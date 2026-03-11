The OpenNET Project / Index page

Oracle опубликовал бесплатную редакцию Solaris 11.4.90 CBE

11.03.2026 10:10 (MSK)

Компания Oracle представила Solaris 11.4.90 CBE (Common Build Environment), вариант операционной системы Solaris 11.4, нацеленный на использование разработчиками открытого ПО и применение в персональных целях. CBE упрощает доступ к актуальным версиям программ и обновлениям для тех, кто желает использовать Solaris бесплатно. Это третий выпуск серии CBE - первый был опубликован в 2022 году. В отличие от основных сборок Solaris 11.4, лицензия на которые допускает бесплатное использование для тестирования, разработки и применения в персональных проектах, редакция CBE отличается задействованием непрерывной модели публикации новых версий и близка к редакции Solaris 11.4 SRU (Support Repository Update).

Сборка включает новые версии программ, расширенную функциональность и исправления ошибок, доступные на момент формирования выпуска. Для загрузки подготовлен отдельный iso-образ, а также предоставлена возможность перехода на использование CBE после установки обычных сборок Oracle Solaris 11.4. Для переключения на CBE достаточно подключить репозиторий pkg.oracle.com/solaris/release в пакетном менеджере IPS и выполнить команду "pkg update". Код открытых компонентов Solaris доступен в репозитории на GitHub, а отдельные пакеты можно загрузить с сайта pkg.oracle.com. Поддержка платформы Oracle Solaris будет осуществляться до 2037 года.

Список изменений в Solaris 11.4.90 CBE можно посмотреть в обзорах выпусков Solaris 11.4 SRU84, SRU87 и SRU90.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64963-solaris
Ключевые слова: solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.2, Tron is Whistling (?), 10:50, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Solaris 11.4.90 Stream?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:41, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Solaris Steam
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:19, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Заблокирован. Теоретически скачать можно, но полагаю, что репозитории тоже заблокированы. Это сложнее, но тоже решаемо. Зря они так - сделал бы для него сборку интересного ПО - популяризация не помешала бы никому. Но не им, очевидно. Впрочем, их проблема.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:49, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Популяризация Соляриса помешат гегемону линукса на серверах мира.
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 13:44, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Гегемон имеет с каждого сервера мира на Линуксе что-то?
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 17:20, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тот самый не мамонт который не вымрет? Гегемон имеет всех!
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:04, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Популяризация Соляриса помешат гегемону линукса на серверах мира.

    Это пожелание? Или утверждение? Кому надо полупроприетарную систему сливающую по всем параметрам пингвину от махрового проприетарного вендорлокера? Где они от щедрот аж с лопаты дали какой-то комьюнити огрызок. Интересно сколько там этого "компьюнити" осталось на этот момент.

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:54, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дайте сцылочку на торрентсру пожалуйста.
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 12:10, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ZvwerDVD Solaris Vasyan Edition Version 11.4.90.3856 FINAL
    Ничего не вырезано, ничего не перекодировано!
    Пролечено от жадности, проверки на персонал юз отвязаны от сервера
    В сборке стоит сервер rsync.vasyan.narod.ru, новое оффициальное зеркало CBE.
    Устанавливается оракл датабейз и BigCorp(c) FizzBuzz(R) DataCrawlEngine(tm).
    Проверено антивирусом кошмарского и зеленым пауканом!
    Качайте также Lite, Ultimate и Supreme Edition!
     

  • 1.6, Аноним (8), 11:47, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это то за разработчик такой у которого, так на всякий случай есть лишний сервер на Спарк для разработки?
     
     
  • 2.10, nox. (?), 12:06, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The latest Oracle Solaris 11.4 CBE release on the Oracle Software Delivery Cloud. This includes the images for SPARC and x86, for the Text Installer, the AI Boot Image, and the IPS repository.
     
  • 2.12, Аноним (16), 12:11, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишняя виртуалка.
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 12:11, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Совершенно бытовая история - списал себе домой полную стойку с тремя юнитовыми серверами и  двумя башнями...
     
     
  • 3.19, анон (?), 14:25, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соседи за шум в суд не подали?
     
     
  • 4.22, Жироватт (ok), 14:48, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [SARCASM]

    Хотя я знаю как минимум два случая, когда серверные тауэры после закрытия по малоценке уезжали домой техдиру и одному из админов. А те шумят только при включении и под серьёзной нагрузкой, не юниты же

     
  • 3.24, ryoken (ok), 16:22, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший у вас дом...
     
  • 3.29, Аноним (28), 17:21, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зачем? Торренты хранить? Или базу расходов для жены вести?
     
  • 2.15, Qetzlcoatl (?), 12:52, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что мешает разрабатывать под Solaris на x86?
     
     
  • 3.27, daemontux (?), 16:56, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно, а зачем? (C)
     
  • 3.30, Аноним (28), 17:22, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты проверишь работает ли твой софт на Спарк, а Спарк это целевая платформа для твоего софта.
     

  • 1.14, Аноним (-), 12:29, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > нацеленный на использование разработчиками открытого ПО
    > и применение в персональных целях.

    Спасибо за подччки конечно но мы лучше как-нибудь линух поюзаем, там не надо уповать на единоличную милость всяких ораклей с какой там проперратой.

     
  • 1.17, Аноним (17), 13:41, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В солярке осталось что-то, что не перетащили в другие системы?
    zfs, dtrace - утащили
    Аналогом smf можно считать системдятину.
    Что-то ещё?
     
     
  • 2.20, анон (?), 14:29, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двухсторонние пайпы.
     

  • 1.21, Анонисссм (?), 14:43, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как оно на десктопе, кто пробовал?
     
  • 1.25, ryoken (ok), 16:22, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CDE в комплекте завезли?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:38, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там уже лет 20 как GNOME вместо CDE, к сожалению.
     
     
  • 3.31, Аноним (28), 17:23, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что будут делать когда выкинут иксы?
     

