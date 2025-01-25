The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 11

25.01.2025 23:46

Разработчики проекта openSUSE представили инсталлятор Agama 11, разрабатываемый для замены классического интерфейса установки SUSE и openSUSE, и примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST. Agama поддерживает использование различных фронтэндов, например, фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Код компонентов инсталлятора распространяется под лицензией GPLv2 и написан на языках Ruby, Rust и JavaScript/TypeScript.

Новый инсталлятор можно протестировать в альфа-выпуске openSUSE 16 и ожидающемся в ближайшее время бета-выпуске SUSE Linux Enterprise Server 16. Кроме того, для тестирования нового инсталлятора отдельно сформированы live-сборки для архитектур x86_64, ppc64le, s390x и ARM64, поддерживающие установку альфа-версии openSUSE Leap 16, непрерывно обновляемых сборок openSUSE Tumbleweed и openSUSE Slowroll, а также редакции MicroOS на базе контейнеров.

Цели разработки Agama: устранение имеющихся ограничений графического интерфейса; расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях; уход от привязки к одному языку программирования; стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.

Инсталлятор предоставляет такие функции, как выбор начального набора приложений, настройка сетевого подключения, языка, клавиатуры, часового пояса и параметров локализации, подготовка устройства хранения и разбивка разделов, добавления пользователей в систему.

Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций в Agama продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализованы сервисы-прослойки, абстрагирующие доступ к библиотекам через унифицированный коммуникационный протокол на базе HTTP. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.

Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для обмена сообщениями, а также встроенный http-сервер, написанный на языке Ruby.

В новой версии:

  • После выбора типа операционной системы теперь показывается экран для задания пароля пользователя root. Если ранее пользователь должен был отдельно переходить в секцию "Users" и возвращаться обратно в сводный экран, то теперь настройка root интегрирована в предлагаемую инсталлятором цепочку действий.
  • Переработан основной экран, показываемый после настройки пароля root. Основное изменение - отображение во всех разделах кнопки Install, позволяющей перейти к установке из любой секции с настройками.
  • Если для начала установки не хватает каких-то настроек на кнопке Install отображается специальный индикатор с подсказкой о требуемых действиях.
  • Для коммерческого дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 16 реализованы этапы регистрации для получения доступа к репозиториям и подтверждения лицензионного соглашения.
  • В режиме установки с использованием командной строки, который может применяться из скриптов или при невозможности запуска web-интерфейса, реализована опция "--api", позволяющая управлять установкой с другого компьютера.
  • В режиме автоматической установки добавлена поддержка встраивания скриптов в конфигурацию установки. Для добавления скриптов предложена секция "scripts", позволяющая добавить скрипты, запускаемые до или после установки, а также во время первой загрузки установленной системы.
  • В конфигурации для режима автоматической установки появилась возможность автоматической генерации физических разделов в группе разделов LVM на основе диска, указанного в качестве основы для LVM. Также добавлена поддержка определения в конфигурации для разблокировки зашифрованных дисков, информация для расшифровки которых хранится в TPMv2.


  1. Главная ссылка к новости (https://agama-project.github.i...)
  2. OpenNews: Январский выпуск дистрибутива openSUSE Slowroll
  3. OpenNews: openSUSE развивает новый графический интерфейс установки пакетов YQPkg
  4. OpenNews: Дистрибутив openSUSE представил альтернативный инсталлятор Agama 10
  5. OpenNews: Началась разработка дистрибутива openSUSE Leap 16.0
  6. OpenNews: Компания SUSE попросила прекратить использование бренда SUSE в проекте openSUSE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62615-agama
Ключевые слова: agama, suse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 00:06, 26/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    >web-интерфейс

    О как!

     
     
  • 2.4, _kp (ok), 00:41, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да на сборной солянке из Ruby, Rust и JavaScript, TypeScript итог очевиден.
    Хотя, конечно пофиг, что под капотом у инсталлятора, важен результат.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:23, 26/01/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Оставьте уже один дистрибутив, неважно какой. Оду оконную систему, один менеджер пакетов. А то все те усилия, которые тратятся на создание очередных нескучных обоев лучше было бы направить на развитие чего то одного, но единого для всех. Тогда и десктоп линукс появится.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:38, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оставьте уже один дистрибутив, неважно какой. Оду оконную систему, один менеджер пакетов. А то все те усилия, которые тратятся на создание очередных нескучных обоев лучше было бы направить на развитие чего то одного, но единого для всех

    Оконная система и так одна, просто на неё не все перешли, но это не проблема - их перейдут когда софт просто перестанет работать с иксами.

    Что касается дистрибутивов и пакетных менеджеров, у всего есть плюсы и минусы, да такие что ни одно не выбилось даже в лидеры. Debian? А хочу чтобы не протухшее. Arch? А хочу чтобы не ломалось. Nix? А хочу чтобы без драм с фурями. Gentoo? А хочу чтобы не конпелять сутками. FreeBSD ports? А хочу чтобы с современным ядром. Debian?

    > А то все те усилия, которые тратятся на создание очередных нескучных обоев лучше было бы направить на развитие чего то одного, но единого для всех

    Вам бы подразобраться чем дистрибутивы и пакетные системы отличаются, так бы не позорились. Ну и вас не спросили, на что усилия тратить. Мог бы спросить "на какое именно что-то одно" и после ответа размазать почему нет, но жалко вас необразованного.

    > Тогда и десктоп линукс появится.

    Какая в этом ценность? Десктоп линукс это смещение фокуса с продвинутых пользователей на обычных, значит я, как продвинутый, пострадаю. Это приход проприетарщины и вторичных недотехнологий ей нужных, от флатпаков до DRM. А что в плюсе? Число хомячков, не способных баг репорт написать, не говоря уже о коде? Зачем?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 01:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да смысл? Хочешь чтобы все из коробки работало? Windows 11 под которую есть все. А чего нет, то это софт под сервера и на десктопе не нужен. С docker надобность linux на десктопе пропала (кроме гос контор с их гостами и кривым софтом, но это их проблемы и их личная разработка). И только steamos имеет хоть какой-то смысл как угроза Microsoft за монополию их стора и она хорошо допилена поэтому. Андроид отдельная вещь, и да под него имеет смысл разрабатывать, ну потому он и допилен полностью + кастомные прошивки. Почему под linux нет нормального десктопа, нормальных видеодоайверов для среднего компа и поддержки от вендоров ноутов таких как asus и lenovo? Ответ очень прост, потому что оно сильно и не надо никому, разве что как вещь в себе без которой можно обойтись.
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 01:19, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальных видеодоайверов для среднего компа и поддержки от вендоров ноутов таких как asus и lenovo?

    О чём ты, болезный? Это всё даже под FreeBSD есть.

     

  • 1.5, th3m3 (ok), 00:43, 26/01/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    >построен с использованием web-технологий

    Тут всё сразу понятно, закапывайте.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру