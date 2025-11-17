Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151056, построенного на технологиях OpenSolaris

2.2 , Жироватт ( ok ), 11:55, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Триббликс, там был триббликс, он же триббл-ОС.

3.7 , Аноним ( 7 ), 12:10, 17/11/2025 Выпуск дистрибутива Tribblix 38, построенного на технологиях OpenSolaris и Illumos

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64228

3.12 , Аноним ( 7 ), 12:21, 17/11/2025 Трибблих

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:57, 17/11/2025 Статья про Форда была интересная, вот и весь секрет Полишинеля.Фря всё же рулит. В декабре релиз 15 будет. Я её попробовал и норм так, но стейбл это хрен обновишь без подписки.

3.18 , Мохнонос ( ? ), 13:01, 17/11/2025 В смысле стэйбл фиг обновишь? Вроде спокойно более-менее обновляется фря, пакеты переустановить все или порты пересобрать, не припомню чтобы проблемы серьёзные вылезали.

У тебя с чем возникают сложности при смене версии?

4.20 , Аноним ( 20 ), 13:28, 17/11/2025 freebsd-update вам что пишет? Не релиз это напишет. Через регистрацию там как-то можно получать обновления, но не все и геморройно, до релиза так вовсе - ахтунг.

2.9 , Аноним ( 7 ), 12:16, 17/11/2025 Одна из причин за которую люблю Опеннет, так это за то что здесь публикуют статьи на широкую тематику, не только про этот ваш линукс, но и про Фряху с иллюмос. Спроси типичного линуксоида, что такое фряха, некоторые еще слышала, а про illumos только анонимные эксперты опеннета в курсе. Также проскакивают новости про другие ЮНИКС-подобные ОС экзотичные. Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится.

3.14 , Медведь ( ok ), 12:27, 17/11/2025 > Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится. Чудеса некромантии!

3.15 , Аноним ( 15 ), 12:33, 17/11/2025 > Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится. В связи с параллельным импортом нет повода. Нет громких дел, как то про Поносова.

3.21 , ryoken ( ok ), 13:31, 17/11/2025 > Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится. И про ГАйку тоже как-то тихо. А ночнушки у нее регулярно выпекаются :).

4.29 , Абра ( ? ), 14:00, 17/11/2025 Шо делать, современные методы типа ci/cd.

Может там разработчики уже исчезли, а cron задачи остались

5.31 , Медведь ( ok ), 14:08, 17/11/2025 Нет, обновления довольно регулярно прилетают.


