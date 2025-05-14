Oracle опубликовал новую бесплатную редакцию Solaris 11.4 CBE

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|3.55, жявамэн (ok), 10:59, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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аикс нужен только на power-овских блейдах или серверах
не уверен что имб их до сих пор выпускает
соплярка ему никак не альтернатива
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|4.66, Аноним (12), 11:26, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Альтернатива в том плане, что это фактически единственный юникс на сегодня, к тому же, поддерживающий разнообразное оборудование (в отличие от), а также в том, что у солярки так же железо, под которое она и разрабатывалась. То, что дешёвый x86 хлам в значительной мере вытеснил аппаратно отказоустойчивые системы, никак не уменьшает ценность собственной платформы. Может, и свернут, когда будет глубоко убыточна. Но тогда IMB (те самые "блейды или сервера") останется слить оракловский форк рхела (который принадлежит IBM) и оракл останется не у дел.
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|5.69, жявамэн (ok), 11:32, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> оракл останется не у дел.
у оракла основной их продукт - dbms и возможно мидлваря(тут фиг знает я веблоджик тоже не видел столет)
соплярка как и их сборка рхела - просто запускатор для них.
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|6.71, Аноним (12), 11:44, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иметь собственную платформу в ассетах дальновидно. Они поставляют свой основной продукт вместе с оборудованием и сервисом.
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|7.80, Аноним (80), 12:34, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Программно-аппаратный комплекс, единственно верный путь. Своя операционка, свой прикладное ПО, свой железо, которое оптимизируется друг под друга.
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|3.57, жявамэн (ok), 11:00, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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молодость для многих
до сих пор помню свои чувства от увиденных стоек санок с ультраспарками которые стоили как самолет
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|2.76, Аноним (80), 12:22, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выпуск новой версии Oracle Solaris 11.4 CBE, а также сохранение актуальности платформы SPARC с системами Oracle SPARC S7, T8 и Fujitsu SPARC M12, обязательная поддержка Oracle Solaris как минимум до 2037 года, доступность Oracle Solaris в Oracle Cloud Infrastructure и на платформе Oracle Compute Cloud@Customer — всё это свидетельствует о сохранении актуальности платформы Oracle Solaris и нашей приверженности предоставлению операционной системы для критически важных корпоративных рабочих нагрузок
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|2.97, ОйОй (?), 14:45, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это единственное, что сейчас актуально для Спарков. А последние спарки более чем десятилетней давности даже сейчас в сочетании с БД экономически лучше, чем х86. И как ферма для ява-машин тоже.
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|2.9, Аноним (80), 09:41, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Есть подозрение, что есть крыпные корпоративные клиенты, которым давным-давно продали Солярис и ради них развивают новые версии. Сабж это унылая попытка привлечь независимых разработчиков к своей платформе.
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|4.26, Аноним (80), 10:18, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У них лицензия Freeware. Какой дурак на это согласиться?
Хороший вопрос, ну вот и пытаются привлечь наивняк.
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|3.27, пох. (?), 10:18, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть подозрение, что есть крыпные корпоративные клиенты, которым давным-давно продали
> Солярис
у них есть лицензия и пара шкафов для разработчиков, им нафиг не нужна шва60дкиная поделка с гомощелью (и mysql).
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|4.99, ОйОй (?), 14:59, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужна-нужна. С коммерческой лицензией особо не забалуешь.
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|1.4, Аноним (80), 09:37, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Со стороны Oracle было бы лучше, открыть актуальную версию Solaris объединить её с открытой ранее illumos. Как они зарабатывают Oracle Solaris , на продаже лицензии за копию или продаже техподдежки?
Так бы у Oracle бы ло бы целых две ОС Oracle Linux и Oracle Solaris, это было бы уникальное торговое предложение на рынке.
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|3.28, Аноним (80), 10:19, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Oracle linux не сегодня завтра накроется.
Зачем ему закрываться? После покупки Редхатом центоси, Оракл Линукс стал хорошим Центось-заменителем.
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|4.35, Аноним (12), 10:25, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оракл конкурент Межделмаша, будет желание -- прикроют лавочку.
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|5.37, Аноним (80), 10:30, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох уж мне этот жаргон, пришлось гуглить. Я так понимаю они делают Оракл Линукс для установки на него своий баз данных и других продуктов, как программный комплекс.
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|6.87, slew (ok), 13:25, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я так понимаю они делают Оракл Линукс для установки на него своий баз данных и других продуктов
Их клауд на линуксе. Оракелу клауд сейчас приносит прибыли не меньше, чем их db. Для клауда прежде всего свой линукс и пилят
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|7.94, Аноним (80), 14:33, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну значил жалко бросить чемодан без ручки под названием Солярис. Они открыли Солярис слишком поздно это первое упущение, а потом алчный Оракл после покупки зачем то закрыл обратно, это второе упущение. Если бы открыли и не закрывали и вкладывали в развитие, кажись, была бы альтернатива этому вашему линуксу.
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|8.100, slew (ok), 15:06, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Оракел с закрытием обратно поступил просто адекватно Вот санки последнее время ... текст свёрнут, показать
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|1.5, жявамэн (ok), 09:38, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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отличная новость.
а то эти форкописатели за 15 лет так и не смогли выдавить из себя ничего.
а тут свеженький соплярис, надеюсь не только x86 версия для скачки доступна но и спарковская
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|1.6, Аноним (80), 09:39, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Среда рабочего стола обновлена до GNOME 45 (раньше поставлялся GNOME 3.38). Внесены косметические изменения в интерфейс, например, индикатор "Обзор" ("Activities") на рабочем столе заменён на индикатор виртуальных рабочих столов. X-сервер обновлён до ветки 1.20. Добавлены новые версии графических драйверов NVIDIA 470.182.
Интересно, что они будут делать ̶е̶с̶л̶и̶ когда Гном выкинет Икс сервер?
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|3.10, Аноним (80), 09:42, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не знаком с сабжем, но мне казалось что сабж всегда поставлялся с графическим интерфейсом.
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|4.11, жявамэн (ok), 09:44, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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который нужен ровно для 1 цели - установить oracle dbms у которой наркоманский инсталятор без гуйни не работает
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|5.29, пох. (?), 10:20, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вроде тут врали что уже всепаченили и работает (правда, в полностью автоматическом режиме, поэтому есть нюанс)
а то ж он не просто без гуйни а без жабыква не работал, завязанной причем на иксы (которые того и гляди ойфсе)
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|6.43, жявамэн (ok), 10:37, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вроде тут врали что уже всепаченили и работает (правда, в полностью автоматическом
> режиме, поэтому есть нюанс)
последний раз я видел этот инсталятор даже не помню в каком году. и это была какая то 11.1 или 11.2 версия dbms
возможно в новых версиях и починили
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|8.98, ОйОй (?), 14:49, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ставил начиная с 8-ки и до 21-вой Никакой гуй на серваке для установки никогда ... текст свёрнут, показать
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|5.30, Аноним (80), 10:21, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо думать что все админы убежденные CLI-новщики. Большинство, особенно новое поколение воспитанное на Ubuntu скорее выберет Гном чем голую консоль.
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|6.39, Аноним (39), 10:33, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как они будут сервер где-то далеко настраивать и без терминала, и без ненужной вяленоводам сетевой прозрачности?
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|7.42, Аноним (80), 10:37, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну наличие Гном не льменяет наличие терминала же, не? С таким же успехом по SSH можно приконнектиться, хотя есть у меня подозрение, что графический интерфейс по крайнем мере была в ранних версиях, для настройки.
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|9.51, Аноним (80), 10:46, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них была какая то своя закрытая среда Java Desktop System Пытался найти исход... текст свёрнут, показать
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|7.56, Аноним (56), 11:00, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну выньду же как-то настраивают, которая занимает подавляющую долю в ентерпрайз серверах. Вот так и это чудо юдо будут настраивать без ssh и сетевой прозрачности. Хотя понятное дело это уже настраивать никто не будет - умерло оно давно. Хотя одно время была не самой плохой осью.
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|8.67, Аноним (80), 11:26, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Справедливости ради, надо сказать что Windows Server тоже бывает без графики, го... текст свёрнут, показать
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|6.50, жявамэн (ok), 10:46, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Посмотрел скриншоты старых версий,
10 это не такая уж и старая, а первая которая на x86 вышла
в 8 которая спарк-онли была - был cde вот там было больно глазам
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|7.65, Аноним (80), 11:24, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну они пошли по пути унификации с мейнстрим дистрибутивами этого вашего линукса, поставляют с Гномом. А на сколько любим Гном публикой, известно нам всем. Делали бы MATE или KDE популярности было больше ИМХО.
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|7.92, Аноним (80), 14:21, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, они наверное рабочие станции делали и на серверных Зионах?
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|6.89, slew (ok), 13:32, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Sun делали рабочие станции на Solaris
Санки начинали как вендоры специализированных графических рабочих станций
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|7.90, Аноним (80), 14:15, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо сказать красиво выглядит рабочая станция. А ещё некоторые ошибочно офисные компьютеры называют рабочими станциями, хотя это две большие разницы.
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|5.96, ОйОй (?), 14:42, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если так уж нужно ставить интерактивно, то типично ставится через форвард иксов. Никакой гуй на серваке для этого не нужен.
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|3.53, Смузихлеб забывший пароль (?), 10:50, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как серверную ось качают что-то, подо что полно современного ПО
в этом смысле, плюсы соляры на фоне той же бубунты неочевидны. Будто того мало, у последней хотя бы не совсем уродливый интерфейс
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|4.60, жявамэн (ok), 11:14, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ее смысл в том что это единственная ось работающая на ультраспарках.
а стойки с ними делались саном на века, и возможно их полно еще работающих
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|6.78, пох. (?), 12:25, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И что даже какая-нибудь OpenBSD не запустится?
_работающая_
А не "запустится".
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|7.79, Аноним (80), 12:32, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а что такого нет в OpenBSD что есть на Solaris? Драйверы? А какие драйверы особенные нужны, это же не вай-фай? ПО? Так свободное ПО из исходников собирается же? Или проприетарное какое-нибудь?
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|8.101, пох. (?), 15:42, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ничего нет Вот чего ни хватишься Эталонное ненужно, из палаты мер и весов Ни ... текст свёрнут, показать
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|3.86, жявамэн (ok), 12:54, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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во
первый акк подошел
скачал исошки
и не пойму нужно ли содержимое реп качать. оно же через интернеты обновляется
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|2.17, Аноним (-), 09:59, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У Андрея Столярова тоже, сайт до сих пор без "HTTP over SSL". Что с Андреем не так?
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|3.46, Имя (?), 10:41, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То что пациента оставили без санитаров и с допуском в интернет
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|2.45, abi (?), 10:41, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Корневой сертификат Минцифры попробуйте поставить.
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|1.25, Аноним (25), 10:16, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> нацеленный на использование разработчиками открытого ПО и применение в персональных целях
Ну я - разработчик открытого и в персональных. Т.е. нацелен на меня. Но "In compliance with U.S. and applicable Export laws we are unable ...". Дальше что?
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|1.34, пох. (?), 10:24, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Попробовать что-ли ЭТО в качестве файлсервера? Или интеграция cocaмбы с zfs там тоже такая что лучше б ее не было?
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|2.44, жявамэн (ok), 10:40, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попробовать что-ли ЭТО в качестве файлсервера? Или интеграция cocaмбы с zfs там
> тоже такая что лучше б ее не было?
сосамба без smb3 в принципе не нужна. а какая там версия фиг знает. кернельной то туда точно не завезли я думаю
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|3.62, пох. (?), 11:16, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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от кернельной пока вред один. (и чего-то как-то самсунь сдулся по ее поводу, никакого развития нет, одни фиксы очередного remote root раз в месяц)
cocaмба без smb3 лично меня бы вполне устроила, но ...опять нюанс, да - это будет cocaмба в которой вообще ничего не работает, не только smb3. Печальный но отлитый в граните факт, остался только один - в смысле, версия может быть либо последней либо неработающей.
Вопрос в другом - у солярки была некоторая интеграция самбы с zfs - не знаю, насколько далеко зашедшая, поскольку смотрел я на это все очень и очень давно, когда еще не было vfs layers в их нынешнем виде. Сейчас они есть и есть шанс что сделано нормально (но гораздо больший что сделано криво или никак)
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|1.48, Аноним (56), 10:45, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оракл солярис похоронил, развития в коммерческой версии нет, а тут бесплатная редакция этого трупа. Просто даже интересно для кого и зачем? Такое ощущение, что в Оракле забыли про какой-то отдел из 3-х человек, который что-то колупает и вот он типа что-то выдал. Они там поаккуратнее, а то про них могут и вспомнить :-)))
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|2.52, жявамэн (ok), 10:48, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оракл солярис похоронил, развития в коммерческой версии нет, а тут бесплатная редакция
> этого трупа. Просто даже интересно для кого и зачем?
я бы поставил в виртуалку для накатывания в нее dbms
смысла в этом не много, но ностальгия ж
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|2.63, Аноним (80), 11:17, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Солярка как чемодан без ручки, вроде и выкинуть жаль и нести неудобно.
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|1.58, Аноним (77), 11:10, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>This specification defines an EXTERNALLY-MANAGED marker file that allows a Python installation to indicate to Python-specific tools such as pip that they neither install nor remove packages into the interpreter’s default installation environment, and should instead guide the end user towards using Python Virtual Environments.
Карго-культ.
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|1.59, Аноним (77), 11:14, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в Snort 3 задействован LuaJIT, не поддерживающий CPU SPARC).
1. luajit совместим с lua.
2. реализовать luajit для своей ОС и своего аппаратного обеспечения? Не, просто выкинуть!
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|1.68, Аноним (82), 11:31, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оракл это как Мидас, только превращается у него все не в золото, а в др. субстанцию
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|1.81, Аноним (77), 12:35, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Для скачки без полного включения JavaScriptа орков на странице вот вырезанный и ... большой текст свёрнут, показать
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