Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования

Компания Oracle представила Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), новый бесплатный вариант операционной системы Solaris 11.4, нацеленный на использование разработчиками открытого ПО и применения в персональных целях. В отличие от ранее предлагаемых основных сборок Solaris 11.4, лицензия на которые допускает бесплатное использование для тестирования, разработки и применения в персональных проектах, новая редакция отличается задействованием непрерывной модели публикации новых версий и близка к редакции Solaris 11.4 SRU (Support Repository Update).

Применение CBE упростит доступ к актуальным версиям программ и обновлений для тех, кто желает использовать Solaris бесплатно. Фактически сборки CBE можно рассматривать как бета-версию, и они аналогичны предварительным тестовым сборкам Solaris 11.4 SRU, включающим более новые версии программ и исправления накопившихся ошибок, доступные на момент формирования выпуска (сборка CBE не включает все исправления, предлагаемые в аналогичном выпуске сборки SRU, так как формируется раньше, но не вошедшие в выпуск исправления накапливаются и предлагаются в следующем выпуске).

Для использования CBE предлагается установить обычную сборку Oracle Solaris 11.4.0, подключить репозиторий pkg.oracle.com/solaris/release в IPS и обновить её до версии CBE, выполнив команду "pkg update". Отдельные iso-образы пока недоступны, но их обещают опубликовать на основной странице загрузки Solaris. Предполагается, что, как и выпуски SRU, новые сборки CBE будут публиковаться ежемесячно. Код открытых компонентов Solaris доступен в репозитории на GitHub, а отдельные пакеты можно загрузить с сайта pkg.oracle.com.



