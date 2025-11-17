Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151056, построенного на технологиях OpenSolaris

|
|1.1, ryoken (ok), 11:45, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Недавно что-то похожее пролетало. Любители дизтоплива, вылезайте из нор, кто не в спячке еще :).
|2.4, Аноним (4), 11:57, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Статья про Форда была интересная, вот и весь секрет Полишинеля.Фря всё же рулит. В декабре релиз 15 будет. Я её попробовал и норм так, но стейбл это хрен обновишь без подписки.
|3.18, Мохнонос (?), 13:01, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В смысле стэйбл фиг обновишь? Вроде спокойно более-менее обновляется фря, пакеты переустановить все или порты пересобрать, не припомню чтобы проблемы серьёзные вылезали.
У тебя с чем возникают сложности при смене версии?
|4.20, Аноним (20), 13:28, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
freebsd-update вам что пишет? Не релиз это напишет. Через регистрацию там как-то можно получать обновления, но не все и геморройно, до релиза так вовсе - ахтунг.
|2.9, Аноним (7), 12:16, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Одна из причин за которую люблю Опеннет, так это за то что здесь публикуют статьи на широкую тематику, не только про этот ваш линукс, но и про Фряху с иллюмос. Спроси типичного линуксоида, что такое фряха, некоторые еще слышала, а про illumos только анонимные эксперты опеннета в курсе. Также проскакивают новости про другие ЮНИКС-подобные ОС экзотичные. Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится.
|3.14, Медведь (ok), 12:27, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится.
Чудеса некромантии!
|3.15, Аноним (15), 12:33, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится.
В связи с параллельным импортом нет повода. Нет громких дел, как то про Поносова.
|3.21, ryoken (ok), 13:31, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Только жаль не пишут про ReactOS, а оно шевелится.
И про ГАйку тоже как-то тихо. А ночнушки у нее регулярно выпекаются :).
|4.29, Абра (?), 14:00, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Шо делать, современные методы типа ci/cd.
Может там разработчики уже исчезли, а cron задачи остались
|1.5, Аноним (-), 11:58, 17/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Нет 32-бит, а значит не нужно. Учитывая, что солярка это про старое железо и старые системы, которым по 20+ лет.
|2.8, Аноним (7), 12:13, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Нет 32-бит, а значит не нужно. Учитывая, что солярка это про старое
illumos давно просили х32, также как и FreeBSD, да все бросили.
> железо и старые системы, которым по 20+ лет.
Это предрассудки ничем не подкрепленные. С таким же успехом некоторые про линукс пишут в интернете, мол у вас старый компуктер с Семеркой, поставьте на на него Linux Minx и он проработает до теплового конца вселенной.
|3.10, Аноним (-), 12:18, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так они правы. Слышим линукс, подразумеваем старое железо а-ля кор 2 дуо. Просто потому, что производители пишут драйвера для своих систем только под винду (и то криво), а сообщество пишет их либо по даташитам (в идеале), либо вообще путем реверсивного инжиниринга. Например, rk3588 когда вышел, а до сих пор нет в mainline.
|4.13, Аноним (7), 12:23, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Так они правы. Слышим линукс, подразумеваем старое железо а-ля кор 2 дуо.
> Просто потому, что производители пишут драйвера для своих систем только под
> винду (и то криво), а сообщество пишет их либо по даташитам
> (в идеале), либо вообще путем реверсивного инжиниринга. Например, rk3588 когда вышел,
> а до сих пор нет в mainline.
Я на intel core 2 duo сидел на Windows 10, думать не о каком линуксе не думал.
|2.16, Аноним (15), 12:37, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так Спарки ещё с начала века были 64-битными, если не до начала.
|3.25, Аноним (-), 13:42, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да зачем вам этот x32 ? Он и в Линуксе не взлетел.
Моя Gentoo на первопне 166 МГц с тобой не согласна.
Если не запускать современный веб, эта система может то же самое, что и моя кора дуба.
Вообще, я пришел к выводу, что главной движущей силой искуственного устаревания является веб и браузеры. Причем, даже в большей степени, чем игрушки!
|3.24, Аноним (20), 13:38, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
CDE пробовал,не понял почему к этому УГ такой пиетет имеется. Возможно в 90-е с опен сурсом было всё ещё хуже и это единственное, что было цельным.
|4.27, Аноним (-), 13:47, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В 90е за компьютерами работали инженеры, а не домохизяйки и smoothie-кодеры. Да и на ЭЛТ-мониках оно смотрелось неплохо.
|5.28, Аноним (20), 13:58, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Понятно. У меня был вариант, что оно платное было и потому ценилось. Вроде нынешних Кед. Гном всё же до платных версий не опустился.
|