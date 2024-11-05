Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151052, построенного на технологиях OpenSolaris

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Опубликован релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151052, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. OmniOS примечателен предоставлением полноценной поддержки гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться для построения масштабируемых web-систем, виртуализации и создания систем хранения.
В новом выпуске:
- В SMB-клиент добавлена поддержка расширений протокола SMB3, обеспечивающих шифрование.
- Библиотека OpenSSL обновлена до версии 3.3.2. Добавлен провайдер с реализацией постквантовых алгоритмов шифрования. Объявлена устаревшей поддержка веток OpenSSL 1.0.x и 1.1.1.
- Обновлены версии пакетов, среди которых GCC 14, bash 5.2.32, sudo 1.9.16, perl 5.40.0, openssh 9.9, bind 9.18.30, coreutils
9.5, vim 9.1.652, git 2.46.2, sqlite 3.46.1.
- Объявлена устаревшей поддержка Python 2. Пакет python-27 сохранён для поддержания совместимости, но больше не будет обновляться.
- В стандартную Си-библиотеку добавлена поддержка флага FD_CLOFORK (close-on-fork) для закрытия файлового дескриптора для дочерних процессов после вызова функции fork().
- Добавлены новые функции syncfs, pts_name_r, strerrordesc_np, strerrnorname_np, pthread_mutex_clocklock, pthread_rwlock_clockwrlock, pthread_rwlock_clockrdlock и pthread_cond_clockwait.
- Для сокетов TCP, UDP, SCTP и IP реализованы опции IP_MINTTL и IPV6_MINHOPCOUNT для задания минимального TTL пакетов (пакеты с меньшим TTL будут отбрасываться). Добавлена опция SO_PROTOCOL, являющаяся POSIX-аналогом ранее поддерживаемой опции SO_PROTOTYPE.
- Добавлена поддержка опции TCP_MD5SIG с реализацией расширения для передачи MD5-хэша в сегменте TCP (применяется для верификации в протоколе BGP).
- В контейнеры LX zones добавлена поддержка выставления OFD-блокировок, охватывающих весь файл. Запрещено использование опции TCP_INFO для unix-сокетов.
- Предоставлена возможность запуска гипервизора Bhyve без включения BARS (Base Address Register) в PCI-устройствах. С 8 до 16 увеличено число сетевых адаптеров, которые можно добавить в виртуальную машину, выполняемую под управлением Bhyve.
- В ZFS добавлены реализации алгоритма вычисления контрольных сумм fletcher-4, оптимизированные с использованием инструкций SSE, AVX2 и AVX-512. Для отслеживания счётчиков ссылок задействована структура AVL tree.
- Расширены возможности многих системных утилит, например, в утилиту rsync добавлена поддержка IPv6.
- Некоторые сервисы, запущенные не полностью успешно, теперь могут переводиться в состояние "degraded", не блокирующее запуск зависимостей. Например, если сервис монтирования не смог подключить одну из ФС, подобный сбой теперь не будет блокировать запуск сервиса SSH.
- Предоставлена возможность поставки в системе одновременно драйверов cpqary3 и smrt, а также переключения поддерживаемых обоими драйверами устройств на использование нового драйвера smrt.
- В пакетный менеджер IPS добавлена поддержка атрибута pkg.fmri.name.
- Добавлена начальная поддержка процессоров AMD EPYC Turin и микроархитектуры AMD Zen 5.
- Добавлена поддержка RAID-контроллеров LSI Fusion-MPT SAS38xx.