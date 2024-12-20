openSUSE развивает новый графический интерфейс установки пакетов YQPkg

Проект openSUSE объявил о разработке нового графического интерфейса для выбора и установки пакетов YQPkg, образованного путём создания самодостаточного приложения из компонента YQPackageSelector, входящего в состав YaST. YQPkg избавлен от привязки к YaST и не использует его компоненты в качестве зависимостей - для работы с пакетами напрямую используется libzypp. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Графический интерфейс основан на библиотеке Qt.

В программе поддерживаются такие операции, как установка/обновление/удаление пакетов, оценка зависимостей, предоставление сводной и подробной информации о пакете. Разработка находится на альфа-стадии. Среди ещё не реализованных возможностей: операции с репозиториями, обновление состояния репозитория и импорт GPG-ключей.