Oracle опубликовал новую бесплатную редакцию Solaris 11.4 CBE

4.11 , жявамэн ( ok ), 09:44, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – который нужен ровно для 1 цели - установить oracle dbms у которой наркоманский инсталятор без гуйни не работает

5.29 , пох. ( ? ), 10:20, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вроде тут врали что уже всепаченили и работает (правда, в полностью автоматическом режиме, поэтому есть нюанс) а то ж он не просто без гуйни а без жабыква не работал, завязанной причем на иксы (которые того и гляди ойфсе)

6.43 , жявамэн ( ok ), 10:37, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вроде тут врали что уже всепаченили и работает (правда, в полностью автоматическом

> режиме, поэтому есть нюанс) последний раз я видел этот инсталятор даже не помню в каком году. и это была какая то 11.1 или 11.2 версия dbms возможно в новых версиях и починили

7.64 , пох. ( ? ), 11:19, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – такая же хрень наверное, поторопились родиться (нет)

8.98 , ОйОй ( ? ), 14:49, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ставил начиная с 8-ки и до 21-вой Никакой гуй на серваке для установки никогда ... 5.30 , Аноним ( 80 ), 10:21, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не надо думать что все админы убежденные CLI-новщики. Большинство, особенно новое поколение воспитанное на Ubuntu скорее выберет Гном чем голую консоль.

6.39 , Аноним ( 39 ), 10:33, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как они будут сервер где-то далеко настраивать и без терминала, и без ненужной вяленоводам сетевой прозрачности?

7.42 , Аноним ( 80 ), 10:37, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну наличие Гном не льменяет наличие терминала же, не? С таким же успехом по SSH можно приконнектиться, хотя есть у меня подозрение, что графический интерфейс по крайнем мере была в ранних версиях, для настройки.

8.47 , жявамэн ( ok ), 10:42, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать оушет вспомнил я cde из 8-ки а ведь некоторые индивиды даже в 2025 пересобир... 9.51 , Аноним ( 80 ), 10:46, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У них была какая то своя закрытая среда Java Desktop System Пытался найти исход... 7.56 , Аноним ( 56 ), 11:00, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну выньду же как-то настраивают, которая занимает подавляющую долю в ентерпрайз серверах. Вот так и это чудо юдо будут настраивать без ssh и сетевой прозрачности. Хотя понятное дело это уже настраивать никто не будет - умерло оно давно. Хотя одно время была не самой плохой осью.

8.67 , Аноним ( 80 ), 11:26, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Справедливости ради, надо сказать что Windows Server тоже бывает без графики, го... 5.36 , Аноним ( 80 ), 10:27, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посмотрел скриншоты старых версий, они пилили свой дистрибутив вполне себе с прицелом на десктопную публику, а не голую консоль. Явно копировали эту вашу Виндовс.

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Desktop_System#/media/File:Sun_microsystems

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Desktop_System#/media/File:Solaris10-x86-24

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Desktop_System

6.50 , жявамэн ( ok ), 10:46, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Посмотрел скриншоты старых версий, 10 это не такая уж и старая, а первая которая на x86 вышла в 8 которая спарк-онли была - был cde вот там было больно глазам 7.65 , Аноним ( 80 ), 11:24, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну они пошли по пути унификации с мейнстрим дистрибутивами этого вашего линукса, поставляют с Гномом. А на сколько любим Гном публикой, известно нам всем. Делали бы MATE или KDE популярности было больше ИМХО.

5.83 , Аноним ( 80 ), 12:39, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меня мучало мутное сомнение и я погуглил и да подтвердились мои воспоминания, Sun делали рабочие станции на Solaris.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_24

6.88 , жявамэн ( ok ), 13:29, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Меня мучало мутное сомнение и я погуглил и да подтвердились мои воспоминания,

> Sun делали рабочие станции на Solaris.

> https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_24 какой то кортудур ))) они делали воркстейшены и на спарках

7.92 , Аноним ( 80 ), 14:21, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, они наверное рабочие станции делали и на серверных Зионах?

6.89 , slew ( ok ), 13:32, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Sun делали рабочие станции на Solaris Санки начинали как вендоры специализированных графических рабочих станций

7.90 , Аноним ( 80 ), 14:15, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо сказать красиво выглядит рабочая станция. А ещё некоторые ошибочно офисные компьютеры называют рабочими станциями, хотя это две большие разницы.

5.96 , ОйОй ( ? ), 14:42, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если так уж нужно ставить интерактивно, то типично ставится через форвард иксов. Никакой гуй на серваке для этого не нужен.

