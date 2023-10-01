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Доступны OmniOS CE r151048 и OpenIndiana 2023.10, продолжающие развитие OpenSolaris

07.11.2023 12:36

Доступен релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151048, основанного на наработках проекта Illumos и предоставляющего полноценную поддержку гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться как для построения масштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка устройств NVMe 2.x.
  • Добавлена возможность проброса ATA-команд (ATA PASS-THROUGH), позволяющего без лишних манипуляций использовать утилиту smartctl для SATA-дисков.
  • В ядре добавлена поддержка новых CPU AMD. Добавлена поддержка счётчиков производительности, предоставляемых в процессорах AMD Zen 4. Для повышения производительности виртуальных машин и снижения накладных расходов при переключении контекста на системах с процессорами AMD Zen 4 задействовано расширение IBRS.
  • Из Illumos перенесены изменения, улучшающие поддержку CIFS/SMB.
  • В драйвер lofi добавлена поддержка операций DISCARD/TRIM.
  • Улучшена поддержка IPv6.
  • Добавлена поддержка SMBIOS 3.7.
  • Реализации утилиты "which" заменена на вариант, написанный на языке Си (ранее применялась реализация на csh).
  • В утилиту svccfg добавлен параметр "-z" для работы с сервисами в неглобальных зонах.
  • Удалено приложение printmgr, которое несовместимо с новыми версиями Java.
  • В стандартную библиотеку добавлена функция strtonumx, дополняющая функцию strtonum.
  • Добавлена новая экспериментальная зона изоляции "emu", предназначенная для запуска систем в эмуляторе QEMU.
  • В зонах LX, предназначенных для запуска Linux, налажена загрузка busybox, в setsockopt() добавлена поддержка опции IPV6_RECVERR, обеспечено выставление параметра AT_SECURE для пользователя root.
  • В гипервизоре Bhyve существенно ускорена работа с таблицами страниц памяти, что позволило сократить время загрузки гостевых систем. Расширены возможности драйвера виртуальных сетей viona.
  • В команду пакетного менеджера "pkg list" добавлена поддержка опций "-o" и "-F" для управления форматом вывода. В "pkg list -i" обеспечен показ доступных для установки пакетов.
  • Объявлен устаревшим загрузчик GRUB, который будет удалён в одном из будущих выпусков. Также объявлены устаревшими Python 2 и OpenSSL 1.0.x и 1.1.1. В OpenSSH прекращена поддержка механизма обмена ключами GSSAPI.
  • По умолчанию задействован набор компиляторов GCC 13. Обновлены OpenSSL 3.1.4, BIND 9.18.19, OpenSSH 9.4.1, tcsh 6.24.10, SQLite 3.43.1 и другие внешние компоненты.

Дополнение: В конце октября опубликован релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2023.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (1 ГБ), минимальная сборка (501 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (1.9 ГБ).

Основные изменения в OpenIndiana 2023.10:

  • Обновлены версии Clang 17, GCC 13, Golang 1.21, Firefox 119, Inkscape 1.2.1, Samba, драйверов NVIDIA.
  • Подготовлен пакет с OpenSearch, форком Elasticsearch.
  • Осуществлён переход на новую ветку библиотеки OpenSSL 3.1.
  • Обеспечено автоматизированное импортирование последних версий Python-пакетов в репозиторий.
  • Улучшена поддержка JDK.
  • Решены проблемы с Virtualbox.


  1. Главная ссылка к новости (https://omnios.org/article/r48...)
  2. OpenNews: Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC
  3. OpenNews: Выпуск OmniOS CE r151036, дистрибутива Illumos
  4. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  5. OpenNews: Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2022.10, продолжающего развитие OpenSolaris
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60066-omnios
Ключевые слова: omnios, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:57, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи иллюминаты, кто-то смог пробросить войфайную интеловскую карту в bhyve на этом иллюминатосе? C KVM - понятно, не получится. Он тут с версии 2.6.32 линукса портирован.
    Короче - идея просунуть железо в виртуалку, как некоторые(с IOMMU) бждуны делали.
     
     
  • 2.14, pavlinux (ok), 14:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что говорит support.oracle.com ?
     
     
  • 3.37, Аноним (1), 16:54, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы тут не причём, мы тут не причём, жуём себе мацу, играемся с мячом.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:00, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А де картинка обоев?(
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:31, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже не понятно, неужели нет GNOME?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:52, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки вы слишком быстро пролистали новость, написано же: MATE. Т.е. более правильный GNOME.
    (Хотя не нравится ни то, ни другое.)
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:10, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я на нем домен контроллер самбы смогу поднять в виртуалке и пробросить?
     
     
  • 2.15, Admino (ok), 14:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты может быть и не сможешь, а вообще можно.
     

  • 1.4, Аноним (3), 13:11, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще до чего замечательный ресурс, новости пишут не только про этот ваш Линукс.
     
  • 1.5, Аноньимъ (ok), 13:18, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А какая лицензия у этой штуки. И опениндианы?
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 13:20, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У OI разные, но в общем вроде как свободные.
     

  • 1.11, Минона (ok), 13:51, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OmniOS + nappit это правильный TrueNAS 😉
     
     
  • 2.29, пох. (?), 15:10, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    обрати внимание - в этой прекрасной новости ровно НОЛЬ информации про zfs.

    И это жжж (точнее, его отсутствие) не спроста.

    Боюсь что единственный правильный сегодня трунас - это не-опен solaris. Если ты его сп-ил пока еще давали.

     

  • 1.17, pavlinux (ok), 14:08, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для повышения производительности виртуальных машин и
    > снижения накладных расходов при переключении контекста
    > на системах с процессорами AMD Zen 4 задействовано расширение IBRS.

    В Linux - дыра, у них это фича? :D

     
  • 1.21, Аноним (21), 14:42, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Cinnamon установить можно? А то смысл от ОС без СРС
     
     
  • 2.31, Аноним (3), 15:35, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно попробовать собрать из исходников, думаю.
     

  • 1.28, Аноним (28), 15:10, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как же меня бесят все эти названия начинающиеся на free и open... Неужели нельзя что-то более оригинальное придумать, ппц.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:29, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придумай для своего проекта, уверен у тебя получится лучше
     
     
  • 3.33, Аноним (3), 15:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если серьезно, то придумать нормальное название ничем не проще чем собрать из исходников.
    Вон убунте вообще нейросеть придумывает названия  
     
  • 3.34, Аноним (28), 15:59, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешало назвать систему просто "Indiana"? Можно подумать что название с приставкой "open" сообщит далёкому от темы юниксов человеку о системе больше чем без неё. Я вот больше чем уверен что даже не каждый линуксоид слышал об этой операционке, даже несмотря на то что она "open", не говоря уже обо всех остальных.
     
     
  • 4.35, Аноним (3), 16:04, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Indiana была и по-моему была закрытая, потом стала open.
     
  • 2.32, Аноним (3), 15:36, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо было назвать на libre!
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:36, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно, начать надо с переименования opennet, а то достало!
     

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