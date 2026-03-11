Oracle опубликовал бесплатную редакцию Solaris 11.4.90 CBE

Компания Oracle представила Solaris 11.4.90 CBE (Common Build Environment), вариант операционной системы Solaris 11.4, нацеленный на использование разработчиками открытого ПО и применение в персональных целях. CBE упрощает доступ к актуальным версиям программ и обновлениям для тех, кто желает использовать Solaris бесплатно. Это третий выпуск серии CBE - первый был опубликован в 2022 году. В отличие от основных сборок Solaris 11.4, лицензия на которые допускает бесплатное использование для тестирования, разработки и применения в персональных проектах, редакция CBE отличается задействованием непрерывной модели публикации новых версий и близка к редакции Solaris 11.4 SRU (Support Repository Update).

Сборка включает новые версии программ, расширенную функциональность и исправления ошибок, доступные на момент формирования выпуска. Для загрузки подготовлен отдельный iso-образ, а также предоставлена возможность перехода на использование CBE после установки обычных сборок Oracle Solaris 11.4. Для переключения на CBE достаточно подключить репозиторий pkg.oracle.com/solaris/release в пакетном менеджере IPS и выполнить команду "pkg update". Код открытых компонентов Solaris доступен в репозитории на GitHub, а отдельные пакеты можно загрузить с сайта pkg.oracle.com. Поддержка платформы Oracle Solaris будет осуществляться до 2037 года.

Список изменений в Solaris 11.4.90 CBE можно посмотреть в обзорах выпусков Solaris 11.4 SRU84, SRU87 и SRU90.



