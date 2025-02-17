SUSE и openSUSE рассматривают прекращение поддержки загрузки на системах с BIOS

Luboš Kocman, отвечающий за подготовку релизов openSUSE, сообщил, что компания SUSE рассматривает возможность прекращения поддержки загрузки с использованием BIOS, что приведёт к невозможности использования дистрибутивов SUSE и openSUSE на системах без поддержки UEFI. Желание прекратить поддержку BIOS объясняется тем, что начиная с выпусков SLES 16 и openSUSE Leap 16 cборка пакетов будет осуществляться для архитектуры x86-64-v2, которая охватывает расширения SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B.

Разработчики сомневаются, что в обиходе имеется оборудование, использующее архитектуру x86-64-v2, но не поддерживающее UEFI. Что касается систем виртуализации, для загрузки виртуальных машин в которых часто используется режим на основе BIOS, сообщается, что это не будет проблемой, так как KVM, Xen, VirtualBox и другие системы виртуализации могут эмулировать UEFI. Оборудование на базе платформ Intel поставляется с UEFI начиная с 2005 года. В 2020 году компания Intel прекратила поддержку BIOS в клиентских системах и платформах для датацентров.

Дистрибутив Fedora намеревался прекратить поддержку BIOS в 2020 и 2022 годах, но технический комитет проекта отклонил данные инициативы.



