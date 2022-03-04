Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования

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|1.1, Аноним (1), 11:42, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Орацле тоже любит бесплатных бета-тестеров.
Навались всем миром, помоги орацлу исправить попенсорсные баги в коммерческом окружении! И получи в награду... новые баги новых версий!
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|2.4, Аноним (4), 12:05, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чего это 25? Я стольник сану заплатил. Не считая пошлин.
Жаль чек так и потерялся где-то. "$75 - programming"
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|1.5, Аноним (5), 12:11, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я как человек, отучившийся 2 недели на курсах "Администрирование Oracle Solaris", приветствую новый дистрибутив.
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|3.16, Аноним (16), 13:06, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> бумажки
После окончания курса выдают "бумажку"? Или выдают куаркод? А с куаркодом - человек!
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|1.7, erthink (ok), 12:14, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Про поддержку солярки в не-легаси проектах мало кто вспоминает.
Если кому-то и нужно, то давно используют Illumos.
Так что появление CBE логично, если не слишком поздно.
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|3.36, кул хацкер (?), 14:34, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При том что это "Федора"? Отправить в прод? Ну не знаю...
В контексте CBE речь не о проде, а о разработке и CI.
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|2.21, Аноним (20), 13:37, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При наличии Illumos наличие Oracle Solaris мне не понятно. Разве что у Оракл есть техподдержка платная а у иллюмоса нет поддержки или у каких то дистрибутивов есть?
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|2.32, Аноним (32), 14:14, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Illumos-чистая маргинальщина. А нативная солярка-это ынтерпрайз. В основном легаси, конечно, но это такой легаси, который проживёт ещё десятилетие и переживёт кучу линуксов. И на котором крутятся ключевые отрасли (и в РФ в том числе). Оракел когда-то отвалил кучу бабок за sun, чтоб получить под контроль рынок того самого ынтерпайза
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|3.42, ананим.orig (?), 16:00, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В рф (кроме сырья) есть отрасли Готовых к ipo в лондонграде? Особенно сейчас.
Других то ынтырпрайзов вроде как и нет?
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|4.45, кул хацкер (?), 16:21, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В рф (кроме сырья) есть отрасли Готовых к ipo в лондонграде? Особенно
> сейчас.
> Других то ынтырпрайзов вроде как и нет?
Более 286 ынтырпрайзов, IPOнёт оч заметно и от листинга не отвертеться.
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|4.46, Аноним (32), 16:38, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Готовых к ipo в лондонграде
этот лондонград скоро в деревню превратится, коей и является.
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|1.9, Аноним (16), 12:21, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> бесплатный вариант
> нацеленный на использование разработчиками открытого ПО
Интересные ассоциации
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|4.14, ryoken (ok), 12:57, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> LFS можно без системд собрать.
Это несколько уже перебор. Тут от gentoo шарахаются...
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|4.40, Аноним (16), 15:08, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Guix
Там своя альтернативная реализация systemd на баш-, ой, то есть, на лисп-портянках.
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|2.25, Аноним (25), 13:58, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FreeBSD. Правда вечно не хватает памяти для распаковки репаков. Как решать хз.
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|2.26, user90 (?), 13:59, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и можно послать нафиг линукс с его Systemd
"Попсовый линукс с его Systemd", у тебя кругозор как-то узковат :)
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|1.15, xor (??), 13:05, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А какой там компилятор? Имеет смысл его для ловли багов использовать?
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|2.19, DmA (??), 13:24, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут же нет денежных отношений, военных технологий там скорей всего нет, кроме закладок :) Так что пользуйтесь
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|3.41, ryoken (ok), 15:36, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да нужно свою версию Солярис под названием "Красно солнышко".
..."ДизТопливо"
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|1.23, Arbichev (ok), 13:42, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В организации, в которой я работал, был сервер SPARC Фуджитцу-Сименс М3000. Вот меня и послали на эти курсы, чтобы иметь в организации минимально грамотного человека
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|1.24, Аноним (24), 13:57, 04/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохо, если это поможет OpenIndiana выпускать стабильные сборки почаще.
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|2.38, кул хацкер (?), 14:38, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выходит, соляра всё ещё жива и умирать не собирается.
Просто нафталин засох, аж трудно отковырять, чтобы выкинуть.
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|2.49, Гнъ Анонимъ (?), 17:30, 04/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объективно нужно для тѣхъ, кто когда-то заимѣлъ паркъ машинъ на Солярисахъ и кому теперь нужно это дѣло поддерживать.
Ну или просто для ностальгирующихъ
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