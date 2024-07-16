Компания SUSE попросила прекратить использование бренда SUSE в проекте openSUSE

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|3.20, Аноним (20), 23:37, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Неиронично чел все по фактам разложил, вот поэтому линукс на десктопе как был странноватой игрушкой 30 лет назад, так ею и остается сегодня. А жаль.
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|4.32, Аноним (32), 00:32, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он там чисто про энтерпрайз, как будто весь мир сошелся на Red Hat / Canonical / SUSE
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|5.38, Аноним (38), 01:11, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После смерти центоси примерно так оно и есть, хотя в списке забыт оракл.
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|2.22, Аноним (-), 23:48, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А чем вызвана необходимость просить?
Судиться долго и дорого. Т.е. в теории ты, когда выиграешь, можешь потребовать возмещение затрат... но если судишься с бедным, как церковная мышь, "сообществом", то проще будет списать как убытки, чем ждать выплат 10 лет.
Поэтому ты вначале просишь, ведь другой стороне тоже не хочется судиться.
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|2.13, Аноним (16), 23:25, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну там кандидатов на пост членов совета директоров найти не могли - добровольцев не было. Как-то так.
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|3.10, Аноним (20), 23:16, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Уважающие своё время люди на линуксе не сидят, для них есть MacOS.
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|2.7, Рус (?), 23:03, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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в отличии от Вас, весь мир. А Вам видимо начинать уже поздно.
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|3.14, Аноним (20), 23:25, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в отличии от Вас, весь мир
В отличии от тебя, я знаю что мир простирается чуть дальше, чем дверь собственной комнаты
> А Вам видимо начинать уже поздно
Начинать пересаживаться с macOS обратно на линукс? Да, тут уже действительно поздно, больше пяти лет наверное у меня с ним сталкиваться на десктопе нет никакого желания.
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|4.19, dannyD (?), 23:35, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>В отличии от тебя, я знаю что мир простирается чуть дальше, чем дверь собственной комнаты
выпускают во двор гулять?
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|3.18, rinat85 (ok), 23:33, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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согласен, писал развернутый комментарий по MicroOS тут недавно, никакой особой реакции, кроме очередного ошибочного представления о нем. Сижу на Tumbleweed после многих лет на Debian и Arch, гораздо больше нравится. Есть конечно свои нюансы, например приходится из flatpak ставить mpv, а Mesa и кодеки из Packman репы. Кстати вот интересно, возможно после переименования чуть ослабят требования к лицензиям на декодеры, а то они в этом отношении переплюнули даже Debian :D
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|3.29, noc101 (ok), 00:18, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сожалению очень глючный и не стабильный дистрибутив. Лучше уж тогда Федору поставить
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|3.30, Аноним (30), 00:19, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> шикарный дистрибутив, который незаслуженно многими игнорируется
Шикарность или нет, это суюъективное восприятие, а вот то что он популярности не получил, на это есть объективные причины.
Да, но можно продолжать игнорировать реальность и закрываться мантрой про миллионымух
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|4.41, penetrator (?), 01:45, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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thumbleweed 5-10 лет назад и сейчас это большая разница по глюкавости
использование pacman - обязательно
btrfs тома лучше настроить самому а не дефолтные
у меня есть Fedora, Thumbleweed, Leap, на Федору больше не тянет, в проде конечно редхат, но там своя специфика, лип умирает, а алп не взлетит, поэтому пока только дома использую
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|2.21, Аноним (21), 23:48, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда-то кто-то пользовался. Сейчас уже никто. Можно и вообще весь проект закрыть, столько бы энергии съэкономили. Ужасный yast, ужасный менеджер пакетов, криво допиленные кеды. А роллинг дистр сырой даже по сравнению с арчем, не смотря на цикл сборки. Людям пилящим openSuse на работе лучше бы делом заняться
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|3.43, penetrator (?), 01:53, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я долго не мог отвыкнуть от dnf, но теперь мне zypper нравится даже больше, YAST - неудобное поделие, использую его только для поиска по пакетам включая Flatpak, притом YAST это сборник тулзов, но никто не заставляет их использовать, все замечательно работает и без него
в dnf хороша история применения, но в SUSE это компенсируется историей snapper, но это не одно и то же конечно
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|1.9, Аноним (9), 23:13, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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openSUSE уже бренд, теперь главное не потеряться. Думаю приставку open надо сохранить и добавить что-то клёвое, ну к примеру NET, я думаю такое не занято.
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|2.28, Аноним (28), 00:18, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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И логотип с перевёрнутой шляпой. Чтобы сразу был понятен основной способ финансирования и получения кода.
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|1.31, Аноним (31), 00:24, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так, отлично, дистрибутив йок.
Я им пользовался три года, Yast чертовски кривой, еще куча мелких и крупных косяков, но по сравнению с Федорой это отлично, использовать было в целом удобно - минимум настроек чтобы сразу начать использовать для работы.
Есть какие либо аналогичные популярные дистрибутивы, для целей программировать, 3д моделирование, не тратить время на настройку но не убунту?
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|2.33, Аноним (33), 00:34, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дистрибутивы для целей программировать, 3д моделирование, не тратить время на настройку
Это будут три разных дистра.
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|2.35, Rev (ok), 00:58, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть всё, что вас держало на этом дистре, это название???
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|3.39, Аноним (31), 01:20, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие "просьбы" к комьюнити это первый звоночек что дистру и правда скоро конец. "Скоро" может растянуться на много лет конечно, но суть не поменяется.
А раз скоро конец, смысл тратить время на этот дистр?
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|1.45, Аноним (45), 02:57, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что за игра такая в переименования. Иностранный Yandex тоже собирается переименоваться в Neibus Group.
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