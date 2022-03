Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования

2.11 , ryoken ( ok ), 12:26, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Послан в Devuan & Gentoo.

3.13 , Аноним ( 12 ), 12:47, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – LFS можно без системд собрать.

4.14 , ryoken ( ok ), 12:57, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > LFS можно без системд собрать. Это несколько уже перебор. Тут от gentoo шарахаются...

5.33 , Аноним ( 33 ), 14:15, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да ладно, некоторые тут даже Арч не могут развернуть

3.30 , Аноним ( 27 ), 14:11, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Guix, Hyperbola тоже послан.

4.40 , Аноним ( 16 ), 15:08, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Guix Там своя альтернативная реализация systemd на баш-, ой, то есть, на лисп-портянках.

2.17 , Минона ( ok ), 13:19, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сисьтем-да -- аналог соляркиного SMF.

3.29 , Аноним ( 20 ), 14:10, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Systemd это жалкая пародия SMF.

4.52 , Аноним ( 51 ), 17:55, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет скульных баз и xml - недостаточно энтерпрайзно?

2.25 , Аноним ( 25 ), 13:58, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – FreeBSD. Правда вечно не хватает памяти для распаковки репаков. Как решать хз.

2.26 , user90 ( ? ), 13:59, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и можно послать нафиг линукс с его Systemd "Попсовый линукс с его Systemd", у тебя кругозор как-то узковат :)