такое не занято.
     
  • 1.11, Медведь (ok), 23:17, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Я за переименование в ReptileLinux, кто против?
     
  • 1.12, Доктор Альба (?), 23:22, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Переименуются в Chameleon Linux?
     
  • 1.23, Аноним (23), 23:52, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CumelionSUS - лучший выбор
     
     
  • 2.27, Аноним (30), 00:17, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > CumelionSUS - лучший выбор

    Лучше сразу в  rhelsuckers

     

  • 1.24, anonymplusplus (?), 23:57, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenHAT. Без вариантов


     
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:18, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И логотип с перевёрнутой шляпой. Чтобы сразу был понятен основной способ финансирования и получения кода.
     

  • 1.25, Аноним (25), 23:59, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.26, Аноним (30), 00:15, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И переименовать в Tirolerhut!
     
  • 1.31, Аноним (31), 00:24, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, отлично, дистрибутив йок.
    Я им пользовался три года, Yast чертовски кривой, еще куча мелких и крупных косяков, но по сравнению с Федорой это отлично, использовать было в целом удобно - минимум настроек чтобы сразу начать использовать для работы.
    Есть какие либо аналогичные популярные дистрибутивы, для целей программировать, 3д моделирование, не тратить время на настройку но не убунту?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 00:34, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дистрибутивы для целей программировать, 3д моделирование, не тратить время на настройку

    Это будут три разных дистра.

     
  • 2.35, Rev (ok), 00:58, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть всё, что вас держало на этом дистре, это название???
     
     
  • 3.39, Аноним (31), 01:20, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие "просьбы" к комьюнити это первый звоночек что дистру и правда скоро конец. "Скоро" может растянуться на много лет конечно, но суть не поменяется.
    А раз скоро конец, смысл тратить время на этот дистр?
     

  • 1.37, Аноним (34), 01:02, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой вариант: supersus
     
  • 1.40, anodymus (?), 01:40, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    GospodiESUSE
     
  • 1.42, Аноним (42), 01:46, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenSUXE же
     
  • 1.45, Аноним (45), 02:57, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за игра такая в переименования. Иностранный Yandex тоже собирается переименоваться в Neibus Group.
     

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