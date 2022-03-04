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Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования

04.03.2022 11:37

Компания Oracle представила Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), новый бесплатный вариант операционной системы Solaris 11.4, нацеленный на использование разработчиками открытого ПО и применения в персональных целях. В отличие от ранее предлагаемых основных сборок Solaris 11.4, лицензия на которые допускает бесплатное использование для тестирования, разработки и применения в персональных проектах, новая редакция отличается задействованием непрерывной модели публикации новых версий и близка к редакции Solaris 11.4 SRU (Support Repository Update).

Применение CBE упростит доступ к актуальным версиям программ и обновлений для тех, кто желает использовать Solaris бесплатно. Фактически сборки CBE можно рассматривать как бета-версию, и они аналогичны предварительным тестовым сборкам Solaris 11.4 SRU, включающим более новые версии программ и исправления накопившихся ошибок, доступные на момент формирования выпуска (сборка CBE не включает все исправления, предлагаемые в аналогичном выпуске сборки SRU, так как формируется раньше, но не вошедшие в выпуск исправления накапливаются и предлагаются в следующем выпуске).

Для использования CBE предлагается установить обычную сборку Oracle Solaris 11.4.0, подключить репозиторий pkg.oracle.com/solaris/release в IPS и обновить её до версии CBE, выполнив команду "pkg update". Отдельные iso-образы пока недоступны, но их обещают опубликовать на основной странице загрузки Solaris. Предполагается, что, как и выпуски SRU, новые сборки CBE будут публиковаться ежемесячно. Код открытых компонентов Solaris доступен в репозитории на GitHub, а отдельные пакеты можно загрузить с сайта pkg.oracle.com.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU42
  3. OpenNews: Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2021.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  5. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Solaris
  6. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56800-solaris
Ключевые слова: solaris
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Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Орацле тоже любит бесплатных бета-тестеров.

    Навались всем миром, помоги орацлу исправить попенсорсные баги в коммерческом окружении! И получи в награду... новые баги новых версий!

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:14, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много ты багов помог исправить?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:08, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ему статистику не показали.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:53, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помните 25$
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:05, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чего это 25? Я стольник сану заплатил. Не считая пошлин.
    Жаль чек так и потерялся где-то. "$75 - programming"

     

  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 11:58, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хмм... а я бы пощюпал...
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:11, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я как человек, отучившийся 2 недели на курсах "Администрирование Oracle Solaris", приветствую новый дистрибутив.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:47, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без бумажки ты *промокашка*, а с бумажкой человек.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:06, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бумажки

    После окончания курса выдают "бумажку"? Или выдают куаркод? А с куаркодом - человек!

     
  • 2.20, Аноним (20), 13:35, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком году?
     
  • 2.50, anonymous (??), 17:38, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно хоть где-то используется или это для себя?
     

  • 1.7, erthink (ok), 12:14, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про поддержку солярки в не-легаси проектах мало кто вспоминает.
    Если кому-то и нужно, то давно используют Illumos.
    Так что появление CBE логично, если не слишком поздно.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:18, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том что это "Федора"? Отправить в прод? Ну не знаю...
     
     
  • 3.36, кул хацкер (?), 14:34, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При том что это "Федора"? Отправить в прод? Ну не знаю...

    В контексте CBE речь не о проде, а о разработке и CI.

     
  • 2.21, Аноним (20), 13:37, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При наличии Illumos наличие Oracle Solaris мне не понятно. Разве что у Оракл есть техподдержка платная а у иллюмоса нет поддержки или у каких то дистрибутивов есть?
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:14, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Illumos-чистая маргинальщина. А нативная солярка-это ынтерпрайз. В основном легаси, конечно, но это такой легаси, который проживёт ещё десятилетие и переживёт кучу линуксов. И на котором крутятся ключевые отрасли (и в РФ в том числе). Оракел когда-то отвалил кучу бабок за sun, чтоб получить под контроль рынок того самого ынтерпайза
     
     
  • 3.42, ананим.orig (?), 16:00, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В рф (кроме сырья) есть отрасли Готовых к ipo в лондонграде? Особенно сейчас.
    Других то ынтырпрайзов вроде как и нет?
     
     
  • 4.44, YetAnotherOnanym (ok), 16:16, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Лондонграде листиться - себя не уважать.
     
  • 4.45, кул хацкер (?), 16:21, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В рф (кроме сырья) есть отрасли Готовых к ipo в лондонграде? Особенно
    > сейчас.
    > Других то ынтырпрайзов вроде как и нет?

    Более 286 ынтырпрайзов, IPOнёт оч заметно и от листинга не отвертеться.

     
  • 4.46, Аноним (32), 16:38, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Готовых к ipo в лондонграде

    этот лондонград скоро в деревню превратится, коей и является.

     
     
  • 5.51, Аноним (51), 17:54, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    несколько опечаток в названии города где даже икеа закрывается
     
     
  • 6.55, кул хацкер (?), 18:08, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > несколько опечаток в названии города где даже икеа закрывается

    butthurt ?

     
  • 6.56, Аноним (32), 19:38, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это та, которая каким-то мусором торгует?
     

  • 1.9, Аноним (16), 12:21, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > бесплатный вариант
    > нацеленный на использование разработчиками открытого ПО

    Интересные ассоциации

     
  • 1.10, Zenitur (ok), 12:22, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы туда Vulkan и DXVK, и можно послать нафиг линукс с его Systemd.
     
     
  • 2.11, ryoken (ok), 12:26, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Послан в Devuan & Gentoo.
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 12:47, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LFS можно без системд собрать.
     
     
  • 4.14, ryoken (ok), 12:57, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > LFS можно без системд собрать.

    Это несколько уже перебор. Тут от gentoo шарахаются...

     
     
  • 5.33, Аноним (33), 14:15, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно, некоторые тут даже Арч не могут развернуть
     
  • 3.30, Аноним (27), 14:11, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Guix, Hyperbola тоже послан.
     
     
  • 4.40, Аноним (16), 15:08, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Guix

    Там своя альтернативная реализация systemd на баш-, ой, то есть, на лисп-портянках.

     
  • 2.17, Минона (ok), 13:19, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сисьтем-да -- аналог соляркиного SMF.
     
     
  • 3.29, Аноним (20), 14:10, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Systemd это жалкая пародия SMF.
     
     
  • 4.52, Аноним (51), 17:55, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет скульных баз и xml - недостаточно энтерпрайзно?
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:58, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD. Правда вечно не хватает памяти для распаковки репаков. Как решать хз.
     
  • 2.26, user90 (?), 13:59, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и можно послать нафиг линукс с его Systemd

    "Попсовый линукс с его Systemd", у тебя кругозор как-то узковат :)

     

  • 1.15, xor (??), 13:05, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какой там компилятор? Имеет смысл его для ловли багов использовать?
     
  • 1.18, Аноним12345 (?), 13:21, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же санкции ???
     
     
  • 2.19, DmA (??), 13:24, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут же нет денежных отношений, военных технологий там скорей всего нет, кроме закладок :) Так что пользуйтесь
     
  • 2.22, letsmac (ok), 13:37, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нужно свою версию Солярис под названием "Красно солнышко".
     
     
  • 3.34, Аноним (27), 14:17, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то вспомнилась неформальная версия "Евгений Онегин" ;)
     
  • 3.41, ryoken (ok), 15:36, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да нужно свою версию Солярис под названием "Красно солнышко".

    ..."ДизТопливо"

     
  • 2.54, Аноним (51), 17:58, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так оракловые базы же...
     

  • 1.23, Arbichev (ok), 13:42, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В организации, в которой я работал, был сервер SPARC Фуджитцу-Сименс М3000. Вот меня и послали на эти курсы, чтобы иметь в организации минимально грамотного человека
     
     
  • 2.35, Ржевский (?), 14:19, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Послали, чтобы иметь
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:57, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо, если это поможет OpenIndiana выпускать стабильные сборки почаще.
     
  • 1.37, Аноним (37), 14:35, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выходит, соляра всё ещё жива и умирать не собирается.
     
     
  • 2.38, кул хацкер (?), 14:38, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Выходит, соляра всё ещё жива и умирать не собирается.

    Просто нафталин засох, аж трудно отковырять, чтобы выкинуть.

     

  • 1.43, Смузихлёб (?), 16:02, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и зачем оно нужно? Объективно
     
     
  • 2.47, Аноним (32), 16:40, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ставить? Глючный линукс? Или глючную винду?
     
     
  • 3.48, Гнъ Анонимъ (?), 17:28, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же глючную FreeBSD
     
  • 2.49, Гнъ Анонимъ (?), 17:30, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объективно нужно для тѣхъ, кто когда-то заимѣлъ паркъ машинъ на Солярисахъ и кому теперь нужно это дѣло поддерживать.

    Ну или просто для ностальгирующихъ

     
     
  • 3.53, Аноним (51), 17:57, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отличная операционка, гармонирует с использованием "ять"
     

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