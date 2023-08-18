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SUSE будет преобразована из публичной в частную компанию

18.08.2023 09:58

Холдинг Marcel LUX III SARL (Marcel), мажоритарный акционер SUSE, владеющий 79% акций, объявил о преобразовании SUSE из публичной компании в частную компанию, не участвующую в торгах на фондовой бирже. Не желающие продавать свои акции после преобразования смогут остаться в числе акционеров частной компании. Совет директоров и SUSE поддержал преобразование и заявил, что уход с биржи позволит компании сосредоточиться на операционной деятельности и реализации долгосрочной стратегии.

Marcel заявил о готовности выкупить акции у других акционеров по цене 16 евро за штуку, при биржевой цене в 9.6 евро. После объявления биржевая цена акций SUSE выросла до 15.27 евро. Для сравнения после выхода на биржу цена за акцию SUSE составляла 30 евро, а в пике доходила до 42.4 евро. В этом году в основном наблюдалась отрицательная динамика, в результате которой стоимость акций SUSE за год снизилась примерно в три раза.

В 2018 году шведская инвестиционная корпорация EQT, которая контролирует холдинговую компанию Marcel, выкупила у компании Micro Focus бизнес-подразделение SUSE за 2.5 миллиарда долларов и в 2019 году преобразовала SUSE независимую компанию, став её основным акционером. В 2021 году компания SUSE была выведена на Франкфуртскую фондовую биржу и её акции стали доступны всем желающим. До этого в 2015 году SUSE перешла в руки компании Micro Focus вместе с покупкой холдинга Attachmate Group. Attachmate Group в 2011 году поглотил Novell за 2.2 млрд. долларов, а Novell купил SUSE в 2003 году за 210 млн долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/news/EQT-...)
  2. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  3. OpenNews: Компания EQT покупает SUSE за 2.5 миллиарда долларов
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP5
  5. OpenNews: Третий прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  6. OpenNews: Завершено преобразование SUSE в независимую компанию
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59626-suse
Ключевые слова: suse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём разница? вроде даже хуже станет - нет возможности привлекать инвестиции.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:35, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Зачем инвесторам это делать если они превращаются в простых донатеров?
     
  • 2.10, a_kusb (ok), 10:56, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А частная компания не может привлекать деньги, платить на их основании? Не все согласятся, но.
     
  • 2.11, Егор (??), 10:57, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Экономия на аудитах независимых, регулярной отчётности. Собирать акционеров для принятия решений также не нужно.
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 18:16, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спрашивать мнение людей с деньгами - это хорошо, но не спрашивать мнения - тоже плохо.
     
  • 2.26, freehck (ok), 12:19, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > вроде даже хуже станет - нет возможности привлекать инвестиции

    Вы что же, думаете, что покупая акцию на бирже -- вы приносите деньги в компанию?
    Ну у меня для Вас плохие новости: это не так работает.

    Короче. Если компания SUSE захочет привлечь инвестиции -- она всегда может выпустить облигации, как это делают все нормальные компании.

     
     
  • 3.59, Аноним (1), 15:04, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы так много знаете о деньгах - какая у вас зп?
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 15:37, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь много знать о деньгах, но бояться риска и ответственности. И будешь сферическим старшим преподом экономики в универе (с перспективой стать профессором в дряхлости) и жить от получки до получки. Не только лишь большинство боится рисковать деньгами, особенно чужими, особенно если "это деньги - кого надо деньги".
     
     
  • 5.72, Другой Аноним (?), 18:15, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осуждаю ваше мнение, у человека может быть семья и т.д. Тут уже не до экспериментов с деньгами, вы знаете где мы живём.
     
  • 2.28, keydon (ok), 12:21, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Биржа это куча проблем. Начиная от бюрократии (например нельзя публиковать некоторые данные, нужно проводить аудиты, должны быть бесконечные кодексы и прочее) и заканчивая тем что надо постоянно показывать прибыль. Если прибыль не растет, значит их съест инфляция, значит вы неудачники. Глупо, но так работают биржи. Поэтому долгое время компании были сосредоточены на том чтобы пускать пыль в глаза и становится большими, а потом как-то нестись под собственным весом. Сейчас похоже ситуация стала меняться "время дешевых денег ушло" и компании готовы работать на прибыль. А это проще делать независимо.
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 18:47, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нельзя публиковать некоторые данные, нужно проводить аудиты

    А частным не нужно - им верят на слово или Вы о тех компаниях, которые используются для прикрытия.

     
  • 3.82, Ефрщ (?), 19:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > время дешевых денег ушло

    Куда?

     
     
  • 4.83, YetAnotherOnanym (ok), 19:57, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда же, куда сбегает молоко.
     
  • 2.56, Kuromi (ok), 14:41, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница в том что непубличная компания не обязана публиковать отчетность и вообще меньше подвергается каким либо проверкам.
     
  • 2.80, Тот_ещё_аноним (ok), 19:16, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая мина при плохой игре

    Лучше уйти в частную самостоятельно, не дожидаясь делистинга
    + заявление о выкупе акций по 16 резко подняло биржевую котировку, почти до 16
    Оценочная стоимость компании (на бумаге) резко приподнялась и такой зафиксируется при уходе с биржи

    Инвестиции уход с биржи привлекать не мешает: падение акций говорит, что инвестиции изымают весь год; кроме биржи и доп эмиссии есть тонна других вариантов для инвесторов

     

  • 1.3, Аноним (2), 10:37, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора все уже давно поняли что на Линуксе нельзя заработать даже ibm.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:43, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линукс норм зарабатывает, но для избранных.
     
     
  • 3.22, Аноним (2), 12:00, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То-то ibm всем стала крутить шарики лишь бы все покупали у них а не халявили.
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:47, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так M$ тоже может начать зарабатывать на Линуксе. К тому же и удобное начало для это есть - WSL2. Осталось прикупить разработчика главного дистра для WSL.
     
     
  • 4.46, Бог 8470324657642 (?), 13:46, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну они уже вроде окучивают CBL-Mariner и Azure Sphere OS
     
     
  • 5.51, Аноним (2), 14:32, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде ими никто не пользуется особенно первым.
     
     
  • 6.61, Аноним (61), 15:35, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый для внутреннего использования в основном создавался. Логично что им не особо снаружи пользуются
     
  • 2.7, fi (ok), 10:44, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому как ))))

    Novell купил SUSE в 2003 году за 210 млн долларов.
    ...
    В 2018 году шведская инвестиционная корпорация EQT выкупила  SUSE за 2.5 миллиарда долларов

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:36, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это инфляция доллара.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:55, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кумулятивная инфляция с 2003 составила около 58%, а не 1000%
     
     
  • 5.35, Admino (ok), 12:41, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это пыль в глаза, мы знаем Обжигающую Правду!
     
  • 5.45, Аноним (45), 13:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, наверно, если не печатать столько фантиков, а тут уже переборщили.
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:46, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    https://opennet.ru/52842-canonical
     
     
  • 3.52, Аноним (2), 14:33, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самоокупаемость и прибыль это космические годы разницы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:42, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    чем это грозит , если вообще грозит , дистрибутиву openSuSe ?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:49, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Примерно ничем
     
  • 2.14, фыв (??), 11:02, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это грозит тем, что вместо нулевого уровня, тот что "википидийные знания", придётся повышать уровень разумности и вливать реальный код в дело. Иначе - корпорация майкрософт, корпорация опенсурс. Ну ты понял.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:44, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптимизация бизнеса. Сокращение персонала. Продажа или закрытие неприбыльных направлений. Чем это грозит опенсюзе, особенно в свете того, что собираются пилить клон рхел совместно с другими компаниями?
     
  • 2.41, Коляныч (?), 13:15, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реквалификацией в closedSuse
     
  • 2.43, Аноним (36), 13:20, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Глобально ничем. Но смотря на некоторые комментарии тут, видно, как мы отстаём в понимании экономических и бизнес процессов в мире.
    Ребята читайте CORE Econ:
    https://www.core-econ.org
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:00, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мммммм.. "Дивный Новый Мир"
    Будет весело.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:51, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пались. Тут понимают крах доткомов
     
     
  • 3.81, Тот_ещё_аноним (ok), 19:20, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут аудитория сменилась, на помоложе)
     

  • 1.16, pashev.ru (?), 11:07, 18/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:58, 18/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.33, Аноним (37), 12:38, 18/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.24, Getfor (?), 12:03, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы не плохо увидеть развитие SUSE (У многих, безусловно, начнет гореть пукан от сравнения) хотя бы как у Ubuntu.
     
     
  • 2.29, keydon (ok), 12:23, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня горит от ubuntu. За последние 3 lts выпуска превратили дистрибутив в непотребство.
     
     
  • 3.34, Аноним (37), 12:41, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После ухода с Unity.
     
     
  • 4.47, Аноним (4), 14:17, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    снапы , а в след релизе обещают все кроме корки в снапах
     
  • 4.58, Аноним (58), 14:50, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да причем тут юнити, та ещё поделка.
     

  • 1.25, freehck (ok), 12:13, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это хитрый реверанс. Преобразование компании в частную -- это резкое снижение волатильности акций. Спекулянты естественно захотят сбросить, а деньги саккумулируются в компании. Кто надо -- уже давно закупился на низах.
     
  • 1.30, Alexss (?), 12:30, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это мне напоминает? :
    /Marcel заявил о готовности выкупить акции у других акционеров по цене 16 евро за штуку, при биржевой цене в 9.6 евро. После объявления биржевая цена акций SUSE выросла до 15.27 евро. Для сравнения после выхода на биржу цена за акцию SUSE составляла 30 евро, а в пике доходила до 42.4 евро. /
     
  • 1.31, Аноним (37), 12:31, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот до чего доводит повальное увлечение systemd. Выгоду он даёт тому, кто эти тапки придумал. Раз у других коммерческих дистров нет своего чего-то киллерфичного, то зачем тогда покупать у них, если можно у краношляпового изобретателя?
     
  • 1.32, soarin (ok), 12:38, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да проще закрыть и всё
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 12:55, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрывай – нажимай на красную кнопочку в углу.
     

  • 1.40, Аноним (40), 13:11, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это конец?
     
     
  • 2.48, Аноним (4), 14:18, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где же пистолет , пистолет оказался в другом кармане
     

  • 1.42, beck (??), 13:15, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не очень понимаю,  в чём фишка именно сусе. Яст? Ну есть инструменты и другие, не сказать что хуже. К тому сам Яст начинает поменять собой даже системд. Aix-овый smitty облегчает жизнь и при этом измнего можно нагенерить комманд, которые делал через меню.

    Когда-то сусе позиционировали как дистрибутив с "лучше всех приготовленным KDE", но и это  тоже сейчас не совсем так.

    Не понимаю,  зачем сусе, кто им пользуется...

     
     
  • 2.44, Аноним (36), 13:38, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >кто им пользуется

    https://www.suse.com/success/

     
     
  • 3.60, Уроборос (?), 15:18, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The Bank of Georgia-Банк Георгия,кто такой этот Георгий никто не знает,наверное какой-то хрен с гор.
     
     
  • 4.67, Аноним (2), 16:25, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Георгий этот тот кто зажопил деньги на настоящую Z/OS.
     
  • 2.54, Аноним (2), 14:34, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Центробанк РФ
     
     
  • 3.65, beck (??), 15:58, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спрошу у коллег из ЦБ при случае.  )))
     
     
  • 4.66, Аноним (2), 16:22, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. гугл за свои седины так и не освоил? https://bytemag.ru/linux-na-rossiijiskom-rienke-vzglyad-novell-2112/
    https://vc.ru/legal/645215-sud-obyazal-dochku-ibm-v-rossii-vyplatit-svoemu-kon
     

  • 1.50, Аноним (-), 14:27, 18/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.69, Аноним (69), 17:26, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видите тот небольшой обвал в районе сентября 2022 с 19 евро до чуть более 13? Я их тогда так удачно зашортил, до сих пор приятно.
     
     
  • 2.79, Аноним (2), 18:58, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ктож тебе, иноагенту, такое разрешил?
     

  • 1.75, Аноним (76), 18:42, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2015, 2018, 2019, 2021, 2023...
    Компания ходит по рукам. Ей не до работы.
     
  • 1.77, Аноним (76), 18:50, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Marcel заявил о готовности выкупить акции у других акционеров по цене 16 евро за штуку, при биржевой цене в 9.6 евро. После объявления биржевая цена акций SUSE выросла до 15.27 евро.

    Вот и выкупай. Или так поднял котировки, чтобы продавать?

     
     
  • 2.78, Аноним (2), 18:57, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто принудительно стригут хомячков, которые закупили по 30 и 40 чтобы им было не очень обидно.
     

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