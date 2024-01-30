Опубликован дистрибутив Helios на базе Illumos. Поддержка Solaris 11.4 продлена до 2037 года

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|1.3, Аноним (3), 10:23, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Ребята, хватит насиловать труп, никому не нужны ваши сферические солярисы и опенВМСы в вакууме. Всегда более предпочтительной будет та операционная система, которая активней развивается и которая более открыта для разработчика и пользователя, пусть она будет и не столь совершенной. И сегодня такая ОС есть: это Linux. Другие попросту не нужны. Таково моё мнение.
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|2.4, OmniOS (?), 10:29, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Долго ли проработает твой ляликс без HA?
А Illumos single node на котором крутятся несколько виртуалок в т.ч. с ляликсом и OpenBSD?
Где ты ещё возьмешь такой же устойчивый гипервизор?
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|3.16, Аноним (-), 11:11, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> OpenBSD
Оно крутится только в виртуалках у дистро-хоперов и возможно у создателя сего поделия. В продакшене никто в здравом уме не будет ставить маргинальщину без сертификации железа и распространённых инструментов которые являются де факто стандартом в индустрии типа кубернетиса.
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|4.27, Аноним (27), 11:24, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ходят слухи что даже сам Тео юзает Опенбзд на своём ноуте. Если это действительно так, то я ему сочувствую и безмерно ув0жаю за то что он "eats his own dog food".
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|5.57, OmniOS (?), 12:58, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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OpenBSD нужен для безопасности, а не для запуска тяжелого оркестратора типа Кубера.
В качестве текстового терминала для безопасной remote рулёжки тем Кубером IMHO нет других сравнимых альтернатив для OpenBSD, который не только безопасный, но ещё и полезный (в нём есть Python, Rust, Ansible, Terraform, etc., который ставятся за минуту).
Когда похакауют твой ляликс терминал и выключат твой Кубер (хорошо если ещё и не отформатируют для лулзов), вспомнишь это сообщение.
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|6.73, Аноним (73), 13:34, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> OpenBSD нужен для безопасности
Нет, уже давно как не нужен. Нужны только некоторые её разработки.
> Когда похакауют твой ляликс терминал и выключат твой Кубер (хорошо если ещё и не отформатируют для лулзов), вспомнишь это сообщение.
Когда... Тогда и вспомним. Или ты протрезвеешь быстрее.
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|3.24, Аноним (27), 11:21, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да где угодно вообще. То что ты описал, точно так же возможно в KVM, XEN-XCP, ESXI и даже в хипстер-в. Прикинь...
> А Illumos single node на котором крутятся несколько виртуалок в т.ч. с ляликсом и OpenBSD?
В моём понимании "несколько" - это около 100.
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|3.55, Zulu (?), 12:57, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи нам про "гипервизор".
В Солярисе было несколько, зоны (но раз у тебя "ляликс", то не они), виртуалбокс (хихи) и Solaris VM. Который был LDom на спарке и Xen на x86. Сомневаюсь что у тебя спарк, ибо для хорошего HA тебе какой-то T1000 не хватит, а в T4 и выше на руках у опеннетовского эксперта я не верю. Так что Xen. И чем тебе их Xen так лучше любого другого Xenа?
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|2.9, 1 (??), 10:50, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, все должны ходить строем и в одинаковой форме. Где-то я уже это слышал.
Люди делают то, что им интересно.
"И пусть расцветают все цветы" (с)
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|4.26, iZEN (ok), 11:22, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как на гербе Советского Союза. (Хотя, там только фразы на языках народов республик СССР)
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|2.12, Аноним (-), 11:07, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всегда более предпочтительной будет та операционная система, которая форсится корпорациями и под которую есть доцкер с кубернетис.
Фиксанул, не благодари.
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|2.45, DarkHobbit (ok), 12:46, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Откуда такое Windows-style стремление загнать всех в строй одной ОС? Если б Линус в 1990-м рассуждал как аноним с опеннета, Линукс бы никогда не появился, а если бы появился, не вышел бы за пределы локалхоста Линуса.
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|1.5, crypt (ok), 10:37, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я бы с удовольствием дома использовал OS, которую не нужно апдейтить до 2037 года и в которой все работает. Смысл OS ведь не том, чтобы получать каждый раз новый рабочий стол, как в Windows. Не понятно, зачем мне линукс, который я даже не могу проапдейтить между релизами (RHEL6 -> RHEL7), где постоянно все переделывают. Я перешел на FreeBSD, но это как light-версия, но всеравно очень хорошо по сравнению со всем этим insanity в мире линукс.
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|2.6, OmniOS (?), 10:43, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Linux с контейнерами давно уже превратился в application сервер на замену IBM WebSphere.
IMHO в качестве надёжного headless хоста с аптаймом в несколько лет современный Linux малопригоден. Даже OpenBSD надёжнее на порядок.
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|3.7, OmniOS (?), 10:47, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подразумевается, что OpenBSD в таком случае грузится по NFS или iSCSI с другого ZFS хоста.
Файловая система - IMHO слабое место OpenBSD с точки зрения гарантий консистентности данных, но с точки зрения безопасности минимализм - хороший выбор.
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|4.31, Аноним (27), 11:28, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> с другого ZFS хоста.
который на линуксе. Так круг и замкнулся.
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|4.77, крокодил мимо.. (?), 13:43, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Файловая система - IMHO слабое место OpenBSD с точки зрения гарантий консистентности
> данных, но с точки зрения безопасности минимализм - хороший выбор.
есть немного иное мнение:
https://marc.info/?l=openbsd-misc&m=169392301328799&w=2
(читать трэд с ссылками, если есть время)
субъективно, на одном из ноутов опёнок стоит с версии 5.2 upgraded to 7.4 (current stable). за это время случалось можно сказать "всё", что возможно: поездки, перебои с питанием, отказ батарей и т.п.. были случаи, когда авто fsck не справлялся и просил ручного вмешательства (поэтому имеет смысл fs ставить в ro для роутеров). случаев потери данных - не было..
в отличие от..
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|3.8, beck (??), 10:49, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> IMHO в качестве надёжного headless хоста с аптаймом в несколько лет современный Linux малопригоден
Вообще не пригоден. Задачи такой не стояло, сделать железобетонную ОС, которую не надо каждый день обновлять, подкручивать, перестраивать.
Тяп-ляп, и в продакшн. Добро пожаловать в микросервисы, контейнеры, оркестрации и вот это вот всё.
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|2.10, хрю (?), 11:00, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Не понятно, зачем мне линукс, который я даже не могу проапдейтить между релизами (RHEL6 -> RHEL7),
Ты просто выбрал не правильный Linux. Этот пост написал с компа в котором происходил следующий перевод Debian 10->Debian 11->Debian 12. u are welcome.
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|3.13, OmniOS (?), 11:09, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пишу с рабочей станции, которая начиналась с Debian Etch, а теперь на ней уже Devuan ASCII с несколькими пакетами Devuan Chimaera. Т.е. Debian/Devuan абсолютно не требует переустановки, легко апгрейдится на новый релиз после выжидания хотя бы года с момента выпуска очередного stable.
Но при этом длительные аптаймы закончились с релизом Wheezy, с тех пор вероятно напихали столько зондов, что они уже не в состоянии проработать без ребута хотя бы несколько месяцев.
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|4.23, Аноним (23), 11:20, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот так сидишь и ждёшь, ждёшь, ждёшь годами, когда там уже копролиты можно будет поменять на следующие копролиты. И в случае проблем, ты сталкиваешься с тем, что поисковик о таком уже давно забыл, ты совершенно один с ними сидишь. А ведь мог с тем же успехом использовать Рач и не обмазываться копролитами, не ждать, и не страдать. Но это не твой путь.
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|5.51, OmniOS (?), 12:52, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Арч прекрасен в контейнерах, на основной системе использование роллингов противопоказано, если ты не камикадзе.
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|6.54, Аноним (23), 12:55, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормально, минимум проблем на самом деле. И это система, у которой мейнтейнеры заявляют "собирается значит работает". А представляешь, что будет, если хотя бы минимальное тестирование включить?
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|4.38, crypt (ok), 12:13, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Т.е. Debian/Devuan абсолютно не требует переустановки
как они не требуют переустановки, если у тебя ABI нестабилен? проапдейтил библиотеку - апдейтишь программы. вот во FreeBSD, да, 5 лет стабильная базовая система. программы _действительно_ не требуют переустановки. а ты, видать, школьник еще. не понимаешь таких вещей.
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|5.46, OmniOS (?), 12:47, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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libc у меня обновлён на более новую из предпоследнего stable Chimaera.
dpkg -al | grep libc6
ii libc6:amd64 2.31-13+deb11u7 amd64 GNU C Library: Shared libraries
ii libc6:i386 2.31-13+deb11u7 i386 GNU C Library: Shared libraries
Если чего-то не хватает типа свежего питоняки, Ansible, Terraform и даже IDE, то всё есть в контейнерах.
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|6.50, OmniOS (?), 12:51, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это к тому, что можно оставаться даже на Debian v9, не отказывая себе в современном софте.
Но речь шла о том, что ненужно переустанавливать С НУЛЯ!
Помню, какую дичь ты писал на ЛОРе, пока тебя не побанили.
Тоже про Cолярку свою и т.п. Enterprise.
У проприетарных осей нет будущего, есть только настоящее, пока в них вливают денежки наивных юзеров.
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|3.14, Не_когда (?), 11:09, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Debian 10->Debian 11->Debian 12
Не замечаешь кое чего что версия только 12 , а не 18 ?
Так потому что griggorii ушел с llvm-12 на llvm-0 и не откуда стало в онлаин воровать для стаблаин , так что дистрибутивы стабле зависят от griggorii c канала ютуба.
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|3.33, crypt (ok), 11:32, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>Не понятно, зачем мне линукс, который я даже не могу проапдейтить между релизами (RHEL6 -> RHEL7),
> Ты просто выбрал не правильный Linux. Этот пост написал с компа в
> котором происходил следующий перевод Debian 10->Debian 11->Debian 12. u are welcome.
typical. очередной хрю подумал, что он самый умный.
debian 10 - релиз в 2019
debian 11 - релиз в 2021
debian 12 - релиз в 2023
ты три раза делал мажорный апдейт с переустановкой всех программ за 4 (!) года! у тебя программы для 10 релиза не работаю в 11 релизе. писеец, даже виндузнятники так часто не переустанавливаются сейчас!
а я использовал RHEL6 с 2013 года по 2022. 9 лет. без мажорных апдейтов.
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|4.43, Аноним (43), 12:41, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ты три раза делал мажорный апдейт с переустановкой всех программ за 4 (!) года!
А мог бы и не делать. Debian 10 вышел в июле 2019 года, LTS поддержка до июня 2024 года.
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|4.68, Аноним (68), 13:16, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У виндузятников вообще всё хорошо, у них обратная совместимость вплоть до виндовс 2000. А в линуксе, у тебя между ядрами одной ветки может начатся цирк с конями.
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|3.35, anonimous (?), 11:33, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В игру «заапгрейдь дистрибутив» активно играют админы локалхостов. А всяких проходимцев, обслуживающих облачные фермы с их SLA мы дружно засмеем: они не модные!
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|2.18, Аноним (21), 11:13, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не нужно апдейтить до 2037 года и в которой все работает
И дыры тоже работают.
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|2.40, r2d0 (?), 12:22, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Используй линукс, который сможешь проапгрейдить между релизами: Fedora, Ubuntu.
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|2.59, Школьник из 7 Б84125 (?), 13:02, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я бы с удовольствием дома использовал OS, которую не нужно апдейтить до 2037 года и в которой все работает.
Ты не понимаешь!!! Иначе у тебя будет софт несвежий! И на wayland перейти не успеешь. Я поставил себе Arch Linux и обновляюсь каждый день и всем своим одноклассникам поставил и они тоже обновляются каждый день! Правда ничего не работает, зато софт свежий!
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|2.74, btrfs (?), 13:35, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как кто-то сказал: "Я учу что-то новое для того, чтобы узнать что-то новое. А не для того, чтобы делать тоже самое, но только по другому".
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|1.11, хрю (?), 11:04, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>время поддержки выпуска Solaris 11.4 продлено до 2037 года
На самом деле это означает, что сдвинули выпуск 12 Соляриса, если вообще его не кансельнули. Солярис в своё время (15-20 лет назад) мне нравился - была в нём какая-то прэлесть. Печально будет, если его похоронят. Последний худо бедно ходовой более менее оригинальный unix.
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|2.17, OmniOS (?), 11:12, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IMHO в случае отмены Solaris, часть его пользователей будут вынуждены мигрировать на Illumos.
В таком случае можно даже ожидать возврата в Illumos саночных (нынче оракакловых) архитектур?
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|4.36, crypt (ok), 11:37, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
у них в первую очередь цели проекта разные у соляриса - это несколько ниш в кор... большой текст свёрнут, показать
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|5.67, Аноним (52), 13:15, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>илюмос не равен коммерческому солярису. иллюмос - это пара каких-то человек, фрики и гики.
>солярис -- это миллионы и миллиарды долларов и поддержка по 20 лет.
Illumos открыт. Бери и делай что хочешь.
Solaris это как единорог, все про него говорят но никто не видел.
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|5.69, Аноним (52), 13:16, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>так что нет, никакого перехода юзербазы между ними не произойдет.
Нет там никакой базы пользователей. Они всё уже давно перешли на этот ваш GNU/Linux.
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|3.34, Аноним (27), 11:33, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не на иллюмос, а на вантуз. И не спарк, а х86_64. Я не верю что "пользователи солярки" захотят взять на себя это бремя уволеных индусов.
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|2.48, Zulu (?), 12:48, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На самом деле это означает, что сдвинули выпуск 12 Соляриса, если вообще его не кансельнули.
С разморозкой. s12 отменили еще то ли в 2017, то ли 2018, и тимы перевели кого на линукс, кого на sustain s11.
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|2.49, Zulu (?), 12:51, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шутки в сторону, да. Еще когда я там работал, это был большой проект (заменить или исправить все не-2038-совместимое), лидом был Alan Coopersmith, если память не изменяет.
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|1.70, Аноним (52), 13:19, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Среди входящих в состав компонентов:
Вообще одна из самых радостных новостей. Осталось разобраться как этим пользоваться и начинать пилить свой дистрибутив с нескучными обоями.
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|1.71, Аноним (52), 13:21, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как думаете на сколько сложно будет подружить Illumos с Budgie из соседней темы? Какие подводные?
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