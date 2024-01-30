The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликован дистрибутив Helios на базе Illumos. Поддержка Solaris 11.4 продлена до 2037 года

30.01.2024 09:38

В рамках подготовки к первому публичному выпуску под свободной лицензией MPL-2.0 открыты исходные тексты сборочного инструментария и специфичных компонентов дистрибутива Helios, развиваемого компанией Oxide Computer и применяемого для обеспечения работы программно управляемых облачных серверных стоек Oxide Rack. Весь программный стек платформы Oxide является открытым. Дистрибутив Helios построен на основе наработок проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris.

Среди входящих в состав компонентов:

  • boot-image-tools - инструментарий для создания загрузочных образов.
  • helios-omnios-build, garbage-compactor - сборочные скрипты для пакетов базовой части ОС.
  • helios-omnios-extra - сборочные скрипты для расширенного набора пакетов.
  • helios-omicron-brand - формирование изолированного окружения для запуска управляющего web-интерфейса Omicron.
  • illumos-gate - системные компоненты из Illumos (ядро, библиотеки, утилиты).
  • phbl (Pico Host Boot Loader) - загрузчик.
  • pinprick - утилита для сжатия образов ROM.
  • image-builder - инструментарий для создания загрузочных дисковых образов с Illumos.
  • helios-engvm - инструментарий для формирования окружения для разработки и создания образов Helios на физических или виртуальных x86-системах под управлением Ubuntu 20.04.01 с KVM/QEMU.

Дополнительно можно отметить, что компания Oracle внесла изменение в график сопровождения операционной системы Solaris, в соответствии с которыми время поддержки выпуска Solaris 11.4 продлено до 2037 года (ранее жизненный цикл продукта завершался в 2034 году). С учётом того, что выпуск Solaris 11.4 был опубликован в 2018 году, общее время сопровождения составит 19 лет. Поддержка веток Solaris 10 и Solaris 11.3 завершится в 2027 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступны OmniOS CE r151048 и OpenIndiana 2023.10, продолжающие развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2022.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: В рамках проекта SmartOS создана новая ОС на базе OpenSolaris/illumos и осуществлено портирование KVM
  5. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  6. OpenNews: Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60519-solaris
Ключевые слова: solaris, helios, illumos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Ребята, хватит насиловать труп, никому не нужны ваши сферические солярисы и опенВМСы в вакууме. Всегда более предпочтительной будет та операционная система, которая активней развивается и которая более открыта для разработчика и пользователя, пусть она будет и не столь совершенной. И сегодня такая ОС есть: это Linux. Другие попросту не нужны. Таково моё мнение.
     
     
  • 2.4, OmniOS (?), 10:29, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Долго ли проработает твой ляликс без HA?

    А Illumos single node на котором крутятся несколько виртуалок в т.ч. с ляликсом и OpenBSD?

    Где ты ещё возьмешь такой же устойчивый гипервизор?

     
     
  • 3.16, Аноним (-), 11:11, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenBSD

    Оно крутится только в виртуалках у дистро-хоперов и возможно у создателя сего поделия. В продакшене никто в здравом уме не будет ставить маргинальщину без сертификации железа и распространённых инструментов которые являются де факто стандартом в индустрии типа кубернетиса.

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:24, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ходят слухи что даже сам Тео юзает Опенбзд на своём ноуте. Если это действительно так, то я ему сочувствую и безмерно ув0жаю за то что он "eats his own dog food".
     
     
  • 5.57, OmniOS (?), 12:58, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBSD нужен для безопасности, а не для запуска тяжелого оркестратора типа Кубера.

    В качестве текстового терминала для безопасной remote рулёжки тем Кубером IMHO нет других сравнимых альтернатив для OpenBSD, который не только безопасный, но ещё и полезный (в нём есть Python, Rust, Ansible, Terraform, etc., который ставятся за минуту).

    Когда похакауют твой ляликс терминал и выключат твой Кубер (хорошо если ещё и не отформатируют для лулзов), вспомнишь это сообщение.

     
     
  • 6.73, Аноним (73), 13:34, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenBSD нужен для безопасности

    Нет, уже давно как не нужен. Нужны только некоторые её разработки.

    > Когда похакауют твой ляликс терминал и выключат твой Кубер (хорошо если ещё и не отформатируют для лулзов), вспомнишь это сообщение.

    Когда... Тогда и вспомним. Или ты протрезвеешь быстрее.

     
  • 3.24, Аноним (27), 11:21, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да где угодно вообще. То что ты описал, точно так же возможно в KVM, XEN-XCP, ESXI и даже в хипстер-в. Прикинь...
    > А Illumos single node на котором крутятся несколько виртуалок в т.ч. с ляликсом и OpenBSD?

    В моём понимании "несколько" - это около 100.

     
  • 3.47, Аноним (47), 12:48, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.55, Zulu (?), 12:57, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи нам про "гипервизор".

    В Солярисе было несколько, зоны (но раз у тебя "ляликс", то не они), виртуалбокс (хихи) и Solaris VM. Который был LDom на спарке и Xen на x86. Сомневаюсь что у тебя спарк, ибо для хорошего HA тебе какой-то T1000 не хватит, а в T4 и выше на руках у опеннетовского эксперта я не верю. Так что Xen. И чем тебе их Xen так лучше любого другого Xenа?

     
  • 2.9, 1 (??), 10:50, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, все должны ходить строем и в одинаковой форме. Где-то я уже это слышал.

    Люди делают то, что им интересно.
    "И пусть расцветают все цветы" (с)

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:16, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И развеваются все флаги!
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:21, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ведутся все войны.
     
  • 4.26, iZEN (ok), 11:22, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как на гербе Советского Союза. (Хотя, там только фразы на языках народов республик СССР)
     
  • 4.28, Аноним (3), 11:25, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Берите суверенитету кто сколько унесёт" (с).
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:07, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всегда более предпочтительной будет та операционная система, которая форсится корпорациями и под которую есть доцкер с кубернетис.

    Фиксанул, не благодари.

     
  • 2.29, YetAnotherOnanym (ok), 11:25, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.45, DarkHobbit (ok), 12:46, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда такое Windows-style стремление загнать всех в строй одной ОС? Если б Линус в 1990-м рассуждал как аноним с опеннета, Линукс бы никогда не появился, а если бы появился, не вышел бы за пределы локалхоста Линуса.
     
  • 2.52, Аноним (52), 12:53, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.66, Прадед (?), 13:15, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линакс вообще-то не ос, а лишь ядрон.
     

  • 1.5, crypt (ok), 10:37, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я бы с удовольствием дома использовал OS, которую не нужно апдейтить до 2037 года и в которой все работает. Смысл OS ведь не том, чтобы получать каждый раз новый рабочий стол, как в Windows. Не понятно, зачем мне линукс, который я даже не могу проапдейтить между релизами (RHEL6 -> RHEL7), где постоянно все переделывают. Я перешел на FreeBSD, но это как light-версия, но всеравно очень хорошо по сравнению со всем этим insanity в мире линукс.
     
     
  • 2.6, OmniOS (?), 10:43, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Linux с контейнерами давно уже превратился в application сервер на замену IBM WebSphere.

    IMHO в качестве надёжного headless хоста с аптаймом в несколько лет современный Linux малопригоден. Даже OpenBSD надёжнее на порядок.

     
     
  • 3.7, OmniOS (?), 10:47, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подразумевается, что OpenBSD в таком случае грузится по NFS или iSCSI с другого ZFS хоста.

    Файловая система - IMHO слабое место OpenBSD с точки зрения гарантий консистентности данных, но с точки зрения безопасности минимализм - хороший выбор.

     
     
  • 4.31, Аноним (27), 11:28, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > с другого ZFS хоста.

    который на линуксе. Так круг и замкнулся.

     
  • 4.77, крокодил мимо.. (?), 13:43, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Файловая система - IMHO слабое место OpenBSD с точки зрения гарантий консистентности
    > данных, но с точки зрения безопасности минимализм - хороший выбор.

    есть немного иное мнение:
    https://marc.info/?l=openbsd-misc&m=169392301328799&w=2
    (читать трэд с ссылками, если есть время)

    субъективно, на одном из ноутов опёнок стоит с версии 5.2 upgraded to 7.4 (current stable). за это время случалось можно сказать "всё", что возможно: поездки, перебои с питанием, отказ батарей и т.п.. были случаи, когда авто fsck не справлялся и просил ручного вмешательства (поэтому имеет смысл fs ставить в ro для роутеров). случаев потери данных - не было..
    в отличие от..

     
  • 3.8, beck (??), 10:49, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > IMHO в качестве надёжного headless хоста с аптаймом в несколько лет современный Linux малопригоден

    Вообще не пригоден. Задачи такой не стояло, сделать железобетонную ОС, которую не надо каждый день обновлять, подкручивать, перестраивать.

    Тяп-ляп, и в продакшн. Добро пожаловать в микросервисы, контейнеры, оркестрации и вот это вот всё.

     
     
  • 4.32, Аноним (27), 11:29, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эта проблема есть только у таких как ты, понимаешь...
     
  • 3.19, Аноним (-), 11:14, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.37, Аноним (3), 11:40, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.41, Аноним (-), 12:31, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.10, хрю (?), 11:00, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Не понятно, зачем мне линукс, который я даже не могу проапдейтить между релизами (RHEL6 -> RHEL7),

    Ты просто выбрал не правильный Linux. Этот пост написал с компа в котором происходил следующий перевод Debian 10->Debian 11->Debian 12. u are welcome.

     
     
  • 3.13, OmniOS (?), 11:09, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишу с рабочей станции, которая начиналась с Debian Etch, а теперь на ней уже Devuan ASCII с несколькими пакетами Devuan Chimaera. Т.е. Debian/Devuan абсолютно не требует переустановки, легко апгрейдится на новый релиз после выжидания хотя бы года с момента выпуска очередного stable.

    Но при этом длительные аптаймы закончились с релизом Wheezy, с тех пор вероятно напихали столько зондов, что они уже не в состоянии проработать без ребута хотя бы несколько месяцев.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:20, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так сидишь и ждёшь, ждёшь, ждёшь годами, когда там уже копролиты можно будет поменять на следующие копролиты. И в случае проблем, ты сталкиваешься с тем, что поисковик о таком уже давно забыл, ты совершенно один с ними сидишь. А ведь мог с тем же успехом использовать Рач и не обмазываться копролитами, не ждать, и не страдать. Но это не твой путь.
     
     
  • 5.51, OmniOS (?), 12:52, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч прекрасен в контейнерах, на основной системе использование роллингов противопоказано, если ты не камикадзе.
     
     
  • 6.54, Аноним (23), 12:55, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально, минимум проблем на самом деле. И это система, у которой мейнтейнеры заявляют "собирается значит работает". А представляешь, что будет, если хотя бы минимальное тестирование включить?
     
  • 4.38, crypt (ok), 12:13, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Т.е. Debian/Devuan абсолютно не требует переустановки

    как они не требуют переустановки, если у тебя ABI нестабилен? проапдейтил библиотеку - апдейтишь программы. вот во FreeBSD, да, 5 лет стабильная базовая система. программы _действительно_ не требуют переустановки. а ты, видать, школьник еще. не понимаешь таких вещей.

     
     
  • 5.46, OmniOS (?), 12:47, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libc у меня обновлён на более новую из предпоследнего stable Chimaera.

    dpkg -al | grep libc6

    ii  libc6:amd64                           2.31-13+deb11u7                             amd64        GNU C Library: Shared libraries
    ii  libc6:i386                            2.31-13+deb11u7                             i386         GNU C Library: Shared libraries

    Если чего-то не хватает типа свежего питоняки, Ansible, Terraform и даже IDE, то всё есть в контейнерах.

     
     
  • 6.50, OmniOS (?), 12:51, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к тому, что можно оставаться даже на Debian v9, не отказывая себе в современном софте.

    Но речь шла о том, что ненужно переустанавливать С НУЛЯ!

    Помню, какую дичь ты писал на ЛОРе, пока тебя не побанили.

    Тоже про Cолярку свою и т.п. Enterprise.

    У проприетарных осей нет будущего, есть только настоящее, пока в них вливают денежки наивных юзеров.

     
  • 3.14, Не_когда (?), 11:09, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Debian 10->Debian 11->Debian 12

    Не замечаешь кое чего что версия только 12 , а не 18 ?

    Так потому что griggorii ушел с llvm-12 на llvm-0 и не откуда стало в онлаин воровать для стаблаин , так что дистрибутивы стабле зависят от griggorii c канала ютуба.

     
  • 3.33, crypt (ok), 11:32, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Не понятно, зачем мне линукс, который я даже не могу проапдейтить между релизами (RHEL6 -> RHEL7),
    > Ты просто выбрал не правильный Linux. Этот пост написал с компа в
    > котором происходил следующий перевод Debian 10->Debian 11->Debian 12. u are welcome.

    typical. очередной хрю подумал, что он самый умный.

    debian 10 - релиз в 2019
    debian 11 - релиз в 2021
    debian 12 - релиз в 2023

    ты три раза делал мажорный апдейт с переустановкой всех программ за 4 (!) года! у тебя программы для 10 релиза не работаю в 11 релизе. писеец, даже виндузнятники так часто не переустанавливаются сейчас!

    а я использовал RHEL6 с 2013 года по 2022. 9 лет. без мажорных апдейтов.

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 12:41, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ты три раза делал мажорный апдейт с переустановкой всех программ за 4 (!) года!

    А мог бы и не делать. Debian 10 вышел в июле 2019 года, LTS поддержка до июня 2024 года.

     
  • 4.68, Аноним (68), 13:16, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У виндузятников вообще всё хорошо, у них обратная совместимость вплоть до виндовс 2000. А в линуксе, у тебя между ядрами одной ветки может начатся цирк с  конями.
     
  • 3.35, anonimous (?), 11:33, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В игру «заапгрейдь дистрибутив» активно играют админы локалхостов. А всяких проходимцев, обслуживающих облачные фермы с их SLA мы дружно засмеем: они не модные!
     
  • 2.18, Аноним (21), 11:13, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не нужно апдейтить до 2037 года и в которой все работает

    И дыры тоже работают.

     
  • 2.40, r2d0 (?), 12:22, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй линукс, который сможешь проапгрейдить между релизами: Fedora, Ubuntu.
     
     
  • 3.76, Аноним (21), 13:37, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например, Arch, Gentoo.
     
  • 2.59, Школьник из 7 Б84125 (?), 13:02, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я бы с удовольствием дома использовал OS, которую не нужно апдейтить до 2037 года и в которой все работает.

    Ты не понимаешь!!! Иначе у тебя будет софт несвежий! И на wayland перейти не успеешь. Я поставил себе Arch Linux и обновляюсь каждый день и всем своим одноклассникам поставил и они тоже обновляются каждый день! Правда ничего не работает, зато софт свежий!

     
  • 2.74, btrfs (?), 13:35, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как кто-то сказал: "Я учу что-то новое для того, чтобы узнать что-то новое. А не для того, чтобы делать тоже самое, но только по другому".
     

  • 1.11, хрю (?), 11:04, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>время поддержки выпуска Solaris 11.4 продлено до 2037 года

    На самом деле это означает, что сдвинули выпуск 12 Соляриса, если вообще его не кансельнули. Солярис в своё время (15-20 лет назад) мне нравился - была в нём какая-то прэлесть. Печально будет, если его похоронят. Последний худо бедно ходовой более менее оригинальный unix.

     
     
  • 2.17, OmniOS (?), 11:12, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IMHO в случае отмены Solaris, часть его пользователей будут вынуждены мигрировать на Illumos.

    В таком случае можно даже ожидать возврата в Illumos саночных (нынче оракакловых) архитектур?

     
     
  • 3.30, Фрик из соседней пещеры (?), 11:27, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вкусняшки особеннее чем во фряхе?
     
     
  • 4.36, crypt (ok), 11:37, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у них в первую очередь цели проекта разные у соляриса - это несколько ниш в кор... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.67, Аноним (52), 13:15, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >илюмос не равен коммерческому солярису. иллюмос - это пара каких-то человек, фрики и гики.
    >солярис -- это миллионы и миллиарды долларов и поддержка по 20 лет.

    Illumos открыт. Бери и делай что хочешь.
    Solaris это как единорог, все про него говорят но никто не видел.

     
  • 5.69, Аноним (52), 13:16, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >так что нет, никакого перехода юзербазы между ними не произойдет.

    Нет там никакой базы пользователей. Они всё уже давно перешли на этот ваш GNU/Linux.

     
  • 3.34, Аноним (27), 11:33, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не на иллюмос, а на вантуз. И не спарк, а х86_64. Я не верю что "пользователи солярки" захотят взять на себя это бремя уволеных индусов.
     
  • 2.48, Zulu (?), 12:48, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На самом деле это означает, что сдвинули выпуск 12 Соляриса, если вообще его не кансельнули.

    С разморозкой. s12 отменили еще то ли в 2017, то ли 2018, и тимы перевели кого на линукс, кого на sustain s11.

     

  • 1.15, Аноним (21), 11:10, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сразу видно, Solaris не готова к проблеме 2038.
     
     
  • 2.49, Zulu (?), 12:51, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутки в сторону, да. Еще когда я там работал, это был большой проект (заменить или исправить все не-2038-совместимое), лидом был Alan Coopersmith, если память не изменяет.
     

  • 1.70, Аноним (52), 13:19, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Среди входящих в состав компонентов:

    Вообще одна из самых радостных новостей. Осталось разобраться как этим пользоваться и начинать пилить свой дистрибутив с нескучными обоями.

     
  • 1.71, Аноним (52), 13:21, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как думаете на сколько сложно будет подружить Illumos с Budgie из соседней темы? Какие подводные?
     
  • 1.75, Mr.Who (?), 13:37, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему линукс фанатики так ненавидят другие ОС?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру