Опубликован дистрибутив Helios на базе Illumos. Поддержка Solaris 11.4 продлена до 2037 года

3.13 , OmniOS ( ? ), 11:09, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пишу с рабочей станции, которая начиналась с Debian Etch, а теперь на ней уже Devuan ASCII с несколькими пакетами Devuan Chimaera. Т.е. Debian/Devuan абсолютно не требует переустановки, легко апгрейдится на новый релиз после выжидания хотя бы года с момента выпуска очередного stable. Но при этом длительные аптаймы закончились с релизом Wheezy, с тех пор вероятно напихали столько зондов, что они уже не в состоянии проработать без ребута хотя бы несколько месяцев.

4.23 , Аноним ( 23 ), 11:20, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот так сидишь и ждёшь, ждёшь, ждёшь годами, когда там уже копролиты можно будет поменять на следующие копролиты. И в случае проблем, ты сталкиваешься с тем, что поисковик о таком уже давно забыл, ты совершенно один с ними сидишь. А ведь мог с тем же успехом использовать Рач и не обмазываться копролитами, не ждать, и не страдать. Но это не твой путь.

5.51 , OmniOS ( ? ), 12:52, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Арч прекрасен в контейнерах, на основной системе использование роллингов противопоказано, если ты не камикадзе.

6.54 , Аноним ( 23 ), 12:55, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормально, минимум проблем на самом деле. И это система, у которой мейнтейнеры заявляют "собирается значит работает". А представляешь, что будет, если хотя бы минимальное тестирование включить?

4.38 , crypt ( ok ), 12:13, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Т.е. Debian/Devuan абсолютно не требует переустановки как они не требуют переустановки, если у тебя ABI нестабилен? проапдейтил библиотеку - апдейтишь программы. вот во FreeBSD, да, 5 лет стабильная базовая система. программы _действительно_ не требуют переустановки. а ты, видать, школьник еще. не понимаешь таких вещей. 5.46 , OmniOS ( ? ), 12:47, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – libc у меня обновлён на более новую из предпоследнего stable Chimaera. dpkg -al | grep libc6 ii libc6:amd64 2.31-13+deb11u7 amd64 GNU C Library: Shared libraries

ii libc6:i386 2.31-13+deb11u7 i386 GNU C Library: Shared libraries Если чего-то не хватает типа свежего питоняки, Ansible, Terraform и даже IDE, то всё есть в контейнерах. 6.50 , OmniOS ( ? ), 12:51, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это к тому, что можно оставаться даже на Debian v9, не отказывая себе в современном софте. Но речь шла о том, что ненужно переустанавливать С НУЛЯ! Помню, какую дичь ты писал на ЛОРе, пока тебя не побанили. Тоже про Cолярку свою и т.п. Enterprise. У проприетарных осей нет будущего, есть только настоящее, пока в них вливают денежки наивных юзеров.

3.14 , Не_когда ( ? ), 11:09, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Debian 10->Debian 11->Debian 12 Не замечаешь кое чего что версия только 12 , а не 18 ? Так потому что griggorii ушел с llvm-12 на llvm-0 и не откуда стало в онлаин воровать для стаблаин , так что дистрибутивы стабле зависят от griggorii c канала ютуба.

3.33 , crypt ( ok ), 11:32, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>Не понятно, зачем мне линукс, который я даже не могу проапдейтить между релизами (RHEL6 -> RHEL7),

> Ты просто выбрал не правильный Linux. Этот пост написал с компа в

> котором происходил следующий перевод Debian 10->Debian 11->Debian 12. u are welcome. typical. очередной хрю подумал, что он самый умный. debian 10 - релиз в 2019

debian 11 - релиз в 2021

debian 12 - релиз в 2023 ты три раза делал мажорный апдейт с переустановкой всех программ за 4 (!) года! у тебя программы для 10 релиза не работаю в 11 релизе. писеец, даже виндузнятники так часто не переустанавливаются сейчас! а я использовал RHEL6 с 2013 года по 2022. 9 лет. без мажорных апдейтов.

4.43 , Аноним ( 43 ), 12:41, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ты три раза делал мажорный апдейт с переустановкой всех программ за 4 (!) года! А мог бы и не делать. Debian 10 вышел в июле 2019 года, LTS поддержка до июня 2024 года.

4.68 , Аноним ( 68 ), 13:16, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У виндузятников вообще всё хорошо, у них обратная совместимость вплоть до виндовс 2000. А в линуксе, у тебя между ядрами одной ветки может начатся цирк с конями.

3.35 , anonimous ( ? ), 11:33, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В игру «заапгрейдь дистрибутив» активно играют админы локалхостов. А всяких проходимцев, обслуживающих облачные фермы с их SLA мы дружно засмеем: они не модные!