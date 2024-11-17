Выпуск инсталлятора Archinstall 3.0.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

Опубликован выпуск инсталлятора Archinstall 3.0, который с апреля 2021 года в качестве опции входит в состав установочных iso-образов Arch Linux. Archinstall работает в консольном режиме и может использоваться вместо предлагаемого по умолчанию ручного режима установки дистрибутива. Код Archinstall написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Archinstall предоставляет диалоговый (guided) и автоматизированный режимы работы. В автоматизированном режиме имеется возможность использования скриптов для развёртывания типовых конфигураций. Инсталлятор также поддерживает профили установки, например, профиль "desktop" для выбора рабочего стола (KDE, GNOME, Awesome) и установки необходимых для его работы пакетов, или профили "webserver" и "database" для выбора и установки начинки web-серверов и СУБД. Четыре года назад была предпринята попытка создания варианта Archinstall с графическим интерфейсом установки, но она не получила развития.

В новой версии Archinstall полностью переделан консольный интерфейс пользователя, который переведён на использование библиотеки Curses. Использование Curses дало возможность улучшить внешний вид, повысить удобство работы и реализовать более сложную компоновку элементов интерфейса, в котором теперь имеется отдельная область экрана с постоянно видимым меню. Кроме того, проведена работа по повышению качества кода и расширению охвата при тестировании.