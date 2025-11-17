The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151056, построенного на технологиях OpenSolaris

17.11.2025 11:38

Опубликован релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151056, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. OmniOS примечателен предоставлением поддержки гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться для построения масштабируемых web-систем, виртуализации и создания систем хранения.

В новом выпуске:

  • Обновлены версии пакетов, среди которых 7zip 25.1, sqlite 3.50.4, GCC 14.3.0, binutils 2.45, Git 2.51.0, vim 9.1.1730, coreutils 9.8, bind 9.18.39, perl 5.42.0, python 3.13.7, sudo 1.9.17.2, bash 5.3, gawk 5.3.2, grep 3.12, patch 2.8, less 679.
  • Добавлена поддержка управления пространствами имён NVMe (раздельно адресуемые логические разделы на накопителе) на устройствах, поддерживающих данную возможность.
  • Значительно повышена производительность библиотечной функции gethrtime(), благодаря задействованию разделяемой памяти.
  • Компоновщик ядра усовершенствован для загрузки модулей ядра большего размера.
  • При настройке сетевых интерфейсов по DHCP реализована поддержка выставления значения MTU (Maximum Transmission Unit).
  • Добавлена поддержка SMBIOS 3.9.
  • Библиотека pcre2 теперь собрана с поддержкой JIT.
  • В ucodeadm реализована поддержка инспектирования и управления бинарными файлами с микрокодом для чипов AMD.
  • В пакетный менеджер pkg добавлена опция "--with-be" для выполнения в контексте альтернативных загрузочных окружений.
  • Реализована библиотечная функция getlocalename_l().
  • В изолированные окружения (LX zone) добавлена поддержка настройки размера сетевых буферов и обработки сбоев через псевдо-ФС /proc.
  • В утилите nvmeadm расширена поддержка команд и логов, специфичных для отдельных производителей.
  • Повышена производительность сетевого драйвера cxgbe (Chelsio Terminator 10/25/40/100 Gbps).
  • В инсталляторе реализована возможность настройки консоли, доступной через последовательный порт (serial console).
  • Объявлена устаревшей поддержка загрузчика GRUB и веток библиотеки OpenSSL 1.0.x/1.1.1. Прекращён выпуск обновлений для пакетов Python 2. Удалены пакеты liboqs и oqs-provider.


  • 1.1, ryoken (ok), 11:45, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Недавно что-то похожее пролетало. Любители дизтоплива, вылезайте из нор, кто не в спячке еще :).
     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 11:55, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Триббликс, там был триббликс, он же триббл-ОС.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:10, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпуск дистрибутива Tribblix 38, построенного на технологиях OpenSolaris и Illumos
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64228
     
  • 3.12, Аноним (7), 12:21, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трибблих
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:57, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статья про Форда была интересная, вот и весь секрет Полишинеля.Фря всё же рулит. В декабре релиз 15 будет. Я её попробовал и норм так, но стейбл это хрен обновишь без подписки.
     
     
  • 3.18, Мохнонос (?), 13:01, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле стэйбл фиг обновишь? Вроде спокойно более-менее обновляется фря, пакеты переустановить все или порты пересобрать, не припомню чтобы проблемы серьёзные вылезали.
    У тебя с чем возникают сложности при смене версии?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:28, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freebsd-update вам что пишет? Не релиз это напишет. Через регистрацию там как-то можно получать обновления, но не все и геморройно, до релиза так вовсе - ахтунг.
     
  • 2.9, Аноним (7), 12:16, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Одна из причин за которую люблю Опеннет, так это за то что здесь публикуют статьи на широкую тематику, не только про этот ваш линукс,  но и про Фряху с иллюмос. Спроси типичного линуксоида, что такое фряха, некоторые еще слышала, а про illumos только анонимные эксперты опеннета в курсе. Также проскакивают новости про другие ЮНИКС-подобные ОС экзотичные. Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится.
     
     
  • 3.14, Медведь (ok), 12:27, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится.

    Чудеса некромантии!

     
  • 3.15, Аноним (15), 12:33, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится.

    В связи с параллельным импортом нет повода. Нет громких дел, как то про Поносова.

     
  • 3.21, ryoken (ok), 13:31, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится.

    И про ГАйку тоже как-то тихо. А ночнушки у нее регулярно выпекаются :).

     
     
  • 4.29, Абра (?), 14:00, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо делать, современные методы типа ci/cd.
    Может там разработчики уже исчезли, а cron задачи остались
     
     
  • 5.31, Медведь (ok), 14:08, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, обновления довольно регулярно прилетают.
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 11:57, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо было назвать ACME OS - Omni слишком узкое для такого
     
  • 1.5, Аноним (-), 11:58, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет 32-бит, а значит не нужно. Учитывая, что солярка это про старое железо и старые системы, которым по 20+ лет.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 12:13, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет 32-бит, а значит не нужно. Учитывая, что солярка это про старое

    illumos давно просили х32, также как и FreeBSD, да все бросили.
    > железо и старые системы, которым по 20+ лет.

    Это предрассудки ничем не подкрепленные. С таким же успехом некоторые про линукс пишут в интернете, мол у вас старый компуктер с Семеркой, поставьте на на него Linux Minx и он проработает до теплового конца вселенной.

     
     
  • 3.10, Аноним (-), 12:18, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так они правы. Слышим линукс, подразумеваем старое железо а-ля кор 2 дуо. Просто потому, что производители пишут драйвера для своих систем только под винду (и то криво), а сообщество пишет их либо по даташитам (в идеале), либо вообще путем реверсивного инжиниринга. Например, rk3588 когда вышел, а до сих пор нет в mainline.

     
     
  • 4.13, Аноним (7), 12:23, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так они правы. Слышим линукс, подразумеваем старое железо а-ля кор 2 дуо.
    > Просто потому, что производители пишут драйвера для своих систем только под
    > винду (и то криво), а сообщество пишет их либо по даташитам
    > (в идеале), либо вообще путем реверсивного инжиниринга. Например, rk3588 когда вышел,
    > а до сих пор нет в mainline.

    Я на intel core 2 duo сидел на Windows 10, думать не о каком линуксе не думал.

     
  • 2.16, Аноним (15), 12:37, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Спарки ещё с начала века были 64-битными, если не до начала.
     

  • 1.6, Аноним (4), 12:00, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю как и во Фряхе, в клетке собираешь мир х32 и нет проблем.
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 12:42, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да зачем вам этот x32 ? Он и в Линуксе не взлетел.
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 13:34, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для игрушек полезно.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:07, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продовать?
     
     
  • 5.33, Аноним (20), 14:15, 17/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.25, Аноним (-), 13:42, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да зачем вам этот x32 ? Он и в Линуксе не взлетел.

    Моя Gentoo на первопне 166 МГц с тобой не согласна.
    Если не запускать современный веб, эта система может то же самое, что и моя кора дуба.

    Вообще, я пришел к выводу, что главной движущей силой искуственного устаревания является веб и браузеры. Причем, даже в большей степени, чем игрушки!

     

  • 1.11, Аноним (7), 12:19, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Осталось выяснить как пропатчить KDE под сабж.
     
     
  • 2.22, ryoken (ok), 13:32, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осталось выяснить как пропатчить KDE под сабж.

    CDE :D

     
     
  • 3.24, Аноним (20), 13:38, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CDE пробовал,не понял почему к этому УГ такой пиетет имеется. Возможно в 90-е с опен сурсом было всё ещё хуже и это единственное, что было цельным.
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 13:47, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 90е за компьютерами работали инженеры, а не домохизяйки и smoothie-кодеры. Да и на ЭЛТ-мониках оно смотрелось неплохо.
     
     
  • 5.28, Аноним (20), 13:58, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно. У меня был вариант, что оно платное было и потому ценилось. Вроде нынешних Кед. Гном всё же до платных версий не опустился.
     
     
  • 6.32, Аноним (30), 14:09, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет-то платный.
     

