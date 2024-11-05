Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151052, построенного на технологиях OpenSolaris

Опубликован релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151052, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. OmniOS примечателен предоставлением полноценной поддержки гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться для построения масштабируемых web-систем, виртуализации и создания систем хранения. В новом выпуске: В SMB-клиент добавлена поддержка расширений протокола SMB3, обеспечивающих шифрование.

Библиотека OpenSSL обновлена до версии 3.3.2. Добавлен провайдер с реализацией постквантовых алгоритмов шифрования. Объявлена устаревшей поддержка веток OpenSSL 1.0.x и 1.1.1.

Обновлены версии пакетов, среди которых GCC 14, bash 5.2.32, sudo 1.9.16, perl 5.40.0, openssh 9.9, bind 9.18.30, coreutils 9.5, vim 9.1.652, git 2.46.2, sqlite 3.46.1.

Объявлена устаревшей поддержка Python 2. Пакет python-27 сохранён для поддержания совместимости, но больше не будет обновляться.

В стандартную Си-библиотеку добавлена поддержка флага FD_CLOFORK (close-on-fork) для закрытия файлового дескриптора для дочерних процессов после вызова функции fork().

Добавлены новые функции syncfs, pts_name_r, strerrordesc_np, strerrnorname_np, pthread_mutex_clocklock, pthread_rwlock_clockwrlock, pthread_rwlock_clockrdlock и pthread_cond_clockwait.

Для сокетов TCP, UDP, SCTP и IP реализованы опции IP_MINTTL и IPV6_MINHOPCOUNT для задания минимального TTL пакетов (пакеты с меньшим TTL будут отбрасываться). Добавлена опция SO_PROTOCOL, являющаяся POSIX-аналогом ранее поддерживаемой опции SO_PROTOTYPE.

Добавлена поддержка опции TCP_MD5SIG с реализацией расширения для передачи MD5-хэша в сегменте TCP (применяется для верификации в протоколе BGP).

В контейнеры LX zones добавлена поддержка выставления OFD-блокировок, охватывающих весь файл. Запрещено использование опции TCP_INFO для unix-сокетов.

Предоставлена возможность запуска гипервизора Bhyve без включения BARS (Base Address Register) в PCI-устройствах. С 8 до 16 увеличено число сетевых адаптеров, которые можно добавить в виртуальную машину, выполняемую под управлением Bhyve.

В ZFS добавлены реализации алгоритма вычисления контрольных сумм fletcher-4, оптимизированные с использованием инструкций SSE, AVX2 и AVX-512. Для отслеживания счётчиков ссылок задействована структура AVL tree.

Расширены возможности многих системных утилит, например, в утилиту rsync добавлена поддержка IPv6.

Некоторые сервисы, запущенные не полностью успешно, теперь могут переводиться в состояние "degraded", не блокирующее запуск зависимостей. Например, если сервис монтирования не смог подключить одну из ФС, подобный сбой теперь не будет блокировать запуск сервиса SSH.

Предоставлена возможность поставки в системе одновременно драйверов cpqary3 и smrt, а также переключения поддерживаемых обоими драйверами устройств на использование нового драйвера smrt.

В пакетный менеджер IPS добавлена поддержка атрибута pkg.fmri.name.

Добавлена начальная поддержка процессоров AMD EPYC Turin и микроархитектуры AMD Zen 5.

Добавлена поддержка RAID-контроллеров LSI Fusion-MPT SAS38xx.



