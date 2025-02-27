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Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU78

27.02.2025 11:09

Компания Oracle опубликовала выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU 78 (Support Repository Update), в котором предложена серия значительных изменений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием модели непрерывной публикации новых версий.

Среди изменений в новой версии:

  • В модули vdisk и mdb внесены изменения для улучшения отладки проблем с виртуальными дисками. В виртуальном диске для логических виртуальных окружениях (LDoms) реализована возможность вывода информации о размере и числе блоков.
  • В утилиту iostat добавлена опция "-b" для вывода статистики о работе устройств в гостевых системах и реализована возможность указания масок при выборе диска.
  • Проведена оптимизация производительности виртуального HBA (Host Bus Adapter).
  • По умолчанию задействована библиотека OpenSSL 3.
  • Инструментарий PSUtils заменён на PSPDFUtils.
  • В команды "ldm list-domain" и "ldm list-devices" добавлена опция "-S" для вывода состояния на платформах SPARC.
  • Задействованы новые ветки MySQL 8.4, Python 3.13 и Ruby 3.3.
  • В утилите cpio извлечение файлов по умолчанию ограничено только текущим рабочим каталогом.
  • Обновлены версии программ: GNOME 45.9, Qt 6.8.0, xorg-server 21.1.14, 7-Zip 24.09, APR 1.7.5, Apache Tomcat 9.0.98, Firefox 128.6.0esr, cups 2.4.11, GNU Binutils 2.43.1, Go 1.23.1, JDK 8u441, Thunderbird 128.6.0esr, Unbound 1.21.1, curl 8.11.1, rsync 3.4.1, samba 4.20.5, setuptools-rust 1.10.1, suricata 7.0.7.
  • Обновлены пакеты: filesystem/zfs, gnome/libraries, kernel/arch-amd64, kernel/crypto-other, library/harfbuzz, library/libsoftcrypto, library/pam-unix, service/proftpd, utility/archiver, utility/ghostscript и utility/python.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151052, построенного на технологиях OpenSolaris
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU72
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2024.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  5. OpenNews: Опубликован дистрибутив Helios на базе Illumos. Поддержка Solaris 11.4 продлена до 2037 года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62800-solaris
Ключевые слова: solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, freehck (ok), 11:24, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ух ты. Солярис ещё живой?!
    Я последний раз его видел лет 15 назад.
    А кто пользует, расскажите, как оно сейчас живёт, в 2025м?
     
     
  • 2.4, Аннноним (?), 11:28, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    > как оно сейчас живёт, в 2025м?

    Туда скоро повалят аноны Опеннета, недовольные Растом в ядре Линукса

     
     
  • 3.5, vlad1.96 (ok), 11:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так наоборот, аноны опеннета любят раст

    Даёшь Раст в каждый утюг по поводу и без!

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:00, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и пройдет растораздел между анонимными экспертами.
    1. Systemd или башпортянки
    2. GNOME или KDE
    3. RUST или СИ.
    4. Wayland или X.org
    Список можно продолжать. Проблема в том что 4 перечисленных пункта не подходят ни для BSD (FreeBSD) ни для Solaris (illumos). Вот и получается что ПО для ОС Linux становится обособленной не переносимой на другие ОС.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 13:29, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патченные Кеды на FreeBSD есть.
     
  • 5.42, Аноним (42), 16:01, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблемы бзд (которых нет и там все ок пусть и медленно добавляется), а солярис уже мертв и это просто опарыши  копашатся.
     
  • 3.6, rerf2010rerf (ok), 11:35, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Целых полтора анона с опеннета привалят. Остальным абсолютно всё равно что там в ядре линукса.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 12:27, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так привалят именно те, кому "абсолютно всё равно что там в ядре линукса". В принципе, солярку недавно сделали чуть более доступной для домашнего использования. Не на том уровне, что раньше, конечно.
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:15, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И чего они будут с ней делать? Сервер майнкрафта под диваном гонять? Чтобы на солярку повалить нужны нехилые компетенции в юниксе в целом и понимание где ее использовать. А у местных компетенции заканчиваются на написании баш портянок для sysv, а использование в качестве локалхоста.
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:30, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я так недоволен, что на днях переустановлю себе винду.
     
  • 2.8, andy (??), 12:12, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За 15 лет не поменялось ничего, почти. Только появился пакетный менеджер, способный зависимости разрешать. Типичное проприетарное убожество. Вам должно понравится.
     
     
  • 3.40, похнапоха. (?), 15:27, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты конечно же кроме пакетного менеджера ничем не пользуешься в ОС. В Солярке есть всё, чтоб ее было удобно админить, удобно выплонять траблшутинг приложений, которые на ней запущены, надежная подсистема ввода-выводы и тд - это конечно же не нужно.
    А что появилось в ядре Линукс кроме свистелок-перделок типа системДи, кучи непонятных ФС,  вяленого и кода на Раст? Есть что-нибудь прорывное, какая-нибудь киллер фича?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:26, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ПК этот Солярис наконец работает?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:13, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да уж лет 20-25 как.
     
     
  • 3.38, Аноним (2), 14:44, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без сети же.
     

  • 1.3, Аннноним (?), 11:28, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот куда перейдут недовольные анонсы Опеннета
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 12:18, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот куда перейдут недовольные анонсы Опеннета

    "Вот куда скажут что перешли недовольные анонсы Опеннета"
    Исправил, не благодари

    А так им и на виндочке хорошо живется.

     
  • 2.18, Аноним (32), 12:57, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перейду туда, где KDE соберётся и заработает.
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:01, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего существует три ОС. Linux, BSD, illumos.
     

  • 1.9, zionist (ok), 12:17, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может ли Солярис стать альтернативой Линукса? Кто-то пробовал использовать Солярис в качестве основной ОС на рабочем компе?

    И да, там ещё нет Rust в ядре?

     
     
  • 2.15, sophragoz (?), 12:38, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше для этого использовать дистрибутивы проекта illumos, а solaris сильно проприетарный и ничем таким сейчас не отличается.
     
  • 2.21, Аноним (19), 13:02, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Solaris нет, OpenSolaris переименованный в illumos и дистрибутивы на его основе, к примеру Openindiana могут развиваться.
     
     
  • 3.35, zionist (ok), 14:07, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они развиваются?
     
     
  • 4.37, Jh (?), 14:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, все сидят на опеннете и пишут комменты. некому писать код.
     
  • 4.39, Аноним (19), 15:10, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИМХ не так активно как хотелось бы, но есть англоязычная группа в Телеграм, самый просто способ, задать вопрос.
     
  • 4.41, Аноним (19), 15:43, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://t.me/illumosDistroes
     
  • 2.26, Аноним (24), 13:18, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты будешь с этой альтернативой делать? Альтернатива чему? Там такой же гном как в линуксе и фильмы играются точно так же. Какие плюсы ты видишь?
     
  • 2.29, Zulu (?), 13:23, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может ли Солярис стать альтернативой Линукса?

    Нет.

    > Кто-то пробовал использовать Солярис в качестве основной ОС на рабочем компе?

    11 лет использовал. Сначала спарк, потом x86. На рабочем компе что надо? Сеть, графика, браузер, почта, терминал, vim. Все это есть. А вот что-нибудь еще...

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:20, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достаточно грамотная архитектурно система, жаль нет серьёзного развития.
    Большее уважение по части архитектуры у меня вызывает только NetBSD, да и может Haiku если брать гуй.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:22, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почившие QNX и WinCE тоже огонь, да ещё и с трушным рилтаймом.
     
     
  • 3.16, Анонимный анонимус (?), 12:39, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему почившие? В embedded очень даже живут. Да они и не были для десктопа. Explorer CE и Neutrino QNX это для разработчиков не умеющих в удалённую отладку, а не для домашнего использования.
     
  • 3.17, Аноним (32), 12:55, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Клозет сорс, для анонимонго локалхоста НЕ ТруЪ.
     
     
  • 4.22, Аноним (19), 13:03, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openindiana.
     
  • 3.25, Аноним (23), 13:16, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я до сих пор с матами вспоминаю WinCE, которуюб натянули на смартфоны,
    и нарисовали графическую плиточную оболочку.
    Потом оказалось, что "ой, а теперь весь ваш пользовательский софт надо заново переписать, потому что мы выкатили новую мобильную платформу" и так пару раз.
     
  • 2.27, Аноним (24), 13:20, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы иметь право рассуждать об архитектуре нужно быть архитектором и мочь на конкретных примерах эту самую грамотность рассказать. Но местные это понимают как "окошки красивые значит архитектура грамотная". Meh.
     
  • 2.31, Аноним (33), 13:27, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там интересного ты увидел в NetBSD? Это же полигон для студентов. Про Haiku вообще молчу, однопользовательская хрень.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:34, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это для тех кто ещë спарки не выкинул?
     
  • 1.28, Аноним (28), 13:21, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Качественный SRU.
     
  • 1.30, Аноним (33), 13:24, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять слишком маленький SRU
     
  • 1.34, Аноним (-), 14:00, 27/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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