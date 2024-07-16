Компания SUSE попросила прекратить использование бренда SUSE в проекте openSUSE

2.6 , Антифа ( ? ), 23:01, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например, уважающее свое время люди?

3.10 , Аноним ( 20 ), 23:16, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –11 + / – Уважающие своё время люди на линуксе не сидят, для них есть MacOS.

4.17 , dannyD ( ? ), 23:33, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – унитаз на макоси? экко техника дошла )))

4.34 , Аноним ( 34 ), 00:57, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них есть Alt Linux!

4.36 , Аноним ( 34 ), 00:59, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А так, вообще понятно чего ты там уважаешь!

2.7 , Рус ( ? ), 23:03, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – в отличии от Вас, весь мир. А Вам видимо начинать уже поздно.

3.14 , Аноним ( 20 ), 23:25, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > в отличии от Вас, весь мир В отличии от тебя, я знаю что мир простирается чуть дальше, чем дверь собственной комнаты > А Вам видимо начинать уже поздно Начинать пересаживаться с macOS обратно на линукс? Да, тут уже действительно поздно, больше пяти лет наверное у меня с ним сталкиваться на десктопе нет никакого желания.

4.19 , dannyD ( ? ), 23:35, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>В отличии от тебя, я знаю что мир простирается чуть дальше, чем дверь собственной комнаты выпускают во двор гулять?

2.8 , cheburek ( ? ), 23:04, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – шикарный дистрибутив, который незаслуженно многими игнорируется

3.18 , rinat85 ( ok ), 23:33, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – согласен, писал развернутый комментарий по MicroOS тут недавно, никакой особой реакции, кроме очередного ошибочного представления о нем. Сижу на Tumbleweed после многих лет на Debian и Arch, гораздо больше нравится. Есть конечно свои нюансы, например приходится из flatpak ставить mpv, а Mesa и кодеки из Packman репы. Кстати вот интересно, возможно после переименования чуть ослабят требования к лицензиям на декодеры, а то они в этом отношении переплюнули даже Debian :D

3.29 , noc101 ( ok ), 00:18, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – К сожалению очень глючный и не стабильный дистрибутив. Лучше уж тогда Федору поставить

3.30 , Аноним ( 30 ), 00:19, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > шикарный дистрибутив, который незаслуженно многими игнорируется Шикарность или нет, это суюъективное восприятие, а вот то что он популярности не получил, на это есть объективные причины.

Да, но можно продолжать игнорировать реальность и закрываться мантрой про миллионымух

4.41 , penetrator ( ? ), 01:45, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – thumbleweed 5-10 лет назад и сейчас это большая разница по глюкавости использование pacman - обязательно btrfs тома лучше настроить самому а не дефолтные у меня есть Fedora, Thumbleweed, Leap, на Федору больше не тянет, в проде конечно редхат, но там своя специфика, лип умирает, а алп не взлетит, поэтому пока только дома использую

2.21 , Аноним ( 21 ), 23:48, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда-то кто-то пользовался. Сейчас уже никто. Можно и вообще весь проект закрыть, столько бы энергии съэкономили. Ужасный yast, ужасный менеджер пакетов, криво допиленные кеды. А роллинг дистр сырой даже по сравнению с арчем, не смотря на цикл сборки. Людям пилящим openSuse на работе лучше бы делом заняться

3.43 , penetrator ( ? ), 01:53, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я долго не мог отвыкнуть от dnf, но теперь мне zypper нравится даже больше, YAST - неудобное поделие, использую его только для поиска по пакетам включая Flatpak, притом YAST это сборник тулзов, но никто не заставляет их использовать, все замечательно работает и без него в dnf хороша история применения, но в SUSE это компенсируется историей snapper, но это не одно и то же конечно