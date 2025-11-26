Доступен выпуск дистрибутива Rocky Linux 10.1, развивающего свободную сборку Red Hat Enterprise Linux, способную занять место классического CentOS. Дистрибутив бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 10.1 и CentOS 10 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 10 будет осуществляться до 2035 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86-64-v3, aarch64, ppc64le (IBM POWER), s390x (IBM Z) и riscv64. Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME и KDE, опубликованные для архитектуры x86_64. Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux главным образом изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 10.1 можно познакомиться в анонсе RHEL 10.1. Выпуск включает только 64-разрядные сборки пакетов. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить официальную поддержку архитектуры RISC-V, реализованную для плат StarFive VisionFive 2 (VF2) и SiFive HiFive Premier P550, а также запуска в эмуляторе QEMU. Кроме того, проектом развивается несколько собственных репозиториев с дополнительными пакетами: plus - пока доступен только пакет с СУБД Valkey 8.0.3 (форк Redis).

NFV - пакеты для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).

CRB (Code Ready Builder) - дополнительные пакеты для разработчиков.

RT - пакеты для работы в режиме реального времени.

HighAvailability - пакеты для создания высоконадёжных систем.

SAP и SAPHANA - пакеты для SAP и SAP HANA, такие как resource-agents, sap-hana-ha, sap-cluster-connector и vhostmd. В качестве источника исходных пакетов при формировании Rocky Linux 10.1 задействован репозиторий OpenELA, поддерживаемый совместно с Oracle и SUSE. Изменение процессов разработки обусловлено прекращением размещения компанией Red Hat исходных текстов rpm-пакетов RHEL в публичном репозитории git.centos.org. Исходные пакеты предоставляются клиентам компании только через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Исходные тексты остаются доступны в репозитории CentOS Stream, но он полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Дистрибутив Rocky Linux развивается под покровительством организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. К разработке и финансированию проекта присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.



