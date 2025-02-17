SUSE и openSUSE рассматривают прекращение поддержки загрузки на системах с BIOS

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|1.1, Аноним (1), 23:00, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> сообщается, что это не будет проблемой, так как KVM, Xen, VirtualBox и другие системы виртуализации могут эмулировать UEFI
ага, а они изучали ситуацию на рынке VPS?
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|2.3, НяшМяш (ok), 23:08, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А у кого на рынке ещё есть загрузка с BIOS? Hetzner, например, уже пару лет как новые машины запускает с UEFI по-умолчанию.
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|2.4, Аноним (4), 23:21, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никому этот дистрибутив на услоновном ВасяХост не сдался, там как стояла бубунта так и будет стоять
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|2.7, Аноним (7), 23:58, 17/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Виртуальные машины, использующие UEFI требуют для своей работы больше памяти, что негативно сказывается на услугах дешевых VPS.
Например дефолтный (не затюненый) Debian 12 x86_64 требует 384 МБ для того, чтобы стартануть в режиме BIOS, и более 600 мегабайт чтобы запустить ядро с UEFI.
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|3.18, Аноним (18), 01:18, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что такое у вас дефолтный дебиан 12?
чтобы "стартануть" ему и 250 МБ с запасом, что так, что эдак
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|3.20, Аноним (20), 01:41, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ложь, конечно же. Никакой дополнительной памяти для uefi не требуется, с чего вам вообще такое в голову могло прийти ляпнуть?
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|3.21, Аноним (21), 01:43, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то странное, моё вручную скомпилированное ядро в режиме uefi (efistub) 30 мегабайт требует со всем железом и сервисами. Ещё 100 сверху на видеодрайвер, но тут уж без вариантов. Попробуй efifb вместо simpledrm может, не знаю.
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|3.23, Аноним (23), 01:59, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит дебиановцы опять что-то своими прямыми ручками наоптимизировали, а прилетело по UEFI.
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|2.22, Аноним (23), 01:53, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно пора. SELinux ещё скоро завезут, будет надёжный секурный дистрибутив.
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|2.24, Аноним (23), 02:02, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, надо тащить все костыли двадцатилетней давности, конечно. Альтовцы не дадут соврать.
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|1.6, KKK (?), 23:44, 17/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто вообще в здравом уме будет использовать эту помойку после их недавнего заявления про "гниющие куски мяса".
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|3.13, KKK (?), 00:16, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Министерство энергетики США
>Здравый ум
Это взаимоисключающие понятия.
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|1.10, anonymous (??), 00:04, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пусть убирают поддежку BIOS и устаревших процов. Я свой дистрибутив под свои задачи пилю.
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|1.16, Аноним (-), 00:23, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Разумное решение. Потому что BIOS сейчас практически никому не нужен.
Тратить время на его тестирование нерационально.
Да и как теститить-то? Собирать по помойкам третьепни чтобы потом их пытаться оживить? Так и с бомжами подрасть есть шанс.
А для спец-олимпиадников с таким старье есть спец-дистры.
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|1.17, поле Name (?), 01:13, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я ни разу не встречал людей повседневно использующих на десктопе/рабочей станции SUSE и openSUSE.
Сравнение с Федорой неуместно.
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|1.19, Аноним (19), 01:23, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не хватает дежурной фразы, чего-то типа
> чтобы не отнимать ресурсы у основной команды разработчиков, которая сможет сосредоточить своё внимание на работе Fedora в окружениях с UEFI.
как в новости про Fedora.
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|1.25, Аноним (25), 02:19, 18/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Разработчики сомневаются, что в обиходе имеется оборудование, использующее архитектуру x86-64-v2, но не поддерживающее UEFI
Им бы сначала к доктору с таким построением причинно-следственных связей, а потом обратно в детский сад.
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