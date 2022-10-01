Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2022.10, продолжающего развитие OpenSolaris

Опубликован релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2022.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (1 ГБ), минимальная сборка (435 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (2 ГБ). Основные изменения: Добавлена начальная поддержка монтирования установочного носителя через NFS.

Обновлены проприетарные драйверы NVIDIA.

Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 7.2.7 и теперь поставляется в 64-разрядных сборках.

До последних ESR-веток обновлены Firefox и Thunderbird.

Пользовательское окружение MATE обновлено до версии 1.26.

Удалены старые версии Perl, вместо которых предложены 64-разрядые пакеты с ветками Perl 5.34 и 5.36 (по умолчанию).

Начался, но пока не завершён, процесс удаления старых версий Python 2.7 и 3.5. Пакетный менеджер IPS переведён на использование Python 3.9.

Обновлена ветка GCC 10 и добавлены пакеты с GCC 11 и Clang 13.



