Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU78

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|1.1, freehck (ok), 11:24, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ух ты. Солярис ещё живой?!
Я последний раз его видел лет 15 назад.
А кто пользует, расскажите, как оно сейчас живёт, в 2025м?
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|2.4, Аннноним (?), 11:28, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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> как оно сейчас живёт, в 2025м?
Туда скоро повалят аноны Опеннета, недовольные Растом в ядре Линукса
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|3.5, vlad1.96 (ok), 11:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так наоборот, аноны опеннета любят раст
Даёшь Раст в каждый утюг по поводу и без!
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|4.19, Аноним (19), 13:00, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и пройдет растораздел между анонимными экспертами.
1. Systemd или башпортянки
2. GNOME или KDE
3. RUST или СИ.
4. Wayland или X.org
Список можно продолжать. Проблема в том что 4 перечисленных пункта не подходят ни для BSD (FreeBSD) ни для Solaris (illumos). Вот и получается что ПО для ОС Linux становится обособленной не переносимой на другие ОС.
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|5.42, Аноним (42), 16:01, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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проблемы бзд (которых нет и там все ок пусть и медленно добавляется), а солярис уже мертв и это просто опарыши копашатся.
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|3.6, rerf2010rerf (ok), 11:35, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Целых полтора анона с опеннета привалят. Остальным абсолютно всё равно что там в ядре линукса.
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|4.13, Аноним (13), 12:27, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так привалят именно те, кому "абсолютно всё равно что там в ядре линукса". В принципе, солярку недавно сделали чуть более доступной для домашнего использования. Не на том уровне, что раньше, конечно.
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|3.24, Аноним (24), 13:15, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И чего они будут с ней делать? Сервер майнкрафта под диваном гонять? Чтобы на солярку повалить нужны нехилые компетенции в юниксе в целом и понимание где ее использовать. А у местных компетенции заканчиваются на написании баш портянок для sysv, а использование в качестве локалхоста.
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|2.8, andy (??), 12:12, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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За 15 лет не поменялось ничего, почти. Только появился пакетный менеджер, способный зависимости разрешать. Типичное проприетарное убожество. Вам должно понравится.
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|3.40, похнапоха. (?), 15:27, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты конечно же кроме пакетного менеджера ничем не пользуешься в ОС. В Солярке есть всё, чтоб ее было удобно админить, удобно выплонять траблшутинг приложений, которые на ней запущены, надежная подсистема ввода-выводы и тд - это конечно же не нужно.
А что появилось в ядре Линукс кроме свистелок-перделок типа системДи, кучи непонятных ФС, вяленого и кода на Раст? Есть что-нибудь прорывное, какая-нибудь киллер фича?
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|2.10, Аноним (-), 12:18, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот куда перейдут недовольные анонсы Опеннета
"Вот куда скажут что перешли недовольные анонсы Опеннета"
Исправил, не благодари
А так им и на виндочке хорошо живется.
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|1.9, zionist (ok), 12:17, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может ли Солярис стать альтернативой Линукса? Кто-то пробовал использовать Солярис в качестве основной ОС на рабочем компе?
И да, там ещё нет Rust в ядре?
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|2.15, sophragoz (?), 12:38, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше для этого использовать дистрибутивы проекта illumos, а solaris сильно проприетарный и ничем таким сейчас не отличается.
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|2.21, Аноним (19), 13:02, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Solaris нет, OpenSolaris переименованный в illumos и дистрибутивы на его основе, к примеру Openindiana могут развиваться.
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|4.37, Jh (?), 14:34, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нет, все сидят на опеннете и пишут комменты. некому писать код.
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|4.39, Аноним (19), 15:10, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИМХ не так активно как хотелось бы, но есть англоязычная группа в Телеграм, самый просто способ, задать вопрос.
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|2.26, Аноним (24), 13:18, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что ты будешь с этой альтернативой делать? Альтернатива чему? Там такой же гном как в линуксе и фильмы играются точно так же. Какие плюсы ты видишь?
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|2.29, Zulu (?), 13:23, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может ли Солярис стать альтернативой Линукса?
Нет.
> Кто-то пробовал использовать Солярис в качестве основной ОС на рабочем компе?
11 лет использовал. Сначала спарк, потом x86. На рабочем компе что надо? Сеть, графика, браузер, почта, терминал, vim. Все это есть. А вот что-нибудь еще...
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|1.11, Аноним (11), 12:20, 27/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Достаточно грамотная архитектурно система, жаль нет серьёзного развития.
Большее уважение по части архитектуры у меня вызывает только NetBSD, да и может Haiku если брать гуй.
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|3.16, Анонимный анонимус (?), 12:39, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему почившие? В embedded очень даже живут. Да они и не были для десктопа. Explorer CE и Neutrino QNX это для разработчиков не умеющих в удалённую отладку, а не для домашнего использования.
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|3.25, Аноним (23), 13:16, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я до сих пор с матами вспоминаю WinCE, которуюб натянули на смартфоны,
и нарисовали графическую плиточную оболочку.
Потом оказалось, что "ой, а теперь весь ваш пользовательский софт надо заново переписать, потому что мы выкатили новую мобильную платформу" и так пару раз.
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|2.27, Аноним (24), 13:20, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы иметь право рассуждать об архитектуре нужно быть архитектором и мочь на конкретных примерах эту самую грамотность рассказать. Но местные это понимают как "окошки красивые значит архитектура грамотная". Meh.
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|2.31, Аноним (33), 13:27, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что там интересного ты увидел в NetBSD? Это же полигон для студентов. Про Haiku вообще молчу, однопользовательская хрень.
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