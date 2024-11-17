Выпуск инсталлятора Archinstall 3.0.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux

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|1.1, Yevgeny Vaganovich (?), 18:06, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Тестил на виртуалке. Даже работает. Но! Теряется смысл всего арча, который ценен тем, что с самых начальных этапов установки ты делаешь всё вручную под себя, а не под готовые шаблоны.
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|3.10, Аноним (10), 18:53, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты это про себя? Учитывая, что в предыдущем посте, автор не говорил, что ему мешает что-то там.
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|2.4, Аноним (4), 18:17, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Суть арча в полном выборе всех компонентов системы и самом адекватном ПМ, не вижу проблему автоматизации рутины.
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|3.12, Аноним (10), 18:54, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> не вижу проблему автоматизации рутины
Оно тебе наавтоматизирует. Впрочем, да, есть те, кому действительно всё равно какие пакеты устанавливаются в зависимостях, главное чтобы браузер с ютубом грузился.
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|4.15, Аноним (4), 18:59, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я и не пользуюсь, но понимаю, почему это существует. И, надо сказать, pacstrap по умолчанию работает в неинтерактивном режиме, получается, мейнтейнерам тоже "все равно"?
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|3.34, я (?), 20:49, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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самый адекватный ПМ - portage (arch не пробовал, но в msys2 играл)
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|3.35, Аноним (35), 20:49, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Суть арча в полном выборе всех компонентов системы и самом адекватном ПМ
Вилами по воде, без конкретики. Типа звучит умно, на деле - бред.
Федоровский dnf по дефолту правильно деинсталирует без запоминания всех этих мульонов флагов... Rscnn... Или надо два раза cc указывать?
А в Альпаине пакеты куда тоньше разбиты. Как минимум сам пакет, его маны, опенрц скрипты. Все это раздельно. Вот где выбор компонентов.
Так что рачик максимум чем ценен - это свежестью и обширностью реп.
И то, первое скорее минус. Как пользователь КДЕ прекрасно знаю, что кеды нельзя ставить после релиза мажорной версии... И в рачике начинаются костыли. А в Федоре, например, можно просто скипнуть текущий релиз ОС.
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|2.14, pic (ok), 18:56, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато не привязано к графическим тулкитам.
Саму, человечную, реализацию крайне одобряю, хотя я дебианщик и пользовался арчем 1,5 года, уже очень давно.
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|2.23, Ынтырпырайз (?), 20:15, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да. Без пердолинга это уже не Арч.
И да, печатать команды установочных шкриптов ручками в ниггаконшоле - это другое. Там магия!
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|2.7, Аноним (7), 18:38, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>А вот в наше время такого не было!
В наше время и в редхате ядра в обязательном порядке пересобирались под себя.
А позже и и дженты по 3 дня компилились из исходников.
Не вижу в устранении рутины ничего предосудительного.
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|2.11, pic (ok), 18:54, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Их вики самое лучшее, что видел из документации.
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|3.27, Yevgeny Vaganovich (?), 20:26, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. После вики арча можно смело сказать, что у других дистров документации нет вообще. У того же дебиана вся документация в /usr/doc да и ещё в сжатых файлах.
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|3.30, Аноним (32), 20:28, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да на чём угодно, что не жрёт несколько гигов оперативы и гигагерц цпу, чтобы вывести hello world.
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|1.17, Аноним (-), 19:03, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Полезная штука, неплохие дефолтные настройки (подойдут всем), несколько профилей использования, btrfs сабвольюмы разбивает нормально, подключить снаппер и снапшоты после этого можно быстро, в общем спасибо авторам за труд, удобно быстро разворачивать любимый арчик.
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|2.19, Аноним (19), 19:39, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разбивка дисков помню была корявая, особенно если хочется поправить схему сабволюмов
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|2.33, Аноним (53), 20:30, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> подойдут всем
Ценность арча как раз в том, чтобы не "всем", а чтобы каждый САМ под себя подбирал. Для "всех" есть всякие бубунто-федоры с минтами.
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|3.38, чатжпт (?), 20:55, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из-за таких как ты и плодятся *вно-манжары, вместо того чтобы упростить людям возможность вкатиться в арч
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|3.25, Аноним (20), 20:22, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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АУР в смысле там много софта? - мне нужен только файрфокс из пакетов
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|3.40, чатжпт (?), 20:59, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вообще наличие документации связано с выбором дистрибутива? Она в большинстве об одном и том же открытом софте с одинаковыми конфигами.
Вообще после 20 лет с линукс не вижу разницы между дистрибутивами: убунту, федора, арч.. одно и тоже везде.
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|2.41, чатжпт (?), 21:03, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет никаких причин в выборе какого-либо дистрибутива, это всё как завещал Линукс Торнвальд - just for fun.
Мне просто надоела федора, поставил арч. Так же работает, есть не просит, смысла выбирать именно арч - ноль.
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|3.43, Аноним (43), 21:31, 17/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так же работает
Так же работает (периодически ломаясь), или также работает (т.е. иногда работает). Пробелы важны!
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|1.54, Аноним (54), 21:48, 17/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это не инсталятор а netинсталятор. Без ИНЕТА ArchLinux установить невозможно.
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