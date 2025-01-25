Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 11

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Разработчики проекта openSUSE представили инсталлятор Agama 11, разрабатываемый для замены классического интерфейса установки SUSE и openSUSE, и примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST. Agama поддерживает использование различных фронтэндов, например, фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Код компонентов инсталлятора распространяется под лицензией GPLv2 и написан на языках Ruby, Rust и JavaScript/TypeScript.
Новый инсталлятор можно протестировать в альфа-выпуске openSUSE 16 и ожидающемся в ближайшее время бета-выпуске SUSE Linux Enterprise Server 16. Кроме того, для тестирования нового инсталлятора отдельно сформированы live-сборки для архитектур x86_64, ppc64le, s390x и ARM64, поддерживающие установку альфа-версии openSUSE Leap 16, непрерывно обновляемых сборок openSUSE Tumbleweed и openSUSE Slowroll, а также редакции MicroOS на базе контейнеров.
Цели разработки Agama: устранение имеющихся ограничений графического интерфейса; расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях; уход от привязки к одному языку программирования; стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.
Инсталлятор предоставляет такие функции, как выбор начального набора приложений, настройка сетевого подключения, языка, клавиатуры, часового пояса и параметров локализации, подготовка устройства хранения и разбивка разделов, добавления пользователей в систему.
Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций в Agama продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализованы сервисы-прослойки, абстрагирующие доступ к библиотекам через унифицированный коммуникационный протокол на базе HTTP. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.
Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для обмена сообщениями, а также встроенный http-сервер, написанный на языке Ruby.
В новой версии:
- После выбора типа операционной системы теперь показывается экран для задания пароля пользователя root. Если ранее пользователь должен был отдельно переходить в секцию "Users" и возвращаться обратно в сводный экран, то теперь настройка root интегрирована в предлагаемую инсталлятором цепочку действий.
- Переработан основной экран, показываемый после настройки пароля root. Основное изменение - отображение во всех разделах кнопки Install, позволяющей перейти к установке из любой секции с настройками.
- Если для начала установки не хватает каких-то настроек на кнопке Install отображается специальный индикатор с подсказкой о требуемых действиях.
- Для коммерческого дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 16 реализованы этапы регистрации для получения доступа к репозиториям и подтверждения лицензионного соглашения.
- В режиме установки с использованием командной строки, который может применяться из скриптов или при невозможности запуска web-интерфейса, реализована опция "--api", позволяющая управлять установкой с другого компьютера.
- В режиме автоматической установки добавлена поддержка встраивания скриптов в конфигурацию установки. Для добавления скриптов предложена секция "scripts", позволяющая добавить скрипты, запускаемые до или после установки, а также во время первой загрузки установленной системы.
- В конфигурации для режима автоматической установки появилась возможность автоматической генерации физических разделов в группе разделов LVM на основе диска, указанного в качестве основы для LVM. Также добавлена поддержка определения в конфигурации для разблокировки зашифрованных дисков, информация для расшифровки которых хранится в TPMv2.