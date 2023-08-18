SUSE будет преобразована из публичной в частную компанию

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|1.1, Аноним (1), 10:30, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А в чём разница? вроде даже хуже станет - нет возможности привлекать инвестиции.
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|2.2, Аноним (2), 10:35, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Зачем инвесторам это делать если они превращаются в простых донатеров?
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|2.10, a_kusb (ok), 10:56, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А частная компания не может привлекать деньги, платить на их основании? Не все согласятся, но.
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|2.11, Егор (??), 10:57, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Экономия на аудитах независимых, регулярной отчётности. Собирать акционеров для принятия решений также не нужно.
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|3.73, Аноним (73), 18:16, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спрашивать мнение людей с деньгами - это хорошо, но не спрашивать мнения - тоже плохо.
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|2.26, freehck (ok), 12:19, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> вроде даже хуже станет - нет возможности привлекать инвестиции
Вы что же, думаете, что покупая акцию на бирже -- вы приносите деньги в компанию?
Ну у меня для Вас плохие новости: это не так работает.
Короче. Если компания SUSE захочет привлечь инвестиции -- она всегда может выпустить облигации, как это делают все нормальные компании.
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|4.62, Аноним (62), 15:37, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты можешь много знать о деньгах, но бояться риска и ответственности. И будешь сферическим старшим преподом экономики в универе (с перспективой стать профессором в дряхлости) и жить от получки до получки. Не только лишь большинство боится рисковать деньгами, особенно чужими, особенно если "это деньги - кого надо деньги".
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|5.72, Другой Аноним (?), 18:15, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осуждаю ваше мнение, у человека может быть семья и т.д. Тут уже не до экспериментов с деньгами, вы знаете где мы живём.
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|2.28, keydon (ok), 12:21, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Биржа это куча проблем. Начиная от бюрократии (например нельзя публиковать некоторые данные, нужно проводить аудиты, должны быть бесконечные кодексы и прочее) и заканчивая тем что надо постоянно показывать прибыль. Если прибыль не растет, значит их съест инфляция, значит вы неудачники. Глупо, но так работают биржи. Поэтому долгое время компании были сосредоточены на том чтобы пускать пыль в глаза и становится большими, а потом как-то нестись под собственным весом. Сейчас похоже ситуация стала меняться "время дешевых денег ушло" и компании готовы работать на прибыль. А это проще делать независимо.
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|3.76, Аноним (76), 18:47, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нельзя публиковать некоторые данные, нужно проводить аудиты
А частным не нужно - им верят на слово или Вы о тех компаниях, которые используются для прикрытия.
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|2.56, Kuromi (ok), 14:41, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разница в том что непубличная компания не обязана публиковать отчетность и вообще меньше подвергается каким либо проверкам.
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|2.80, Тот_ещё_аноним (ok), 19:16, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошая мина при плохой игре
Лучше уйти в частную самостоятельно, не дожидаясь делистинга
+ заявление о выкупе акций по 16 резко подняло биржевую котировку, почти до 16
Оценочная стоимость компании (на бумаге) резко приподнялась и такой зафиксируется при уходе с биржи
Инвестиции уход с биржи привлекать не мешает: падение акций говорит, что инвестиции изымают весь год; кроме биржи и доп эмиссии есть тонна других вариантов для инвесторов
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|1.3, Аноним (2), 10:37, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора все уже давно поняли что на Линуксе нельзя заработать даже ibm.
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|3.22, Аноним (2), 12:00, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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То-то ibm всем стала крутить шарики лишь бы все покупали у них а не халявили.
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|3.37, Аноним (37), 12:47, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так M$ тоже может начать зарабатывать на Линуксе. К тому же и удобное начало для это есть - WSL2. Осталось прикупить разработчика главного дистра для WSL.
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|6.61, Аноним (61), 15:35, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первый для внутреннего использования в основном создавался. Логично что им не особо снаружи пользуются
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|2.7, fi (ok), 10:44, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кому как ))))
Novell купил SUSE в 2003 году за 210 млн долларов.
...
В 2018 году шведская инвестиционная корпорация EQT выкупила SUSE за 2.5 миллиарда долларов
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|4.19, Аноним (19), 11:55, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кумулятивная инфляция с 2003 составила около 58%, а не 1000%
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|5.45, Аноним (45), 13:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это, наверно, если не печатать столько фантиков, а тут уже переборщили.
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|2.14, фыв (??), 11:02, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это грозит тем, что вместо нулевого уровня, тот что "википидийные знания", придётся повышать уровень разумности и вливать реальный код в дело. Иначе - корпорация майкрософт, корпорация опенсурс. Ну ты понял.
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|2.18, Аноним (18), 11:44, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оптимизация бизнеса. Сокращение персонала. Продажа или закрытие неприбыльных направлений. Чем это грозит опенсюзе, особенно в свете того, что собираются пилить клон рхел совместно с другими компаниями?
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|1.24, Getfor (?), 12:03, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Было бы не плохо увидеть развитие SUSE (У многих, безусловно, начнет гореть пукан от сравнения) хотя бы как у Ubuntu.
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|2.29, keydon (ok), 12:23, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня горит от ubuntu. За последние 3 lts выпуска превратили дистрибутив в непотребство.
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|1.25, freehck (ok), 12:13, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну это хитрый реверанс. Преобразование компании в частную -- это резкое снижение волатильности акций. Спекулянты естественно захотят сбросить, а деньги саккумулируются в компании. Кто надо -- уже давно закупился на низах.
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|1.30, Alexss (?), 12:30, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что это мне напоминает? :
/Marcel заявил о готовности выкупить акции у других акционеров по цене 16 евро за штуку, при биржевой цене в 9.6 евро. После объявления биржевая цена акций SUSE выросла до 15.27 евро. Для сравнения после выхода на биржу цена за акцию SUSE составляла 30 евро, а в пике доходила до 42.4 евро. /
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|1.31, Аноним (37), 12:31, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот до чего доводит повальное увлечение systemd. Выгоду он даёт тому, кто эти тапки придумал. Раз у других коммерческих дистров нет своего чего-то киллерфичного, то зачем тогда покупать у них, если можно у краношляпового изобретателя?
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|1.42, beck (??), 13:15, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не очень понимаю, в чём фишка именно сусе. Яст? Ну есть инструменты и другие, не сказать что хуже. К тому сам Яст начинает поменять собой даже системд. Aix-овый smitty облегчает жизнь и при этом измнего можно нагенерить комманд, которые делал через меню.
Когда-то сусе позиционировали как дистрибутив с "лучше всех приготовленным KDE", но и это тоже сейчас не совсем так.
Не понимаю, зачем сусе, кто им пользуется...
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|3.60, Уроборос (?), 15:18, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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The Bank of Georgia-Банк Георгия,кто такой этот Георгий никто не знает,наверное какой-то хрен с гор.
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|1.69, Аноним (69), 17:26, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видите тот небольшой обвал в районе сентября 2022 с 19 евро до чуть более 13? Я их тогда так удачно зашортил, до сих пор приятно.
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|1.75, Аноним (76), 18:42, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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2015, 2018, 2019, 2021, 2023...
Компания ходит по рукам. Ей не до работы.
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|1.77, Аноним (76), 18:50, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Marcel заявил о готовности выкупить акции у других акционеров по цене 16 евро за штуку, при биржевой цене в 9.6 евро. После объявления биржевая цена акций SUSE выросла до 15.27 евро.
Вот и выкупай. Или так поднял котировки, чтобы продавать?
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|2.78, Аноним (2), 18:57, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто принудительно стригут хомячков, которые закупили по 30 и 40 чтобы им было не очень обидно.
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