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Выпуск инсталлятора Archinstall 3.0.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

17.11.2024 17:45

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 3.0, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Код Archinstall написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Четыре года назад была предпринята попытка создания варианта Archinstall с графическим интерфейсом установки, но она не получила развития.

В новой версии Archinstall полностью переделан консольный интерфейс пользователя, который переведён на использование библиотеки Curses. Использование Curses дало возможность улучшить внешний вид, повысить удобство работы и реализовать более сложную компоновку элементов интерфейса, в котором теперь имеется отдельная область экрана с постоянно видимым меню. Кроме того, проведена работа по повышению качества кода и расширению охвата при тестировании.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/archlinux/a...)
  2. OpenNews: В Arch Linux обновлён пакетный менеджер Pacman 6.1 и инсталлятор Archinstall 2.7.2
  3. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.7, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  4. OpenNews: Порт Arch Linux для архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Релиз Aura 4.0.0, пакетного менеджера для Arch Linux
  6. OpenNews: Компания Valve начнёт напрямую участвовать в разработке Arch Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал nume
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62242-archinstall
Ключевые слова: archinstall, archlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Yevgeny Vaganovich (?), 18:06, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Тестил на виртуалке. Даже работает. Но! Теряется смысл всего арча, который ценен тем, что с самых начальных этапов установки ты делаешь всё вручную под себя, а не под готовые шаблоны.
     
     
  • 2.2, Diozan (ok), 18:10, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то мешает продолжать делать всё руками?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:53, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты это про себя? Учитывая, что в предыдущем посте, автор не говорил, что ему мешает что-то там.
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:17, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Суть арча в полном выборе всех компонентов системы и самом адекватном ПМ, не вижу проблему автоматизации рутины.
     
     
  • 3.6, nume (ok), 18:27, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо сказано
     
  • 3.12, Аноним (10), 18:54, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > не вижу проблему автоматизации рутины

    Оно тебе наавтоматизирует. Впрочем, да, есть те, кому действительно всё равно какие пакеты устанавливаются в зависимостях, главное чтобы браузер с ютубом грузился.

     
     
  • 4.15, Аноним (4), 18:59, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и не пользуюсь, но понимаю, почему это существует. И, надо сказать, pacstrap по умолчанию работает в неинтерактивном режиме, получается, мейнтейнерам тоже "все равно"?
     
  • 3.34, я (?), 20:49, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    самый адекватный ПМ - portage (arch не пробовал, но в msys2 играл)
     
  • 3.35, Аноним (35), 20:49, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Суть арча в полном выборе всех компонентов системы и самом адекватном ПМ

    Вилами по воде, без конкретики. Типа звучит умно, на деле - бред.

    Федоровский dnf по дефолту правильно деинсталирует без запоминания всех этих мульонов флагов... Rscnn... Или надо два раза cc указывать?

    А в Альпаине пакеты куда тоньше разбиты. Как минимум сам пакет, его маны, опенрц скрипты. Все это раздельно. Вот где выбор компонентов.

    Так что рачик максимум чем ценен - это свежестью и обширностью реп.

    И то, первое скорее минус. Как пользователь КДЕ прекрасно знаю, что кеды нельзя ставить после релиза мажорной версии... И в рачике начинаются костыли. А в Федоре, например, можно просто скипнуть текущий релиз ОС.

     
     
  • 4.53, Аноним (53), 21:40, 17/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, pic (ok), 18:56, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато не привязано к графическим тулкитам.
    Саму, человечную, реализацию крайне одобряю, хотя я дебианщик и пользовался арчем 1,5 года, уже очень давно.
     
  • 2.23, Ынтырпырайз (?), 20:15, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да. Без пердолинга это уже не Арч.
    И да, печатать команды установочных шкриптов ручками в ниггаконшоле - это другое. Там магия!
     
     
  • 3.28, Аноним (53), 20:27, 17/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.49, Аноним (53), 21:37, 17/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (13)

  • 1.3, Аноним (3), 18:11, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вот в наше время такого не было!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:38, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >А вот в наше время такого не было!

    В наше время и в редхате ядра в обязательном порядке пересобирались под себя.
    А позже и и дженты по 3 дня компилились из исходников.
    Не вижу в устранении рутины ничего предосудительного.

     
  • 2.42, Аноним (-), 21:18, 17/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:17, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    илитарность местных экс-пердов затерялась куда-то
     
  • 1.8, Аноним (8), 18:45, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Арч помойкка. А вики неплохое
     
     
  • 2.11, pic (ok), 18:54, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Их вики самое лучшее, что видел из документации.
     
     
  • 3.27, Yevgeny Vaganovich (?), 20:26, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. После вики арча можно смело сказать, что у других дистров документации нет вообще. У того же дебиана вся документация в /usr/doc да и ещё в сжатых файлах.
     
     
  • 4.48, Аноним (5), 21:36, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У генты не хуже, если не лучше
     
     
  • 5.50, Аноним (53), 21:38, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если не лучше

    Из вac двоих клoyн явно ты

     
  • 5.55, Анониссимус (?), 22:04, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У генты лучше, но меньше.
     
  • 2.26, Yevgeny Vaganovich (?), 20:24, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помойка это то что у тeбя внутри черепушки.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 20:30, 17/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:50, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> Код Archinstall написан на языке Python

    meh

     
     
  • 2.18, нейм (?), 19:21, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотел шоб на расте?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 20:14, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, на русском
     
  • 3.30, Аноним (32), 20:28, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да на чём угодно, что не жрёт несколько гигов оперативы и гигагерц цпу, чтобы вывести hello world.
     
     
  • 4.36, Аноним (35), 20:52, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Питон жрет?
     
  • 3.52, Аноним (53), 21:39, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kлoyн
     

  • 1.17, Аноним (-), 19:03, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Полезная штука, неплохие дефолтные настройки (подойдут всем), несколько профилей использования, btrfs сабвольюмы разбивает нормально, подключить снаппер и снапшоты после этого можно быстро, в общем спасибо авторам за труд, удобно быстро разворачивать любимый арчик.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:39, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разбивка дисков помню была корявая, особенно если хочется поправить схему сабволюмов
     
  • 2.33, Аноним (53), 20:30, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > подойдут всем

    Ценность арча как раз в том, чтобы не "всем", а чтобы каждый САМ под себя подбирал. Для "всех" есть всякие бубунто-федоры с минтами.

     
     
  • 3.38, чатжпт (?), 20:55, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из-за таких как ты и плодятся *вно-манжары, вместо того чтобы упростить людям возможность вкатиться в арч
     
     
  • 4.45, Аноним (53), 21:34, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > чатжпт

    Kлoyн

     

  • 1.20, Аноним (20), 19:44, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Причины выбрать Арч вместо Убунты?
     
     
  • 2.21, анон (?), 20:01, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AUR
     
     
  • 3.24, Ынтырпырайз (?), 20:17, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Опасная помойка.
     
     
  • 4.31, Аноним (53), 20:29, 17/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.25, Аноним (20), 20:22, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АУР в смысле там много софта? - мне нужен только файрфокс из пакетов
     
  • 2.29, Аноним (53), 20:28, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причины выбрать Арч вместо Убунты?

    Наличие документации?

     
     
  • 3.39, Аноним (20), 20:58, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю о линуксе всё, мне не нужна документация.
     
  • 3.40, чатжпт (?), 20:59, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вообще наличие документации связано с выбором дистрибутива? Она в большинстве об одном и том же открытом софте с одинаковыми конфигами.
    Вообще после 20 лет с линукс не вижу разницы между дистрибутивами: убунту, федора, арч.. одно и тоже везде.
     
     
  • 4.47, Аноним (53), 21:36, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > чатжпт

    Дебилоид

     
  • 2.37, Аноним (35), 20:54, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если задаешь такие вопросы, то Прч тебе не нужен.
     
  • 2.41, чатжпт (?), 21:03, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет никаких причин в выборе какого-либо дистрибутива, это всё как завещал Линукс Торнвальд - just for fun.
    Мне просто надоела федора, поставил арч. Так же работает, есть не просит, смысла выбирать именно арч - ноль.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 21:31, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так же работает

    Так же работает (периодически ломаясь), или также работает (т.е. иногда работает). Пробелы важны!

     
  • 3.46, Аноним (53), 21:35, 17/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (12)

  • 1.44, Аноним (44), 21:31, 17/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.54, Аноним (54), 21:48, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не инсталятор а netинсталятор. Без ИНЕТА ArchLinux установить невозможно.
     

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