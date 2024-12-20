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openSUSE развивает новый графический интерфейс установки пакетов YQPkg

20.12.2024 22:05

Проект openSUSE объявил о разработке нового графического интерфейса для выбора и установки пакетов YQPkg, образованного путём создания самодостаточного приложения из компонента YQPackageSelector, входящего в состав YaST. YQPkg избавлен от привязки к YaST и не использует его компоненты в качестве зависимостей - для работы с пакетами напрямую используется libzypp. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Графический интерфейс основан на библиотеке Qt.

В программе поддерживаются такие операции, как установка/обновление/удаление пакетов, оценка зависимостей, предоставление сводной и подробной информации о пакете. Разработка находится на альфа-стадии. Среди ещё не реализованных возможностей: операции с репозиториями, обновление состояния репозитория и импорт GPG-ключей.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2024...)
  2. OpenNews: Доступен атомарно обновляемый дистрибутив openSUSE Leap Micro 6.1
  3. OpenNews: Дистрибутив openSUSE представил альтернативный инсталлятор Agama 10
  4. OpenNews: Началась разработка дистрибутива openSUSE Leap 16.0
  5. OpenNews: Компания SUSE попросила прекратить использование бренда SUSE в проекте openSUSE
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62447-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:53, 20/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    > C++, Qt, интерфейс не переработан до неузнаваемости

    Хм, что не так, где подвох?

     
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 00:29, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не осилили ни qss, ни qml. лучше так, что на веб-шлаке типа раста или js. можно qt6ct заюзать
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:29, 20/12/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Имеет вид археологической древности.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:39, 20/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Имеет вид археологической древности.

    Да вообще-то - под Synaptic обычный косит. Без ложной скромности.

     

  • 1.4, Ilya Indigo (ok), 23:36, 20/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Обломались со своим Ruby!
    Студенты закончили универ и больше этот YaST с его кучей хлама на ruby поддерживать некому и теперь от него избавляются.
    Хоть что-то полезное, но можно было на плюсах писать изначально.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:45, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут питон был бы в самый раз
     

  • 1.5, Аноним (6), 23:39, 20/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.
    > Графический интерфейс основан на библиотеке Qt.

    Надо же. У зюзи случился приступ адеквата в кои-то веки? Прямо странно даже. А то свой YaST изгадили в какое-то кривое паленое скриптог@вно просто.

     
  • 1.7, th3m3 (ok), 23:52, 20/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Код написан на языке С++

    Слава богу, что не поганый электрон с js.

     

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