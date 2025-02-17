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SUSE и openSUSE рассматривают прекращение поддержки загрузки на системах с BIOS

17.02.2025 22:39

Luboš Kocman, отвечающий за подготовку релизов openSUSE, сообщил, что компания SUSE рассматривает возможность прекращения поддержки загрузки с использованием BIOS, что приведёт к невозможности использования дистрибутивов SUSE и openSUSE на системах без поддержки UEFI. Желание прекратить поддержку BIOS объясняется тем, что начиная с выпусков SLES 16 и openSUSE Leap 16 cборка пакетов будет осуществляться для архитектуры x86-64-v2, которая охватывает расширения SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B.

Разработчики сомневаются, что в обиходе имеется оборудование, использующее архитектуру x86-64-v2, но не поддерживающее UEFI. Что касается систем виртуализации, для загрузки виртуальных машин в которых часто используется режим на основе BIOS, сообщается, что это не будет проблемой, так как KVM, Xen, VirtualBox и другие системы виртуализации могут эмулировать UEFI. Оборудование на базе платформ Intel поставляется с UEFI начиная с 2005 года. В 2020 году компания Intel прекратила поддержку BIOS в клиентских системах и платформах для датацентров.

Дистрибутив Fedora намеревался прекратить поддержку BIOS в 2020 и 2022 годах, но технический комитет проекта отклонил данные инициативы.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/arc...)
  2. OpenNews: Дистрибутив openSUSE Tumbleweed перешёл на использование SELinux по умолчанию
  3. OpenNews: Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 11
  4. OpenNews: Началась разработка дистрибутива openSUSE Leap 16.0
  5. OpenNews: Компания SUSE попросила прекратить использование бренда SUSE в проекте openSUSE
  6. OpenNews: Технический комитет отклонил план по прекращению поддержки BIOS в Fedora
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62738-suse
Ключевые слова: suse, opensuse, bios, uefi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:00, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > сообщается, что это не будет проблемой, так как KVM, Xen, VirtualBox и другие системы виртуализации могут эмулировать UEFI

    ага, а они изучали ситуацию на рынке VPS?

     
     
  • 2.3, НяшМяш (ok), 23:08, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А у кого на рынке ещё есть загрузка с BIOS? Hetzner, например, уже пару лет как новые машины запускает с UEFI по-умолчанию.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:21, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никому этот дистрибутив на услоновном ВасяХост не сдался, там как стояла бубунта так и будет стоять
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:58, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Виртуальные машины, использующие UEFI требуют для своей работы больше памяти, что негативно сказывается на услугах дешевых VPS.
    Например дефолтный (не затюненый) Debian 12 x86_64 требует 384 МБ для того, чтобы стартануть в режиме BIOS, и более 600 мегабайт чтобы запустить ядро с UEFI.
     
     
  • 3.9, scriptkiddis (?), 00:03, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где почитать отчего такой жор?
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:18, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое у вас дефолтный дебиан 12?
    чтобы "стартануть" ему и 250 МБ с запасом, что так, что эдак
     
  • 3.20, Аноним (20), 01:41, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ложь, конечно же. Никакой дополнительной памяти для uefi не требуется, с чего вам вообще такое в голову могло прийти ляпнуть?
     
  • 3.21, Аноним (21), 01:43, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то странное, моё вручную скомпилированное ядро в режиме uefi (efistub) 30 мегабайт требует со всем железом и сервисами. Ещё 100 сверху на видеодрайвер, но тут уж без вариантов. Попробуй efifb вместо simpledrm может, не знаю.
     
  • 3.23, Аноним (23), 01:59, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит дебиановцы опять что-то своими прямыми ручками  наоптимизировали, а прилетело по UEFI.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:03, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да они небось хотят на systemd-boot по умолчанию перейти.
     
     
  • 2.22, Аноним (23), 01:53, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора. SELinux ещё скоро завезут, будет надёжный секурный дистрибутив.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:41, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инклюзивные дистры не могут без отмены или выпиливания.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 02:02, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, надо тащить все костыли двадцатилетней давности, конечно. Альтовцы не дадут соврать.
     

  • 1.6, KKK (?), 23:44, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто вообще в здравом уме будет использовать эту помойку после их недавнего заявления про "гниющие куски мяса".
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:58, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/62256-top500
     
     
  • 3.11, KKK (?), 00:12, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это их братишки-рептилоиды. Я имел в виду людей.
     
  • 3.13, KKK (?), 00:16, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Министерство энергетики США
    >Здравый ум

    Это взаимоисключающие понятия.

     

  • 1.10, anonymous (??), 00:04, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть убирают поддежку BIOS и устаревших процов. Я свой дистрибутив под свои задачи пилю.
     
  • 1.16, Аноним (-), 00:23, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разумное решение. Потому что BIOS сейчас практически никому не нужен.
    Тратить время на его тестирование нерационально.
    Да и как теститить-то? Собирать по помойкам третьепни чтобы потом их пытаться оживить? Так и с бомжами подрасть есть шанс.

    А для спец-олимпиадников с таким старье есть спец-дистры.

     
  • 1.17, поле Name (?), 01:13, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ни разу не встречал людей повседневно использующих на десктопе/рабочей станции SUSE и openSUSE.
    Сравнение с Федорой неуместно.
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:23, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хватает дежурной фразы, чего-то типа

    > чтобы не отнимать ресурсы у основной команды разработчиков, которая сможет сосредоточить своё внимание на работе Fedora в окружениях с UEFI.

    как в новости про Fedora.

     
  • 1.25, Аноним (25), 02:19, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разработчики сомневаются, что в обиходе имеется оборудование, использующее архитектуру x86-64-v2, но не поддерживающее UEFI

    Им бы сначала к доктору с таким построением причинно-следственных связей, а потом обратно в детский сад.

     

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