Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151054, построенного на технологиях OpenSolaris

Опубликован релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151054, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. OmniOS примечателен предоставлением поддержки гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться для построения масштабируемых web-систем, виртуализации и создания систем хранения. В новом выпуске: Обновлены версии пакетов, среди которых Python 3.13, Perl 5.40.2, SQLite 3.49.1, wget 2.2.0. gnu-binutils 2.44, gnu-coreutils 9.6, git 2.49.0, OpenSSL 3.5.0, OpenSSH 10.0.2.

Добавлены новые пакеты: 7zip (вместо p7zip), aarch64-build-tools, libmagic, file (для замены встроенной утилиты), tztest.

Для сборки компонентов пространства пользователя задействован набор компиляторов GCC 14.

В утилиту mkfs_pcfs добавлена поддержка дисковых секторов, размером больше 512 байт.

Добавлен dtc (device tree compiler).

Прекращена сборка OpenSSL 3 в режиме совместимости с API OpenSSL 1.1.1

В libc реализованы функции fdclose, dprintf, vdprintf, wcslcat(, wcslcpy, getlocalename_l, posix_spawn_file_actions_addchdir, posix_spawn_file_actions_addfchdir, secure_getenv. Добавлен заголовочный файл stdbit.h и связанные с ним функции.

Расширены свойства к которым имеют доступ виртуальные сетевые адаптеры, используемые в изолированных окружениях (Solaris Zones).

В Bhyve добавлена поддержка счётчиков производительности CPU AMD, улучшено предоставление CPUID гостевым системам, реализована экспериментальная поддержка виртуальных TPM (swtpm). Прошивка UEFI обновлена до пакета EDK-II 202411.

Улучшена поддержка состояний энергопотребления (C-State) процессоров AMD. Добавлена поддержка процессоров AMD Strix Halo и Krackan.

В разряд устаревших переведены загрузчик GRUB, OpenSSL 1.x и Python 2.



