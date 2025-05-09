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Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151054, построенного на технологиях OpenSolaris

09.05.2025 09:43

Опубликован релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151054, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. OmniOS примечателен предоставлением поддержки гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться для построения масштабируемых web-систем, виртуализации и создания систем хранения.

В новом выпуске:

  • Обновлены версии пакетов, среди которых Python 3.13, Perl 5.40.2, SQLite 3.49.1, wget 2.2.0. gnu-binutils 2.44, gnu-coreutils 9.6, git 2.49.0, OpenSSL 3.5.0, OpenSSH 10.0.2.
  • Добавлены новые пакеты: 7zip (вместо p7zip), aarch64-build-tools, libmagic, file (для замены встроенной утилиты), tztest.
  • Для сборки компонентов пространства пользователя задействован набор компиляторов GCC 14.
  • В утилиту mkfs_pcfs добавлена поддержка дисковых секторов, размером больше 512 байт.
  • Добавлен dtc (device tree compiler).
  • Прекращена сборка OpenSSL 3 в режиме совместимости с API OpenSSL 1.1.1
  • В libc реализованы функции fdclose, dprintf, vdprintf, wcslcat(, wcslcpy, getlocalename_l, posix_spawn_file_actions_addchdir, posix_spawn_file_actions_addfchdir, secure_getenv. Добавлен заголовочный файл stdbit.h и связанные с ним функции.
  • Расширены свойства к которым имеют доступ виртуальные сетевые адаптеры, используемые в изолированных окружениях (Solaris Zones).
  • В Bhyve добавлена поддержка счётчиков производительности CPU AMD, улучшено предоставление CPUID гостевым системам, реализована экспериментальная поддержка виртуальных TPM (swtpm). Прошивка UEFI обновлена до пакета EDK-II 202411.
  • Улучшена поддержка состояний энергопотребления (C-State) процессоров AMD. Добавлена поддержка процессоров AMD Strix Halo и Krackan.
  • В разряд устаревших переведены загрузчик GRUB, OpenSSL 1.x и Python 2.


  1. Главная ссылка к новости (https://omnios.org/article/r54...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151052, построенного на технологиях OpenSolaris
  3. OpenNews: Компания OmniTI прекращает разработку OmniOS, дистрибутива Illumos
  4. OpenNews: Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2024.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU78
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63210-omnios
Ключевые слова: omnios, solaris
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Обсуждение (4) RSS
  • 4, Аноним (4), 12:04, 09/05/2025 [ответить]  
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