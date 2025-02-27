Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU78

2.4 , Аннноним ( ? ), 11:28, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – > как оно сейчас живёт, в 2025м? Туда скоро повалят аноны Опеннета, недовольные Растом в ядре Линукса

3.5 , vlad1.96 ( ok ), 11:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так наоборот, аноны опеннета любят раст Даёшь Раст в каждый утюг по поводу и без!

4.19 , Аноним ( 19 ), 13:00, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и пройдет растораздел между анонимными экспертами.

1. Systemd или башпортянки

2. GNOME или KDE

3. RUST или СИ.

4. Wayland или X.org

Список можно продолжать. Проблема в том что 4 перечисленных пункта не подходят ни для BSD (FreeBSD) ни для Solaris (illumos). Вот и получается что ПО для ОС Linux становится обособленной не переносимой на другие ОС.

5.32 , Аноним ( 32 ), 13:29, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Патченные Кеды на FreeBSD есть.

5.42 , Аноним ( 42 ), 16:01, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – проблемы бзд (которых нет и там все ок пусть и медленно добавляется), а солярис уже мертв и это просто опарыши копашатся.

3.6 , rerf2010rerf ( ok ), 11:35, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Целых полтора анона с опеннета привалят. Остальным абсолютно всё равно что там в ядре линукса.

4.13 , Аноним ( 13 ), 12:27, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так привалят именно те, кому "абсолютно всё равно что там в ядре линукса". В принципе, солярку недавно сделали чуть более доступной для домашнего использования. Не на том уровне, что раньше, конечно.

3.24 , Аноним ( 24 ), 13:15, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И чего они будут с ней делать? Сервер майнкрафта под диваном гонять? Чтобы на солярку повалить нужны нехилые компетенции в юниксе в целом и понимание где ее использовать. А у местных компетенции заканчиваются на написании баш портянок для sysv, а использование в качестве локалхоста.

3.33 , Аноним ( 33 ), 13:30, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я так недоволен, что на днях переустановлю себе винду.

2.8 , andy ( ?? ), 12:12, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – За 15 лет не поменялось ничего, почти. Только появился пакетный менеджер, способный зависимости разрешать. Типичное проприетарное убожество. Вам должно понравится.

3.40 , похнапоха. ( ? ), 15:27, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты конечно же кроме пакетного менеджера ничем не пользуешься в ОС. В Солярке есть всё, чтоб ее было удобно админить, удобно выплонять траблшутинг приложений, которые на ней запущены, надежная подсистема ввода-выводы и тд - это конечно же не нужно.

А что появилось в ядре Линукс кроме свистелок-перделок типа системДи, кучи непонятных ФС, вяленого и кода на Раст? Есть что-нибудь прорывное, какая-нибудь киллер фича?

