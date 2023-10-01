Доступны OmniOS CE r151048 и OpenIndiana 2023.10, продолжающие развитие OpenSolaris

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|1.1, Аноним (1), 12:57, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Товарищи иллюминаты, кто-то смог пробросить войфайную интеловскую карту в bhyve на этом иллюминатосе? C KVM - понятно, не получится. Он тут с версии 2.6.32 линукса портирован.
Короче - идея просунуть железо в виртуалку, как некоторые(с IOMMU) бждуны делали.
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|3.37, Аноним (1), 16:54, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мы тут не причём, мы тут не причём, жуём себе мацу, играемся с мячом.
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|3.12, Аноним (12), 13:52, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки вы слишком быстро пролистали новость, написано же: MATE. Т.е. более правильный GNOME.
(Хотя не нравится ни то, ни другое.)
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|1.3, Аноним (3), 13:10, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я на нем домен контроллер самбы смогу поднять в виртуалке и пробросить?
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|1.4, Аноним (3), 13:11, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вообще до чего замечательный ресурс, новости пишут не только про этот ваш Линукс.
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|2.29, пох. (?), 15:10, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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обрати внимание - в этой прекрасной новости ровно НОЛЬ информации про zfs.
И это жжж (точнее, его отсутствие) не спроста.
Боюсь что единственный правильный сегодня трунас - это не-опен solaris. Если ты его сп-ил пока еще давали.
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|1.17, pavlinux (ok), 14:08, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для повышения производительности виртуальных машин и
> снижения накладных расходов при переключении контекста
> на системах с процессорами AMD Zen 4 задействовано расширение IBRS.
В Linux - дыра, у них это фича? :D
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|1.28, Аноним (28), 15:10, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как же меня бесят все эти названия начинающиеся на free и open... Неужели нельзя что-то более оригинальное придумать, ппц.
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|3.33, Аноним (3), 15:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А если серьезно, то придумать нормальное название ничем не проще чем собрать из исходников.
Вон убунте вообще нейросеть придумывает названия
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|3.34, Аноним (28), 15:59, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что мешало назвать систему просто "Indiana"? Можно подумать что название с приставкой "open" сообщит далёкому от темы юниксов человеку о системе больше чем без неё. Я вот больше чем уверен что даже не каждый линуксоид слышал об этой операционке, даже несмотря на то что она "open", не говоря уже обо всех остальных.
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