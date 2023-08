SUSE будет преобразована из публичной в частную компанию

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:35, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Зачем инвесторам это делать если они превращаются в простых донатеров?

2.10 , a_kusb ( ok ), 10:56, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А частная компания не может привлекать деньги, платить на их основании? Не все согласятся, но.

2.11 , Егор ( ?? ), 10:57, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Экономия на аудитах независимых, регулярной отчётности. Собирать акционеров для принятия решений также не нужно.

3.73 , Аноним ( 73 ), 18:16, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спрашивать мнение людей с деньгами - это хорошо, но не спрашивать мнения - тоже плохо.

2.26 , freehck ( ok ), 12:19, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > вроде даже хуже станет - нет возможности привлекать инвестиции Вы что же, думаете, что покупая акцию на бирже -- вы приносите деньги в компанию?

Ну у меня для Вас плохие новости: это не так работает. Короче. Если компания SUSE захочет привлечь инвестиции -- она всегда может выпустить облигации, как это делают все нормальные компании.

3.59 , Аноним ( 1 ), 15:04, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы так много знаете о деньгах - какая у вас зп?

4.62 , Аноним ( 62 ), 15:37, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты можешь много знать о деньгах, но бояться риска и ответственности. И будешь сферическим старшим преподом экономики в универе (с перспективой стать профессором в дряхлости) и жить от получки до получки. Не только лишь большинство боится рисковать деньгами, особенно чужими, особенно если "это деньги - кого надо деньги".

5.72 , Другой Аноним ( ? ), 18:15, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Осуждаю ваше мнение, у человека может быть семья и т.д. Тут уже не до экспериментов с деньгами, вы знаете где мы живём.

2.28 , keydon ( ok ), 12:21, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Биржа это куча проблем. Начиная от бюрократии (например нельзя публиковать некоторые данные, нужно проводить аудиты, должны быть бесконечные кодексы и прочее) и заканчивая тем что надо постоянно показывать прибыль. Если прибыль не растет, значит их съест инфляция, значит вы неудачники. Глупо, но так работают биржи. Поэтому долгое время компании были сосредоточены на том чтобы пускать пыль в глаза и становится большими, а потом как-то нестись под собственным весом. Сейчас похоже ситуация стала меняться "время дешевых денег ушло" и компании готовы работать на прибыль. А это проще делать независимо.

3.76 , Аноним ( 76 ), 18:47, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нельзя публиковать некоторые данные, нужно проводить аудиты А частным не нужно - им верят на слово или Вы о тех компаниях, которые используются для прикрытия.

3.82 , Ефрщ ( ? ), 19:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > время дешевых денег ушло Куда?

4.83 , YetAnotherOnanym ( ok ), 19:57, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Туда же, куда сбегает молоко.

2.56 , Kuromi ( ok ), 14:41, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разница в том что непубличная компания не обязана публиковать отчетность и вообще меньше подвергается каким либо проверкам.

2.80 , Тот_ещё_аноним ( ok ), 19:16, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошая мина при плохой игре Лучше уйти в частную самостоятельно, не дожидаясь делистинга

+ заявление о выкупе акций по 16 резко подняло биржевую котировку, почти до 16

Оценочная стоимость компании (на бумаге) резко приподнялась и такой зафиксируется при уходе с биржи Инвестиции уход с биржи привлекать не мешает: падение акций говорит, что инвестиции изымают весь год; кроме биржи и доп эмиссии есть тонна других вариантов для инвесторов