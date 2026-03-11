Oracle опубликовал бесплатную редакцию Solaris 11.4.90 CBE

|
|1.5, Аноним (5), 11:19, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Заблокирован. Теоретически скачать можно, но полагаю, что репозитории тоже заблокированы. Это сложнее, но тоже решаемо. Зря они так - сделал бы для него сборку интересного ПО - популяризация не помешала бы никому. Но не им, очевидно. Впрочем, их проблема.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 11:49, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Популяризация Соляриса помешат гегемону линукса на серверах мира.
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 16:04, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Популяризация Соляриса помешат гегемону линукса на серверах мира.
Это пожелание? Или утверждение? Кому надо полупроприетарную систему сливающую по всем параметрам пингвину от махрового проприетарного вендорлокера? Где они от щедрот аж с лопаты дали какой-то комьюнити огрызок. Интересно сколько там этого "компьюнити" осталось на этот момент.
|
|2.11, Жироватт (ok), 12:10, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ZvwerDVD Solaris Vasyan Edition Version 11.4.90.3856 FINAL
Ничего не вырезано, ничего не перекодировано!
Пролечено от жадности, проверки на персонал юз отвязаны от сервера
В сборке стоит сервер rsync.vasyan.narod.ru, новое оффициальное зеркало CBE.
Устанавливается оракл датабейз и BigCorp(c) FizzBuzz(R) DataCrawlEngine(tm).
Проверено антивирусом кошмарского и зеленым пауканом!
Качайте также Lite, Ultimate и Supreme Edition!
|
|1.6, Аноним (8), 11:47, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это то за разработчик такой у которого, так на всякий случай есть лишний сервер на Спарк для разработки?
|
|
|
|2.10, nox. (?), 12:06, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
The latest Oracle Solaris 11.4 CBE release on the Oracle Software Delivery Cloud. This includes the images for SPARC and x86, for the Text Installer, the AI Boot Image, and the IPS repository.
|
|2.13, Жироватт (ok), 12:11, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Совершенно бытовая история - списал себе домой полную стойку с тремя юнитовыми серверами и двумя башнями...
|
|
|
|
|
|4.22, Жироватт (ok), 14:48, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
[SARCASM]
Хотя я знаю как минимум два случая, когда серверные тауэры после закрытия по малоценке уезжали домой техдиру и одному из админов. А те шумят только при включении и под серьёзной нагрузкой, не юниты же
|
|
|
|3.30, Аноним (28), 17:22, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как ты проверишь работает ли твой софт на Спарк, а Спарк это целевая платформа для твоего софта.
|
|1.14, Аноним (-), 12:29, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> нацеленный на использование разработчиками открытого ПО
> и применение в персональных целях.
Спасибо за подччки конечно но мы лучше как-нибудь линух поюзаем, там не надо уповать на единоличную милость всяких ораклей с какой там проперратой.
|
|1.17, Аноним (17), 13:41, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В солярке осталось что-то, что не перетащили в другие системы?
zfs, dtrace - утащили
Аналогом smf можно считать системдятину.
Что-то ещё?
|