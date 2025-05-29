The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 15

29.05.2025 12:44

Разработчики проекта openSUSE представили инсталлятор Agama 15, разрабатываемый для замены классического интерфейса установки SUSE и openSUSE, и примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST. Agama поддерживает использование различных фронтэндов, например, фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Код компонентов инсталлятора распространяется под лицензией GPLv2 и написан на языках Ruby, Rust и JavaScript/TypeScript.

Для тестирования нового инсталлятора сформированы live-сборки для архитектур x86_64, ppc64le, s390x и ARM64. В сборках доступны для установки бета-версия openSUSE Leap 16, непрерывно обновляемые сборки openSUSE Tumbleweed и openSUSE Slowroll, а также редакция MicroOS на базе контейнеров. Инсталлятор будет поставляться в составе openSUSE Leap 16 (доступна альфа-версия) и SUSE Linux Enterprise Server 16 (бета-выпуск ожидается в мае).

Цели разработки Agama: устранение имеющихся ограничений графического интерфейса; расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях; уход от привязки к одному языку программирования; стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества. Инсталлятор предоставляет такие функции, как выбор начального набора приложений, настройка сетевого подключения, языка, клавиатуры, часового пояса и параметров локализации, подготовка устройства хранения и разбивка разделов, добавления пользователей в систему.

Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций в Agama продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализованы сервисы-прослойки, абстрагирующие доступ к библиотекам через унифицированный коммуникационный протокол на базе HTTP. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.

Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для обмена сообщениями, а также встроенный http-сервер, написанный на языке Ruby.

В новой версии:

  • Унифицирован интерфейс для настройки языка, раскладки клавиатуры и часового пояса. Ранее настройки локализации отдельно предоставлялись для интерфейса инсталлятора и для устанавливаемого дистрибутива, что вводило пользователей в заблуждение.
  • Переделан интерфейс для настройки подключения к беспроводной сети.
  • В интерфейсе разбивки дисковых разделов проведена реорганизация контекстных меню и добавлены дополнительные пояснения.
  • Предоставлена возможность использования web-интерфейса для регистрации расширений.
  • Улучшен режим автоматизированной установки.
    • Предоставлена возможность интерактивной настройки параметров iSCSI и DASD при автоматизированной установке.
    • Улучшен поиск накопителей и дисковых разделов на целевой системе, а также их сопоставление с имеющимися сценариями автоматизированной установки.
    • Добавлено новое свойство mdRaids для создания MD RAID-массивов при автоматизированной установке.
    • В настройки загрузчика добавлены опции для управления таймаутом показа загрузочного меню и передачи ядру дополнительных параметров.
    • В настройки сети добавлена возможность создания сетевых интерфейсов в режиме сетевого моста.
    • В настройках AutoYaST разрешено указание относительных путей в URL.
  • В интерфейсе командной строки реализована команда "agama monitor" для отслеживания процесса установки на другой системе.


  1. Главная ссылка к новости (https://agama-project.github.i...)
  2. OpenNews: openSUSE прекращает поставку Deepin из-за установки небезопасных компонентов в обход RPM
  3. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 16
  4. OpenNews: Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 13
  5. OpenNews: Уязвимости в Pagure и OBS, допускавшие компрометацию пакетов в репозиториях Fedora и openSUSE
  6. OpenNews: openSUSE тестирует поддержку повторяемых сборок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63326-suse
Ключевые слова: suse, agama, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С каждым годом мейнстримные дистры выпускают всё более вср@тые инсталяторы.

    И на фоне них уже Calamares выглядит очень годно и хорошо, хотя я раньше ругал его, но всё познаётся в сравнении.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:03, 29/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:52, 29/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:53, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Calamares может удаленно развернуть систему?
     

  • 1.2, Афроним (?), 13:00, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Немцы так надрываются пытаясь завоевать себе позиции хотя бы лучше чем гкам,а ведь когда-то о них говорили, что это тот дистр в котором умеют готовить даже Кеды. Странно конечно как их вообще можно правильно приготовить, но ценители имелись.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 13:14, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Немцы так надрываются пытаясь завоевать себе позиции хотя бы лучше чем гкам,а
    > ведь когда-то о них говорили, что это тот дистр в котором
    > умеют готовить даже Кеды. Странно конечно как их вообще можно правильно
    > приготовить, но ценители имелись.

    Теперь уже дефолтная DE у них это GNOME, сусёвые уже давно не эталонный кедодистр. Хотя есть ли теперь такой в природе вообще, с учётом того, что сами KDE-разрабы не умеют в LTS как в класс продукта.

    И это печально, потому что GNOME это издевательства от рептилоидов, а KDE глюкавое поделие, на которое не выпускаются обновления безопасности через пару-тройку лет как EOL очередная LTS-кубунта. ((

     
     
  • 3.9, Аноним (7), 13:54, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном предельно верное ДЕ. Просто ты видишь только кнопочки и делаешь вывод во внешним признакам. А надо смотреть на методу программируемости среды, коей нигде больше в мейнстримных граф. средах нет.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:15, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучшие кеды в дебиане. Да, кое-что надо самому допатчить, но потом можно 5 лет пользоваться замороженными кедами без напряга.
     
     
  • 3.11, Номе (?), 14:08, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Но потом можно 5 лет пользоваться

    Ну да это прекрасное предложение через пять лет опять ловить проблемы

     
     
  • 4.13, Аноним (5), 14:21, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В арчах и гентах проблемы с кедами намного чаще, чем раз в 5 лет.
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:04, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернативный установщик Agama. Самое лучшее достижение openSUSE.

    Зачем мне альтенративный установщик,
    Если я например пользуясь openSUSE,
    Запускаю установщик один раз.

    Возможно для дистрохопперов.
    Но я то использую Ubuntu.

     

  • 1.6, Ося Бендер (?), 13:42, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новости об очередном инсталляторе ЗюЗи становятся сродни новостям об очередной версии самого безопасного языка. И там и там наверно работает одна команда маркетологов.
     
  • 1.12, Кошкажена (?), 14:21, 29/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Электрон в установщике - это пробитие дна. Дальше только для установки потребрвать лицензионный windows, который запустит приложение на электроне, которое скачает бинарь с лиунксом с сайта мс и установит на другую машину по сети.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру