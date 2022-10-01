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Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2022.10, продолжающего развитие OpenSolaris

04.12.2022 22:45

Опубликован релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2022.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (1 ГБ), минимальная сборка (435 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (2 ГБ).

Основные изменения:

  • Добавлена начальная поддержка монтирования установочного носителя через NFS.
  • Обновлены проприетарные драйверы NVIDIA.
  • Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 7.2.7 и теперь поставляется в 64-разрядных сборках.
  • До последних ESR-веток обновлены Firefox и Thunderbird.
  • Пользовательское окружение MATE обновлено до версии 1.26.
  • Удалены старые версии Perl, вместо которых предложены 64-разрядые пакеты с ветками Perl 5.34 и 5.36 (по умолчанию).
  • Начался, но пока не завершён, процесс удаления старых версий Python 2.7 и 3.5. Пакетный менеджер IPS переведён на использование Python 3.9.
  • Обновлена ветка GCC 10 и добавлены пакеты с GCC 11 и Clang 13.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openindiana.org/20...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2021.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC
  4. OpenNews: Доступны OpenIndiana 2020.04 и OmniOS CE r151034, продолжающие развитие OpenSolaris
  5. OpenNews: Прекращение разработки KDE для Solaris
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58258-openindiana
Ключевые слова: openindiana, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:58, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никому это не надо, зря стараются.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:05, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Никому это не надо, зря стараются.

    Ну ты ведь тоже стараешься, пишешь Ценнейшие Комментарии под новостью ...


     
  • 2.13, Ввишенка (?), 00:33, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен максимально бесполезный дистрибутив
     

  • 1.3, Dzen Python (ok), 23:11, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще лет 10 могло бы взлететь. Нынешние дерьхипстеры теперь даже пересборку линукса по гайдам - коих тысячи, на любой вкус и степень упоротости - осилить не могут. Жаль.

    Солярка-солярка, зачем тебя откопали и теперь, воткнув электроды в тело глумятся над твоими подёргиваниями?

     
  • 1.4, Ддд (?), 23:12, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Меня Солярис полностью устраивает как замена линукс убунты. Грузится быстрее, работает шустрее, памяти меньше жрет и тд.
     
     
  • 2.6, Пахом (?), 23:29, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вот только почти всё что касается иксов там портировано с линукса (как и в *bsd).
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:30, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее название -- половина успеха. Поэтому openindiana не взлетит. Как и wayland. Как и btrfs...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:48, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что плохо с этими названиями?
     
  • 2.11, Саркофандр (?), 23:58, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и git
     

  • 1.9, Аноним (8), 23:50, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню, в Солярке были зоны, в которых отлично работал линукс. Как в OpenIndiana с этим дела? Можно на не сильно новый сервер поставить как подставку под линукс?
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:51, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пускай сначала освоят создание нормального загрузочного ISO своей мега-системы. Хипстеры хреновы...
     

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