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Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 13

10.04.2025 12:56

Разработчики проекта openSUSE представили инсталлятор Agama 13, разрабатываемый для замены классического интерфейса установки SUSE и openSUSE, и примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST. Agama поддерживает использование различных фронтэндов, например, фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Код компонентов инсталлятора распространяется под лицензией GPLv2 и написан на языках Ruby, Rust и JavaScript/TypeScript.

Для тестирования нового инсталлятора сформированы live-сборки для архитектур x86_64, ppc64le, s390x и ARM64. В сборках доступны для установки альфа-версия openSUSE Leap 16, непрерывно обновляемые сборки openSUSE Tumbleweed и openSUSE Slowroll, а также редакция MicroOS на базе контейнеров. Инсталлятор будет поставляться в составе openSUSE 16 (доступна альфа-версия) и SUSE Linux Enterprise Server 16 (бета-выпуск ожидается в мае).

Цели разработки Agama: устранение имеющихся ограничений графического интерфейса; расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях; уход от привязки к одному языку программирования; стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества. Инсталлятор предоставляет такие функции, как выбор начального набора приложений, настройка сетевого подключения, языка, клавиатуры, часового пояса и параметров локализации, подготовка устройства хранения и разбивка разделов, добавления пользователей в систему.

Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций в Agama продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализованы сервисы-прослойки, абстрагирующие доступ к библиотекам через унифицированный коммуникационный протокол на базе HTTP. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.

Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для обмена сообщениями, а также встроенный http-сервер, написанный на языке Ruby.

В новой версии:

  • Добавлена страница для настройки имени хоста. В дальнейшем на основе этой страницы планируют создать секцию "System" с системными настройками.
  • Добавлен интерфейс для установки с использованием менеджера логических томов LVM (Logical Volume Manager). Ранее определение групп разделов LVM и логических разделов было реализовано в режиме автоматической установки и в интерфейсе командной строки, а теперь добавлено в web-интерфейс.
  • Добавлена поддержка регистрации дополнений в SUSE Customer Center для их установки в SUSE Linux Enterprise Server.
  • В конфигурации автоматической установки добавлена поддержка определения собственного списка пакетов для установки, не ограничиваясь предлагаемыми готовыми шаблонами. В web-интерфейс возможность выборочной установки пакетов добавлять не планируют (выбор ограничится тематическими наборами).
  • В режим автоматической установки добавлена поддержка URL в стиле AutoYaST (например, device://), что позволит загружать сценарии установки из мест, используемых в AutoYaST. Помимо "file:" и "http:" реализована поддержка схем URL "device:", "usb:", "label:", "HD:", "DVD:" и "cd:".
  • Реализована возможность автоматического поиска настроек для автоматической установки, который используется, если явно не задан URL сценария установки. В процессе поиска Agama проверит наличие файлов autoinst.jsonnet, autoinst.json и autoinst.xml в корневом каталоге и в каталоге OEMDR.
  • Добавлена поддержка развёртывания (deploy) произвольных файлов в процессе установки. Подобные файлы должны быть определены в конфигурации через элемент <files />. Возможна как загрузка файлов с внешних серверов, так встраивание файлов непосредственно в конфигурацию автоматической установки.


  1. Главная ссылка к новости (https://agama-project.github.i...)
  2. OpenNews: Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 11
  3. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 13
  4. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 3.0.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  5. OpenNews: В Fedora 42 намерены включить инсталлятор на основе web-интерфейса и добавить эмулятор FEX
  6. OpenNews: Начальный прототип нового инсталлятора для GNOME OS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63046-agama
Ключевые слова: agama, opensuse, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:04, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Alsa, Pulse.
    Calamares, Agama.
    Apt-get, Apt.
    Все эти перестановки.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:09, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато щепотка раста и сразу безопасТно.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:09, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opensuse инсталлятор никогда не был calamares
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 13:15, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MPC, никогда небыл VLC.
     

  • 1.8, Ося Бендер (?), 13:34, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чё, опять переписали инсталлятор.

    Это уже четвертый за последний год!

     
     
  • 2.9, Аноним (1), 13:52, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чё, опять переписали инсталлятор.

    Спутник на орбите под OpenSuse сходит с орбиты, Подождите мы обновили инсталлятор, вот вам новые шрифты.

     

  • 1.10, Жироватт (ok), 13:55, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка развёртывания (deploy) произвольных файлов в процессе установки. [...] Возможна как загрузка файлов с внешних серверов, так [...]

    Всегда свежие трояны, даже в относительно "старых" образах, с доставкой на дом с сайта bigbrother.com?

     
     
  • 2.13, Аноним (1), 15:10, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всегда свежие трояны, даже в относительно "старых" образах, с доставкой на дом с сайта bigbrother.com?

    Значит установка Arch, по скрипту это тоже свежие трояны, с доставкой на дом с сайта bigbrother.com.

     

  • 1.11, Аноним (-), 15:05, 10/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:09, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Страшненький. Дизайнили программисты?
     

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