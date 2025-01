Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 11

1.1 , A.Stahl ( ok ), 00:06, 26/01/2025 [ответить] + / – >web-интерфейс О как!

2.4 , _kp ( ok ), 00:41, 26/01/2025
Да на сборной солянке из Ruby, Rust и JavaScript, TypeScript итог очевиден.

Хотя, конечно пофиг, что под капотом у инсталлятора, важен результат.



1.2 , Аноним ( 2 ), 00:23, 26/01/2025
Оставьте уже один дистрибутив, неважно какой. Оду оконную систему, один менеджер пакетов. А то все те усилия, которые тратятся на создание очередных нескучных обоев лучше было бы направить на развитие чего то одного, но единого для всех. Тогда и десктоп линукс появится.

2.3 , Аноним ( 3 ), 00:38, 26/01/2025
> Оставьте уже один дистрибутив, неважно какой. Оду оконную систему, один менеджер пакетов. А то все те усилия, которые тратятся на создание очередных нескучных обоев лучше было бы направить на развитие чего то одного, но единого для всех Оконная система и так одна, просто на неё не все перешли, но это не проблема - их перейдут когда софт просто перестанет работать с иксами. Что касается дистрибутивов и пакетных менеджеров, у всего есть плюсы и минусы, да такие что ни одно не выбилось даже в лидеры. Debian? А хочу чтобы не протухшее. Arch? А хочу чтобы не ломалось. Nix? А хочу чтобы без драм с фурями. Gentoo? А хочу чтобы не конпелять сутками. FreeBSD ports? А хочу чтобы с современным ядром. Debian? > А то все те усилия, которые тратятся на создание очередных нескучных обоев лучше было бы направить на развитие чего то одного, но единого для всех Вам бы подразобраться чем дистрибутивы и пакетные системы отличаются, так бы не позорились. Ну и вас не спросили, на что усилия тратить. Мог бы спросить "на какое именно что-то одно" и после ответа размазать почему нет, но жалко вас необразованного. > Тогда и десктоп линукс появится. Какая в этом ценность? Десктоп линукс это смещение фокуса с продвинутых пользователей на обычных, значит я, как продвинутый, пострадаю. Это приход проприетарщины и вторичных недотехнологий ей нужных, от флатпаков до DRM. А что в плюсе? Число хомячков, не способных баг репорт написать, не говоря уже о коде? Зачем?

3.6 , Аноним ( 6 ), 01:01, 26/01/2025
Да смысл? Хочешь чтобы все из коробки работало? Windows 11 под которую есть все. А чего нет, то это софт под сервера и на десктопе не нужен. С docker надобность linux на десктопе пропала (кроме гос контор с их гостами и кривым софтом, но это их проблемы и их личная разработка). И только steamos имеет хоть какой-то смысл как угроза Microsoft за монополию их стора и она хорошо допилена поэтому. Андроид отдельная вещь, и да под него имеет смысл разрабатывать, ну потому он и допилен полностью + кастомные прошивки. Почему под linux нет нормального десктопа, нормальных видеодоайверов для среднего компа и поддержки от вендоров ноутов таких как asus и lenovo? Ответ очень прост, потому что оно сильно и не надо никому, разве что как вещь в себе без которой можно обойтись.

4.7 , Аноним ( 3 ), 01:19, 26/01/2025
> нормальных видеодоайверов для среднего компа и поддержки от вендоров ноутов таких как asus и lenovo? О чём ты, болезный? Это всё даже под FreeBSD есть.



1.5 , th3m3 ( ok ), 00:43, 26/01/2025
>построен с использованием web-технологий Тут всё сразу понятно, закапывайте.